Тайны полярного сияния: мастер-класс по фотографии в Мурманске

Погрузитесь в магию северных ночей и откройте тайны одного из самых завораживающих природных явлений — полярного сияния! В этом фотопутешествии вы не только научитесь правильно его снимать (на вашу технику), но и узнаете о механике небесных огней и их научных секретах. А также услышите легенды и мифы из саамского фольклора, связанные с авророй.
Описание фото-прогулки
Маршрут каждый раз меняется, так как мы ищем локации, где вы действительно увидите северное сияние. Можем поехать на Ура-губу, в сторону Верхнетуломского или Териберки. Места выбираем по двум критериям — чистое небо и виды.
Под руководством опытных фотографов вы научитесь правильно снимать сияние на камеру, чтобы запечатлеть его во всей красе. Готовьтесь к невероятному приключению, которое сочетает в себе научные знания, культурные традиции и художественные мастерство!
Организационные детали
- Программа не подойдёт детям младше 6 лет и людям с ограниченными возможностями здоровья
- В стоимость входит: трансфер, услуги аттестованного гида, обучение ночной фотосъёмке на вашей фототехнике, питьевая вода, горячий чай и местная выпечка
- Поедем на Volkswagen Passat, Toyota HiAce или Mercedes Sprinter в зависимости от количества человек. При неблагоприятных погодных условиях поездка переносится
- Экскурсанты в нетрезвом виде к поездке не допускаются
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 20:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1785 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда аттестованных гидов, которые живут в Мурманской области. Мы специализируемся на активных автобусных и пешеходных экскурсиях и турах, делаем туризм доступным. Наш подход — относиться
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Y
YANG
11 янв 2025
Поездка была очень приятной, но фотографии, сделанные охотником, когда я отправлялся в путешествие 3-го числа, мне не прислали, пожалуйста, пришлите их мне, спасибо
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Индивидуальная
Северное сияние в Мурманске: путешествие за волшебством Авроры
Готовы ли вы к встрече с одним из самых завораживающих явлений природы? Северное сияние в Мурманске ждет вас
Начало: Мурманск
Сегодня в 21:30
Завтра в 20:00
от 19 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Полярное сияние - прикоснуться к магии Севера
Погрузитесь в волшебство северного сияния с опытными гидами. Узнайте секреты Авроры и сделайте уникальные фото в Мурманске
Начало: В вашем отеле в Мурманске
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
29 ноя в 21:00
5000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Северное сияние: чудо света в Мурманске
Отправьтесь на поиски северного сияния в Мурманске! Увидите мерцающие огни, танцующие в ночном небе, и узнаете о Кольском полуострове
Начало: У отеля «Меридиан»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
29 ноя в 20:30
3500 ₽ за человека