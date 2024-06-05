1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
«Мы не только увидим водопад, но и заглянем на симпатичный песчаный пляж»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50004 500₽ за человека
скидка
15%
Групповая
12 часов
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
«Трансфер до водопада на санях за снегоходом — 1000 руб»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем вам все визитные карточки Териберки и окрестностей: кладбище кораблей, водопад Малого Батарейского озера и каменные «яйца драконов»»
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
89008 010₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«Вы также посетите объект, который неизменно значится в любом списке must see приезжающих в Териберку: водопад из Малого Батарейского озера с красными скалами и шумящим потоком чистейшей воды, стремительно утекающей в море по каньону»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 19 чел.
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
«Водопад реки Лавна, к которому вам предстоит пройти пешком (около 1 км или 15–20 минут в одну сторону)»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
«Скрытый в берёзовом лесу от взгляда странников, бурный водопад течёт по скалам возрастом 2,5 миллиарда лет»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
«— Батарейский водопад, падающий из одноимённого озера в Баренцево море»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840₽ за человека
скидка
20%
Групповая
12 часов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Водопад и пляж драконьих яиц, где воздух и красота Севера наполняют тебя до краев»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
«Пройдём 1,5 км по лесу, послушаем пение птиц, рассмотрим местную растительность и, конечно же, полюбуемся водопадом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 498₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Затем прогуляемся до водопада, шумно и стремительно срывающегося со скал летом и причудливо замерзающего зимой: здесь мы попьем горячего чая со сладкими угощениями»
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
11 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
«Исследуете скалы, ощутите соленый ветер на лице и насладитесь шумом водопада»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
«А также поднимемся на обзорную площадку с птичьим базаром и поклонным поморским крестом возле водопада в природном парке»
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
«И конечно, не обойдем стороной must-see места Териберки: дикий водопад, кладбище кораблей и пляж драконьих яиц»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
«Прогуляемся к живописному водопаду Батарейный, который обрушивает поток прямиком в Баренцево море»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
«Также вы осмотрите красивый териберкский водоем — Малое Батарейское озеро — и эффектный водопад»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Оцените величественный Батарейский водопад и современные арт-объекты»
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
«Мы прогуляемся к открытому морскому побережью на пляж «Яйца дракона» (секрет названия вы разгадаете с первого взгляда), а конечной точкой маршрута станет водопад в сердце тундры»
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 16 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
«Водопад среди скал, космический пляж с «яйцами динозавра», кладбище кораблей места, съемок фильма «Левиафан» — окрестности Териберки станут нашими декорациями для фотографий с северным характером»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
«полюбуетесь панорамами водопада, впадающего прямиком в океан»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
«Лето — это ягоды, грибы, карликовые березки, водопад и мох»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
«Увидите живописный водопад, несущий свои воды в океан»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
«У вас будет время, чтобы вдоволь полюбоваться водопадами и сделать фотографии»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Полюбоваться северными водопадами, погулять по лесу и зарядиться энергией природы
Начало: У вашего отеля
«Кроме того, мы покажем вам водопад Прощание славянки и два небольших порога: Прорыв и Эдик»
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
«Затем мы пойдем на поклон к самому Северному Ледовитому океану, где встретим водопад, отдающий ему свои воды, отвесные скалы и небо без края»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
«Доберемся до реки Титовка и её водопадов, заберемся на скалы и осмотрим места сражений времен Великой Отечественной»
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Побывать на другой стороне Кольского полуострова и оценить северную природу
«посетите живописную Колвицкую губу Белого моря и увидите водопад Чёрный Падун на реке Колвица»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
«Мы прогуляемся до Батарейского водопада, где вы сможете найти скелет с афиши фильма Звягинцева, и до пляжа с яйцами дракона — фантастическое место»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 13 501₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Начало: Отель Азимут
«Исследуете близлежащие природные локации: места съемок фильма «Левиафан», пляж с галькой в форме драконьих яиц, древний Рогозерский лабиринт с причудливыми каменными спиралями и красивейший водопад, несущий ледяные потоки в море»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
11 часов
