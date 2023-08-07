1 день

Мурманск, Териберка и северное сияние

Встреча в городе Мурманск до 12:00 (аэропорт и центр города).

Переезд в Териберку около 3 часов. По дороге остановимся посмотреть, что же такое — настоящая тундра.

Заселимся в отель, пообедаем в прекрасном панорамном ресторане, и отправимся в небольшой поход (10-15 км). Посетим пляж круглых камней «Драконьи яйца» и дойдем до водопада Малого Батарейского озера, воды которого впадают в Баренцево море.

Это будет интереснейший трек по берегам Баренцева моря и тундре!

В зависимости от физической подготовки группы, погоды и достаточного количества времени можно успеть дойти до укреплений времен Великой Отечественной войны — сохранились окопы, построенные из камней и артиллерийские батареи. Протяженность прогулки 10-15 км по несложному рельефу.

Вечером можно поужинать в одном из ресторанов Териберки или же приобрести рыбу и морепродукты (морских ежей и гребешков) у местных рыбаков и перекусить на кухне отеля.

Вечером ждем северное сияние, в ясную погоду оно может появится в любой момент, даже когда индекс геомагнитной активности не очень высокий. Плюс места нашего размещения — окраина поселка, до куда практически не достает засветка, мешающая наблюдать за сиянием.

Териберка — небольшой поселок на берегу моря. Люди на этом месте живут еще с 17 века — традиционно местные занимались рыболовством. В середине 19 века здесь начался своего рода подъем — местность активно колонизировалась из-за богатого морепродуктами Баренцева моря, активно развивался китобойный промысел.

К началу 20 века Териберка оказалась вполне полноценным населенным пунктом — были здесь церкви, маяк, школа, фельдшерский пункт. После революции в поселке организовали колхоз, к рыболовецкому промыслу добавились молочная ферма и стада оленей. К концу 60-х годов постепенно началась стагнация, а за ней и упадок поселка.

В настоящее время здесь проживает около 1000 человек, нет школы, больницы и производств. Власти планировали переселять жителей в Мурманск, но этот процесс движется очень медленно, с развитие туризма он застопорился. Туризм дал поселку вторую жизнь.

Все знают, что Териберка стала широко известна после фильма «Левиафан», который вызвал неоднозначную общественную реакцию. Именно благодаря фильму, моде на Арктику и тому факту, что Териберка — единственное место на берегу Баренцева моря, куда можно добраться на обычной машине, сюда сейчас доезжают туристы.

Так что у вас есть возможность лично оценить, насколько правдиво раскрывает «Левиафан» проблемы жизни на Крайнем севере. А заодно побывать практически на самой северной точке России и посмотреть на океан.

Суровые пейзажи Севера, особенно, во время полярной ночи наверняка оставят большой след в вашей душе.