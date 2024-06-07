Групповые экскурсии Мурманска

Найдено 106 экскурсий в категории «Групповые» в Мурманске, цены от 910 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
🚗 На машине
скидка
35%
Групповая
13 часов
215 отзывов
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
137008 905 за человека
Териберка: дыхание Ледовитого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
366 отзывов
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
50004 500 за человека
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
36 отзывов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50004 500 за человека
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
381 отзыв
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605 за человека
Териберка и морская прогулка за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
137 отзывов
Популярное предложение
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
89008 010 за человека
Фотоохота на китов в Териберке
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
11 часов
238 отзывов
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120009 000 за человека
Кольский фьорд и великолепие водопадов
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
21 отзыв
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500 за человека
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
80 отзывов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365 за человека
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
136 отзывов
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600 за человека
Классика Териберки: на край света в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
71 отзыв
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840 за человека
Киты, тюлени и невероятная Териберка
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
12 часов
88 отзывов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800 за человека
Мурманские муралы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
135 отзывов
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910 за человека
Знакомство с Мурманском в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
27 отзывов
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 65005 850 за человека
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
798 отзывов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990 за человека
Из Мурманска - в закрытый Североморск
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
28 отзывов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500 за человека
Путешествие в Териберку в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
324 отзыва
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
97 отзывов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
68 отзывов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850 за человека
Териберка: водопады, скалы и фьорды
🚗 На машине
скидка
10%
Групповая
10 часов
44 отзыва
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50004 500 за человека
Курс на Север: экскурсия в Териберку
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
27 отзывов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за человека
Териберка - вечное сияние чистого Севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
40 отзывов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
45 отзывов
Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
Помчаться навстречу одному из самых красивых зрелищ планеты и сделать фантастические снимки
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 000 за человека
Сезон фотоохоты на северное сияние открыт
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
201 отзыв
Сезон фотоохоты на северное сияние в Мурманске: впечатления на всю жизнь
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение в поисках северного сияния. С опытным гидом и в уютной компании отправимся за волшебным светом
Начало: У вашего отеля в центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 20:30
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
5 000 за человека
Прогулка на снегоходах в мини-группе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
68 отзывов
Прогулка на снегоходах в Мурманске: уникальное приключение для мини-группы
Впечатляющее приключение на снегоходах ждет вас в Мурманске! Откройте для себя красоту заснеженных ландшафтов в уютной компании до 6 человек
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 500 за человека
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
1 час
19 отзывов
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Активное, бюджетное и захватывающее приключение в заснеженном северном лесу
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000 за человека
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1200010 800 за человека
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500 за человека
Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
57 отзывов
Групповая экскурсия «Ваш идеальный день в Хибинах» с трансфером
Отправьтесь в увлекательное путешествие по северным рельефам, насладитесь красотой Хибин и узнайте их историю
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300010 400 за человека
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
Отправиться в путешествие из Мурманска на Кольский полуостров и увидеть мистическое озеро
Начало: у вашего отеля или по договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за человека
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
Увидеть горные вершины и легендарные озера Кольского полуострова
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
78506 673 за человека
Мурманск: мини-трип в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Побывать в самых значимых местах города и услышать их историю - в удобном автопешеходном формате
Начало: На площади «Пять углов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500 за человека
Териберка - северный уголок вашего сердца
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Териберка - северный уголок вашего сердца
Погрузиться в ледяную атмосферу Баренцева моря в тёплой групповой поездке
Начало: По месту вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 500 за человека
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
7 отзывов
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
Насладиться нетронутой природой Севера и узнать больше о местной флоре и фауне
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
8 500 за человека
В Териберку - на встречу с китами
🚤 На катере
Мини-группа
11 часов
10 отзывов
Встреча с китами в Териберке: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Териберки, встретьте китов и косаток, насладитесь величием Баренцева моря
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
12 400 за человека
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
9 часов
7 отзывов
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Отправиться на край света к красотам Лапландии, знаменитому пляжу «Яйца дракона» и кладбищу кораблей
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50004 000 за человека
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова
Начало: В центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
9 750 за человека
Деревня саамов, или Север изнутри
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
54 отзыва
Деревня саамов в Мурманске: культурное погружение и развлечения
Вас ждет незабываемое путешествие в деревню саамов: откройте для себя культуру, природу и традиции Севера
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
8 000 за человека
Из Мурманска - на Сейдозеро
❄️ На снегоходах
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Из Мурманска - на Сейдозеро
Насладиться сказочными зимними пейзажами, покататься на снегоходах и увидеть мистическое озеро
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за человека
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Начало: В Первомайском районе Мурманска
18 июня в 10:00
23 июня в 10:00
10 000 за человека
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000 за человека
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
Посетить одни из древнейших гор планеты, полюбоваться пейзажами Севера и узнать о геологии края
Начало: На площади Пять углов
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
8 900 за человека
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
105 отзывов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    7 июня 2024
    Деревня саамов, или Север изнутри
    Экскурсию проводил гид Антон. Нас забрали вовремя из отеля, достаточно быстро привезли в деревню и в конце увезли обратно. Сама
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    экскурсия в деревне неожиданно интересная, а именно своим интерактивом и вовлечением в это всех участников экскурсии. Второй раз конечно уже не будет такого впечатления, но эмоции есть и они неожиданно выше чем ожидаешь от таких мест. В целом если рассматривать трезво, то конечно ширпотреб, но мы ни сколько не пожалели, что были и посмотрели. Всё на достойном уровне. Рекомендую посмотреть.

