Экскурсионный тур «Северное сияние и киты в Териберке» на 3 дня
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Описание
Арктическая природа, дикая красота и атмосфера крайнего Севера, треккинг по настоящей тундре и Драконьему пляжу, заброшенные посёлки, киты в Баренцевом море, дегустация оленины и свежих морепродуктов, прогулка по кладбищу кораблей — скажите, звучит невероятно?
А если вам повезёт и небо будет ясным, то вы увидите и главное природное украшение, которое проще всего посмотреть именно на Кольском полуострове — северное сияние!
Программа тура по дням
Мурманск, Териберка и северное сияние
Встреча в городе Мурманск до 12:00 (аэропорт и центр города).
Переезд в Териберку около 3 часов. По дороге остановимся посмотреть, что же такое — настоящая тундра.
Заселимся в отель, пообедаем в прекрасном панорамном ресторане, и отправимся в небольшой поход (10-15 км). Посетим пляж круглых камней «Драконьи яйца» и дойдем до водопада Малого Батарейского озера, воды которого впадают в Баренцево море.
Это будет интереснейший трек по берегам Баренцева моря и тундре!
В зависимости от физической подготовки группы, погоды и достаточного количества времени можно успеть дойти до укреплений времен Великой Отечественной войны — сохранились окопы, построенные из камней и артиллерийские батареи. Протяженность прогулки 10-15 км по несложному рельефу.
Вечером можно поужинать в одном из ресторанов Териберки или же приобрести рыбу и морепродукты (морских ежей и гребешков) у местных рыбаков и перекусить на кухне отеля.
Вечером ждем северное сияние, в ясную погоду оно может появится в любой момент, даже когда индекс геомагнитной активности не очень высокий. Плюс места нашего размещения — окраина поселка, до куда практически не достает засветка, мешающая наблюдать за сиянием.
Териберка — небольшой поселок на берегу моря. Люди на этом месте живут еще с 17 века — традиционно местные занимались рыболовством. В середине 19 века здесь начался своего рода подъем — местность активно колонизировалась из-за богатого морепродуктами Баренцева моря, активно развивался китобойный промысел.
К началу 20 века Териберка оказалась вполне полноценным населенным пунктом — были здесь церкви, маяк, школа, фельдшерский пункт. После революции в поселке организовали колхоз, к рыболовецкому промыслу добавились молочная ферма и стада оленей. К концу 60-х годов постепенно началась стагнация, а за ней и упадок поселка.
В настоящее время здесь проживает около 1000 человек, нет школы, больницы и производств. Власти планировали переселять жителей в Мурманск, но этот процесс движется очень медленно, с развитие туризма он застопорился. Туризм дал поселку вторую жизнь.
Все знают, что Териберка стала широко известна после фильма «Левиафан», который вызвал неоднозначную общественную реакцию. Именно благодаря фильму, моде на Арктику и тому факту, что Териберка — единственное место на берегу Баренцева моря, куда можно добраться на обычной машине, сюда сейчас доезжают туристы.
Так что у вас есть возможность лично оценить, насколько правдиво раскрывает «Левиафан» проблемы жизни на Крайнем севере. А заодно побывать практически на самой северной точке России и посмотреть на океан.
Суровые пейзажи Севера, особенно, во время полярной ночи наверняка оставят большой след в вашей душе.
Териберка и морская прогулка
Сегодня мы отправимся в порт, где погрузимся на корабль для 3-часовой морской
прогулки вдоль береговой линии по Баренцеву морю. Также дойдем до небольших островов расположенных вдоль берега Кольского полуострова.
По желанию можно порыбачить. Обязательно увидим птичьи базары. В течение всего года есть вероятность встречи с китами. Морские прогулки в сентябре длятся 5 часов, в октябре и ноябре — 3 часа.
Вечером можно не идти в ресторан, а приготовить самостоятельно пойманную рыбу и купленные у местных рыбаков морепродукты. В вечернее и ночное время осенью очень велик шанс увидеть северное сияние, в конце октября ожидать его можно с 18:00, а в ноябре с 16:00. Так что будем ждать, верить и надеяться!
Трекинг по тундре и Мурманск
Позавтракаем, выселимся из отеля и прогуляемся по старой Териберке — посмотрим кладбище кораблей, ферму северных оленей (можно покормить их ягелем), огромные качели на берегу Баренцева моря, заброшенную школу и вставший на вечный причал корабль, выброшенный на берег несколько лет назад.
Также можно посетить места съёмок фильма «Левиафан».
