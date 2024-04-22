Н Ника

Ю Юлия

Д Дарья Сияние отыскали, фото сделали. Спасибо большое гиду Александру за супер вождение, настроение и заинтересованность, чтобы охота за полярным чудом прошла успешно.

А Андрей Все было супер! Огромное спасибо гиду Сергею, который делился увлекательной информацией о достопримечательностях и истории мест, которые проезжали. Доехали до первого места, там небо было затянуто, поэтому поехали в другое. Прибыв на вторую точку, увидели чистейшее небо, прождали всего минут 10 и засияло. Минут сорок активно фоткались, потом гид угостил нас чаем и довольные поехали в город.

K Kozetta читать дальше так долго, как приходится некоторым гоняться за Сиянием, мы его нашли. Компания подобралась отличная. Гид Виталий прекрасный, душевный человек. Отлично владеет информацией, любит свой край и свою работу. Рада знакомству. Поездка сопровождалась интересными рассказами о Кольском полуострове, городе Мурманск, Северном Сиянии и не только.) Ещё раз спасибо, удачи вам и всех благ. 💕 Поездка была 15.03.2024г. Честно сказать практически настроилась на "просто прокатимся". Не со стороны гида, а по прихоти природы и погоды. Но, всё сложилось. Не сразу, не быстро, но и не

Е Екатерина Организация хорошая, гид Егор. Была облачность большая и надежды увидеть сияние было совсем чуть-чуть, НО … все случилось и получилось!!! Еще была смотровая площадка, что сильно порадовало. Экскурсию рекомендую!!! Спасибо организаторам!!!

Т Татьяна "Добрый день)

Все хорошо, комфортно)

Мы увидели сияние именно в зелёном цвете через камеры телефона, но это из за погодных условий, мы понимаем)"

А А Ездили с Вячеславом, сияние увидели, все прошло отлично.

Л Любовь



Моим гидом в этой поездке был Александр, читать дальше и его общество, и конечно, очень интересное общество других туристов, что были с нами, пришлись идеально на вечер первого дня в Мурманске. Мы общались, смеялись, кричали песни в машине и легко коротали время в ожидании очередной вспышки сияния. Гид знал, где лучше наблюдать это природное явление и также сделал для нас классные фотографии! Помимо того, что нам удалось поймать сияние, хочу поделиться впечатлением от отдыха с гидом, потому что на это влияют сами люди, а не природа.Моим гидом в этой поездке был Александр,

М Михаил

Отъехали от города километров на 40 - 50. Больше кататься не пришлось, повезло с погодой. Сопровождающие изучали читать дальше позитивный настрой.

Организация оставляет желать лучшего. Ближе к назначенному времени, только после вопроса с нашей стороны, нам сообщили, что за нами заедут на час позже. Подсказок по особенностям фотографирования было критически недостаточно. Увидели сияние. Вспышки продолжались на протяжении полутора часов. Основную цель поездки можно считать достигнутой.Отъехали от города километров на 40 - 50. Больше кататься не пришлось, повезло с погодой. Сопровождающие изучали

А Антонина Да! Несколько раз. В последний было что то невероятное-дугой как радуга через все неба и потом менялось на глазах.

В Варвара

В Виктор Все хорошо. Сияние было,но пришлось покататься и поискать его

Ж Женя читать дальше все небо было в звездах. Вскоре сделали остановку и увидели светлую дугу в небе. На камере телефона она отображалась зеленым,но сияние не разыгралось и колонна двинулась дальше. Проехали еще около 70 км и тут уже настоящее сияние. Ребята гиды всех фотографировали,угощали морошковой настойкой,все дружно с собранно. Сияние наблюдали около часа,оно то угасало,то разгоралось. На обратной дороге поймали еще одну яркую вспышку,но она была недолгой,минут 5 всего. Для меня это было интересным ночным приключением,хотя я понимал,что сияния может и не случиться Несколько дней была плохая погода для поисков сияния,на последний день пребывания в Мурманске все решил рискнуть и поехать,хотя по всем программам показывало 100 % облачность,на мое удивление,когда выехали из города