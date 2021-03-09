1 отзыв оставили туристы

История и главные достопримечательности города на автомобильной экскурсии

5
1 отзыв
Антон
Антон – Гид из Мурика
Приглашаю познакомиться со столицей ⭐️ сурового, но красивого и гостеприимного Заполярного края! Вы услышите, когда на Кольской земле появились первые люди, как Мурманск рос и развивался, как он пережил Великую Отечественную войну и что интересного происходит здесь сейчас.

Посетите центр города, знаковые местные памятники, колоритные порты и незамерзающий залив.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • От 6 000 ₽ за экскурсию

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С Мурманском на «ты»
С Мурманском на «ты»

Что вас ожидает

Самое-самое в Мурманске
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Мурманска: памятник Защитникам Советского Заполярья, мемориальный комплекс Маяк, рубку атомной подводной лодки Курск и самый длинный мост за Полярным кругом. Полюбуетесь незамерзающим Кольским заливом и оцените со смотровой площадки панораму Торгового и Рыбного портов.

Мурманск изнутри
Мурманску немногим более 100 лет, но он уже вписал свое имя в летопись страны и мира. Вы узнаете, чем был знаменит Кольский край в Средние века, кто такие саамы и кот Семен и о какой истории 📖 знают все мурманчане. А также: в какой школе училась Наталья Варлей и кто еще из знаменитостей жил в городе.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • В качестве приятного бонуса вас ждет бесплатная фотосессия 📷 на фоне достопримечательностей 🏛️ Мурманска
С Мурманском на «ты»
С Мурманском на «ты»
С Мурманском на «ты»
С Мурманском на «ты»
С Мурманском на «ты»
С Мурманском на «ты»
С Мурманском на «ты»
С Мурманском на «ты»
С Мурманском на «ты»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Привет, друзья! Меня зовут Антон, я дипломированный учитель истории и профессиональный фотограф. Живу на Севере всю жизнь и с радостью поделюсь его красотой с вами.
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1 отзыв оставили туристы

9 мар 2021
Потрясающая экскурсия! Антон - отличный гид, рассказывает очень интересно, всем рекомендую

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