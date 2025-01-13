Гурманы и визуалы, эта экскурсия для вас! На её создание нас вдохновил герб Мурманска с силуэтами полярного сияния и рыбы. Без знакомства с этими двумя символами уехать из нашего края точно нельзя. Сначала вы попробуете северные деликатесы, а затем дополните впечатления охотой за авророй.

Описание экскурсии

Сначала подкрепимся

В атмосферном кафе города нам подадут 6 видов настоек из местных ягод, нарезку из атлантического лосося, форшмак из трески с багетом. Если вы не едите рыбу, вам предложат оленину в соусе из брусники и оливье с медвежатиной. Юным участникам настойки заменят на морс или чай.

А затем отправимся за северным сиянием

В поисках авроры мы можем проехать от 2 до 4 часов — от 40 до 100 км. Чтобы охота за ней имела больший успех, мы заранее отслеживаем прогноз погоды. Гарантию точно встретить сияние вам не даст никто — природа порой непредсказуема. Зато наши гиды постоянны — они с неизменным удовольствием и увлечённостью рассказывают о крае и его коренном населении, поверьях и традициях, полярном сиянии и многом другом.

Организационные детали