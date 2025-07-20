Мои заказы

Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова

Давным-давно Кольский полуостров был покрыт ледником, но 8000 лет назад климат поменялся, и ледник начал таять, стремясь выйти к морю.

Он разрезал наш край на два берега — восточный и западный,
читать дальше

оставляя бесчисленное количество рек и озер, разглаживая камни, делая нашу природу уникальной. В России не так много локаций, где можно наблюдать за результатами схода ледников.

Кольский полуостров и Карелия — одни из немногих, где это доступно. На территории нашей страны всего 63 фьорда (по нашему — губа), и 10 из них находятся на Кольском полуострове. Все они доступны для туристов в пешем порядке.

5
1 отзыв
Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова
Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова
Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова

Описание экскурсии

Предлагаем вместе с нами отправится в необычное путешествие к водопадам Кольского полуострова, в ходе которого вы узнаете исторические факты и ознакомитесь с богатой природой региона. Посетим три живописнейших водопада, на одном из них устроим пикник и понаблюдаем за летающими рыбами (если повезёт), а также побываем на двух обзорных площадках.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Общий план экскурсионной программы:
  • Встреча гостей по месту проживания
  • Знакомство с историей региона
  • Посещение исторического центра региона - города Колы
  • Обзорная площадка посёлка Абрам-Мыс и мемориального комплекса I корпуса
  • ПВО и выставка советской техники
  • Водопад на реке Лавна (до него придётся прогуляться вдоль реки по экотропе)
  • Водопад на реке Ура-Губа (здесь устроим пикник и понаблюдаем за летающими рыбами (если повезёт)
  • Водопад на реке Малая Лавна
  • Сопка Мишукова с видами на атомный ледокольный флот и единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
Что включено
  • Услуги гида/nчай/nлегкий перекус
Место начала и завершения?
По договорености
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Олег
20 июл 2025
Это было великолепно! Очень доброжелательный гид Александр великолепно всё рассказал, показал и провёл. Моя семья довольна как стадо слоннов(шутка). Мы в восторге. Большое спасибо что есть такая возможность посетить эти чудные места в мини группе, когда рядом только близкие и знающий гид.

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии из Мурманска

Стихия воды Кольского полуострова
На машине
4 часа
27 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие к водопадам Кольского полуострова подарит незабываемые впечатления и уникальные виды. Откройте для себя скрытые уголки природы
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
4000 ₽ за человека
На западную сторону Кольского фьорда
На машине
5 часов
18 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
На западную сторону Кольского фьорда
Впечатлиться мощными сооружениями морской инфраструктуры, кораблями на рейде и панорамами Мурманска
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
6750 ₽ за человека
Из Мурманска - к водопадам
На машине
На снегоступах
4.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Из Мурманска - к водопадам
Отправиться из Мурманска к рекам Ура и Большая Лавна и погулять возле каскадов
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
4250 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске