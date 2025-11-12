Встретим вас в аэропорту и сразу отправимся на гастрономический мастер-класс. Вместе с шеф-поваром мы приготовим блюда арктической кухни: карпаччо из северного гребешка, тартар из оленины, салат из бастурмы и сочный стейк из оленя.

Затем заселимся в купольные экошатры. Из панорамных окон при ясной погоде можно увидеть Северное сияние.

С наступлением сумерек начнётся ночной квест на снегоступах по таинственным тропам, где оживают древние саамские легенды. Мы отправимся в путь по сугробам и болотам, выполним задания от Лешего, а в конце согреемся чашкой горячего таёжного чая у костра, в самом сердце Дремучего леса.

После возвращения на базу нас ждёт ужин и отдых.

С 21:00 до 23:00 — время первой охоты за Северным сиянием. Если небо будет ясным, отправимся на поиски полярных всполохов вместе с профессиональным фотографом. При неблагоприятной погоде наблюдение перенесётся на следующий вечер — возможность увидеть сияние будет каждый день.