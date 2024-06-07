1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
137008 905₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50004 500₽ за человека
скидка
15%
Групповая
12 часов
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
89008 010₽ за человека
скидка
25%
Фотопрогулка
11 часов
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120009 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840₽ за человека
скидка
20%
Групповая
12 часов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 65005 850₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Групповая
11 часов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50004 500₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
Помчаться навстречу одному из самых красивых зрелищ планеты и сделать фантастические снимки
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 000₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Сезон фотоохоты на северное сияние в Мурманске: впечатления на всю жизнь
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение в поисках северного сияния. С опытным гидом и в уютной компании отправимся за волшебным светом
Начало: У вашего отеля в центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 20:30
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
5 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка на снегоходах в Мурманске: уникальное приключение для мини-группы
Впечатляющее приключение на снегоходах ждет вас в Мурманске! Откройте для себя красоту заснеженных ландшафтов в уютной компании до 6 человек
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Активное, бюджетное и захватывающее приключение в заснеженном северном лесу
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1200010 800₽ за человека
Групповая
10 часов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Ваш идеальный день в Хибинах» с трансфером
Отправьтесь в увлекательное путешествие по северным рельефам, насладитесь красотой Хибин и узнайте их историю
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300010 400₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
Отправиться в путешествие из Мурманска на Кольский полуостров и увидеть мистическое озеро
Начало: у вашего отеля или по договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
Увидеть горные вершины и легендарные озера Кольского полуострова
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
78506 673₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Побывать в самых значимых местах города и услышать их историю - в удобном автопешеходном формате
Начало: На площади «Пять углов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Териберка - северный уголок вашего сердца
Погрузиться в ледяную атмосферу Баренцева моря в тёплой групповой поездке
Начало: По месту вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
Насладиться нетронутой природой Севера и узнать больше о местной флоре и фауне
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
8 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Встреча с китами в Териберке: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Териберки, встретьте китов и косаток, насладитесь величием Баренцева моря
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
12 400₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Отправиться на край света к красотам Лапландии, знаменитому пляжу «Яйца дракона» и кладбищу кораблей
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50004 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова
Начало: В центре Мурманска
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
9 750₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Деревня саамов в Мурманске: культурное погружение и развлечения
Вас ждет незабываемое путешествие в деревню саамов: откройте для себя культуру, природу и традиции Севера
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30 и 12:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
8 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Из Мурманска - на Сейдозеро
Насладиться сказочными зимними пейзажами, покататься на снегоходах и увидеть мистическое озеро
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Начало: В Первомайском районе Мурманска
18 июня в 10:00
23 июня в 10:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Ловозерские тундры: групповая экскурсия из Мурманска
Посетить одни из древнейших гор планеты, полюбоваться пейзажами Севера и узнать о геологии края
Начало: На площади Пять углов
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
8 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег7 июня 2024Экскурсию проводил гид Антон. Нас забрали вовремя из отеля, достаточно быстро привезли в деревню и в конце увезли обратно. Сама
- ЕЕкатерина7 июня 2024Была на экскурсии в мини группе и знаете это наверно самая лучшая экскурсия которую я посетила в Мурманске. Мне понравилось
- ДДарья7 июня 2024Великолепная экскурсия, очень насыщенная, с прекрасными локациями. Гид дружелюбный, интересный, ответит на любой вопрос. Поездка получилась очень душевная, отдельное спасибо за музыкальное сопровождение. На такую экскурсию вернулась бы ещё много раз.
- ААртём7 июня 2024Добрый день! Были на экскурсии в Териберки,на морской прогулке, в старой териберке, водопад,пляж,озёра, какая же там красота,море положительных впечатлений, обязательно
- ЭЭльмира6 июня 2024Очень красивые водопады. Ошеломляют своей мощью, красотой. Прекрасный гид Александр. Прекрасный рассказчик. Очень много узнала. А чай с пирожками рядом с водопадом просто Космос. Всём рекомендуют эту программу. Получите заряд эмоций надолго Это Релакс!!!
- ДДмитрий6 июня 2024Природа - просто отвал башни. Дорога лёгкая и полна интересных рассказов от гида. С погодой очень повезло, весь день было ясно и в меру тепло.
- ДДмитрий6 июня 2024Отличный тур, красивая природа, очень интересный и внимательный к деталям гид.
- ААнна6 июня 2024Гид Александр молодец! Время в пути с ним пролетает незаметно. Хоть китов увидеть и не удалось, о поездке не жалею.
- ЮЮлия6 июня 2024Были на экскурсии водопады, тундра и озера крайнего севера. Это конечно супер, словами не передать!!! Были в мини группе, автомобиль
- ДДарина6 июня 2024Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги и чай!) Прекрасное знакомство с городом со всех сторон. Очень понравилось, рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Групповые»
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