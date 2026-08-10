Мои заказы

Водопады в окрестностях Мурманска

Отправьтесь на увлекательное путешествие к водопадам на реках Ура и Большая Лавна, посетите северный пляж и насладитесь пикником с видом на водопад
Мурманская область славится своими водоёмами и водопадами.

Вечерняя поездка к ним позволяет ощутить всю прелесть уединённого общения с дикой природой Кольского полуострова.

В рамках экскурсии вы посетите живописные водопады на реках Лавна
читать дальшеуменьшить

и Ура, отдохнёте в окружении северных пейзажей и проведёте время в дружеской компании местного жителя.

В программу входит посещение самого северного оборудованного пляжа за полярным кругом, смотровой площадки Абрам-мыса и пикник на берегу водоёма.

Экскурсия доступна для путешественников с детьми и проводится с середины мая до конца ноября - середины декабря

5
145 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уединённое общение с природой
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🌊 Живописные водопады
  • 🏖️ Самый северный пляж
  • 🍴 Пикник на берегу водоёма
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для детей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения водопадов в окрестностях Мурманска - с июня по октябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна, что позволяет насладиться прогулками и видами без лишних забот о погодных условиях. Летние месяцы особенно хороши для пикников и купания на пляже. В мае, ноябре и декабре также можно посетить эти места, но стоит быть готовым к возможным изменениям маршрута из-за погодных условий и необходимости использования снегоступов в снежное время.
Сейчас август — это идеальное время.
Водопады в окрестностях Мурманска
Водопады в окрестностях Мурманска
Водопады в окрестностях Мурманска

Что можно увидеть

  • Водопады на реках Лавна и Ура
  • Смотровая площадка Абрам-мыса
  • Самый северный оборудованный пляж

Описание экскурсии

  • Мы встретимся в Мурманске и отправимся на машине к близлежащим водопадам — на реках Ура и Большая Лавна. Увидим приток водопада с природным каменным каналом, а также драконьи яйца и путь ледника.
  • Посетим самый северный оборудованный пляж за полярным кругом, где при желании вы сможете искупаться.
  • Дорога на автомобиле туда-обратно займёт около двух часов, а дистанция от дороги до водопадов составит 20-30 минут. Всего мы пройдём 4 км.
  • Сделаем остановку на смотровой площадке Абрам-мыса с лучшим видом на Мурманск.
  • По пути вы насладитесь пейзажами лесов, скал и услышите историю здешних мест.
  • На берегу водоёма мы устроим пикник с прекрасным видом на водопад.

Организационные детали

  • Мы организуем трансфер на легковом автомобиле или минивэне. Вы также можете приехать к точке старта самостоятельно.
  • Программа доступна в том числе для путешественников с детьми.
  • Возьмите с собой перекус для пикника.
  • Сезонность маршрута: с середины мая до конца ноября — середины декабря.
  • В снежное время прогулка проводится на снегоступах (их аренда оплачивается отдельно — 500 руб.).
  • Возможна отмена, изменение и сокращение маршрута в связи с неблагоприятными погодными условиями.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный4400 ₽
Дети до 12 лет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости в черте г. Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1405 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске, Санкт-Петербурге и их окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой
читать дальшеуменьшить

севера, делимся с вами не только нашими знаниями о нём, его природе и достопримечательностях, но и максимально влюбляем в наш Кольский, в наш Север. Мы любим своё дело, поэтому нам можно довериться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 145 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
145
4
3
2
1
В
Спасибо большое замечательному и очень внимательному гиду Анатолию! ❤️ Вся экскурсия была очень интересной, не было и секунды заскучать, хотелось слушать и слушать. Места которые посещали это полный восторг! Каждая
читать дальшеуменьшить

локация, помимо того, что невероятно атмосферная, ещё и сопровождалась рассказами, интересными фактами, затронули всё, от истории, до флоры и фауны!) Водопады невероятные, атмосфера супер дружная и безопасная. Прогулка была спокойной без спешки, всё успели, даже был небольшой пикник с видом на водопад)) Нам очень понравилось! ❤️❤️ Спасибо!!

Спасибо большое замечательному и очень внимательному гиду Анатолию! ❤️ Вся экскурсия была очень интересной, не было
Спасибо большое замечательному и очень внимательному гиду Анатолию! ❤️ Вся экскурсия была очень интересной, не было
Спасибо большое замечательному и очень внимательному гиду Анатолию! ❤️ Вся экскурсия была очень интересной, не было
Спасибо большое замечательному и очень внимательному гиду Анатолию! ❤️ Вся экскурсия была очень интересной, не было
Спасибо большое замечательному и очень внимательному гиду Анатолию! ❤️ Вся экскурсия была очень интересной, не было
Спасибо большое замечательному и очень внимательному гиду Анатолию! ❤️ Вся экскурсия была очень интересной, не было
Спасибо большое замечательному и очень внимательному гиду Анатолию! ❤️ Вся экскурсия была очень интересной, не было
Спасибо большое замечательному и очень внимательному гиду Анатолию! ❤️ Вся экскурсия была очень интересной, не было+2
Спасибо большое замечательному и очень внимательному гиду Анатолию! ❤️ Вся экскурсия была очень интересной, не было
Спасибо большое замечательному и очень внимательному гиду Анатолию! ❤️ Вся экскурсия была очень интересной, не было
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мы в полном восторге от экскурсии!!! Огромное спасибо гиду Ирине. Это был не просто выезд на природу, а настоящее путешествие с душой. Время пролетело незаметно. Особенно приятно и заметно, что
читать дальшеуменьшить

Ирине самой это дело в радость. Чувствовали себя не туристами, а желанными гостями. Очень комфортная атмосфера, масса полезной информации и, конечно, потрясающие виды. Спасибо!
Обязательно отправим родителей на экскурсию к Ирине.

