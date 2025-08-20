1 день

Прибытие и знакомство с Мурманском

Добро пожаловать на Крайний Север, в город-герой Мурманск!

Грандиозные монументы, суровые ландшафты — этот удивительный город предлагает безграничные возможности для путешественников.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 13:00 первого дня. Трансфер из аэропорта не

включен в стоимость тура.

Встреча состоится в центре города Мурманска, подробности о точном времени и месте встречи координатор сообщит накануне.

Мы обожаем встречать гостей! И, как радушные хозяева, сначала приглашаем вас на обед в местном кафе. Всё самое вкусное уже заказано – пообедаем, а заодно познакомимся.

Отправляемся в захватывающий тур.

Посетим основные достопримечательности Мурманска, начиная с мемориала «Алеша» – памятника Защитникам Советского Заполярья. Этот монумент предлагает потрясающий панорамный вид на город.

Следующая остановка – Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Здесь вы сможете увидеть рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь и шестигранный маяк.

Потом прокатимся к Ждущей, и последняя остановка – морской вокзал, наружный осмотр атомного ледокола «Ленин». Расскажем неизвестные факты об этом месте и прогуляемся по основным локациям.

После экскурсии вернемся в центр Мурманска.

Вы сможете провести остаток дня на свой вкус: отдыхать в отеле или гулять, наслаждаясь красотой Мурманска и проникаясь его неповторимой атмосферой.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160