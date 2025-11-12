Описание тура
Организационные детали
Вы можете рассматривать другое время и день прибытия/отбытия, мы организуем трансфер и жилье при необходимости, только уточните этот момент у нас перед бронированием.
Программа тура по дням
Гастрономический мастер-класс, ночной квест на снегоступах и охота за Северным сиянием
Встретим вас в аэропорту и сразу отправимся на гастрономический мастер-класс. Вместе с шеф-поваром мы приготовим блюда арктической кухни: карпаччо из северного гребешка, тартар из оленины, салат из бастурмы и сочный стейк из оленя.
Затем заселимся в купольные экошатры. Из панорамных окон при ясной погоде можно увидеть Северное сияние.
С наступлением сумерек начнётся ночной квест на снегоступах по таинственным тропам, где оживают древние саамские легенды. Мы отправимся в путь по сугробам и болотам, выполним задания от Лешего, а в конце согреемся чашкой горячего таёжного чая у костра, в самом сердце Дремучего леса.
После возвращения на базу нас ждёт ужин и отдых.
С 21:00 до 23:00 — время первой охоты за Северным сиянием. Если небо будет ясным, отправимся на поиски полярных всполохов вместе с профессиональным фотографом. При неблагоприятной погоде наблюдение перенесётся на следующий вечер — возможность увидеть сияние будет каждый день.
Кладбище кораблей, пляж с яйцами дракона, Батарейский водопад, Песчаная бухта и экспедиция в поиске китов
Сегодня мы отправимся туда, где начинается бескрайний Северный Ледовитый океан — в Териберку. С 8:00 до 10:00 — выезд из отеля (точное время сообщается накануне и зависит от погоды). Нас ждёт живописная дорога через снежную тундру и сопки.
Посетим кладбище кораблей, пляж с каменными валунами, напоминающими яйца дракона, Батарейский водопад, Песчаную бухту и старую часть Териберки.
После прогулки нас ждёт обед в панорамном ресторане с видом на залив. Во второй половине дня отправимся в экспедицию на поиски китов. Во время 2-часового морского сафари вы сможете увидеть этих величественных обитателей Арктики в их естественной среде.
К вечеру вернёмся в Мурманск и поужинаем. Затем нас ждёт повторная охота за Северным сиянием — ещё один шанс увидеть танец полярных огней.
Саамская деревня: милые животные Заполярья, быт и обычаи саамов, традиционные забавы и чай у костра
После завтрака и выселения из отеля отправимся в Саамскую деревню. Мы узнаем, как жили люди на Севере сотни лет назад, во что верили, чем питались и как справлялись с суровыми условиями тундры.
Познакомимся с животными Заполярья: погладим пушистых лис и песцов, поиграем с кроликами, покормим оленей прямо с рук и сделаем милые фото с дружелюбными голубоглазыми хаски.
Далее нас ждут саамские спортивные игры — попробуем силы в традиционных забавах, таких как «Перетягивание шеста» или «Олени и волки». Примерим национальные костюмы, украшенные орнаментами, символизирующими солнце, землю и северный ветер.
В середине программы — чайная пауза у костра. За ароматным северным чаем и домашней выпечкой услышим рассказы о саамских духах и преданиях. Пообедаем и вернёмся в Мурманск, а оттуда доставим вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартная стоимость
|84 910 ₽
|Стоимость тура на даты с 29.12 по 12.01
|119 910 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и гастрономический мастер-класс с обедом (1-й день), чайные паузы, горячие напитки и перекусы во время активностей
- Все трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсия в Териберку, в Саамскую деревню
- Морское сафари на корабле с фотоохотой на китов
- Квест на снегоступах по священным местам саамов
- Охота за Северным сиянием
- Сопровождение опытного гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины
- Стоимость тура на даты с 29.12 по 12.01 - 119 900 ₽