1 отзыв оставили туристы

Мои заказы

С Мурманском на «ты»

Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии "С Мурманском на"ты " ", чтобы узнать уникальную историю города, его культурное наследие и современную жизнь.

Вас ждут визиты к знаменитым памятникам, включая символического "Алешу", исторические рассказы о Кольском крае, знакомство с местными легендами и знаменитостями. Не упустите шанс увидеть Северное Сияние и запечатлеть эти моменты в бесплатной фотосессии
5
77 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
  • 🚗 Транспорт включен в стоимость
  • 📸 Помощь в создании красивых фотографий
  • 🏞 Уникальные виды на незамерзающий Кольский залив
  • 📚 Интересные исторические факты о Мурманске
  • ✨ Возможность увидеть Северное Сияние
С Мурманском на «ты»
С Мурманском на «ты»
С Мурманском на «ты»

Что можно увидеть

  • Памятник Защитникам Советского Заполярья («Алеша»)
  • Скала Бараний лоб
  • Мемориальный комплекс Маяк
  • Храм Спас-на-водах
  • Рубка атомной подводной лодки Курск
  • Морской вокзал
  • Кольский залив
  • Зеленый мыс
  • Торговый порт
  • Рыбный порт

Описание экскурсии

Самое-самое в Мурманске

Вы увидите главные достопримечательности Мурманска: памятник Защитникам Советского Заполярья («Алеша») и соседнюю скалу Бараний лоб, мемориальный комплекс Маяк и храм Спас-на-водах, рубку атомной подводной лодки Курск, Морской вокзал. Полюбуетесь незамерзающим Кольским заливом с Зеленого мыса и оцените со смотровой площадки панораму Торгового и Рыбного портов.

Мурманск изнутри

Мурманску немногим более 100 лет, но он уже вписал свое имя в летопись страны и мира. Вы узнаете, чем был знаменит Кольский край в Средние века, кто такие саамы и кот Семен и о какой истории знают все мурманчане. А также: в какой школе училась Наталья Варлей и кто еще из знаменитостей жил в городе.

Дополнительно: Северное Сияние!

Так же вы можете после экскурсии вечером отправиться с нами на охоту за Северным Сиянием. Ежедневно в 21:00 наши машины стартуют из Мурманска для того, чтобы запечатлеть красивейшее природное явление.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • В качестве приятного бонуса я помогу сделать фотографии на фоне достопримечательностей Мурманска

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 714 туристов
Я дипломированный учитель истории, аттестованный гид и профессиональный фотограф. Живу на Севере всю жизнь и с радостью поделюсь его красотой с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
2
3
1
2
1
Татьяна
Имея опыт, могу заявить - такие гиды как Антон - редкость! Так горячо и неравнодушно, будто рассказывает впервые, богатым русским языком он поведал нам о бедах, пережитых жителями региона в
читать дальшеуменьшить

тяжёлые годы Второй мировой войны и после неё. Мы ярко погрузилась в ту эпоху, узнали о её героях, об огромном вкладе мурманчан з Великую победу. Кроме прошлого, мы узнали много о современности победах, гордостях и проблемах региона. Антон оказался приятным собеседником - эрудированным внимательным и открытым. Время экскурсии промчалось незаметно, будто встретили старого друга! Рекомендую!

Антон
Антон
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо огромное! Такие внимательные экскурсанты, как Вы - мечта любого экскурсовода! Теперь жду Вас на Севере летом🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Нам очень понравилась экскурсия, и при всем том, что нам не повезло по другим моментам (из-за погодных условий не попали в Териберку и не увидели сияние), благодаря Антону, знакомство с
читать дальшеуменьшить

Мурманском и Севером в целом дали нам столько впечатлений, что мы остались очень довольны нашей поездкой. Рассказы Антона о городе, местности и людях Севера пронизаны любовью и гордостью, что придает им особенную глубину. Обязательно рекомендую всем, кто хочет почувствовать настоящую душу Севера!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Мурманск - невероятный! Красивый, сильный, настоящий Город‑Герой 💪✨ А ещё мне невероятно повезло с гидом - Антон просто супер! Профессиональный историк, который рассказывает так, что невозможно оторваться. Слушала его, затаив
читать дальшеуменьшить

дыхание - настолько он увлечён и знает историю.
После такой экскурсии хочется вернуться в Мурманск снова и снова! И я вернусь осенью обязательно! Экскурсии с Антоном- настоящий клад, от души рекомендую! ❤️

Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Ну, вот и мы, благодаря Антону приблизились к тому, чтобы стать с Мурманском на «ты»!
В восхищении!!! Антон - Вы мощь!
Насколько приятной, интересной и насыщенной была автопешеходная экскурсия. Город нереально красив,
читать дальшеуменьшить

