Здесь вы увидите водопады Кольского, познакомитесь с Мурманском — столицей Арктики, погрузитесь в культуру и традиции саамского народа, а также познакомитесь с прекрасными северными оленями.
Программа тура по дням
Прибытие и знакомство с Мурманском
Добро пожаловать на Крайний Север, в город-герой Мурманск!
Грандиозные монументы, суровые ландшафты — этот удивительный город предлагает безграничные возможности для путешественников.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 13:00 первого дня. Трансфер из аэропорта не
включен в стоимость тура.
Встреча состоится в центре города Мурманска, подробности о точном времени и месте встречи координатор сообщит накануне.
Мы обожаем встречать гостей! И, как радушные хозяева, сначала приглашаем вас на обед в местном кафе. Всё самое вкусное уже заказано – пообедаем, а заодно познакомимся.
Отправляемся в захватывающий тур.
Посетим основные достопримечательности Мурманска, начиная с мемориала «Алеша» – памятника Защитникам Советского Заполярья. Этот монумент предлагает потрясающий панорамный вид на город.
Следующая остановка – Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Здесь вы сможете увидеть рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь и шестигранный маяк.
Потом прокатимся к Ждущей, и последняя остановка – морской вокзал, наружный осмотр атомного ледокола «Ленин». Расскажем неизвестные факты об этом месте и прогуляемся по основным локациям.
После экскурсии вернемся в центр Мурманска.
Вы сможете провести остаток дня на свой вкус: отдыхать в отеле или гулять, наслаждаясь красотой Мурманска и проникаясь его неповторимой атмосферой.
Териберка
Подъем рано утром, завтрак, встреча в центре города.
Координатор сообщит точное время и место сбора накануне, чтобы все были заранее готовы к путешествию в Териберку.
По дороге насладимся потрясающими видами арктической тундры, озерами и северными просторами.
Нас ждут живописные остановки, возможность прочувствовать красоту окружающей природы и запечатлеть эти моменты не только в памяти, но и в фотографиях.
Териберка – самая знаменитая точка Кольского полуострова. Мощь и спокойствие Баренцева моря, минимализм тундры, бескрайние просторы мхов, лишайников и цветов.
Сильные эмоции и впечатления гарантированы.
Исследование Териберки – это настоящее приключение.
Увидим эпические пейзажи старых рыбацких кораблей, ставшие самой популярной локацией для фотографий, а также интересные арт-объекты, например, трон из «Игры престолов».
Потом нас ждет долгожданная морская прогулка по Баренцеву морю, попробуем найти китов.
Если повезет, полюбуемся на птичий базар, где чайки заняли скалы для гнезд. А еще отсюда открывается волшебный вид на побережье и Батарейский водопад.
Сытный обед в местном кафе, чтобы восстановить силы.
Двигаемся дальше!
Отправимся в приключение на каменный пляж. Это захватывающее место, где вы почувствуете всю мощь Арктики и необузданную силу Баренцева моря.
Мы увидели всё самое интересное, можно возвращаться в Мурманск.
Обратите внимание! В Териберке очень крутой спуск с причала. Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.
Долина Славы и Титовские водопады
Стабильность — признак мастерства: подъем рано утром, завтрак и сбор в центре города.
Обратите внимание! Данная экскурсия доступна только для граждан Российской Федерации!
Отправимся в «Долину Славы» — мемориальный комплекс, посвященный защитникам Кольского Заполярья.
Это место стоит посетить не только из-за его большой исторической значимости — здесь можно полюбоваться живописной равнинной тундрой Кольского полуострова.
Следующая остановка — водопады.
Мы посетим водопады на нескольких реках, включая реку Ура и реку Титовка. Описать это величественное зрелище словами невозможно, но эмоции останутся с вами навсегда.
После интенсивной экскурсии отправимся на обед в кафе, познакомим вас с северной кухней, которая славится яркостью вкусов, свежестью и натуральностью.
Насладимся вкусными блюдами и отдохнем после интересных приключений.
После насыщенного дня возвращаемся в Мурманск.
Саамская деревня и северные олени
Перед экскурсией вы можете оставить свои вещи в комнате для багажа вашего отеля и после экскурсии забрать их перед поездкой в аэропорт.
Сбор в Мурманске в центре города.
Точное время и место сообщит координатор накануне старта.
Отправляемся в этническую деревню. Время в пути у нас займет приблизительно 1 час.
Прибытие, знакомство.
В программе нас ждет:
- встреча с красавцем северным оленем и угощение ягелем (северным мхом — любимым угощением оленей);
- памятные фото, здесь даже живет олень «фотомодель»;
- посещение национального жилища (расположимся на тёплых оленьих шкурах, отведаем блюда национальной кухни);
- участие в кулинарном мастер-классе;
- приготовление на огне саамской ухи, запечем в углях картошку и свежую оленью вырезку;
- разговор за чашечкой чая о народе саами. Вы узнаете об истории, традициях, укладе жизни. Разговор о саамском и на саамском языке.
- узнаете маленький секрет, благодаря которому, исполнится возможно самое заветное желание!
После увлекательной экскурсии в саамскую деревню мы заедем в местный рыбный магазин, где вы сможете приобрести подарки для родных и близких.
Это наша завершающая экскурсия.
