В туре на 4
Программа тура по дням
Встреча с группой. Знакомство со столицей Заполярья
Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или жд- транспортом.
Советуем прибытие до 13:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы, заселение в отель и отдых.
- Время заселения в отель: 14:00.
- Время сбора группы 15:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Обзорная экскурсия по Мурманску, сувениры и ресторан арктической кухни.
Вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска. После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску. Приобрести сувениры на память.
Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол «Ленин».
Места по раннему бронированию для посещения ледокола могут быть заняты, в этом случае вы можете посетить ледокол Ленин самостоятельно.
Грустные страницы истории, мы отправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.
Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».
Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.
Заезжаем на ужин в один из ресторанов арктической кухни. Ужин оплачивается самостоятельно.
Свободное время.
За китами в Териберку
Время сбора группы 08:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану.
Дорога в Териберку займет около 2,5 часа в одну сторону. Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры. По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку. По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
Морская прогулка в поисках чудес.
Самое долгожданное – отправляемся бороздить просторы Баренцева моря. Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря. По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.
И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей! Их появление зависит от многих факторов, один из которых погода, но настраиваемся на удачу и успех!
Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена, а стоимость тура пересчитана.
Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки. В тур включен комплексный обед из нескольких блюд: сливочная уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод.
Кладбище затонувших кораблей – первая точка нашего путешествия. Как известно, Териберка – это старинный рыболовецкий поселок, жизнь которого началась именно с рыбного промысла. Кладбище кораблей – главное свидетельство прошлого, корабельные каркасы навечно захоронены на отмели Териберской губы.
Природный парк Териберка. На площади в несколько тысяч гектаров расположен природный парк «Териберка», в котором обеспечивается сохранение природных объектов с высокой ценностью.
Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим:
- водопад Батарейский, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера;
- пляж драконьих яиц, путешествуя по пляжу, вы сможете сделать множество атмосферных фотографий.
Песчаный пляж и единение с природой. Вы сможете прокатиться на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на океан.
Главными объектами станут:
- огромный скелет чудо рыбы;
- качели с видом на Баренцево море;
- трон Посейдона;
- корабль выброшенный на берег.
Прощаемся с Териберкой и океаном. Возвращаемся в Мурманск, дни были яркими на впечатления и полны эмоций. Мы уверены Териберка попала в самое сердце и останется с вами навсегда!
Заезжаем на ужин в один из ресторанов арктической кухни (по желанию). Ужин оплачивается самостоятельно
Свободное время.
Мистическое Сейдозеро
Время сбора группы 08:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Мы уже познакомились с историей города и его коренных жителей – мурманчан, а также с традиционным промыслом териберчан, пришло время знакомиться с саами – коренным народом Севера, народ столь необычен, что до сих пор привлекает внимание многих, завораживает своими легендами, своими традициями и своим образом жизни.
Прогулка на катере по водным просторам о. Ловозеро. По пути гид поведает вам историю и тайны этих мест, из которых вы поймете, почему эти места так священны для саамов.
Добравшись до сердца Ловозерских тундр – священного озера Сейдозера, нас ждет прогулка по священным местам коренного народа.
Перед тем, как прийти на Сейдозеро, нужно спросить разрешение у духов, чтобы не случилась беда. Такая осторожность связана с верой лопарей. Сейдами они называют камни, в которые превращаются души умерших предков.
После возвращаемся на базу прямиком к обеду, где уже будет накрыт чудесный горячий обед в чуме из свежих продуктов, приглашенный повар приготовит все по своим фирменным рецептам (входит в стоимость)!
В меню:
- салат овощной;
- суп из оленины или уха;
- на второе рыба с гарниром или оленина с гарниром, исходя из того, что на первое блюдо.
Возвращение в Мурманск
Заезжаем на ужин в один из ресторанов арктической кухни (по желанию). Ужин оплачивается самостоятельно.
Величественные Хибины
Время сбора группы 08:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Переезд в Кировск, город-сердце Хибин.
На перевалах и у горных озер просто перехватывает дух и пробивает на лавину эмоций от суровой красоты Севера. Хибины – крупнейший на Кольском полуострове горный массив и один из самых интересных по своей минералогии в мире.
Джип-тур по горному массиву Хибин (К сердцу Хибин).
Прекрасный авто-пеший маршрут для тех, кто хочет увидеть Хибины и много не ходить! Вы поедете в самое сердце Хибин – на базу Куэльпорр и совершите пешую прогулку на красивый водопад на реке Рисйок (высота около 20 м), подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамным видом.
Обед в одном из ресторанов города.
Возвращение в Мурманск.
Завершение тура.
Обратные билеты рекомендуем брать после 19:00.
