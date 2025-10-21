Мурманск — край рек и озёр: их здесь более 20 000. А водопады даже зимой завораживающе красивы и стоят того, чтобы их увидеть. Мы поедем к ближайшим — на реках Ура и Большая Лавна.
Будем дышать свежим воздухом, любоваться красотами, тревожить гномов на мосту и согреваться полярным чаем.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Едем на машине
- По дороге к водопадам мы пересечём Кольский залив по самому длинному автомобильному мосту за полярным кругом
- Вы насладитесь бескрайними видами, чистейшим воздухом, тишиной и уединением.
- Посетим смотровую площадку «Абрам-Мыс» с одним из лучших видов на Мурманск
- Водопад на реке Ура — увидим старую гидроэлектростанцию и необычный приток водопада с природным каменным каналом
- Погуляем по скалам вокруг, перейдём по мостику на остров и посмотрим на каскад с верхней точки
- Устроим небольшой пикник с нашим фирменным полярным чаем и сделаем замечательные кадры на память
- Водопад на реке Большая Лавна. Полюбуемся окружающими красотами
Как проходит треккинг
Протяжённость пешего маршрута — 4 км, продолжительность — 2,5-3 часа. Время в дороге — 2 часа (туда и обратно).
- Треккинг подходит для любого возраста и физической подготовки. Исключение: невозможность пройти 4 км пешего маршрута по медицинским причинам.
Мы позаботимся о вашем комфорте во время прогулки: выберем подходящий вам темп передвижения, предоставим палки для ходьбы.
А вам рекомендуем надеть треккинговую обувь и удобную одежду.
Прогулка проходит вблизи Мурманска, поэтому её можно провести как в день вашего приезда, так и отъезда, что позволит по максимуму использовать время, проведённое на Севере.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Volvo XC60, Hyndai H1, Suzuki Grand Vitara, Lada Granta
- Возможна отмена, изменение или сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями
- Прогулку для вас для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В снежное время прогулка проводится на снегоступах (аренда оплачивается отдельно — 500 ₽)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4250 ₽
|Дети до 12 лет
|3850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мы организованно забираем вас в согласованном месте в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 239 туристов
Родился и живу на Кольском полуострове. Много путешествую и очень люблю наш край. Постараюсь сделать всё, чтобы Север вас покорил, и вы вернулись сюда ещё не раз. Хайкинг для нас —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
21 окт 2025
Увлекательная поездка с прекрасными видами северной природы! Восхитительные водопады! Отличный рассказ и об истории Мурманска, и о местных достопримечательностях, и в завершении вкусный чай с видом на водопад! Спасибо Анатолий! Однозначно будем рекомендовать и друзьям, и знакомым!
Кира
13 окт 2025
Отличная экскурсия! Спасибо огромное Анатолию) очень все круто, интересно! Обязательно буду советовать друзьям! Вернусь сама и надеюсь на новую экскурсию с Анатолием! Красиво, завораживающее! Я в восторге) однозначно рекомендую!
Наталья
28 авг 2025
Спасибо гиду Анатолию за четкую организацию поездки (забрал нас как и договаривались у отеля), за чистый и комфортабельный автомобиль, за интересные факты и историю Мурманска и региона, за ответы на
Оксана
18 авг 2025
Очень хорошая экскурсия, прекрасно погуляли к водопадам, организована отлично, гид Анатолий знающий человек, интересно рассказывал про местную флору и фауну) устали в меру) у водопада пили чай, очень вкусный, всей моей семье очень понравилось!
Ян
12 авг 2025
Здравствуйте! Спасибо, Все было прекрасно! Гид Денис хорошо нам рассказывал о истории Мурманска. хотя мы первый раз приехали в Мурманск, но кажется, давно уже знакомы с ним. Блогадарим организадору Анптолию, который очень отзывчивый и заботливый, хорошо организовал это путешествие.
А
Анна
25 июл 2025
Прогулка проходила с Анатолием, во время которой он поделился интересными историческими, и не только, фактами; ответил на все интересующие вопросы, угостил вкусным чаем и сделал красивые фотографии☺️
Ясюань
21 фев 2025
С Женей было очень весело. У неё очень милая собачка, я до сих пор по ней скучаю. Женя ещё готовила нам очень вкусный чай и вкусняшек. Мы чудесные виды видели. Спасибо!
