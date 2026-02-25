1 отзыв оставили туристы

Вас ждут визиты к знаменитым памятникам, включая символического "Алешу", исторические рассказы о Кольском крае, знакомство с местными легендами и знаменитостями. Не упустите шанс увидеть Северное Сияние и запечатлеть эти моменты в бесплатной фотосессии
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
- 🚗 Транспорт включен в стоимость
- 📸 Помощь в создании красивых фотографий
- 🏞 Уникальные виды на незамерзающий Кольский залив
- 📚 Интересные исторические факты о Мурманске
- ✨ Возможность увидеть Северное Сияние
Что можно увидеть
- Памятник Защитникам Советского Заполярья («Алеша»)
- Скала Бараний лоб
- Мемориальный комплекс Маяк
- Храм Спас-на-водах
- Рубка атомной подводной лодки Курск
- Морской вокзал
- Кольский залив
- Зеленый мыс
- Торговый порт
- Рыбный порт
Описание экскурсии
Самое-самое в Мурманске
Вы увидите главные достопримечательности Мурманска: памятник Защитникам Советского Заполярья («Алеша») и соседнюю скалу Бараний лоб, мемориальный комплекс Маяк и храм Спас-на-водах, рубку атомной подводной лодки Курск, Морской вокзал. Полюбуетесь незамерзающим Кольским заливом с Зеленого мыса и оцените со смотровой площадки панораму Торгового и Рыбного портов.
Мурманск изнутри
Мурманску немногим более 100 лет, но он уже вписал свое имя в летопись страны и мира. Вы узнаете, чем был знаменит Кольский край в Средние века, кто такие саамы и кот Семен и о какой истории знают все мурманчане. А также: в какой школе училась Наталья Варлей и кто еще из знаменитостей жил в городе.
Дополнительно: Северное Сияние!
Так же вы можете после экскурсии вечером отправиться с нами на охоту за Северным Сиянием. Ежедневно в 21:00 наши машины стартуют из Мурманска для того, чтобы запечатлеть красивейшее природное явление.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- В качестве приятного бонуса я помогу сделать фотографии на фоне достопримечательностей Мурманска
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
В восхищении!!! Антон - Вы мощь!
Насколько приятной, интересной и насыщенной была автопешеходная экскурсия. Город нереально красив,