Мурманская область славится своими водоёмами и водопадами.Вечерняя поездка к ним позволяет ощутить всю прелесть уединённого общения с дикой природой Кольского полуострова.В рамках экскурсии вы посетите живописные водопады на реках Лавна

и Ура, отдохнёте в окружении северных пейзажей и проведёте время в дружеской компании местного жителя. В программу входит посещение самого северного оборудованного пляжа за полярным кругом, смотровой площадки Абрам-мыса и пикник на берегу водоёма. Экскурсия доступна для путешественников с детьми и проводится с середины мая до конца ноября - середины декабря

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения водопадов в окрестностях Мурманска - с июня по октябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна, что позволяет насладиться прогулками и видами без лишних забот о погодных условиях. Летние месяцы особенно хороши для пикников и купания на пляже. В мае, ноябре и декабре также можно посетить эти места, но стоит быть готовым к возможным изменениям маршрута из-за погодных условий и необходимости использования снегоступов в снежное время.

Сейчас август — это идеальное время.