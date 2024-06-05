Экскурсии из Мурманска по Кольскому полуострову

Найдено 149 экскурсий в категории «Кольский полуостров» в Мурманске, цены от 1 300 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
🚗 На машине
скидка
35%
Групповая
13 часов
215 отзывов
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
137008 905 за человека
Териберка: дыхание Ледовитого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
366 отзывов
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
50004 500 за человека
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
36 отзывов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50004 500 за человека
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
381 отзыв
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605 за человека
Териберка и морская прогулка за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
137 отзывов
Популярное предложение
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
89008 010 за человека
Териберка - открыть неистовую красоту Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
177 отзывов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 19 чел.
Фотоохота на китов в Териберке
🚗 На машине
скидка
25%
Фотопрогулка
11 часов
238 отзывов
Фотоохота на китов в Териберке: захватывающее приключение в Мурманске
Погрузитесь в мир арктической природы, отправившись в поиски китов и тюленей на край света. Возвращайтесь с незабываемыми впечатлениями и фотографиями
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120009 000 за человека
Кольский фьорд и великолепие водопадов
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
21 отзыв
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500 за человека
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
7 часов
80 отзывов
Популярное предложение
Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе
Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты
Начало: На ул. Ленинградской
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
48504 365 за человека
Сопка Мишукова - к лучшим видам на Мурманск
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
136 отзывов
Сопка Мишукова в Мурманске: путешествие к великолепным видам и истории Севера
Вас ждет захватывающее путешествие на Сопку Мишукова, где открываются лучшие виды на Мурманск и его окрестности
Начало: На Привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 600 за человека
Ловозерские тундры. Красота и характер Севера
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Ловозерские тундры: путешествие по красотам Севера из Мурманска
Погрузитесь в мир неповторимых северных пейзажей, где каждый шаг открывает новые величественные виды
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 26 500 за всё до 10 чел.
Лабиринты и сейды Мурманска
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Лабиринты и сейды Мурманска: индивидуальная экскурсия
Загадочные каменные лабиринты и сейды ждут вас в окрестностях Мурманска. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь красотой тундры
Начало: У отеля Азимут
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
6 000 за человека
Классика Териберки: на край света в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
71 отзыв
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840 за человека
Киты, тюлени и невероятная Териберка
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
12 часов
88 отзывов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800 за человека
Мурманск - главный город Заполярья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120009 600 за всё до 6 чел.
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 65005 850 за человека
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
798 отзывов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Путешествие в край рек и озёр: водные богатства Кольского
Открыть самые живописные водопады региона и полюбоваться видами на Мурманск и Кольский залив
Начало: На площади Пяти углов
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 498 за человека
Холодное сердце Териберки
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Свидание с Севером на сопке Мишукова
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850 за человека
Из Мурманска - в закрытый Североморск
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
28 отзывов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500 за человека
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
98 отзывов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 500 за всё до 4 чел.
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
114 отзывов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
97 отзывов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Териберка - ворота потрясающей Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
20 отзывов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700 за всё до 6 чел.
Кандалакшский лабиринт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
68 отзывов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850 за человека
Териберка. Песнь Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
45 отзывов
Териберка. Песнь Севера
Край земли, ледяное эхо океана и пейзажи «Левиафана» - ощутить незабываемую атмосферу поселка
Начало: В удобном вам месте г. Мурманска
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Териберка: водопады, скалы и фьорды
🚗 На машине
скидка
10%
Групповая
10 часов
44 отзыва
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50004 500 за человека
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
107 отзывов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 16 чел.
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
27 отзывов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за человека
Курс на Север: экскурсия в Териберку
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
27 отзывов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за человека
Териберка - северный удел
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
Териберка - вечное сияние чистого Севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
40 отзывов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
45 отзывов
Северное сияние - мерцающая вуаль Заполярья
Помчаться навстречу одному из самых красивых зрелищ планеты и сделать фантастические снимки
Начало: в вашем отеле
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
6 000 за человека
Фото-путешествие в поисках северного сияния
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
72 отзыва
Фото-путешествие в поисках северного сияния
Погрузитесь в магию северного сияния с индивидуальной фото-прогулкой по Мурманску. Уникальные моменты и профессиональные снимки ждут вас
Начало: В г. Мурманск
11 июня в 21:00
12 июня в 21:00
6 000 за человека
Завораживающее северное сияние
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Завораживающее северное сияние в Мурманске: эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в магию северного сияния в Мурманске. Эксклюзивная экскурсия откроет вам тайны Авроры и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
6 июля в 20:00
7 июля в 20:00
6 000 за человека
Прогулка на снегоходах в мини-группе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
68 отзывов
Прогулка на снегоходах в Мурманске: уникальное приключение для мини-группы
Впечатляющее приключение на снегоходах ждет вас в Мурманске! Откройте для себя красоту заснеженных ландшафтов в уютной компании до 6 человек
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
7 500 за человека
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
1 час
19 отзывов
Часовая прогулка на снегоходах в мини-группе
Активное, бюджетное и захватывающее приключение в заснеженном северном лесу
Начало: За городом, 20 мин езды от центра Мурманска
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
4 000 за человека
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1200010 800 за человека
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500 за человека
Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
57 отзывов
Групповая экскурсия «Ваш идеальный день в Хибинах» с трансфером
Отправьтесь в увлекательное путешествие по северным рельефам, насладитесь красотой Хибин и узнайте их историю
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300010 400 за человека
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова
Полюбоваться северными водопадами, погулять по лесу и зарядиться энергией природы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
от 15 000 за всё до 5 чел.
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Сейдозеро - следы древних цивилизаций
Отправиться в путешествие из Мурманска на Кольский полуостров и увидеть мистическое озеро
Начало: у вашего отеля или по договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    5 июня 2024
    В Ловозерские тундры - из Мурманска в мини-группе
    Если вам попался Дмитрий - знайте, что вы вытянули свой счастливый билет и, возможно, израсходовали всю свою удачу за жизнь.
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    Это не только тот человек, который проведет вас через тундру безопасно, но и расскажет истории из настоящих хардкорных походов. Мы устали так, что не чувствовали ног. Мы проваливались в воду, шли по снегу и преодолели 20 километров пешком по камням, потому что машина из-за снега не смогла заехать в гору. Мы были грязные, местами мокрые, но никогда - никогда! - не были такими счастливыми. Дмитрий, начинайте вести многодневные походы, Вы рождены для этого. И если в Арктике есть гид, поцелованный богом, то сегодня это был он. Если вы лежите на диване в мегаполисе, пьете пепси и используете телефон для заказа пиццы, то закажите экскурсию и увидьте то, ради чего стоит жить.

