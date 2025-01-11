Тайны полярного сияния: мастер-класс по фотографии в Мурманске

Погрузитесь в магию северных ночей и откройте тайны одного из самых завораживающих природных явлений — полярного сияния! В этом фотопутешествии вы не только научитесь правильно его снимать (на вашу технику), но и узнаете о механике небесных огней и их научных секретах. А также услышите легенды и мифы из саамского фольклора, связанные с авророй.

Описание фото-прогулки

Маршрут каждый раз меняется, так как мы ищем локации, где вы действительно увидите северное сияние. Можем поехать на Ура-губу, в сторону Верхнетуломского или Териберки. Места выбираем по двум критериям — чистое небо и виды.

Под руководством опытных фотографов вы научитесь правильно снимать сияние на камеру, чтобы запечатлеть его во всей красе. Готовьтесь к невероятному приключению, которое сочетает в себе научные знания, культурные традиции и художественные мастерство!

Организационные детали