Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг

Приготовить блюда северной кухни, отправиться на поиски китов, увидеть кладбище кораблей и океан
В этом туре вы не только осмотрите главные места Териберки, но и узнаете Арктику на вкус, исследуете таинственные тропы на снегоступах под предводительством Лешего, поохотитесь за Северным сиянием и, если
читать дальше

повезёт, полюбуетесь китами.

Вместе с шеф-поваром вы приготовите карпаччо из северного гребешка, тартар из оленины и другие изысканные блюда. Увидите застывший Батарейский водопад и бескрайние просторы Северного Ледовитого океана.

А ещё погрузитесь в культуру и быт саамов, послушаете легенды и предания, сидя у костра с ароматным чаем, поиграете в традиционные игры и сделаете милые фото с оленями, хаски и лисами.

Жить будем в купольных экошатрах — из панорамных окон в ясную погоду можно любоваться игрой разноцветных огней прямо из домика! Кстати, про северное сияние — мы сделаем 2 выезда, чтобы увеличить шансы застать это природное явление, а сопровождать нас будет профессиональный фотограф.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Вы можете рассматривать другое время и день прибытия/отбытия, мы организуем трансфер и жилье при необходимости, только уточните этот момент у нас перед бронированием.

Программа тура по дням

1 день

Гастрономический мастер-класс, ночной квест на снегоступах и охота за Северным сиянием

Встретим вас в аэропорту и сразу отправимся на гастрономический мастер-класс. Вместе с шеф-поваром мы приготовим блюда арктической кухни: карпаччо из северного гребешка, тартар из оленины, салат из бастурмы и сочный стейк из оленя.

Затем заселимся в купольные экошатры. Из панорамных окон при ясной погоде можно увидеть Северное сияние.

С наступлением сумерек начнётся ночной квест на снегоступах по таинственным тропам, где оживают древние саамские легенды. Мы отправимся в путь по сугробам и болотам, выполним задания от Лешего, а в конце согреемся чашкой горячего таёжного чая у костра, в самом сердце Дремучего леса.

После возвращения на базу нас ждёт ужин и отдых.

С 21:00 до 23:00 — время первой охоты за Северным сиянием. Если небо будет ясным, отправимся на поиски полярных всполохов вместе с профессиональным фотографом. При неблагоприятной погоде наблюдение перенесётся на следующий вечер — возможность увидеть сияние будет каждый день.

2 день

Кладбище кораблей, пляж с яйцами дракона, Батарейский водопад, Песчаная бухта и экспедиция в поиске китов

Сегодня мы отправимся туда, где начинается бескрайний Северный Ледовитый океан — в Териберку. С 8:00 до 10:00 — выезд из отеля (точное время сообщается накануне и зависит от погоды). Нас ждёт живописная дорога через снежную тундру и сопки.

Посетим кладбище кораблей, пляж с каменными валунами, напоминающими яйца дракона, Батарейский водопад, Песчаную бухту и старую часть Териберки.

После прогулки нас ждёт обед в панорамном ресторане с видом на залив. Во второй половине дня отправимся в экспедицию на поиски китов. Во время 2-часового морского сафари вы сможете увидеть этих величественных обитателей Арктики в их естественной среде.

К вечеру вернёмся в Мурманск и поужинаем. Затем нас ждёт повторная охота за Северным сиянием — ещё один шанс увидеть танец полярных огней.

3 день

Саамская деревня: милые животные Заполярья, быт и обычаи саамов, традиционные забавы и чай у костра

После завтрака и выселения из отеля отправимся в Саамскую деревню. Мы узнаем, как жили люди на Севере сотни лет назад, во что верили, чем питались и как справлялись с суровыми условиями тундры.

Познакомимся с животными Заполярья: погладим пушистых лис и песцов, поиграем с кроликами, покормим оленей прямо с рук и сделаем милые фото с дружелюбными голубоглазыми хаски.

Далее нас ждут саамские спортивные игры — попробуем силы в традиционных забавах, таких как «Перетягивание шеста» или «Олени и волки». Примерим национальные костюмы, украшенные орнаментами, символизирующими солнце, землю и северный ветер.

В середине программы — чайная пауза у костра. За ароматным северным чаем и домашней выпечкой услышим рассказы о саамских духах и преданиях. Пообедаем и вернёмся в Мурманск, а оттуда доставим вас в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартная стоимость84 910 ₽
Стоимость тура на даты с 29.12 по 12.01119 910 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и гастрономический мастер-класс с обедом (1-й день), чайные паузы, горячие напитки и перекусы во время активностей
  • Все трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсия в Териберку, в Саамскую деревню
  • Морское сафари на корабле с фотоохотой на китов
  • Квест на снегоступах по священным местам саамов
  • Охота за Северным сиянием
  • Сопровождение опытного гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Стоимость тура на даты с 29.12 по 12.01 - 119 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 11:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Мурманске
Я — Настя, автор и организатор путешествий. Более 10 лет в дороге, из них 5 лет создаю авторские маршруты. В моих турах — сочетание комфорта, заботы и ярких впечатлений. Я подбираю отели, атмосферу и гидов так, чтобы ваше путешествие было лёгким, красивым и запоминающимся.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Владимир
12 ноя 2025
Все понравилось, придраться к организации не к чему. Все красиво, комфортно. Морепродукты- моя новая слабость, как и морские прогулки по этим местам. Однозначно рекомендую данный тур, все прошло Без нервов, спасибо организаторам 🙌

Тур входит в следующие категории Мурманска

