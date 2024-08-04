1 день

Встреча с группой. Знакомство со столицей Заполярья

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или жд- транспортом.

Советуем прибытие до 13:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы, заселение в отель и отдых.

Время заселения в отель: 14:00.

Время сбора группы 15:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Обзорная экскурсия по Мурманску, сувениры и ресторан арктической кухни.

Вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска. После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску. Приобрести сувениры на память.

Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол «Ленин».

Места по раннему бронированию для посещения ледокола могут быть заняты, в этом случае вы можете посетить ледокол Ленин самостоятельно.

Грустные страницы истории, мы отправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.

Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».

Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.

Заезжаем на ужин в один из ресторанов арктической кухни. Ужин оплачивается самостоятельно.

Свободное время.