Проживание
Тур предполагает проживание в отелях г. Мурманска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тариф
|Двухместное*
|Доплата за одноместное размещение
|Без проживания (проживание бронируется самостоятельно)
|40900
|-
|Комфорт (под запрос, отели для проживания: «iTerra», «Тундра», «Хвоя»)
|49900
|8500
|Отели 4* («Меридиан», «Azimut», «Космос»)
|54500
|12500
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
iTerra
iTerra hotel – современный отель на 25 номеров открывает свои двери для гостей региона и жителей нашей области!
В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами, среди которых,конечно же, мы не забыли выделить номера для семей с детьми и четвероногими друзьями. От обувной ложки до чайной чашки, от фена до холодильника - все самое необходимое Вы найдёте в каждом номере и все это Ваше на весь срок проживания в АйТерра Хотел!
Тундра
Приглашаем отдохнуть в необыкновенном городе на краю глубоководной бухты на Баренцевом море.
Круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная комната. Во всех номерах отеля установлен шкаф для одежды.
У нас есть обеденная зона и сервируется континентальный завтрак.
Гостям предоставляются гладильные услуги, а также услуги факса и ксерокопирования.
Предлагаем Вам незабываемую охоту на северное сияние, туры и экскурсии в Териберку
Удобное расположение в тихом дворе в центре Мурманска:
Расстояние от гостиницы до аэропорта Мурманска составляет 30 км.
Путь на машине от гостиницы до площади «Пять углов» займет 5 минут.
Прогулка пешком до самого масштабного проекта торгово-развлекательного комплекса в регионе ТРК «Мурманск Молл» займет 5 минут.
Хвоя
Мини-отель «Хвоя» находится в Октябрьском округе в городе Мурманск. До остановки общественного транспорта «Улица Академика Книповича» 230 м. Гости на автомобиле могут воспользоваться парковкой.
В номерах присутствуют кровати, тумбочки, вместительный шкаф, стол со стулом, а также Wi-Fi, телевизор с кабельным телевидением и сейф, в ванной комнате есть фен.
На общей кухни есть электрический чайник, плита, холодильник и обеденная зона. В шаговой доступности размещаются кафе, рестораны, пабы и магазины.
Неподалеку установлен торговый центр с детскими игровыми залами и кинотеатром. Расстояние до Международного аэропорта Мурманск им. Николая II 28 км, а до железнодорожного вокзала 1,5 км.
«Меридиан» 4
Отель Меридиан 4* основной отель тура «Меридиан» – современный комфортабельный отель в деловом центре столицы Арктики. Конгресс-отель Меридиан расположен в самом центре Мурманска.
В шаговой доступности – главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола Ленин, стоящая на приколе в городской бухте. В нескольких минутах ходьбы - железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. А дорога из аэропорта, или обратно займет не больше 40 минут.
«AZIMUT Сити Отель Мурманск» 4
AZIMUT Сити Отель Мурманск 4* – расположен на центральной площади города «Пять углов». Здание отеля - самое высокое за Полярным кругом, поэтому для наших гостей открывается незабываемый панорамный вид на город и Кольский залив. В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа.
«Cosmos Murmansk Hotel» 4
Для комфортного одноместного размещения мы заранее забронировали отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori, Murmansk 4* – здесь к Вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.
Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (при выборе тарифа с проживанием)
- Экскурсионное обслуживание: выход в море на поиски китовпосещение природного парка Териберкапрогулка к священному озеруджип-тур в Хибиныледокол Ленин и обзорная экскурсия
- Выход в море на поиски китов
- Посещение природного парка Териберка
- Прогулка к священному озеру
- Джип-тур в Хибины
- Ледокол Ленин и обзорная экскурсия
- Питание: 3 завтрака в отеле, 3 обеда
- Работа гидов
- Транспортное сопровождение в туре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
- Трансферы из/в аэропорт: аэропорт - отель - аэропорт - 1500 руб. в одну сторонуж/д - отель - ж/д - 500 руб. в одну сторону
- Аэропорт - отель - аэропорт - 1500 руб. в одну сторону
- Ж/д - отель - ж/д - 500 руб. в одну сторону
- Проживание при выборе тарифа без проживания
- Одноместное размещение в отеле
- Ужины
- Сувенирная продукция
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь.
- непродуваемая и непромокаемая одежда (куртки желательно с капюшоном, погода на севере часто изменчива, возможны осадки);
- головной убор;
- комплект термобелья;
- кофта из флиса;
- удобную непромокаемую обувь (в идеале трекинговые ботинки или кроссовки).
Документы, деньги и др.
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода.
- перекус;
- бутылка воды;
- небольшой дорожный термос (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Скидки в данном туре не предусмотрены. Для индивидуальных групп – по согласованию.
Может ли измениться программа тура?
Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена, а стоимость тура пересчитана.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Но нужно быть готовым к длительным переездам и нестандартным физическим активностям.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты