Максим проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Поймать неуловимое

К охоте за северной Авророй мы готовимся основательно: отслеживаем прогноз солнечной активности и уровень облачности, выбираем самое перспективное направление. Не волнуйтесь: в погоне за этой красавицей мы проедем столько, сколько потребуется! Так как транспорт у нас подготовленный, поездка будет комфортной – вдобавок для согрева мы припасли ароматный северный чай.

Северное сияние: как это работает

В пути мы расскажем, что это за явление и в чем его причины, раскроем его географию и объясним, что влияет на цвет и яркость всполохов. А когда вы увидите его своими глазами, никакие слова будут не нужны ✨

Организационные детали