Вы можете планировать вылет на этот день после 18:00 (трансфер в аэропорт не включен в стоимость тура), но улетать не захочется – теперь север навсегда захватит часть вашего сердца.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека с проживанием, руб:
|Формат тура
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки
Отель «Гларус» или подобный
|66 900
|76 500
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки
Отель «Азимут» или подобный
|75 800
|87 800
Доплата для заезда 11.06-14.06.2025 (праздничные даты) – 7 000 руб. /чел.
Есть возможность трёхместного размещения в отеле «Азимут» 4*.
Стоимость тура с размещением 3 ночи в отеле «Азимут» 4* (номер категории «Смарт Полулюкс», трёхместное размещение: двуспальная кровать и доп. место для ребенка — раскладывающийся диван, завтраки включены) — 71 900 руб. /чел.
Скидка для детей 6–11 лет включительно — 1 500 руб.
Варианты проживания
Отель «Azimut» 4
«AZIMUT Сити Отель Мурманск» находится в центре города.
В числе удобств Wi-Fi, парковка, банкомат, бизнес-центр, тренажёрный зал, сауна, солярий, массажный кабинет. За дополнительную плату можно заказать трансфер.
Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная мебель, телевизор, холодильник, сейф, мини-бар и телефон.
В ресторане «Арктика» каждое утро накрывается завтрак «шведский стол».
С 18:00 до 23:00 проходит ужин a la carte.
Конференц-залы вместимостью до 500 человек подходят для проведения семинаров.
Удобное расположение отеля позволяет без труда добраться в любую точку города. В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный. Расстояние до автовокзала и железнодорожного вокзала составит не более одного километра. Поездка до аэропорта на машине займет 40-50 минут.
Отель «Гларус» 3
Гостиница «Гларус» рада приветствовать гостей Мурманска в стенах своих просторных номеров. Она располагается в самом центре города, что удобно для проживающих.
Здесь представлены все категории – от эконома до люкс-класса. Комнаты имеют высокие потолки и обставлены по авторскому дизайну. В каждой имеется вся необходимая мебель и техника для клиентов. Присутствует свободное подключение к Wi-Fi.
В стоимость проживания включен завтрак для каждого посетителя. Есть бесплатная общая кухня. При желании вы можете посетить кафе, множество которых расположены рядом со зданием. В них вы сможете ознакомиться с национальными особенностями.
Здесь квалифицированный персонал со знанием английского языка, который вас проконсультирует по любому вопросу, включая экскурсии. Имеется автостоянка. За дополнительную плату вы можете посетить сауну и медицинский центр. Также имеется прачечная и химчистка.
Отель находится в близости от ж/д и автовокзалов. Рядом присутствуют памятники жертвам интервенции, С. Кирову, Дворец культуры, названный в его честь, и Площадь пяти углов. Эти достопримечательности будут интересны каждому приезжему.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Обзорная экскурсия по Мурманску (групповая)
- Экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
- Оформление пропусков в Териберку
- Морская прогулка 2 часа с поиском китов (групповая)
- Экскурсия на Титовские водопады (групповая)
- Экскурсия в саамскую (этническую) деревню (групповая)
- Размещение по программе
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда)
- Профессиональный гид со стажем от 5 лет и экскурсионное обслуживание по программе
- Наземное транспортное обслуживание по программе (Mercedes Sprinter или подобный)
- Информационное сопровождение в Мурманске
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Трансферы от/до аэропорта
- Питание вне программы
- Сувениры
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку);
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружка (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- пенка для сидения на природе.
Рекомендации по одежде:
- непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
- шапка;
- перчатки по погоде;
- удобная обувь для треккинга;
- дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
- средство от комаров;
- солнечные очки;
- защитный крем.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На каком транспорте будут осуществляться экскурсии?
Современные микроавтобусы Mercedes Sprinter или подобный.
Есть ли риск, что морская прогулка не состоится?
Если морская прогулка не состоится по причине погодных условий (сильный ветер, высокая волна и др.), будет осуществлена замена программы.
Как организовано питание в туре?
Увидим ли мы китов в Териберке?
Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. это природа. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено, и прогнозировать их появление практически невозможно.
Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море входит в состав Северного Ледовитого океана, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
В каких отелях мы можем проживать в рамках тура?
В течение тура размещение в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) или в отеле 4* («Азимут» или подобный).
Есть ли скидки на тур?
Скидка предусмотрена для детей от 6 до 11 лет включительно в размере 1500 руб. /чел. на все даты заезда.
На какие дни и время брать билеты?
Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы вы успели посетить все экскурсии в рамках тура.
- Прибытие в Мурманск в первый день тура (четверг): до 13:00.
- Вылет из Мурманск в последний день тура (воскресенье): после 18:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Включён ли трансфер от/до аэропорта?
Трансфер не включен в стоимость тура.
Вы самостоятельно добираетесь до Мурманска на такси или общественном транспорте.
Стоимость такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.
Можно в тур с собакой?
Если вы готовы оставить питомца на весь день в отеле, то можете взять его с собой, но на сами экскурсии, к сожалению, нет, в связи с существующими инфраструктурными ограничениями.
Также отели Мурманска не заселяют гостей с животными без предварительного согласования.
Рекомендуем планировать свое путешествие с четвероногим любимцем заблаговременно.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Во-первых, тур хорошо организован с точки зрения сбалансированной нагрузки для людей всех возрастов: первый день - это ознакомительная экскурсия по городу, второй -