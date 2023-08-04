Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
Мурманская область — «страна» водоёмов и водопадов.
А если отправиться к ним вечером, можно ощутить всю прелесть уединённого общения с дикой природой Кольского. Вы посетите самые живописные водопады в окрестностях города — на реках Лавна и Ура. Отдохнёте в окружении северных пейзажей. И проведёте время в дружеской компании местного жителя.
А если отправиться к ним вечером, можно ощутить всю прелесть уединённого общения с дикой природой Кольского. Вы посетите самые живописные водопады в окрестностях города — на реках Лавна и Ура. Отдохнёте в окружении северных пейзажей. И проведёте время в дружеской компании местного жителя.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы встретимся в Мурманске и отправимся на машине к близлежащим водопадам. Дорога туда-обратно займёт около получаса, пеший маршрут тоже несложный, дистанция между водопадами составит 20-30 минут, всего мы пройдём 4 км.
- По пути вы насладитесь пейзажами лесов, скал и услышите историю здешних мест.
- А на берегу водоёма устроим пикник с прекрасным видом на водопад.
Организационные детали
- Мы организуем трансфер на легковом автомобиле или минивэне. Вы также можете приехать к точке старта самостоятельно.
- Программа доступна в том числе для путешественников с детьми.
- Возьмите с собой перекус для пикника.
- Сезонность маршрута: с конца мая до конца сентября.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе гостиницы Park Inn
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 103 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске и его окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой севера, делимся с вами не только нашими знаниями о нём, его природе и достопримечательностях, но и максимально влюбляем в наш Кольский, в наш Север. Мы любит своё дело, поэтому нам можно довериться!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
4 авг 2023
Иван, спасибо, что быстро отвечаете и что смогли организовать все буквально вечером накануне. Это ценно.
Спасибо Диме и Кристине за прогулку - съездили на водопад Лавна и на смотровую в Абрам мыс. Походили, подышали, посмотрели виды, что и ожидалось.
Спасибо Диме и Кристине за прогулку - съездили на водопад Лавна и на смотровую в Абрам мыс. Походили, подышали, посмотрели виды, что и ожидалось.
Оксана
24 июля 2023
Большое спасибо Ивану,Анатолию и Светлане за быструю организацию и интересную экскурсию
Анна
7 июля 2023
Маршрут живописный) люди отзывчивые) все понравилось и появилась приятная усталость)
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