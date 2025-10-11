Мои заказы

Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море

Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы — это то, чем вам запомнится Русская Лапландия! Вы увидите озеро Имандра, подниметесь на гору Крестовая и погуляете по побережью Белого моря. А мы поделимся занимательными историями и угостим вас местной выпечкой с ароматным северным чаем.
4.9
22 отзыва
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Ближайшие даты:
20
ноя22
ноя27
ноя29
ноя4
дек6
дек11
дек
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Время сбора группы в 08:00 (точное время и место укажет гид накануне, время может меняться, зависит от погодных условий). В этот день Вас ожидает поездка на самый юг нашей области, на границу с Карелией, в Кандалакшу. По пути Вы сможете увидеть изменения природы, сделать памятные фотографии в видовых местах и познакомиться с Белым морем. Вас ждет общение с гидом, горячий чай и перекус в поездке, активный подъем на гору, прогулка по побережью и поздний обед. Важная информация: ВНИМАНИЕ: если у туристов есть иностранное гражданство, просим указывать при бронировании, до подтверждения заявки!

Экскурсия проходит каждый четверг и субботу.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кандалакша
  • Белое море
  • Кандалакшский архипелаг
  • Сопка Крестовая
  • Колвицкий водопад
Что включено
  • Сопровождение аттестованного гида
  • Трансфер на протяжении всей экскурсии
  • Питьевая вода
  • Горячий чай с местными травами
  • Пироги
  • Групповая аптечка.
Что не входит в цену
  • Обед (от 500₽)
  • Аренда снегоступов и треккинговых палок (500₽)
  • Охота за северным сиянием на обратном пути (500₽/чел в час).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, ул. Воровского 5/23
Завершение: Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит каждый четверг и субботу.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ: если у туристов есть иностранное гражданство
  • Просим указывать при бронировании
  • До подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
1
И
Ирина
11 окт 2025
Благодаря гиду Максиму мы провели замечательный день. Природа завораживала, Белое море было волшебным, казалось, оно и в правду белое. Пейзажи, открывшиеся с горы Крестовой были поистине сказочными. Моей дочери подъем
читать дальше

в гору давался нелегко, Максим был терпеливо, ни разу не поторопил нас, хотя чувствовалось, что мы немного задерживаем группу. Нам было очень комфортно и иетересно. По пути Максим давал много полезной информации. День пролетел незаметно и оставил массу впечатлений

В
Влада
28 сен 2025
Замечательный гид Руслан! комфортная поездка в машине, были на набережной Белого моря, поднялись на гору Крестовую, а там напоил чаем и угостил всех пирогом с ягодами с таким чудесным видом! я в восторге и всем очень рекомендую!!!!!
А
Анастасия
16 сен 2025
9 сентября была на экскурсии Кандалакша Белое море.
Гидом был Алексей. Приятный молодой человек, который все дорогу рассказывал много интересного про сам Мурманск, про его историю, про природу, флору и фауну
читать дальше

полуострова. Отвечал на все наши вопросы. Вел машину очень аккуратно.
Посетили все заявленные локации. Прогулялись по набережной в Кандалакше. Прогулялись по прекрасному лесу до лабиринта. Правда прогулка была с небольшими трудностями, приходилось подниматься и спускаться по камням, что вызывало дискомфорт у некоторый членов нашей группы. Учитывайте это. Но за-то в лесу такая красота. Грибы, ягоды, чудесные растения и вид на море. Это того стоит 🔥. Добравшись до лабиринта, нас напоили вкусным чаем. А на обратном пути, спустившись на берег моря, мы увидели Белуху. Это была "изюминка на торте" 🐳
После посетили водопад, где можно было стоять часами и наслаждаться мощью воды и тишиной леса. Очень красивое место. Все очень уставшие, мы доехали до Гора Волосяная, не все рискнули на нее подняться. Крутой подъем. Но смелые были вознаграждены потрясающим видом. Обязательно поднимитесь. Усталость забудется, ноги перестанут дрожать, а впечатления останутся на всю жизнь. Я была просто в восторге от всего увиденного. Гид выдавал дождевики и "подпопники"☺️, что бы можно было присесть на камнях. Вечером Алексей развез всех по месту жительства. Огромное спасибо, Алексей, за прекрасную экскурсию. 💛🧡🤎💜💙💚❤️

С
Сергей
18 авг 2025
Н
Наталия
17 авг 2025
Недавно вернулась из поездки в Кандалакшу, и впечатления просто потрясающие. Спасибо Яну за сопровождение, он создал впечатление гуру и создал подходящую атмосферу. Главным событием стало наблюдение за грациозными белухами с берега. Важно учесть, что программа включает восхождение, поэтому нужно быть в хорошей физической форме. Несмотря на нагрузки, путешествие однозначно стоит того ради встречи с северной природой во всей её красе.
L
Liza
17 авг 2025
Этот гид — просто обман для иностранцев. Остерегайтесь заказывать столики в ресторанах, забронированных ими, так как ваш счёт увеличится втрое, а на любые вопросы никто не сможет ответить. Гид получает комиссию от ресторана/официанта.
С
СВЕТЛАНА
13 авг 2025
А
Анжелика
12 авг 2025
М
Мария
11 авг 2025
Е
Елена
10 авг 2025
Экскурсия в Кандалакшу оказалась удивительной, поднимались на гору., с которой видно удивительной красоты острова в белом море. Гид Мария рассказала много интересных фактов. Посетили красивый водопад. Нам очень понравилось! Рекомендуем
О
Ольга
18 июл 2025
Очень понравилось! Гид Ян приятный и весёлый, рассказал много интересного и сделал поездку максимально комфортной, а еще угостил чаем и пирогом. По дороге виды чудесные, природа в заповеднике потрясающая! Музей, хоть и маленький, был ценен информативной экскурсией. И наконец, в начале поездки каждому выдали бесплатную бутылочку воды. Обязательно приеду ещё, спасибо ❤
С
София
13 июл 2025
Отличная поездка! Ездили с гидом Яном. Много интересного узнали в в дороге. Нас накормили пирогом с брусникой и напоили чаем, что было неожиданно приятно. Даже выдали средство от Комаров перед подьемом на гору. В машине была вода. Подьем был несложный. Ян выбирал по уровню подготовки команды. Дорога до Кандалакши длинная - будьте готовы.
Г
Гоева
7 июл 2025
Очень интересная экскурсия с потрясающими видами.
С
София
2 июл 2025
От всей души благодарим Яна за прекрасную экскурсию! Мы вместе покорили гору Крестовая (321 м), побывали на берегу Белого моря и устроили пикник у водопада. Незабываемые ощущения останутся с нами надолго!
И
Инна
24 июн 2025
Поднимались в гору, иногда крутовато, смотрели на Белое море и на Кандалакшу; затем возле побережья был небольшой обед; любовались водой, камнями, деревьями. Были на набережной Кандалакши, ездили смотреть порожистую реку, а ещё были в кафе в городке Полярные Зори. Очень интересно! Экскурсия длилась весь день (не полярный). Рекомендую!

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии из Мурманска

Путешествие к Белому морю и берегам поморской истории
На машине
На снегоступах
На микроавтобусе
13 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие к Белому морю и берегам поморской истории
Прогуляться по суровым местам русской Лапландии и насладиться видами с обзорных точек
Начало: В месте вашего размещения
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
12 ноя в 08:30
15 ноя в 08:30
11 000 ₽ за человека
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
На автобусе
11 часов
121 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У гостиницы «Меридиан»
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
20 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
от 6800 ₽ за человека
С Мурманском на «ты»
На машине
3.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 8000 ₽ за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске