Из Мурманска - к водопадам

Отправиться из Мурманска к рекам Ура и Большая Лавна и погулять возле каскадов
Мурманск — край рек и озёр: их здесь более 20 000. А водопады даже зимой завораживающе красивы и стоят того, чтобы их увидеть. Мы поедем к ближайшим — на реках Ура и Большая Лавна.

Будем дышать свежим воздухом, любоваться красотами, тревожить гномов на мосту и согреваться полярным чаем.
Описание экскурсии

Едем на машине

  • По дороге к водопадам мы пересечём Кольский залив по самому длинному автомобильному мосту за полярным кругом
  • Вы насладитесь бескрайними видами, чистейшим воздухом, тишиной и уединением.
  • Посетим смотровую площадку «Абрам-Мыс» с одним из лучших видов на Мурманск
  • Водопад на реке Ура — увидим старую гидроэлектростанцию и необычный приток водопада с природным каменным каналом
  • Погуляем по скалам вокруг, перейдём по мостику на остров и посмотрим на каскад с верхней точки
  • Устроим небольшой пикник с нашим фирменным полярным чаем и сделаем замечательные кадры на память
  • Водопад на реке Большая Лавна. Полюбуемся окружающими красотами

Как проходит треккинг

Протяжённость пешего маршрута — 4 км, продолжительность — 2,5-3 часа. Время в дороге — 2 часа (туда и обратно).

  • Треккинг подходит для любого возраста и физической подготовки. Исключение: невозможность пройти 4 км пешего маршрута по медицинским причинам.

Мы позаботимся о вашем комфорте во время прогулки: выберем подходящий вам темп передвижения, предоставим палки для ходьбы.

А вам рекомендуем надеть треккинговую обувь и удобную одежду.

Прогулка проходит вблизи Мурманска, поэтому её можно провести как в день вашего приезда, так и отъезда, что позволит по максимуму использовать время, проведённое на Севере.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Volvo XC60, Hyndai H1, Suzuki Grand Vitara, Lada Granta
  • Возможна отмена, изменение или сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями
  • Прогулку для вас для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В снежное время прогулка проводится на снегоступах (аренда оплачивается отдельно — 500 ₽)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4250 ₽
Дети до 12 лет3850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мы организованно забираем вас в согласованном месте в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 239 туристов
Родился и живу на Кольском полуострове. Много путешествую и очень люблю наш край. Постараюсь сделать всё, чтобы Север вас покорил, и вы вернулись сюда ещё не раз. Хайкинг для нас —
читать дальше

не конвейер: нет цели охватить как можно больше мест за ограниченное время, следуя жёсткому таймингу. Мы подарим вам эмоции и впечатления и будем вместе с вами влюбляться в наш суровый и такой прекрасный северный край заново. С командой увлечённых местных жителей позаботимся о вашем комфорте.

М
Мария
21 окт 2025
Мария
21 окт 2025
Увлекательная поездка с прекрасными видами северной природы! Восхитительные водопады! Отличный рассказ и об истории Мурманска, и о местных достопримечательностях, и в завершении вкусный чай с видом на водопад! Спасибо Анатолий! Однозначно будем рекомендовать и друзьям, и знакомым!
Увлекательная поездка с прекрасными видами северной природы! Восхитительные водопады! Отличный рассказ и об истории Мурманска, иУвлекательная поездка с прекрасными видами северной природы! Восхитительные водопады! Отличный рассказ и об истории Мурманска, иУвлекательная поездка с прекрасными видами северной природы! Восхитительные водопады! Отличный рассказ и об истории Мурманска, иУвлекательная поездка с прекрасными видами северной природы! Восхитительные водопады! Отличный рассказ и об истории Мурманска, иУвлекательная поездка с прекрасными видами северной природы! Восхитительные водопады! Отличный рассказ и об истории Мурманска, иУвлекательная поездка с прекрасными видами северной природы! Восхитительные водопады! Отличный рассказ и об истории Мурманска, иУвлекательная поездка с прекрасными видами северной природы! Восхитительные водопады! Отличный рассказ и об истории Мурманска, и
Кира
Кира
13 окт 2025
Кира
13 окт 2025
Отличная экскурсия! Спасибо огромное Анатолию) очень все круто, интересно! Обязательно буду советовать друзьям! Вернусь сама и надеюсь на новую экскурсию с Анатолием! Красиво, завораживающее! Я в восторге) однозначно рекомендую!
Отличная экскурсия! Спасибо огромное Анатолию) очень все круто, интересно! Обязательно буду советовать друзьям! Вернусь сама иОтличная экскурсия! Спасибо огромное Анатолию) очень все круто, интересно! Обязательно буду советовать друзьям! Вернусь сама иОтличная экскурсия! Спасибо огромное Анатолию) очень все круто, интересно! Обязательно буду советовать друзьям! Вернусь сама и
Наталья
Наталья
28 авг 2025
Наталья
28 авг 2025
Спасибо гиду Анатолию за четкую организацию поездки (забрал нас как и договаривались у отеля), за чистый и комфортабельный автомобиль, за интересные факты и историю Мурманска и региона, за ответы на
читать дальше

