Мурманск — край рек и озёр: их здесь более 20 000. А водопады даже зимой завораживающе красивы и стоят того, чтобы их увидеть. Мы поедем к ближайшим — на реках Ура и Большая Лавна. Будем дышать свежим воздухом, любоваться красотами, тревожить гномов на мосту и согреваться полярным чаем.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Едем на машине

По дороге к водопадам мы пересечём Кольский залив по самому длинному автомобильному мосту за полярным кругом

Вы насладитесь бескрайними видами, чистейшим воздухом, тишиной и уединением.

Посетим смотровую площадку «Абрам-Мыс» с одним из лучших видов на Мурманск

Водопад на реке Ура — увидим старую гидроэлектростанцию и необычный приток водопада с природным каменным каналом

Погуляем по скалам вокруг, перейдём по мостику на остров и посмотрим на каскад с верхней точки

Устроим небольшой пикник с нашим фирменным полярным чаем и сделаем замечательные кадры на память

Водопад на реке Большая Лавна. Полюбуемся окружающими красотами

Как проходит треккинг

Протяжённость пешего маршрута — 4 км, продолжительность — 2,5-3 часа. Время в дороге — 2 часа (туда и обратно).

Треккинг подходит для любого возраста и физической подготовки. Исключение: невозможность пройти 4 км пешего маршрута по медицинским причинам.

Мы позаботимся о вашем комфорте во время прогулки: выберем подходящий вам темп передвижения, предоставим палки для ходьбы.

А вам рекомендуем надеть треккинговую обувь и удобную одежду.

Прогулка проходит вблизи Мурманска, поэтому её можно провести как в день вашего приезда, так и отъезда, что позволит по максимуму использовать время, проведённое на Севере.

Организационные детали