4 дня по Кольскому полуострову

Путешествие на Кольский полуостров: столица Русской Арктики, уникальные и дикие места бескрайней тундры, берега Северного Ледовитого океана, легенды и тайны коренных народов, мистическое Сейдозеро и величественные Хибины.

В туре на 4
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дня мы увидим насколько многогранна и сурова природа Русского Севера, мы посетим самые отдаленные, труднодоступные места полуострова, узнаем о великане, обитающем в Ловозерских тундрах, выйдем на поиски китов, пройдем до водопада и каменного пляжа Териберки, отведаем морские деликатессы со дна Баренцева моря, заберемся высоко в горы и ощутим величие Хибин, а знакомство со столицей Заполярья подарит приятные впечатления.

4.67
3 отзыва
4 дня по Кольскому полуострову
4 дня по Кольскому полуострову
4 дня по Кольскому полуострову
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча с группой. Знакомство со столицей Заполярья

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или жд- транспортом.

Советуем прибытие до 13:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы, заселение в отель и отдых.

  • Время заселения в отель: 14:00.
  • Время сбора группы 15:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Обзорная экскурсия по Мурманску, сувениры и ресторан арктической кухни.

Вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска. После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску. Приобрести сувениры на память.

Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол «Ленин».

Места по раннему бронированию для посещения ледокола могут быть заняты, в этом случае вы можете посетить ледокол Ленин самостоятельно.

Грустные страницы истории, мы отправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.

Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».

Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.

Заезжаем на ужин в один из ресторанов арктической кухни. Ужин оплачивается самостоятельно.

Свободное время.

Встреча с группой. Знакомство со столицей ЗаполярьяВстреча с группой. Знакомство со столицей ЗаполярьяВстреча с группой. Знакомство со столицей ЗаполярьяВстреча с группой. Знакомство со столицей ЗаполярьяВстреча с группой. Знакомство со столицей ЗаполярьяВстреча с группой. Знакомство со столицей Заполярья
2 день

За китами в Териберку

Время сбора группы 08:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану.

Дорога в Териберку займет около 2,5 часа в одну сторону. Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры. По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку. По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.

Морская прогулка в поисках чудес.

Самое долгожданное – отправляемся бороздить просторы Баренцева моря. Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря. По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.

И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей! Их появление зависит от многих факторов, один из которых погода, но настраиваемся на удачу и успех!

Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена, а стоимость тура пересчитана.

Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки. В тур включен комплексный обед из нескольких блюд: сливочная уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод.

Кладбище затонувших кораблей – первая точка нашего путешествия. Как известно, Териберка – это старинный рыболовецкий поселок, жизнь которого началась именно с рыбного промысла. Кладбище кораблей – главное свидетельство прошлого, корабельные каркасы навечно захоронены на отмели Териберской губы.

Природный парк Териберка. На площади в несколько тысяч гектаров расположен природный парк «Териберка», в котором обеспечивается сохранение природных объектов с высокой ценностью.

Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим:

  • водопад Батарейский, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера;
  • пляж драконьих яиц, путешествуя по пляжу, вы сможете сделать множество атмосферных фотографий.

Песчаный пляж и единение с природой. Вы сможете прокатиться на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на океан.

Главными объектами станут:

  • огромный скелет чудо рыбы;
  • качели с видом на Баренцево море;
  • трон Посейдона;
  • корабль выброшенный на берег.

Прощаемся с Териберкой и океаном. Возвращаемся в Мурманск, дни были яркими на впечатления и полны эмоций. Мы уверены Териберка попала в самое сердце и останется с вами навсегда!

Заезжаем на ужин в один из ресторанов арктической кухни (по желанию). Ужин оплачивается самостоятельно

Свободное время.

За китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в ТериберкуЗа китами в Териберку
3 день

Мистическое Сейдозеро

Время сбора группы 08:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Мы уже познакомились с историей города и его коренных жителей – мурманчан, а также с традиционным промыслом териберчан, пришло время знакомиться с саами – коренным народом Севера, народ столь необычен, что до сих пор привлекает внимание многих, завораживает своими легендами, своими традициями и своим образом жизни.

Прогулка на катере по водным просторам о. Ловозеро. По пути гид поведает вам историю и тайны этих мест, из которых вы поймете, почему эти места так священны для саамов.

Добравшись до сердца Ловозерских тундр – священного озера Сейдозера, нас ждет прогулка по священным местам коренного народа.

Перед тем, как прийти на Сейдозеро, нужно спросить разрешение у духов, чтобы не случилась беда. Такая осторожность связана с верой лопарей. Сейдами они называют камни, в которые превращаются души умерших предков.

После возвращаемся на базу прямиком к обеду, где уже будет накрыт чудесный горячий обед в чуме из свежих продуктов, приглашенный повар приготовит все по своим фирменным рецептам (входит в стоимость)!

