Полярное сияние - чудо Севера

Что делать на Севере? Конечно же, отправляться на охоту за северным сиянием. С наступлением осени в ночное время суток в небе над Мурманском часто появляется северное сияние. Я предлагаю вам отправиться на охоту на настоящим северным чудом. Погода непредсказуема, но я знаю самые лучшие места. Захватите с собой камеру!
4.83
194 отзыва
Полярное сияние - чудо Севера
Полярное сияние - чудо Севера
Полярное сияние - чудо Севера
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Наше приключение — это настоящая охота за северным сиянием Его Величество Аврора — это очень капризное природное явление показывается далеко не всем, но поймав ее, вы понимаете, что оно того стоило, от увиденного замирает сердце и захватывает дух, ведь эта удивительная игра красок и переливы на ночном небе поражают своим великолепием, приводя зрителей в неописуемый восторг. С помощью специальных программ мы отслеживаем наиболее благоприятные даты, в которые наиболее высока вероятность поймать Аврору и готовы поделиться с вами возможностью увидеть это завораживающие чудо севера.

Согласно расписанию в календаре

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Окрестности Мурманска
  • Северное сияние
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер на комфортных автомобилях для индивидуальных поездок и больших групп
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Трансфер из любой точки Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 194 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
176
4
10
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4
2
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3
Н
22 апр 2024
Ю
6 апр 2024
Д
26 мар 2024
Сияние отыскали, фото сделали. Спасибо большое гиду Александру за супер вождение, настроение и заинтересованность, чтобы охота за полярным чудом прошла успешно.
А
18 мар 2024
Все было супер! Огромное спасибо гиду Сергею, который делился увлекательной информацией о достопримечательностях и истории мест, которые проезжали. Доехали до первого места, там небо было затянуто, поэтому поехали в другое. Прибыв на вторую точку, увидели чистейшее небо, прождали всего минут 10 и засияло. Минут сорок активно фоткались, потом гид угостил нас чаем и довольные поехали в город.
K
16 мар 2024
Поездка была 15.03.2024г. Честно сказать практически настроилась на "просто прокатимся". Не со стороны гида, а по прихоти природы и погоды. Но, всё сложилось. Не сразу, не быстро, но и не
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так долго, как приходится некоторым гоняться за Сиянием, мы его нашли. Компания подобралась отличная. Гид Виталий прекрасный, душевный человек. Отлично владеет информацией, любит свой край и свою работу. Рада знакомству. Поездка сопровождалась интересными рассказами о Кольском полуострове, городе Мурманск, Северном Сиянии и не только.) Ещё раз спасибо, удачи вам и всех благ. 💕

Е
11 мар 2024
Организация хорошая, гид Егор. Была облачность большая и надежды увидеть сияние было совсем чуть-чуть, НО … все случилось и получилось!!! Еще была смотровая площадка, что сильно порадовало. Экскурсию рекомендую!!! Спасибо организаторам!!!
Т
1 мар 2024
"Добрый день)
Все хорошо, комфортно)
Мы увидели сияние именно в зелёном цвете через камеры телефона, но это из за погодных условий, мы понимаем)"
А
20 фев 2024
Ездили с Вячеславом, сияние увидели, все прошло отлично.
Л
8 фев 2024
Помимо того, что нам удалось поймать сияние, хочу поделиться впечатлением от отдыха с гидом, потому что на это влияют сами люди, а не природа.

Моим гидом в этой поездке был Александр,
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и его общество, и конечно, очень интересное общество других туристов, что были с нами, пришлись идеально на вечер первого дня в Мурманске. Мы общались, смеялись, кричали песни в машине и легко коротали время в ожидании очередной вспышки сияния. Гид знал, где лучше наблюдать это природное явление и также сделал для нас классные фотографии!

М
7 фев 2024
Увидели сияние. Вспышки продолжались на протяжении полутора часов. Основную цель поездки можно считать достигнутой.
Отъехали от города километров на 40 - 50. Больше кататься не пришлось, повезло с погодой. Сопровождающие изучали
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позитивный настрой.
Организация оставляет желать лучшего. Ближе к назначенному времени, только после вопроса с нашей стороны, нам сообщили, что за нами заедут на час позже. Подсказок по особенностям фотографирования было критически недостаточно.

А
6 фев 2024
Да! Несколько раз. В последний было что то невероятное-дугой как радуга через все неба и потом менялось на глазах.
В
6 фев 2024
В
30 янв 2024
Все хорошо. Сияние было,но пришлось покататься и поискать его
Ж
30 янв 2024
Несколько дней была плохая погода для поисков сияния,на последний день пребывания в Мурманске все решил рискнуть и поехать,хотя по всем программам показывало 100 % облачность,на мое удивление,когда выехали из города
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все небо было в звездах. Вскоре сделали остановку и увидели светлую дугу в небе. На камере телефона она отображалась зеленым,но сияние не разыгралось и колонна двинулась дальше. Проехали еще около 70 км и тут уже настоящее сияние. Ребята гиды всех фотографировали,угощали морошковой настойкой,все дружно с собранно. Сияние наблюдали около часа,оно то угасало,то разгоралось. На обратной дороге поймали еще одну яркую вспышку,но она была недолгой,минут 5 всего. Для меня это было интересным ночным приключением,хотя я понимал,что сияния может и не случиться

Д
30 янв 2024
Надежда,спасибо вам и Александру за то,что показали мне настоящее природное чудо,слов не хватит,чтобы описать мои впечатления,я очень довольна экскурсией!!!

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