Максим проводит ещё 1 экскурсию

Поймать неуловимое К охоте за северной Авророй мы готовимся основательно: отслеживаем прогноз солнечной активности и уровень облачности, выбираем самое перспективное направление. Не волнуйтесь: в погоне за этой красавицей мы проедем столько, сколько потребуется! Так как транспорт у нас подготовленный, поездка будет комфортной – вдобавок для согрева мы припасли ароматный северный чай.
Северное сияние: как это работает В пути мы расскажем, что это за явление и в чем его причины, раскроем его географию и объясним, что влияет на цвет и яркость всполохов. А когда вы увидите его своими глазами, никакие слова будут не нужны ✨
Организационные детали
Экскурсия проходит на подготовленном джипе или на комфортабельном минивене
Мы тщательно следим за прогнозами, но все же изредка возвращаемся без улова. Если такое случится, мы вернем вам 50% от стоимости экскурсии
В стоимость входит трансфер, а также вкусный горячий чай
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет, меня зовут Максим. Я родился и вырос в Мурманске. Очень люблю наш северный край и много путешествую по Кольскому полуострову, также увлекаюсь фридайвингом. Хочу и вас погрузить в волшебную атмосферу нашего региона. Экскурсии провожу легко и весело!