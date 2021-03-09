1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Самое-самое в Мурманске

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Мурманска: памятник Защитникам Советского Заполярья, мемориальный комплекс Маяк, рубку атомной подводной лодки Курск и самый длинный мост за Полярным кругом. Полюбуетесь незамерзающим Кольским заливом и оцените со смотровой площадки панораму Торгового и Рыбного портов.

Мурманск изнутри

Мурманску немногим более 100 лет, но он уже вписал свое имя в летопись страны и мира. Вы узнаете, чем был знаменит Кольский край в Средние века, кто такие саамы и кот Семен и о какой истории 📖 знают все мурманчане. А также: в какой школе училась Наталья Варлей и кто еще из знаменитостей жил в городе.

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