По поводу самого маршрута тоже все идеально. Была в платье, было более чем комфортно

Мы в полном восторге от экскурсии!!! Огромное спасибо гиду Ирине. Это был не просто выезд на
Мы в полном восторге от экскурсии!!! Огромное спасибо гиду Ирине. Это был не просто выезд на
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Были на этой экскурсии 06.06.2026 г., гид Геннадий. За нами заехали на адрес во время, без опозданий,экскурсия началась с Абрам- мыса, далее уже были водопады. Геннадий галантно сопровождал по маршруту, рассказывал о местах, заботился о безопасности. Экскурсия нам очень понравилась, не сложные маршруты, хорошее сопровождение и завораживающая сила и красота природы! Рекомендую.
Были на этой экскурсии 06.06.2026 г., гид Геннадий. За нами заехали на адрес во время, без
Были на этой экскурсии 06.06.2026 г., гид Геннадий. За нами заехали на адрес во время, без
Были на этой экскурсии 06.06.2026 г., гид Геннадий. За нами заехали на адрес во время, без
Были на этой экскурсии 06.06.2026 г., гид Геннадий. За нами заехали на адрес во время, без
Были на этой экскурсии 06.06.2026 г., гид Геннадий. За нами заехали на адрес во время, без
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия и гид Ольга очень понравились. Поездка прошла комфортно, за приятным рассказом гида, очень развернуто отвечала на вопросы, а их было много, настолько мне понравился Мурманск. Так же устроила участникам небольшой перекус около водопада, что усилило приятное впечатление от поездки. Однозначно советую эту экскурсию и прекрасные локации, чтобы в полной мере оценить природу края.
Экскурсия и гид Ольга очень понравились. Поездка прошла комфортно, за приятным рассказом гида, очень развернуто отвечала
Экскурсия и гид Ольга очень понравились. Поездка прошла комфортно, за приятным рассказом гида, очень развернуто отвечала
Вам был полезен этот отзыв?
Маритта
Здравствуйте! Это была первая экскурсия в Мурманске на следующий день после прилёта. Всё прошло великолепно! Я первый раз встала на снегоступы! Экскурсовод Геннадий много рассказывал о Мурманске, о природе, истории
читать дальшеуменьшить

- было интересно его слушать. После того, как взобрались на холм, было ещё одно место для посещения - это водопад. Водопад замёрз и Геннадий очень переживал по этому поводу, сказал, что такое впервые. А мне, наоборот, очень понравилось и незамёрзший ручей напомнил мне сердечко.

Здравствуйте! Это была первая экскурсия в Мурманске на следующий день после прилёта. Всё прошло великолепно! Я
Здравствуйте! Это была первая экскурсия в Мурманске на следующий день после прилёта. Всё прошло великолепно! Я
Вам был полезен этот отзыв?
З
Благодарим Анатолия за чудосно организованную поездку! Получили массу приятных впечатлений, снегоступы вернули ощущения детства и подарили незабываемый опыт. Экскурсия была очень информативной и интересной, охватывала нам все интересующие области знания. Раскрыла Мурманскую область, как жемчужину России, с нетерпением ждём возможности вернуться летом!
Благодарим Анатолия за чудосно организованную поездку! Получили массу приятных впечатлений, снегоступы вернули ощущения детства и подарили
Благодарим Анатолия за чудосно организованную поездку! Получили массу приятных впечатлений, снегоступы вернули ощущения детства и подарили
Благодарим Анатолия за чудосно организованную поездку! Получили массу приятных впечатлений, снегоступы вернули ощущения детства и подарили
Благодарим Анатолия за чудосно организованную поездку! Получили массу приятных впечатлений, снегоступы вернули ощущения детства и подарили
Благодарим Анатолия за чудосно организованную поездку! Получили массу приятных впечатлений, снегоступы вернули ощущения детства и подарили
Благодарим Анатолия за чудосно организованную поездку! Получили массу приятных впечатлений, снегоступы вернули ощущения детства и подарили
Благодарим Анатолия за чудосно организованную поездку! Получили массу приятных впечатлений, снегоступы вернули ощущения детства и подарили
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии на «Водопады в окрестностях Мурманска»

Водопады Кольского полуострова - из Мурманска
На машине
5 часов
79 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Водопады Кольского полуострова - из Мурманска
Насладиться природой Заполярья в комфортном путешествии к самым красивым водопадам региона
Начало: В районе площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
19 авг в 10:00
3800 ₽ за человека
Путешествие к водопадам русской Лапландии
На машине
6.5 часов
77 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к водопадам русской Лапландии
Посетить водопады - каждый со своим характером и историей - и понять, какой север на вкус и ощупь
Начало: В районе ул. Ленинградская
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 15:00, во вторник и пятницу в 09:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
5500 ₽ за человека
Из Мурманска - к водопадам
На машине
На снегоступах
4.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
Из Мурманска - к водопадам
Отправиться из Мурманска к рекам Ура и Большая Лавна и погулять возле каскадов
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4400 ₽ за человека
Треккинг по сопкам в окрестностях Мурманска
На снегоступах
3 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Треккинг по сопкам в окрестностях Мурманска
Покорить сопку Солнечная или Горелая и насладиться панорамой вечерних огней
Начало: На площади Пять углов (или в месте вашего проживан...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске
от 4400 ₽ за человека