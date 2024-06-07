Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником

Начало: В удобном вам месте в Мурманске

«Познакомит вас с природой Кольского полуострова, его уникальными ландшафтами и растениями, которые занесены в Красную книгу Мурманской области»