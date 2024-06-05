Экскурсии на водопады из Мурманска

Найдено 67 экскурсий в категории «Водопады» в Мурманске, цены от 3 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
36 отзывов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
«Мы не только увидим водопад, но и заглянем на симпатичный песчаный пляж»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50004 500 за человека
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
381 отзыв
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
«Трансфер до водопада на санях за снегоходом — 1000 руб»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605 за человека
Териберка и морская прогулка за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
137 отзывов
Популярное предложение
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем вам все визитные карточки Териберки и окрестностей: кладбище кораблей, водопад Малого Батарейского озера и каменные «яйца драконов»»
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
89008 010 за человека
Териберка - открыть неистовую красоту Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
177 отзывов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«Вы также посетите объект, который неизменно значится в любом списке must see приезжающих в Териберку: водопад из Малого Батарейского озера с красными скалами и шумящим потоком чистейшей воды, стремительно утекающей в море по каньону»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 19 чел.
Кольский фьорд и великолепие водопадов
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
21 отзыв
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
«Водопад реки Лавна, к которому вам предстоит пройти пешком (около 1 км или 15–20 минут в одну сторону)»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500 за человека
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
80 отзывов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
«Скрытый в берёзовом лесу от взгляда странников, бурный водопад течёт по скалам возрастом 2,5 миллиарда лет»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365 за человека
Классика Териберки: на край света в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
71 отзыв
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
«— Батарейский водопад, падающий из одноимённого озера в Баренцево море»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840 за человека
Киты, тюлени и невероятная Териберка
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
12 часов
88 отзывов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800 за человека
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
798 отзывов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Водопад и пляж драконьих яиц, где воздух и красота Севера наполняют тебя до краев»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
«Пройдём 1,5 км по лесу, послушаем пение птиц, рассмотрим местную растительность и, конечно же, полюбуемся водопадом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 498 за человека
Холодное сердце Териберки
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Затем прогуляемся до водопада, шумно и стремительно срывающегося со скал летом и причудливо замерзающего зимой: здесь мы попьем горячего чая со сладкими угощениями»
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Путешествие в Териберку в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
324 отзыва
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
«Исследуете скалы, ощутите соленый ветер на лице и насладитесь шумом водопада»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
98 отзывов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
«А также поднимемся на обзорную площадку с птичьим базаром и поклонным поморским крестом возле водопада в природном парке»
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 500 за всё до 4 чел.
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
114 отзывов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
«И конечно, не обойдем стороной must-see места Териберки: дикий водопад, кладбище кораблей и пляж драконьих яиц»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
97 отзывов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
«Прогуляемся к живописному водопаду Батарейный, который обрушивает поток прямиком в Баренцево море»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Териберка - ворота потрясающей Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
20 отзывов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
«Также вы осмотрите красивый териберкский водоем — Малое Батарейское озеро — и эффектный водопад»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700 за всё до 6 чел.
Териберка: водопады, скалы и фьорды
🚗 На машине
скидка
10%
Групповая
10 часов
44 отзыва
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Оцените величественный Батарейский водопад и современные арт-объекты»
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50004 500 за человека
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
107 отзывов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
«Мы прогуляемся к открытому морскому побережью на пляж «Яйца дракона» (секрет названия вы разгадаете с первого взгляда), а конечной точкой маршрута станет водопад в сердце тундры»
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 16 чел.
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
27 отзывов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
«Водопад среди скал, космический пляж с «яйцами динозавра», кладбище кораблей места, съемок фильма «Левиафан» — окрестности Териберки станут нашими декорациями для фотографий с северным характером»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за человека
Курс на Север: экскурсия в Териберку
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
27 отзывов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
«полюбуетесь панорамами водопада, впадающего прямиком в океан»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за человека
Териберка - северный удел
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
«Лето — это ягоды, грибы, карликовые березки, водопад и мох»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
40 отзывов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
«Увидите живописный водопад, несущий свои воды в океан»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Водопады Мурманска круглый год
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
«У вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться водопадами и сделать фотографии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 8 чел.
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Полюбоваться северными водопадами, погулять по лесу и зарядиться энергией природы
Начало: У вашего отеля
«Кроме того, мы покажем вам водопад Прощание славянки и два небольших порога: Прорыв и Эдик»
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 15 000 за всё до 5 чел.
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
«Затем мы пойдем на поклон к самому Северному Ледовитому океану, где встретим водопад, отдающий ему свои воды, отвесные скалы и небо без края»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000 за всё до 4 чел.
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
«Доберемся до реки Титовка и её водопадов, заберемся на скалы и осмотрим места сражений времен Великой Отечественной»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000 за всё до 3 чел.
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Побывать на другой стороне Кольского полуострова и оценить северную природу