В меню:

  • салат овощной;
  • суп из оленины или уха;
  • на второе рыба с гарниром или оленина с гарниром, исходя из того, что на первое блюдо.

Возвращение в Мурманск

Заезжаем на ужин в один из ресторанов арктической кухни (по желанию). Ужин оплачивается самостоятельно.

Мистическое СейдозероМистическое СейдозероМистическое СейдозероМистическое Сейдозеро
4 день

Величественные Хибины

Время сбора группы 08:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Переезд в Кировск, город-сердце Хибин.

На перевалах и у горных озер просто перехватывает дух и пробивает на лавину эмоций от суровой красоты Севера. Хибины – крупнейший на Кольском полуострове горный массив и один из самых интересных по своей минералогии в мире.

Джип-тур по горному массиву Хибин (К сердцу Хибин).

Прекрасный авто-пеший маршрут для тех, кто хочет увидеть Хибины и много не ходить! Вы поедете в самое сердце Хибин – на базу Куэльпорр и совершите пешую прогулку на красивый водопад на реке Рисйок (высота около 20 м), подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамным видом.

Обед в одном из ресторанов города.

Возвращение в Мурманск.

Завершение тура.

Обратные билеты рекомендуем брать после 19:00.

Величественные ХибиныВеличественные ХибиныВеличественные ХибиныВеличественные ХибиныВеличественные ХибиныВеличественные ХибиныВеличественные Хибины

Проживание

Тур предполагает проживание в отелях г. Мурманска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ТарифДвухместное*Доплата за одноместное размещение
Без проживания (проживание бронируется самостоятельно)40900-
Комфорт (под запрос, отели для проживания: «iTerra», «Тундра», «Хвоя»)499008500
Отели 4* («Меридиан», «Azimut», «Космос»)5450012500

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

iTerra

3 ночи

iTerra hotel – современный отель на 25 номеров открывает свои двери для гостей региона и жителей нашей области!

В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами, среди которых,конечно же, мы не забыли выделить номера для семей с детьми и четвероногими друзьями. От обувной ложки до чайной чашки, от фена до холодильника - все самое необходимое Вы найдёте в каждом номере и все это Ваше на весь срок проживания в АйТерра Хотел!

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Тундра

3 ночи

Приглашаем отдохнуть в необыкновенном городе на краю глубоководной бухты на Баренцевом море.

Круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная комната. Во всех номерах отеля установлен шкаф для одежды.

У нас есть обеденная зона и сервируется континентальный завтрак.

Гостям предоставляются гладильные услуги, а также услуги факса и ксерокопирования.

Предлагаем Вам незабываемую охоту на северное сияние, туры и экскурсии в Териберку

Удобное расположение в тихом дворе в центре Мурманска:

Расстояние от гостиницы до аэропорта Мурманска составляет 30 км.

Путь на машине от гостиницы до площади «Пять углов» займет 5 минут.

Прогулка пешком до самого масштабного проекта торгово-развлекательного комплекса в регионе ТРК «Мурманск Молл» займет 5 минут.

ТундраТундраТундраТундраТундраТундраТундра

Хвоя

3 ночи

Мини-отель «Хвоя» находится в Октябрьском округе в городе Мурманск. До остановки общественного транспорта «Улица Академика Книповича» 230 м. Гости на автомобиле могут воспользоваться парковкой.

В номерах присутствуют кровати, тумбочки, вместительный шкаф, стол со стулом, а также Wi-Fi, телевизор с кабельным телевидением и сейф, в ванной комнате есть фен.

На общей кухни есть электрический чайник, плита, холодильник и обеденная зона. В шаговой доступности размещаются кафе, рестораны, пабы и магазины.

Неподалеку установлен торговый центр с детскими игровыми залами и кинотеатром. Расстояние до Международного аэропорта Мурманск им. Николая II 28 км, а до железнодорожного вокзала 1,5 км.

ХвояХвояХвояХвояХвояХвоя

«Меридиан» 4

3 ночи

Отель Меридиан 4* основной отель тура «Меридиан» – современный комфортабельный отель в деловом центре столицы Арктики. Конгресс-отель Меридиан расположен в самом центре Мурманска.

В шаговой доступности – главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола Ленин, стоящая на приколе в городской бухте. В нескольких минутах ходьбы - железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. А дорога из аэропорта, или обратно займет не больше 40 минут.

«Меридиан» 4«Меридиан» 4«Меридиан» 4«Меридиан» 4«Меридиан» 4«Меридиан» 4«Меридиан» 4«Меридиан» 4

«AZIMUT Сити Отель Мурманск» 4

3 ночи

AZIMUT Сити Отель Мурманск 4* – расположен на центральной площади города «Пять углов». Здание отеля - самое высокое за Полярным кругом, поэтому для наших гостей открывается незабываемый панорамный вид на город и Кольский залив. В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа.

