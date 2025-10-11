читать дальше

полуострова. Отвечал на все наши вопросы. Вел машину очень аккуратно.

Посетили все заявленные локации. Прогулялись по набережной в Кандалакше. Прогулялись по прекрасному лесу до лабиринта. Правда прогулка была с небольшими трудностями, приходилось подниматься и спускаться по камням, что вызывало дискомфорт у некоторый членов нашей группы. Учитывайте это. Но за-то в лесу такая красота. Грибы, ягоды, чудесные растения и вид на море. Это того стоит 🔥. Добравшись до лабиринта, нас напоили вкусным чаем. А на обратном пути, спустившись на берег моря, мы увидели Белуху. Это была "изюминка на торте" 🐳

После посетили водопад, где можно было стоять часами и наслаждаться мощью воды и тишиной леса. Очень красивое место. Все очень уставшие, мы доехали до Гора Волосяная, не все рискнули на нее подняться. Крутой подъем. Но смелые были вознаграждены потрясающим видом. Обязательно поднимитесь. Усталость забудется, ноги перестанут дрожать, а впечатления останутся на всю жизнь. Я была просто в восторге от всего увиденного. Гид выдавал дождевики и "подпопники"☺️, что бы можно было присесть на камнях. Вечером Алексей развез всех по месту жительства. Огромное спасибо, Алексей, за прекрасную экскурсию. 💛🧡🤎💜💙💚❤️