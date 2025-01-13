Гурманы и визуалы, эта экскурсия для вас! На её создание нас вдохновил герб Мурманска с силуэтами полярного сияния и рыбы. Без знакомства с этими двумя символами уехать из нашего края точно нельзя. Сначала вы попробуете северные деликатесы, а затем дополните впечатления охотой за авророй.
Описание экскурсии
Сначала подкрепимся
В атмосферном кафе города нам подадут 6 видов настоек из местных ягод, нарезку из атлантического лосося, форшмак из трески с багетом. Если вы не едите рыбу, вам предложат оленину в соусе из брусники и оливье с медвежатиной. Юным участникам настойки заменят на морс или чай.
А затем отправимся за северным сиянием
В поисках авроры мы можем проехать от 2 до 4 часов — от 40 до 100 км. Чтобы охота за ней имела больший успех, мы заранее отслеживаем прогноз погоды. Гарантию точно встретить сияние вам не даст никто — природа порой непредсказуема. Зато наши гиды постоянны — они с неизменным удовольствием и увлечённостью рассказывают о крае и его коренном населении, поверьях и традициях, полярном сиянии и многом другом.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, дегустация по меню, профессиональные фотографии, трансфер на автомобиле Ford Kuga, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4 или аналогичной модели
- При плохих погодных условиях по мере возможности переносим поездку на другой день
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 763 туристов
Меня зовут Анна, я представляю дружную команду гидов-экскурсоводов Мурманской области. Мы проводим авторские экскурсии с индивидуальным подходом к каждому гостю. Продумываем лучшие маршруты, делимся интересными фактами и помогаем с фотосъёмкой. Доброжелательная атмосфера, безопасность путешествия и незабываемые впечатления гарантированы!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алевтина
13 янв 2025
Понравилось всё!
Но главное, это неравнодушие нашего гида Алексея!
Советую всем!
Но главное, это неравнодушие нашего гида Алексея!
Советую всем!
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