Встреча с китами в Териберке: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Териберки, встретьте китов и косаток, насладитесь величием Баренцева моря
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Мы прогуляемся к Батарейскому водопаду и со смотровой площадки увидим, как его воды попадают в море»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
12 400₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад
Начало: В Мурманске
«И, кроме того, вы навестите красивый водопад на р»
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 48 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Хребет Муста-Тунтури. По следам войны
Путешествие по местам героических подвигов солдат Великой Отечественной войны
«Красивейшие водопады на реке Титова»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 23 599₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Мы прогуляемся по песчаным и каменным пляжам, впечатлимся водопадом, увидим «кладбище кораблей»»
19 июня в 08:30
22 июня в 08:30
23 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны
Начало: В месте вашего проживания
«Также мы с вами дойдём до пляжа с «драконьими яйцами» и живописного Батарейского водопада»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3420030 780₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Отправиться на край света - к захватывающим дух пейзажам (программа «всё включено»)
«Далее в программе каскад водопада рек Титовка и Юринга»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 52 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
10 часов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«окажетесь у водопада, который мчится прямиком в Северный Ледовитый океан»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«В Териберке вы побываете во всех знаменитых местах старинного поморского села: на водопаде из Малого Батарейского озера, пляже с камнями из мира фэнтези и кладбище старых кораблей, где вспомнятся эпизоды «Левиафана»»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
На снегоступах по зимнему лесу
Испытать на себе древнейшее приспособление для передвижения по снегу и узнать о местной жизни
«Кроме того, отыщете небольшой водопад, полюбуетесь елочками и согреетесь местным ароматным чаем с печеньем»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: по договоренности
«Вы также посетите красивый водопад, там же сможете подняться к поклонному кресту»
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 17 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: в центре города Кандалакша
«А в деревне Колвица вас ждут памятный камень, деревянная часовня — и, конечно, шумный и живописный Колвицкий водопад»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
Отправиться к священному озеру, впечатлиться ландшафтами Кольского и раскрыть легенды этих мест
Начало: В Мурманске
«У небольшого водопада сделаем фотопаузу, а еще на маршруте встретим несколько небольших ледниковых озер с чистейшей водой»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Откройте для себя красоты Териберки и насладитесь уникальными вкусами севера на чаепитии у океана
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем вам самые интересные места в Териберке и окрестностях: ветряные мельницы, заброшенные корабли, окружённый красными скалами Батарейский водопад, пляж с «драконьими камнями» и скелет настоящего кита»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
13 часов
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Тур-перезагрузка по живописным местам Кольского полуострова с ночёвкой в палатке
Начало: В Мурманске
«Живописно изрезанные берега в окружении сопок, залив с островами, неожиданные для Севера пустынные пейзажи, лесные массивы с полями ягеля, бурные горные ручьи, реки, водопады и озёра — природа побережья собрала всё великолепие Русского Севера»
Расписание: в понедельник и пятницу в 07:00
10 июня в 07:00
14 июня в 07:00
26 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
«Титовка, вам также встретятся красивые каскадные водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Групповая
11 часов
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
«Величественные скалы, Северный Ледовитый океан, выброшенные на берег корабли, могучий водопад — всё это Териберка»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина5 июня 2024Очень Крутая экскурсия, 5 из 5. Жаль китов не увидели, но есть повод вернуться. И отдельное спасибо нашему гиду Владу, все рассказал, показал. Советую всем.
- ДДарья5 июня 2024Было интересно. Китов не видели, но в целом программа активная и нам понравилась.
- ЕЕкатерина5 июня 2024С самого начала бронирования все было на высшем уровне. Изначально отвечают на все вопросы. Прислушиваются к пожеланиям. За день до экскурсии прописывают
- ООлег5 июня 2024Доброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилось. Бывает так, что в России
- ЕЕкатерина4 июня 2024Всем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции и высокая оценка его работы.
- ММарина4 июня 2024Хотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселение и его окрестности. Мы
- ААлександра4 июня 2024Экскурсия состоялась 28.05.2024. Гид Александр заехал за всеми участниками домой (это большой плюс, что не нужно так рано утром куда-
- ИИрина4 июня 2024Очень понравилась экскурсия в Териберку. Гид Виктор интересный рассказчик, особенно понравился маршрут в парке Териберке.
- ЕЕкатерина3 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Александр очень хороший организатор, всем рекомендую)
- ККсения3 июня 2024Мы сегодня праздновали мой день рждения на Териберки. Прекрасный гид, увлекательная экскурсия с комфортом! Остались очень довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Водопады»
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