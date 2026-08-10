Мурманская область славится своими водоёмами и водопадами.
Вечерняя поездка к ним позволяет ощутить всю прелесть уединённого общения с дикой природой Кольского полуострова.
В рамках экскурсии вы посетите живописные водопады на реках Лавна
Вечерняя поездка к ним позволяет ощутить всю прелесть уединённого общения с дикой природой Кольского полуострова.
В рамках экскурсии вы посетите живописные водопады на реках Лавна
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уединённое общение с природой
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🌊 Живописные водопады
- 🏖️ Самый северный пляж
- 🍴 Пикник на берегу водоёма
- 👨👩👧👦 Подходит для детей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения водопадов в окрестностях Мурманска - с июня по октябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна, что позволяет насладиться прогулками и видами без лишних забот о погодных условиях. Летние месяцы особенно хороши для пикников и купания на пляже. В мае, ноябре и декабре также можно посетить эти места, но стоит быть готовым к возможным изменениям маршрута из-за погодных условий и необходимости использования снегоступов в снежное время.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Водопады на реках Лавна и Ура
- Смотровая площадка Абрам-мыса
- Самый северный оборудованный пляж
Описание экскурсии
- Мы встретимся в Мурманске и отправимся на машине к близлежащим водопадам — на реках Ура и Большая Лавна. Увидим приток водопада с природным каменным каналом, а также драконьи яйца и путь ледника.
- Посетим самый северный оборудованный пляж за полярным кругом, где при желании вы сможете искупаться.
- Дорога на автомобиле туда-обратно займёт около двух часов, а дистанция от дороги до водопадов составит 20-30 минут. Всего мы пройдём 4 км.
- Сделаем остановку на смотровой площадке Абрам-мыса с лучшим видом на Мурманск.
- По пути вы насладитесь пейзажами лесов, скал и услышите историю здешних мест.
- На берегу водоёма мы устроим пикник с прекрасным видом на водопад.
Организационные детали
- Мы организуем трансфер на легковом автомобиле или минивэне. Вы также можете приехать к точке старта самостоятельно.
- Программа доступна в том числе для путешественников с детьми.
- Возьмите с собой перекус для пикника.
- Сезонность маршрута: с середины мая до конца ноября — середины декабря.
- В снежное время прогулка проводится на снегоступах (их аренда оплачивается отдельно — 500 руб.).
- Возможна отмена, изменение и сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4400 ₽
|Дети до 12 лет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости в черте г. Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1405 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске, Санкт-Петербурге и их окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 145 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Спасибо большое замечательному и очень внимательному гиду Анатолию! ❤️ Вся экскурсия была очень интересной, не было и секунды заскучать, хотелось слушать и слушать. Места которые посещали это полный восторг! Каждая
+2
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А
Мы в полном восторге от экскурсии!!! Огромное спасибо гиду Ирине. Это был не просто выезд на природу, а настоящее путешествие с душой. Время пролетело незаметно. Особенно приятно и заметно, что
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Е
Были на этой экскурсии 06.06.2026 г., гид Геннадий. За нами заехали на адрес во время, без опозданий,экскурсия началась с Абрам- мыса, далее уже были водопады. Геннадий галантно сопровождал по маршруту, рассказывал о местах, заботился о безопасности. Экскурсия нам очень понравилась, не сложные маршруты, хорошее сопровождение и завораживающая сила и красота природы! Рекомендую.
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А
Экскурсия и гид Ольга очень понравились. Поездка прошла комфортно, за приятным рассказом гида, очень развернуто отвечала на вопросы, а их было много, настолько мне понравился Мурманск. Так же устроила участникам небольшой перекус около водопада, что усилило приятное впечатление от поездки. Однозначно советую эту экскурсию и прекрасные локации, чтобы в полной мере оценить природу края.
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Здравствуйте! Это была первая экскурсия в Мурманске на следующий день после прилёта. Всё прошло великолепно! Я первый раз встала на снегоступы! Экскурсовод Геннадий много рассказывал о Мурманске, о природе, истории
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З
Благодарим Анатолия за чудосно организованную поездку! Получили массу приятных впечатлений, снегоступы вернули ощущения детства и подарили незабываемый опыт. Экскурсия была очень информативной и интересной, охватывала нам все интересующие области знания. Раскрыла Мурманскую область, как жемчужину России, с нетерпением ждём возможности вернуться летом!
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