а какие СИЛЬНЫЕ по эмоциям достопримечательности, 107-летняя история Мурманска.
Спасибо Антону за его эрудированность, за увлеченность историей и любовь к родному краю, за внимательное отношение, вовлеченность в это маленькое путешествие по городу и все бонусы (рекомендации)!
А охота за Авророй буквально стала вишенкой на торте, за это отдельное Спасибо, - что предложили и осуществили наши детские мечты!!!
В общем, мы получили массу удовольствия от общения и проведённого вместе времени!!!!
Однозначно РЕКОМЕНДУЕМ и надеемся на новую встречу в следующий наш приезд в этот замечательный город - столицу Заполярья.

Ну, вот и мы, благодаря Антону приблизились к тому, чтобы стать с Мурманском на «ты»!
Ну, вот и мы, благодаря Антону приблизились к тому, чтобы стать с Мурманском на «ты»!
Ну, вот и мы, благодаря Антону приблизились к тому, чтобы стать с Мурманском на «ты»!
Ну, вот и мы, благодаря Антону приблизились к тому, чтобы стать с Мурманском на «ты»!
Ну, вот и мы, благодаря Антону приблизились к тому, чтобы стать с Мурманском на «ты»!
Ну, вот и мы, благодаря Антону приблизились к тому, чтобы стать с Мурманском на «ты»!
Ну, вот и мы, благодаря Антону приблизились к тому, чтобы стать с Мурманском на «ты»!
Ну, вот и мы, благодаря Антону приблизились к тому, чтобы стать с Мурманском на «ты»!+1
Ну, вот и мы, благодаря Антону приблизились к тому, чтобы стать с Мурманском на «ты»!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
прекрасно структурированный рассказ, очень интересный и трогательный
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Очень хорошо, что экскурсия автомобильно-пешеходная, это очень спасало в мороз. Отлично провели время в компании с Антоном. Неспешно, спокойно, никто никуда не торопится - всё как нам нравится. Побывали в
читать дальшеуменьшить

разных частях города, увидели и узнали, что из себя представляет Мурманск. Посмотрели все объекты, заявленные в программе. Впечатлил огромный "Алёша", каким и положено быть русскому защитнику. Военная тематика хорошо освещена, печные трубы оставили неизгладимый след в памяти. Запомнился мемориальный комплекс Маяк с книгами о погибших моряках, летчиках, рыбаках. Поговорили о "Курске". Очень понравилась безоценочная подача материала, всё очень корректно. Антон прекрасно владеет материалом, вопросов особо и не было, но на имеющиеся получили исчерпывающий ответ. С интересом слушали про архитектуру города, про жизнь мурманчан, выяснили, почему в городе практически нет церквей. Прекрасный вариант экскурсии для тех, кому не хочется бегать, но хочется познакомиться с историей и жизнью Мурманска. Нам город очень понравился, хотя все спрашивали, что мы в нём собираемся смотреть, если там смотреть нечего. Есть что здесь смотреть и о чём слушать. Главное, чтобы нашёлся тот, кто умеет показать и рассказать. Нам повезло.

Очень хорошо, что экскурсия автомобильно-пешеходная, это очень спасало в мороз. Отлично провели время в компании с
Очень хорошо, что экскурсия автомобильно-пешеходная, это очень спасало в мороз. Отлично провели время в компании с
Очень хорошо, что экскурсия автомобильно-пешеходная, это очень спасало в мороз. Отлично провели время в компании с
Очень хорошо, что экскурсия автомобильно-пешеходная, это очень спасало в мороз. Отлично провели время в компании с
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии на «С Мурманском на «ты»»

Мурманские муралы
Пешая
3 часа
295 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманские муралы
Открыть для себя уличное искусство Заполярья в мини-группе
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
15 авг в 16:00
1400 ₽ за человека
Из Мурманска - к водопадам
На машине
На снегоступах
4.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
Из Мурманска - к водопадам
Отправиться из Мурманска к рекам Ура и Большая Лавна и погулять возле каскадов
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от 4400 ₽ за человека
Мурманск - история одного города
На машине
4 часа
11 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Мурманск - история одного города
Увидеть ключевые достопримечательности столицы Заполярья в комфортном формате
Начало: Ул. Коминтерна, д. 1 (заправка Роснефть)
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
4000 ₽ за человека
Мурманск - сердце Заполярья
Джиппинг
На машине
4.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Мурманск - сердце Заполярья
Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
Начало: От места высшего проживания в городе Мурманск
Сегодня в 12:00
19 авг в 12:00
от 15 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске
от 10 000 ₽ за группу