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    Водопады русской Лапландии (в группе)
    Была на экскурсии в мини группе и знаете это наверно самая лучшая экскурсия которую я посетила в Мурманске. Мне понравилось
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    даже больше чем в Териберке о которой так все говорят. . Первое,маршрут не утомляет и дорога идеальная! Во вторых это маленькие прогулки и сами реки! они такие бурные в это время!! Водопады наполнены массами бурлящей воды которая освежает, мне кажется в жару это отличная экскурсия, что бы восстановить свою нервную систему и увидеть настоящую природу!! Здесь и история края и рассказы про ягоды и грибы, прекрасная тундра и недалеко граница с Норвегией, поэтому проверяют паспорта. Ну а гид создаёт атмосферу настоящего приключения а не чопорной экскурсии. Теперь я поняла что такое Русская Лапландия и почему здесь столько своеобразных названий

  • Д
    Дарья
    7 июня 2024
    Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
    Великолепная экскурсия, очень насыщенная, с прекрасными локациями. Гид дружелюбный, интересный, ответит на любой вопрос. Поездка получилась очень душевная, отдельное спасибо за музыкальное сопровождение. На такую экскурсию вернулась бы ещё много раз.
    Великолепная экскурсия, очень насыщенная, с прекрасными локациями. Гид дружелюбный, интересный, ответит на любой вопрос. Поездка получиласьВеликолепная экскурсия, очень насыщенная, с прекрасными локациями. Гид дружелюбный, интересный, ответит на любой вопрос. Поездка получиласьВеликолепная экскурсия, очень насыщенная, с прекрасными локациями. Гид дружелюбный, интересный, ответит на любой вопрос. Поездка получилась
  • А
    Артём
    7 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Добрый день! Были на экскурсии в Териберки,на морской прогулке, в старой териберке, водопад,пляж,озёра, какая же там красота,море положительных впечатлений, обязательно
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    ещё раз вернёмся!!! Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию, за угощения и чай нашему гиду Егору! Нам все безумно понравилось, история териберки,Мурманска и много другое,однозначно будем рекомендовать!Егор спасибо!!!

  • Э
    Эльмира
    6 июня 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Очень красивые водопады. Ошеломляют своей мощью, красотой. Прекрасный гид Александр. Прекрасный рассказчик. Очень много узнала. А чай с пирожками рядом с водопадом просто Космос. Всём рекомендуют эту программу. Получите заряд эмоций надолго Это Релакс!!!
  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Природа - просто отвал башни. Дорога лёгкая и полна интересных рассказов от гида. С погодой очень повезло, весь день было ясно и в меру тепло.
  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Отличный тур, красивая природа, очень интересный и внимательный к деталям гид.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Гид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалось, о поездке не жалею.
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    Природа Заполярья удивительна и прекрасна. Впервые попробовала в Териберке морской огурец - вкуснятина. Ферма с оленями - это просто небольшой загон с животными, но очень милыми и наглыми. Олени ухоженные и чистые. Рада, что решила заглянуть и покормить их

    Гид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалосьГид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалось
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
    Были на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! Были в мини группе, автомобиль
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    очень комфортабельный. Впечатлений море, гид очень грамотный и вежливый. Рассказ полон исторических фактов, особенностей природных, и климатических зон, а также диких обитателей. Также на одном из водопадов нас ждал горячий чай и неимоверно вкусные свежайшие пирожки с треской. Экскурсией остались очень довольны, не пожалели ни на секунду о выборе организаторов. Огромное им за это СПАСИБО!!!!

    Были на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! БылиБыли на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! БылиБыли на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! БылиБыли на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! БылиБыли на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! Были
  • Д
    Дарина
    6 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги и чай!) Прекрасное знакомство с городом со всех сторон. Очень понравилось, рекомендую 👍
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Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Групповые»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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