1 отзыв оставили туристы

Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии "С Мурманском на"ты " ", чтобы узнать уникальную историю города, его культурное наследие и современную жизнь. Вас ждут визиты к знаменитым памятникам, включая символического "Алешу", исторические рассказы о Кольском крае, знакомство с местными легендами и знаменитостями. Не упустите шанс увидеть Северное Сияние и запечатлеть эти моменты в бесплатной фотосессии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Мурманске

Вы увидите главные достопримечательности Мурманска: памятник Защитникам Советского Заполярья («Алеша») и соседнюю скалу Бараний лоб, мемориальный комплекс Маяк и храм Спас-на-водах, рубку атомной подводной лодки Курск, Морской вокзал. Полюбуетесь незамерзающим Кольским заливом с Зеленого мыса и оцените со смотровой площадки панораму Торгового и Рыбного портов.

Мурманск изнутри

Мурманску немногим более 100 лет, но он уже вписал свое имя в летопись страны и мира. Вы узнаете, чем был знаменит Кольский край в Средние века, кто такие саамы и кот Семен и о какой истории знают все мурманчане. А также: в какой школе училась Наталья Варлей и кто еще из знаменитостей жил в городе.

Дополнительно: Северное Сияние!

Так же вы можете после экскурсии вечером отправиться с нами на охоту за Северным Сиянием. Ежедневно в 21:00 наши машины стартуют из Мурманска для того, чтобы запечатлеть красивейшее природное явление.

Организационные детали