Максим проводит ещё 1 экскурсию

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В погоню за полярным сиянием!

Поймать солнечный свет во тьме и услышать о природе необычного явления, согреваясь горячим чаем

Максим
Максим – Гид из Мурманска
По джипам - и вперед, за северной красавицей Авророй! Мы соберем данные и проверим, где можно встретить северное сияние, отвезем вас к лучшим местам для просмотра, а по пути напоим горячим чаем на северных травах.

Вы увидите неописуемую словами красоту, поймете, почему сияние бывает разного цвета, и сохраните впечатления на снимках.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 12 000 ₽ за экскурсию

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В погоню за полярным сиянием!
В погоню за полярным сиянием!

Что вас ожидает

Поймать неуловимое
К охоте за северной Авророй мы готовимся основательно: отслеживаем прогноз солнечной активности и уровень облачности, выбираем самое перспективное направление. Не волнуйтесь: в погоне за этой красавицей мы проедем столько, сколько потребуется! Так как транспорт у нас подготовленный, поездка будет комфортной – вдобавок для согрева мы припасли ароматный северный чай.

Северное сияние: как это работает
В пути мы расскажем, что это за явление и в чем его причины, раскроем его географию и объясним, что влияет на цвет и яркость всполохов. А когда вы увидите его своими глазами, никакие слова будут не нужны ✨

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном джипе или на комфортабельном минивене
  • Мы тщательно следим за прогнозами, но все же изредка возвращаемся без улова. Если такое случится, мы вернем вам 50% от стоимости экскурсии
  • В стоимость входит трансфер, а также вкусный горячий чай
В погоню за полярным сиянием!
В погоню за полярным сиянием!
В погоню за полярным сиянием!
В погоню за полярным сиянием!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Привет, меня зовут Максим. Я родился и вырос в Мурманске. Очень люблю наш северный край и много путешествую по Кольскому полуострову, также увлекаюсь фридайвингом. Хочу и вас погрузить в волшебную атмосферу нашего региона. Экскурсии провожу легко и весело!
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Максим проводит ещё 1 экскурсию

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