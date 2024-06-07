1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
«Дополнительно оплачивается посещение природного парка «Териберка» — 380 руб»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
137008 905₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
«По пути в природный парк мы осмотрим атмосферное кладбище кораблей»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
«А мы поделимся интересными фактами о природе любимого края»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50004 500₽ за человека
скидка
15%
Групповая
12 часов
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
«Посещение природного парка «Териберка»: для граждан России — 380 руб»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
«Посещение природного парка «Териберка»: для граждан России — 360 руб»
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
89008 010₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«Дополнительные расходы: посещение природного парка «Териберка» (360 руб»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по мурманской лесотундре: природа и походные навыки
Проведите день в дикой лесотундре Мурманска: прогулка по сопкам, приготовление еды на костре и обучение походным навыкам
Начало: Место проживания гостя
«Знакомство с природой русского Севера»
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
11 часов
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У вашего отеля
«Сейчас сюда едет огромное количество людей, эти места привлекают красотой своей природы, Баренцево море завораживает»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120009 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
«Познакомит вас с природой Кольского полуострова, его уникальными ландшафтами и растениями, которые занесены в Красную книгу Мурманской области»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
«По дороге вы услышите интересные факты о природе Крайнего Севера — это настоящая экскурсия, а не трансфер с молчаливым водителем»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
«Вы побываете в двух природных зонах: пройдете лесотундру, небольшие болотца и подниметесь в тундру, сплошь поросшую мхами и лишайниками»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Ловозерские тундры: путешествие по красотам Севера из Мурманска
Погрузитесь в мир неповторимых северных пейзажей, где каждый шаг открывает новые величественные виды
«Вы узнаете о здешней дикой природе, увидите Хибины и Сейдозеро с высоты, а также увезете с собой сотни фото»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 26 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Лабиринты и сейды Мурманска: индивидуальная экскурсия
Загадочные каменные лабиринты и сейды ждут вас в окрестностях Мурманска. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь красотой тундры
Начало: У отеля Азимут
«В некоторых местах по горной дороге текут ручьи, поэтому желательно выбрать для прогулки резиновую или трекинговую обувь»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
«Посещение природного парка «Териберка»: для граждан России — 360 руб»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840₽ за человека
скидка
20%
Групповая
12 часов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
«По пути вы увидите просторы тундры и услышите интересные факты о природе Кольского полуострова»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
«Увидите мемориальный комплекс воинам 1-го корпуса ПВО, памятник печной трубе, скалу Бараний лоб у озера Семеновское и один из крупнейших монументов России — величественного «Алешу», защитника Заполярья, смотрящего в сторону Долины смерти»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120009 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
«Добравшись до Кандалакши, мы начнем подъем на гору Волосяная, наслаждаясь видами на Белое море и острова»
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 65005 850₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Посещение природного парка «Териберка»: для граждан России — 360 руб»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
«Пройдём 1,5 км по лесу, послушаем пение птиц, рассмотрим местную растительность и, конечно же, полюбуемся водопадом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 498₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Дополнительные расходы:— посещение природного парка «Териберка» — для граждан России, не имеющих льготные категории — 380 руб»
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Мурманск - сердце Заполярья: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 11 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Мурманск: Погружение в историю и культуру за полярным кругом
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурманску, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: На площади «Пять углов»
10 июня в 14:00
15 июня в 09:30
от 5 555₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
«Немного разомнём ноги в мини-походе на гору Горелая и насладимся прекраснейшим обзором на город с высоты 253 метра»
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
«Териберка в любое время года подарит наслаждение первозданной природой: вас ждут льды и снега зимы, ягоды и мягкий мох лета»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
«Эта экскурсия — замечательная возможность привести мысли в порядок, побыв наедине с дикой и необыкновенно притягательной природой»
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
«Необузданная арктическая природа, суровый характер Кольского полуострова, ездовой спорт и былинное прошлое коренного народа саами и поморов — обо всем этом я расскажу по дороге в Териберку с юмором и искренней любовью»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