все наши вопросы, за продуманный и интересный маршрут - мы проехали по Кольскому мосту, прошли интересными тропами, увидели великолепные пейзажи, радугу, туман, сопки в облаках, два бурных водопада в удаленных от города местах, поели ягоды, пособирали грибы! Анатолий очень доброжелательный и увлеченный человек, любящий свою Родину, очень интересный рассказчик и великолепный собеседник. Он угостил нас вкусным горячим чаем со сладостями, фотографировал нас, а вечером скинул нам ссылку на фото, чтобы мы могли выбрать понравившиеся. На обратном пути включил фоном приятную музыку, при этом продолжая отвечать на наши вопросы и обращая наше внимание на красоты природы. Для нас это был отличный вариант - мы приехали в Мурманск на поезде в обед и в этот же день успели посетить несколько интересных локаций и узнать историю края благодаря Анатолию. Рекомендую эту экскурсию на все 💯🔥🏞️

Спасибо гиду Анатолию за четкую организацию поездки (забрал нас как и договаривались у отеля), за чистыйСпасибо гиду Анатолию за четкую организацию поездки (забрал нас как и договаривались у отеля), за чистыйСпасибо гиду Анатолию за четкую организацию поездки (забрал нас как и договаривались у отеля), за чистыйСпасибо гиду Анатолию за четкую организацию поездки (забрал нас как и договаривались у отеля), за чистыйСпасибо гиду Анатолию за четкую организацию поездки (забрал нас как и договаривались у отеля), за чистыйСпасибо гиду Анатолию за четкую организацию поездки (забрал нас как и договаривались у отеля), за чистыйСпасибо гиду Анатолию за четкую организацию поездки (забрал нас как и договаривались у отеля), за чистыйСпасибо гиду Анатолию за четкую организацию поездки (забрал нас как и договаривались у отеля), за чистыйСпасибо гиду Анатолию за четкую организацию поездки (забрал нас как и договаривались у отеля), за чистыйСпасибо гиду Анатолию за четкую организацию поездки (забрал нас как и договаривались у отеля), за чистый
Оксана
Оксана
18 авг 2025
Оксана
18 авг 2025
Очень хорошая экскурсия, прекрасно погуляли к водопадам, организована отлично, гид Анатолий знающий человек, интересно рассказывал про местную флору и фауну) устали в меру) у водопада пили чай, очень вкусный, всей моей семье очень понравилось!
Очень хорошая экскурсия, прекрасно погуляли к водопадам, организована отлично, гид Анатолий знающий человек, интересно рассказывал проОчень хорошая экскурсия, прекрасно погуляли к водопадам, организована отлично, гид Анатолий знающий человек, интересно рассказывал про
Ян
Ян
12 авг 2025
Ян
12 авг 2025
Здравствуйте! Спасибо, Все было прекрасно! Гид Денис хорошо нам рассказывал о истории Мурманска. хотя мы первый раз приехали в Мурманск, но кажется, давно уже знакомы с ним. Блогадарим организадору Анптолию, который очень отзывчивый и заботливый, хорошо организовал это путешествие.
Здравствуйте! Спасибо, Все было прекрасно! Гид Денис хорошо нам рассказывал о истории Мурманска. хотя мы первыйЗдравствуйте! Спасибо, Все было прекрасно! Гид Денис хорошо нам рассказывал о истории Мурманска. хотя мы первыйЗдравствуйте! Спасибо, Все было прекрасно! Гид Денис хорошо нам рассказывал о истории Мурманска. хотя мы первый
А
Анна
25 июл 2025
Анна
25 июл 2025
Прогулка проходила с Анатолием, во время которой он поделился интересными историческими, и не только, фактами; ответил на все интересующие вопросы, угостил вкусным чаем и сделал красивые фотографии☺️
Прогулка проходила с Анатолием, во время которой он поделился интересными историческими, и не только, фактами; ответилПрогулка проходила с Анатолием, во время которой он поделился интересными историческими, и не только, фактами; ответилПрогулка проходила с Анатолием, во время которой он поделился интересными историческими, и не только, фактами; ответил
Ясюань
Ясюань
21 фев 2025
Ясюань
21 фев 2025
С Женей было очень весело. У неё очень милая собачка, я до сих пор по ней скучаю. Женя ещё готовила нам очень вкусный чай и вкусняшек. Мы чудесные виды видели. Спасибо!
С Женей было очень весело. У неё очень милая собачка, я до сих пор по нейС Женей было очень весело. У неё очень милая собачка, я до сих пор по нейС Женей было очень весело. У неё очень милая собачка, я до сих пор по нейС Женей было очень весело. У неё очень милая собачка, я до сих пор по ней