  • Б
    Богдан
    5 июня 2024
    Териберка: дыхание Ледовитого океана
    Прекрасно провел день в этом небольшом авто путешествии с гидом Владимиром. Профессионализм, знания и чувство такта выше всех похвал. Браво, маестро!
  • И
    Иванова
    5 июня 2024
    Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
    Гид Никита-супер! Если вы хотите душевной, грамотной, запоминающейся поездки, то это будет сто процентное попадание Отдельное уважение за музыку в машине и за внеплановые остановки
  • К
    Кристина
    5 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Очень Крутая экскурсия, 5 из 5. Жаль китов не увидели, но есть повод вернуться. И отдельное спасибо нашему гиду Владу, все рассказал, показал. Советую всем.
  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
    Было интересно. Китов не видели, но в целом программа активная и нам понравилась.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    С самого начала бронирования все было на высшем уровне. Изначально отвечают на все вопросы. Прислушиваются к пожеланиям. За день до экскурсии прописывают
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    все детали. Очень приятные сотрудники. Нашим гидом был Влад. Изначально предупреждает, что он выезжает, чтобы можно было комфортно начинать собираться. И звонит за несколько минут, что подъезжает. Встречает очень приветливо. Знакомит с другими участниками. По дороге рассказывает интересные факты о самом Мурманске. Очень веселый, может ответить на любой вопрос (и не только касающийся экскурсии). Знает очень много. Видно, что очень любит эти края. Это самое главное, когда гид относится к работе не просто как к работе. Всегда интересовался, согласны ли мы сделать сейчас это, поехать сюда, а потом туда. С китами повидаться нам не удалось. Но Влад потом скинул новость, что в этот день в районе Териберки запутался в остатках сетей кит. И он наверняка подавал сигналы сородичам. Мы их увидим в следующий раз)) Киты - это приятное дополнение к морской прогулке)) Влад отлично водит машину. Поэтому дорога туда и обратно пролетела незаметно. Однозначно, рекомендую к посещению эту экскурсию.

