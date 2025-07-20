Давным-давно Кольский полуостров был покрыт ледником, но 8000 лет назад климат поменялся, и ледник начал таять, стремясь выйти к морю.
Он разрезал наш край на два берега — восточный и западный,
Описание экскурсииПредлагаем вместе с нами отправится в необычное путешествие к водопадам Кольского полуострова, в ходе которого вы узнаете исторические факты и ознакомитесь с богатой природой региона. Посетим три живописнейших водопада, на одном из них устроим пикник и понаблюдаем за летающими рыбами (если повезёт), а также побываем на двух обзорных площадках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Общий план экскурсионной программы:
- Встреча гостей по месту проживания
- Знакомство с историей региона
- Посещение исторического центра региона - города Колы
- Обзорная площадка посёлка Абрам-Мыс и мемориального комплекса I корпуса
- ПВО и выставка советской техники
- Водопад на реке Лавна (до него придётся прогуляться вдоль реки по экотропе)
- Водопад на реке Ура-Губа (здесь устроим пикник и понаблюдаем за летающими рыбами (если повезёт)
- Водопад на реке Малая Лавна
- Сопка Мишукова с видами на атомный ледокольный флот и единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
Что включено
- Услуги гида/nчай/nлегкий перекус
Место начала и завершения?
По договорености
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
20 июл 2025
Это было великолепно! Очень доброжелательный гид Александр великолепно всё рассказал, показал и провёл. Моя семья довольна как стадо слоннов(шутка). Мы в восторге. Большое спасибо что есть такая возможность посетить эти чудные места в мини группе, когда рядом только близкие и знающий гид.