«посетите живописную Колвицкую губу Белого моря и увидите водопад Чёрный Падун на реке Колвица»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Териберка - «маленький северный рай»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
31 отзыв
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
«Мы прогуляемся до Батарейского водопада, где вы сможете найти скелет с афиши фильма Звягинцева, и до пляжа с яйцами дракона — фантастическое место»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 13 501 за всё до 8 чел.
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Начало: Отель Азимут
«Исследуете близлежащие природные локации: места съемок фильма «Левиафан», пляж с галькой в форме драконьих яиц, древний Рогозерский лабиринт с причудливыми каменными спиралями и красивейший водопад, несущий ледяные потоки в море»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000 за всё до 8 чел.
В Териберку - на встречу с китами
🚤 На катере
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Встреча с китами в Териберке: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Териберки, встретьте китов и косаток, насладитесь величием Баренцева моря
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Мы прогуляемся к Батарейскому водопаду и со смотровой площадки увидим, как его воды попадают в море»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
12 400 за человека
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад
Начало: В Мурманске
«И, кроме того, вы навестите красивый водопад на р»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 48 000 за всё до 7 чел.
Хребет Муста-Тунтури. По следам войны
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Хребет Муста-Тунтури. По следам войны
Путешествие по местам героических подвигов солдат Великой Отечественной войны
«Красивейшие водопады на реке Титова»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 23 599 за всё до 4 чел.
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Мы прогуляемся по песчаным и каменным пляжам, впечатлимся водопадом, увидим «кладбище кораблей»»
19 июня в 08:30
22 июня в 08:30
23 000 за всё до 2 чел.
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны
Начало: В месте вашего проживания
«Также мы с вами дойдём до пляжа с «драконьими яйцами» и живописного Батарейского водопада»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3420030 780 за всё до 4 чел.
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Отправиться на край света - к захватывающим дух пейзажам (программа «всё включено»)
«Далее в программе каскад водопада рек Титовка и Юринга»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 52 000 за всё до 8 чел.
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
105 отзывов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«окажетесь у водопада, который мчится прямиком в Северный Ледовитый океан»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 500 за человека
Териберка, или российский Йотунхейм
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«В Териберке вы побываете во всех знаменитых местах старинного поморского села: на водопаде из Малого Батарейского озера, пляже с камнями из мира фэнтези и кладбище старых кораблей, где вспомнятся эпизоды «Левиафана»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
На снегоступах по зимнему лесу
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
На снегоступах по зимнему лесу
Испытать на себе древнейшее приспособление для передвижения по снегу и узнать о местной жизни
«Кроме того, отыщете небольшой водопад, полюбуетесь елочками и согреетесь местным ароматным чаем с печеньем»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000 за человека
Незабываемая Териберка
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: по договоренности
«Вы также посетите красивый водопад, там же сможете подняться к поклонному кресту»
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 17 340 за всё до 4 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: в центре города Кандалакша
«А в деревне Колвица вас ждут памятный камень, деревянная часовня — и, конечно, шумный и живописный Колвицкий водопад»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
Отправиться к священному озеру, впечатлиться ландшафтами Кольского и раскрыть легенды этих мест
Начало: В Мурманске
«У небольшого водопада сделаем фотопаузу, а еще на маршруте встретим несколько небольших ледниковых озер с чистейшей водой»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000 за человека
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Откройте для себя красоты Териберки и насладитесь уникальными вкусами севера на чаепитии у океана
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем вам самые интересные места в Териберке и окрестностях: ветряные мельницы, заброшенные корабли, окружённый красными скалами Батарейский водопад, пляж с «драконьими камнями» и скелет настоящего кита»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000 за всё до 7 чел.
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Тур-перезагрузка по живописным местам Кольского полуострова с ночёвкой в палатке
Начало: В Мурманске
«Живописно изрезанные берега в окружении сопок, залив с островами, неожиданные для Севера пустынные пейзажи, лесные массивы с полями ягеля, бурные горные ручьи, реки, водопады и озёра — природа побережья собрала всё великолепие Русского Севера»
Расписание: в понедельник и пятницу в 07:00
10 июня в 07:00
14 июня в 07:00
26 000 за человека
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
«Титовка, вам также встретятся красивые каскадные водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000 за всё до 8 чел.
Териберка - врата в Арктику
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
11 часов
39 отзывов
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
«Величественные скалы, Северный Ледовитый океан, выброшенные на берег корабли, могучий водопад — всё это Териберка»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    5 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Очень Крутая экскурсия, 5 из 5. Жаль китов не увидели, но есть повод вернуться. И отдельное спасибо нашему гиду Владу, все рассказал, показал. Советую всем.
  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Было интересно. Китов не видели, но в целом программа активная и нам понравилась.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    С самого начала бронирования все было на высшем уровне. Изначально отвечают на все вопросы. Прислушиваются к пожеланиям. За день до экскурсии прописывают
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    все детали. Очень приятные сотрудники. Нашим гидом был Влад. Изначально предупреждает, что он выезжает, чтобы можно было комфортно начинать собираться. И звонит за несколько минут, что подъезжает. Встречает очень приветливо. Знакомит с другими участниками. По дороге рассказывает интересные факты о самом Мурманске. Очень веселый, может ответить на любой вопрос (и не только касающийся экскурсии). Знает очень много. Видно, что очень любит эти края. Это самое главное, когда гид относится к работе не просто как к работе. Всегда интересовался, согласны ли мы сделать сейчас это, поехать сюда, а потом туда. С китами повидаться нам не удалось. Но Влад потом скинул новость, что в этот день в районе Териберки запутался в остатках сетей кит. И он наверняка подавал сигналы сородичам. Мы их увидим в следующий раз)) Киты - это приятное дополнение к морской прогулке)) Влад отлично водит машину. Поэтому дорога туда и обратно пролетела незаметно. Однозначно, рекомендую к посещению эту экскурсию.

