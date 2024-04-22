Что делать на Севере? Конечно же, отправляться на охоту за северным сиянием. С наступлением осени в ночное время суток в небе над Мурманском часто появляется северное сияние. Я предлагаю вам отправиться на охоту на настоящим северным чудом. Погода непредсказуема, но я знаю самые лучшие места. Захватите с собой камеру!
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Наше приключение — это настоящая охота за северным сиянием Его Величество Аврора — это очень капризное природное явление показывается далеко не всем, но поймав ее, вы понимаете, что оно того стоило, от увиденного замирает сердце и захватывает дух, ведь эта удивительная игра красок и переливы на ночном небе поражают своим великолепием, приводя зрителей в неописуемый восторг. С помощью специальных программ мы отслеживаем наиболее благоприятные даты, в которые наиболее высока вероятность поймать Аврору и готовы поделиться с вами возможностью увидеть это завораживающие чудо севера.
Согласно расписанию в календаре
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Окрестности Мурманска
- Северное сияние
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на комфортных автомобилях для индивидуальных поездок и больших групп
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Трансфер из любой точки Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 194 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Ника
22 апр 2024
Ю
Юлия
6 апр 2024
Д
Дарья
26 мар 2024
Сияние отыскали, фото сделали. Спасибо большое гиду Александру за супер вождение, настроение и заинтересованность, чтобы охота за полярным чудом прошла успешно.
А
Андрей
18 мар 2024
Все было супер! Огромное спасибо гиду Сергею, который делился увлекательной информацией о достопримечательностях и истории мест, которые проезжали. Доехали до первого места, там небо было затянуто, поэтому поехали в другое. Прибыв на вторую точку, увидели чистейшее небо, прождали всего минут 10 и засияло. Минут сорок активно фоткались, потом гид угостил нас чаем и довольные поехали в город.
K
Kozetta
16 мар 2024
Поездка была 15.03.2024г. Честно сказать практически настроилась на "просто прокатимся". Не со стороны гида, а по прихоти природы и погоды. Но, всё сложилось. Не сразу, не быстро, но и не
Е
Екатерина
11 мар 2024
Организация хорошая, гид Егор. Была облачность большая и надежды увидеть сияние было совсем чуть-чуть, НО … все случилось и получилось!!! Еще была смотровая площадка, что сильно порадовало. Экскурсию рекомендую!!! Спасибо организаторам!!!
Т
Татьяна
1 мар 2024
"Добрый день)
Все хорошо, комфортно)
Мы увидели сияние именно в зелёном цвете через камеры телефона, но это из за погодных условий, мы понимаем)"
Все хорошо, комфортно)
Мы увидели сияние именно в зелёном цвете через камеры телефона, но это из за погодных условий, мы понимаем)"
А
А
20 фев 2024
Ездили с Вячеславом, сияние увидели, все прошло отлично.
Л
Любовь
8 фев 2024
Помимо того, что нам удалось поймать сияние, хочу поделиться впечатлением от отдыха с гидом, потому что на это влияют сами люди, а не природа.
Моим гидом в этой поездке был Александр,
Моим гидом в этой поездке был Александр,
М
Михаил
7 фев 2024
Увидели сияние. Вспышки продолжались на протяжении полутора часов. Основную цель поездки можно считать достигнутой.
Отъехали от города километров на 40 - 50. Больше кататься не пришлось, повезло с погодой. Сопровождающие изучали
Отъехали от города километров на 40 - 50. Больше кататься не пришлось, повезло с погодой. Сопровождающие изучали
А
Антонина
6 фев 2024
Да! Несколько раз. В последний было что то невероятное-дугой как радуга через все неба и потом менялось на глазах.
В
Варвара
6 фев 2024
В
Виктор
30 янв 2024
Все хорошо. Сияние было,но пришлось покататься и поискать его
Ж
Женя
30 янв 2024
Несколько дней была плохая погода для поисков сияния,на последний день пребывания в Мурманске все решил рискнуть и поехать,хотя по всем программам показывало 100 % облачность,на мое удивление,когда выехали из города
Д
Дина
30 янв 2024
Надежда,спасибо вам и Александру за то,что показали мне настоящее природное чудо,слов не хватит,чтобы описать мои впечатления,я очень довольна экскурсией!!!
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