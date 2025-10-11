Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы — это то, чем вам запомнится Русская Лапландия! Вы увидите озеро Имандра, подниметесь на гору Крестовая и погуляете по побережью Белого моря. А мы поделимся занимательными историями и угостим вас местной выпечкой с ароматным северным чаем.
Описание экскурсииВремя сбора группы в 08:00 (точное время и место укажет гид накануне, время может меняться, зависит от погодных условий). В этот день Вас ожидает поездка на самый юг нашей области, на границу с Карелией, в Кандалакшу. По пути Вы сможете увидеть изменения природы, сделать памятные фотографии в видовых местах и познакомиться с Белым морем. Вас ждет общение с гидом, горячий чай и перекус в поездке, активный подъем на гору, прогулка по побережью и поздний обед. Важная информация: ВНИМАНИЕ: если у туристов есть иностранное гражданство, просим указывать при бронировании, до подтверждения заявки!
Экскурсия проходит каждый четверг и субботу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кандалакша
- Белое море
- Кандалакшский архипелаг
- Сопка Крестовая
- Колвицкий водопад
Что включено
- Сопровождение аттестованного гида
- Трансфер на протяжении всей экскурсии
- Питьевая вода
- Горячий чай с местными травами
- Пироги
- Групповая аптечка.
Что не входит в цену
- Обед (от 500₽)
- Аренда снегоступов и треккинговых палок (500₽)
- Охота за северным сиянием на обратном пути (500₽/чел в час).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, ул. Воровского 5/23
Завершение: Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит каждый четверг и субботу.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- ВНИМАНИЕ: если у туристов есть иностранное гражданство
- Просим указывать при бронировании
- До подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
11 окт 2025
Благодаря гиду Максиму мы провели замечательный день. Природа завораживала, Белое море было волшебным, казалось, оно и в правду белое. Пейзажи, открывшиеся с горы Крестовой были поистине сказочными. Моей дочери подъем
В
Влада
28 сен 2025
Замечательный гид Руслан! комфортная поездка в машине, были на набережной Белого моря, поднялись на гору Крестовую, а там напоил чаем и угостил всех пирогом с ягодами с таким чудесным видом! я в восторге и всем очень рекомендую!!!!!
А
Анастасия
16 сен 2025
9 сентября была на экскурсии Кандалакша Белое море.
Гидом был Алексей. Приятный молодой человек, который все дорогу рассказывал много интересного про сам Мурманск, про его историю, про природу, флору и фауну
С
Сергей
18 авг 2025
Н
Наталия
17 авг 2025
Недавно вернулась из поездки в Кандалакшу, и впечатления просто потрясающие. Спасибо Яну за сопровождение, он создал впечатление гуру и создал подходящую атмосферу. Главным событием стало наблюдение за грациозными белухами с берега. Важно учесть, что программа включает восхождение, поэтому нужно быть в хорошей физической форме. Несмотря на нагрузки, путешествие однозначно стоит того ради встречи с северной природой во всей её красе.
L
Liza
17 авг 2025
Этот гид — просто обман для иностранцев. Остерегайтесь заказывать столики в ресторанах, забронированных ими, так как ваш счёт увеличится втрое, а на любые вопросы никто не сможет ответить. Гид получает комиссию от ресторана/официанта.
С
СВЕТЛАНА
13 авг 2025
А
Анжелика
12 авг 2025
М
Мария
11 авг 2025
Е
Елена
10 авг 2025
Экскурсия в Кандалакшу оказалась удивительной, поднимались на гору., с которой видно удивительной красоты острова в белом море. Гид Мария рассказала много интересных фактов. Посетили красивый водопад. Нам очень понравилось! Рекомендуем
О
Ольга
18 июл 2025
Очень понравилось! Гид Ян приятный и весёлый, рассказал много интересного и сделал поездку максимально комфортной, а еще угостил чаем и пирогом. По дороге виды чудесные, природа в заповеднике потрясающая! Музей, хоть и маленький, был ценен информативной экскурсией. И наконец, в начале поездки каждому выдали бесплатную бутылочку воды. Обязательно приеду ещё, спасибо ❤
С
София
13 июл 2025
Отличная поездка! Ездили с гидом Яном. Много интересного узнали в в дороге. Нас накормили пирогом с брусникой и напоили чаем, что было неожиданно приятно. Даже выдали средство от Комаров перед подьемом на гору. В машине была вода. Подьем был несложный. Ян выбирал по уровню подготовки команды. Дорога до Кандалакши длинная - будьте готовы.
Г
Гоева
7 июл 2025
Очень интересная экскурсия с потрясающими видами.
С
София
2 июл 2025
От всей души благодарим Яна за прекрасную экскурсию! Мы вместе покорили гору Крестовая (321 м), побывали на берегу Белого моря и устроили пикник у водопада. Незабываемые ощущения останутся с нами надолго!
И
Инна
24 июн 2025
Поднимались в гору, иногда крутовато, смотрели на Белое море и на Кандалакшу; затем возле побережья был небольшой обед; любовались водой, камнями, деревьями. Были на набережной Кандалакши, ездили смотреть порожистую реку, а ещё были в кафе в городке Полярные Зори. Очень интересно! Экскурсия длилась весь день (не полярный). Рекомендую!