  • О
    Олег
    5 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Доброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилось. Бывает так, что в России
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    заказываешь какую то услугу и ещё того паче экскурсию, а это вообще не лицензируемая деятельность, и не тешишь себя ожиданиями. Часто бывает, что наталкиваешься на "бизнес по-русски". Однако здесь мы были приятно удивлены. Экскурсовод-ГИД -оказался очень интересный человек, много краеведческого познавательного материала для ознакомления с той местностью, куда ты приехал, что посмотреть, на что обратить внимание. Трансфер от отеля до Тириберки просто отлично, быстро и комфортно. Однако надо учитывать, что край здесь суровый и погода меняется очень часто и быстро и именно она является основополагающим фактором влияющим на всю экскурсию. Нам повезло, было холодно, но не штормило, море было спокойное, небольшой дождик перед морской прогулкой закончился. Мы вышли в море и видели разных животных, птиц, и китов. Теперь внимание! 1. От экскурсовода не зависит погода и пешая прогулка с выходом в море могут меняться местами по времени в зависимости от загруженности катера и волнения на море. 2. Обед, да и прочий приём пищи не самая сильная часть экскурсии, не ждите мишленовских звёзд от местных заведений, хотя в среднем они все одного, достаточно хорошего уровня, просто не заказывайте всякую экзотику. 3. Причал находится на устье реки Териберки и не оборудован дебаркадером, и учитывая, тот факт что разница между приливом и отливом очень большая, то попасть на катер для грузных людей может быть нетривиальной задачей, лазание по металлическим лестницам 2-3х метровой высоты и пролезания с катера на катер может стать невыполнимым заданием. 4. Не стесняйтесь надеть зимнюю куртку и шапку на морскую прогулку, в море вода +1 тире +2 градуса и воздух примерно такой же. Если с ветром то очень холодно даже летом. 5. Пешая прогулка требует хорошей обуви, так как ходить придётся по камням. Большое спасибо гиду Александру за прекрасную экскурсию!

    Доброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилосьДоброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилось
  • Р
    Роман
    4 июня 2024
    Фотоохота на китов в Териберке
    В целом все понравилось! Самое интересное - это морская прогулка, конечно, было очень захватывающе. Животных, к сожалению, не увидели, но выход в открытое море и "болтание" на волнах все скрасили!
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Териберка и морская прогулка за 1 день
    Всем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции и высокая оценка его работы.
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    Понравилось все. Встретил вовремя, вез по убитой дороге, как очень хрупкий груз)) много рассказывал, показывал. Прошло немного времени, как вернулись в Петербург, а уже бронирую Териберку на август)) Плюсом ко всему, Артем спас документы, которые ребенок случайно уронил в море в рюкзаке. За это отдельное спасибо))) Итог: кто раздумывает - ехать или нет, даже не думайте. Море эмоций, положительных впечатлений и хороших людей рядом. Кстати, кита видели)) Всем хороших путешествий!

    Всем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции иВсем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции иВсем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции иВсем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции и
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
    Хотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселение и его окрестности. Мы
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    много гуляли. Прошлись по песчаному пляжу, покормили оленей и погладили Хаски, ходили в море и увидели китов. Ради возможности посмотреть на китов отправились в это путешествие - рады что их увидели и познакомились с другими удивительно-красивыми местами. Общались с капитаном корабля, пробовали морскую воду и местный напиток😉. Через каменный пляж, заглянув в грот Гнездо дракона, поднимались в горы к птичьему базару и водопаду Батарейский (завораживающий своим величием и красотой). Посмотрели кладбище кораблей, попробовали свежие морепродукты, пообедали в ресторане с вкусной кухней «Гребешки», и посетили еще много интересных, красивых и живописных мест. От такой насыщенной Экскурсии осталось много позитивных эмоций, теплых уже воспоминаний, красивых и ярких фото. Спасибо☺️🤗

    Хотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселениеХотим поблагодарить Гида Александра, который познакомил нас с майской Териберкой. Доброжелательный, компанейский, интересно рассказал про поселение

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кольский полуостров»

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