  • О
    Олег
    5 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Доброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилось. Бывает так, что в России
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    заказываешь какую то услугу и ещё того паче экскурсию, а это вообще не лицензируемая деятельность, и не тешишь себя ожиданиями. Часто бывает, что наталкиваешься на "бизнес по-русски". Однако здесь мы были приятно удивлены. Экскурсовод-ГИД -оказался очень интересный человек, много краеведческого познавательного материала для ознакомления с той местностью, куда ты приехал, что посмотреть, на что обратить внимание. Трансфер от отеля до Тириберки просто отлично, быстро и комфортно. Однако надо учитывать, что край здесь суровый и погода меняется очень часто и быстро и именно она является основополагающим фактором влияющим на всю экскурсию. Нам повезло, было холодно, но не штормило, море было спокойное, небольшой дождик перед морской прогулкой закончился. Мы вышли в море и видели разных животных, птиц, и китов. Теперь внимание! 1. От экскурсовода не зависит погода и пешая прогулка с выходом в море могут меняться местами по времени в зависимости от загруженности катера и волнения на море. 2. Обед, да и прочий приём пищи не самая сильная часть экскурсии, не ждите мишленовских звёзд от местных заведений, хотя в среднем они все одного, достаточно хорошего уровня, просто не заказывайте всякую экзотику. 3. Причал находится на устье реки Териберки и не оборудован дебаркадером, и учитывая, тот факт что разница между приливом и отливом очень большая, то попасть на катер для грузных людей может быть нетривиальной задачей, лазание по металлическим лестницам 2-3х метровой высоты и пролезания с катера на катер может стать невыполнимым заданием. 4. Не стесняйтесь надеть зимнюю куртку и шапку на морскую прогулку, в море вода +1 тире +2 градуса и воздух примерно такой же. Если с ветром то очень холодно даже летом. 5. Пешая прогулка требует хорошей обуви, так как ходить придётся по камням. Большое спасибо гиду Александру за прекрасную экскурсию!

    Доброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилось
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Всем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции и высокая оценка его работы.
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    Понравилось все. Встретил вовремя, вез по убитой дороге, как очень хрупкий груз)) много рассказывал, показывал. Прошло немного времени, как вернулись в Петербург, а уже бронирую Териберку на август)) Плюсом ко всему, Артем спас документы, которые ребенок случайно уронил в море в рюкзаке. За это отдельное спасибо))) Итог: кто раздумывает - ехать или нет, даже не думайте. Море эмоций, положительных впечатлений и хороших людей рядом. Кстати, кита видели)) Всем хороших путешествий!

    Всем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции иВсем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции иВсем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции иВсем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции и
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
    Хотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселение и его окрестности. Мы
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    много гуляли. Прошлись по песчаному пляжу, покормили оленей и погладили Хаски, ходили в море и увидели китов. Ради возможности посмотреть на китов отправились в это путешествие - рады что их увидели и познакомились с другими удивительно-красивыми местами. Общались с капитаном корабля, пробовали морскую воду и местный напиток😉. Через каменный пляж, заглянув в грот Гнездо дракона, поднимались в горы к птичьему базару и водопаду Батарейский (завораживающий своим величием и красотой). Посмотрели кладбище кораблей, попробовали свежие морепродукты, пообедали в ресторане с вкусной кухней «Гребешки», и посетили еще много интересных, красивых и живописных мест. От такой насыщенной Экскурсии осталось много позитивных эмоций, теплых уже воспоминаний, красивых и ярких фото. Спасибо☺️🤗

    Хотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселение
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    Экскурсия состоялась 28.05.2024. Гид Александр заехал за всеми участниками домой (это большой плюс, что не нужно так рано утром куда-
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    то идти/ехать). Экскурсия очень понравилась. Александр знающий и интересно рассказывающий гид. У нас было много вопросов - он на все ответил. Машина комфортная, чистая, быстрая. У Александра еще нашлись варежки почти для всех - отдельное спасибо)). Единственный минус - при предварительном заказе блюд очень долгое ожидание и уху принесли холодную.

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    «Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
    Очень понравилась экскурсия в Териберку. Гид Виктор интересный рассказчик, особенно понравился маршрут в парке Териберке.
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Экскурсия очень понравилась! Александр очень хороший организатор, всем рекомендую)
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Мы сегодня праздновали мой день рждения на Териберки. Прекрасный гид, увлекательная экскурсия с комфортом! Остались очень довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Водопады»

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