«AZIMUT Сити Отель Мурманск» 4«AZIMUT Сити Отель Мурманск» 4«AZIMUT Сити Отель Мурманск» 4«AZIMUT Сити Отель Мурманск» 4«AZIMUT Сити Отель Мурманск» 4«AZIMUT Сити Отель Мурманск» 4«AZIMUT Сити Отель Мурманск» 4«AZIMUT Сити Отель Мурманск» 4«AZIMUT Сити Отель Мурманск» 4«AZIMUT Сити Отель Мурманск» 4«AZIMUT Сити Отель Мурманск» 4

«Cosmos Murmansk Hotel» 4

3 ночи

Для комфортного одноместного размещения мы заранее забронировали отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori, Murmansk 4* – здесь к Вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.

Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
  • Экскурсионное обслуживание: выход в море на поиски китовпосещение природного парка Териберкапрогулка к священному озеруджип-тур в Хибиныледокол Ленин и обзорная экскурсия
  • Выход в море на поиски китов
  • Посещение природного парка Териберка
  • Прогулка к священному озеру
  • Джип-тур в Хибины
  • Ледокол Ленин и обзорная экскурсия
  • Питание: 3 завтрака в отеле, 3 обеда
  • Работа гидов
  • Транспортное сопровождение в туре
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт: аэропорт - отель - аэропорт - 1500 руб. в одну сторонуж/д - отель - ж/д - 500 руб. в одну сторону
  • Аэропорт - отель - аэропорт - 1500 руб. в одну сторону
  • Ж/д - отель - ж/д - 500 руб. в одну сторону
  • Проживание при выборе тарифа без проживания
  • Одноместное размещение в отеле
  • Ужины
  • Сувенирная продукция
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь.

  • непродуваемая и непромокаемая одежда (куртки желательно с капюшоном, погода на севере часто изменчива, возможны осадки);
  • головной убор;
  • комплект термобелья;
  • кофта из флиса;
  • удобную непромокаемую обувь (в идеале трекинговые ботинки или кроссовки).

Документы, деньги и др.

  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей.

Перекус, вода.

  • перекус;
  • бутылка воды;
  • небольшой дорожный термос (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Скидки в данном туре не предусмотрены. Для индивидуальных групп – по согласованию.

Может ли измениться программа тура?

Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена, а стоимость тура пересчитана.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
4 авг 2024
Замечательный тур, в процессе которого имеется возможность познакомиться со всем разнообразием природы Кольского полуострова: море, озера, горы, тундра…
Но нужно быть готовым к длительным переездам и нестандартным физическим активностям.
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Е
25 июл 2024
Тур прекрасен, все важные красивые места заложены в программу. Обзорная экскурсия была слишком короткая, ледокол Ленин был закрыт и ничем не заменен - гид Руслан нас привез на мор вокзал,
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оставил самостоятельно погулять и ушел с друзьями разговаривать, обычно в таких ситуациях чем то заменяют, хотя бы интересными историями гида.

Хибины - весь день в дороге, 3 часа в Кировск, там на буханках катались суммарно 2 часа - из них суммарно 1 час за день ходили ногами - в каждой локации было только по 10 минут чтобы успеть сделать фото на память, далее 3 часа обратно в Мурманск. Пересмотрите программу, дайте туристам больше времени на прогулку по местности, не оч интересно 8 часов в день просто ехать куда то ради 1 часа вдохновения красотами.

Гид Леонид лучший, спасибо ему огромное за наиинтереснейшие рассказы, легенды и прогулки. Спасибо гиду Алексею за внимательность и экскурсию.

Тур прекрасен, все важные красивые места заложены в программу. Обзорная экскурсия была слишком короткая, ледокол ЛенинТур прекрасен, все важные красивые места заложены в программу. Обзорная экскурсия была слишком короткая, ледокол ЛенинТур прекрасен, все важные красивые места заложены в программу. Обзорная экскурсия была слишком короткая, ледокол Ленин
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты
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в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации экскурсий на основных локациях и тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

О
23 июл 2024
Это было очень крутое путешествие! Мы за 4 дня испытали столько эмоций, как будто мы путешествовали месяц! Сам тур был очень плотный - каждый день ранний подъем и новое приключение,
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новая локация, новая климатическая зона!

Мы много ходили, ездили на лодках, видели китов и лис, ели морепродукты и оленину! Каждый вечер приходили уставшие, но довольные! Понравилась организация тура - расписание было очень плотное, но при этом хватало времени на всё!

Это было очень крутое путешествие! Мы за 4 дня испытали столько эмоций, как будто мы путешествовалиЭто было очень крутое путешествие! Мы за 4 дня испытали столько эмоций, как будто мы путешествовалиЭто было очень крутое путешествие! Мы за 4 дня испытали столько эмоций, как будто мы путешествовалиЭто было очень крутое путешествие! Мы за 4 дня испытали столько эмоций, как будто мы путешествовали

Тур входит в следующие категории Мурманска

ДжиппингПрирода и пейзажиМожно с детьмиДжип-турыВсе туры3-дневные туры4-дневные туры

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