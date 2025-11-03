Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Можайске, цены от 2400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

На машине 3.5 часа 46 отзывов Индивидуальная до 4 чел. На поле Бородинском Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии Начало: В одной из локаций Бородинского поля 16 500 ₽ за всё до 4 чел. 3 часа 20% Квест до 8 чел. Автопешеходный квест-путеводитель по Бородино (без гида) Самостоятельно исследовать все ключевые точки Бородинского поля и открыть их истории 2400 ₽ 3000 ₽ за всё до 8 чел. 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Сквозь времена и эпохи: Бородинское поле и Ново-Никольский собор (из Можайска на вашем авто) Личные судьбы героев 1812 года и символы великого подвига русских солдат от 6000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Можайска

Ответы на вопросы от путешественников по Можайску в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Можайске На поле Бородинском Автопешеходный квест-путеводитель по Бородино (без гида) Сквозь времена и эпохи: Бородинское поле и Ново-Никольский собор (из Можайска на вашем авто) В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Можайску в ноябре 2025 Сейчас в Можайске в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 2400 до 16 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5

Экскурсии по окрестностям Можайска и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь