читать дальше

оставляя бесчисленное количество рек и озер, разглаживая камни, делая нашу природу уникальной. В России не так много локаций, где можно наблюдать за результатами схода ледников.



Кольский полуостров и Карелия — одни из немногих, где это доступно. На территории нашей страны всего 63 фьорда (по нашему — губа), и 10 из них находятся на Кольском полуострове. Все они доступны для туристов в пешем порядке.