«Дополнительно оплачивается посещение природного парка «Териберка» — 360 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
«📷 По дороге обязательно будут остановки, чтобы вы могли сделать красивые фотографии живописных мест северной природы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
«На привале вы узнаете, почему они находятся по охраной заповедника»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком
Начало: По договоренности
«Поднявшись на сопку к памятнику Защитникам Заполярья, часовому «Алеше» — второму по высоте в России после Родины-Матери, — вспомним строчки из пронзительной песни военный лет «Прощайте, скалистые горы»»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
«И в любое время года вам откроются чарующие пейзажи с вершины Айкуайвенчорра, а тематический музей поразит богатством хибинских минералов»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Териберка. Песнь Севера
Край земли, ледяное эхо океана и пейзажи «Левиафана» - ощутить незабываемую атмосферу поселка
Начало: В удобном вам месте г. Мурманска
«Посещение природного парка «Териберка» — 360 руб»
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Завораживающие пейзажи Заполярья»
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск: путешествие к сердцу Арктики
Исследуйте Мурманск в индивидуальной экскурсии, открывая его историю, культуру и захватывающие пейзажи
Начало: По договорённости
«Озёра, реки и моря Кольского края богаты природными дарами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
«Путь к Териберке — это сотня километров бескрайней тундры, исполинские каскады Серебрянской ГЭС, огромные скалистые сопки и ущелья, которые раскрывают характер и строгую красоту северной природы»
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 16 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
«Здесь вы проникнетесь суровой, но гармоничной природой Крайнего Севера, подметите контраст между покосившимися домиками и новыми постройками, а главное — испытаете абсолютно новые ощущения, оказавшись на краю света»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
«в зависимости от выбранного места и блюд, а также посещение природного парка Териберка — 360 руб»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
«Ежедневно в 21:00 наши машины стартуют из Мурманска для того, чтобы запечатлеть красивейшее природное явление»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
«В этих местах, где дальше только Северный полюс за океаном, вы сольетесь с природой и отдохнете душой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
«Дополнительные опции и расходы: посещение природного парка «Териберка» — 360 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
Фото-путешествие в поисках северного сияния
Погрузитесь в магию северного сияния с индивидуальной фото-прогулкой по Мурманску. Уникальные моменты и профессиональные снимки ждут вас
Начало: В г. Мурманск
«Вместе мы найдем самые живописные точки для наблюдений и ракурсы для фотографий, и вы вдоволь насладитесь шедевром природы»
11 июня в 21:00
12 июня в 21:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Завораживающее северное сияние в Мурманске: эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в магию северного сияния в Мурманске. Эксклюзивная экскурсия откроет вам тайны Авроры и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Северное сияние — удивительное по красоте природное явление»
6 июля в 20:00
7 июля в 20:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
«У вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться водопадами и сделать фотографии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июня 2024Была на экскурсии в мини группе и знаете это наверно самая лучшая экскурсия которую я посетила в Мурманске. Мне понравилось
- ДДарья7 июня 2024Великолепная экскурсия, очень насыщенная, с прекрасными локациями. Гид дружелюбный, интересный, ответит на любой вопрос. Поездка получилась очень душевная, отдельное спасибо за музыкальное сопровождение. На такую экскурсию вернулась бы ещё много раз.
- ААртём7 июня 2024Добрый день! Были на экскурсии в Териберки,на морской прогулке, в старой териберке, водопад,пляж,озёра, какая же там красота,море положительных впечатлений, обязательно
- ООльга7 июня 2024Поездка в Териберку наша вторая экскурсия с Виктором. Поездка неблизкая, но время в дороге пролетело незаметно, ведь Виктор замечательный рассказчик
- ООльга7 июня 2024Замечательный гид, историк по образованию и очень хороший рассказчик. Экскурсия очень насыщенная, Виктор успел рассказать нам о прошлом, настоящем и будущем города. Было очень интересно увидеть город глазами такого позитивного и любящего свой край молодого человека! Рекомендуем всем.
- ЭЭльмира6 июня 2024Очень красивые водопады. Ошеломляют своей мощью, красотой. Прекрасный гид Александр. Прекрасный рассказчик. Очень много узнала. А чай с пирожками рядом с водопадом просто Космос. Всём рекомендуют эту программу. Получите заряд эмоций надолго Это Релакс!!!
- ДДмитрий6 июня 2024Природа - просто отвал башни. Дорога лёгкая и полна интересных рассказов от гида. С погодой очень повезло, весь день было ясно и в меру тепло.
- ДДмитрий6 июня 2024Отличный тур, красивая природа, очень интересный и внимательный к деталям гид.
- ААнна6 июня 2024Гид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалось, о поездке не жалею.
- ЮЮлия6 июня 2024Были на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! Были в мини группе, автомобиль
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Природа и пейзажи»
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