И отправляемся обратно в Мурманск (обратные билеты можно брать на рейсы с вылетом между 16:30 и 19:00).
Важно — программа может быть изменена, активности могут быть поменяны местами (в худшем случае — отменены) из-за погодных условий, которые на Севере очень суровые и плохо прогнозируемые. Гиды клуба приложат максимальные усилия для реализации пунктов по программе, но они пока что не умеют управлять погодой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице или отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и размещения, руб:
|Тариф
|Проживание
|Дата
|Выход в море
|Цена
|Базовое или улучшенное проживание
|45 причал
|29 сентября – 1 октября
|5 часов
|38000–46000
|13 – 15 октября
|5 часов
|38000–46000
|20 – 22 октября
|3 часа
|37000–45000
|4 – 6 ноября
|3 часа
|40000–50000
|18 – 20 ноября
|3 часа
|37000–45000
|Улучшенное проживание
|45 причал
|8 – 10 сентября
|5 часов
|48000
|Cedar Grass
|16 – 18 сентября
|5 часов
|46000
|45 причал
|7 – 9 октября
|5 часов
|46000
|Cedar Grass
|27 – 29 октября
|3 часа
|45000
|45 причал
|11 – 13 ноября
|3 часа
|45000
Варианты размещения в «45 причале»:
- Базовое —37000–40000 руб. (2-местные номера, души и туалет на этаже);.
- Улучшенное — 45000–50000 руб. (2-местные комфортабельные коттеджи с собственным санузлом) в любые даты.
Варианты проживания
База Отдыха «45 причал»
База отдыха «45 причал» расположена в поселке Териберка Мурманской области, неподалеку от поселка Лодейное.
В распоряжении гостей номера с бесплатным Wi-Fi и бесплатная частная парковка. В 9,1 км находится губа Корабельная. Расстояние от базы отдыха «45-й причал» до аэропорта Мурманск составляет 140 км. За дополнительную плату возможен трансфер от/до аэропорта.
Отель «Cedar Grass»
Повышена категория проживания, для тех, кому важно провести ночь в лучшем отеле Териберки. Санузел в номере. Также есть ресторан (с панорамным остеклением на Баренцево море).
Доступ в интернет: в номерах.
Услуги и удобства:
- камера хранения;
- прачечная;
- химчистка;
- круглосуточная стойка регистрации;
- лобби/public area;
- консьерж-сервис.
Питание:
- ресторан;
- кафе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание (2-местное размещение в отеле 45 причал по выбранному тарифу)
- Трансфер: Мурманск — Териберка, Териберка — Мурманск, 2 трансфера по Териберке
- Аренда корабля для морской прогулки 5 или 3 часа в зависимости от выбранных дат
- Работа гида
- Консультации и помощь в орг. моментах (покупка билетов, подбор одежды)
- Оформление туристической страховки
- Оформление разрешения на посещение
- Природного парка в Териберке
- Входной билет на ферму северных оленей
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Питание
- Доп. расходы вне программы
- По желанию в Териберке можно покормить северных оленей ягелем на ферме, покататься на квадроциклах и заказать баню и морепродукты у рыбаков
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- одежда (в сентябре, октябре и ноябре с расчетом на t +5+10 градусов);
- ветронепродуваемая и непромокаемая верхняя одежда;
- шапка;
- шарф/бафф;
- перчатки;
- удобная обувь;
- термос;
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки;
- тапочки для гостиницы;
- принадлежности для душа.
За 5 дней до тура организатор посмотрит актуальный прогноз и отправит более конкретные рекомендации по одежде.
Документы:
- билеты или маршрутные квитанции;
- деньги на дополнительные расходы;
- копия паспорта РФ;
- паспорт РФ;
- полис ОМС.
Важно! Если вас укачивает в машинах и на море, то обязательно возьмите с собой таблетки типа АвиаМоре.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Входит самая стандартная туристическая страховка (так как в туре нет экстремальных активностей).
- Какой транспорт используется в туре?
Обычно используем 18-местный Мерседес спринтер, может быть заменен на аналогичную модель микроавтобуса. Есть кондиционер и печка (осенью на Кольском печка нужна в это время).
- Что ещё важно знать про программу?
Этот тур с автосопровождением и ночёвками в гостиницах. Подойдёт всем, кто любит Север и кто хочет познакомится с ним поближе.
Программа умещается в три дня, что очень удобно. Можно буквально за выходные окунуться в приключение и отправиться в Териберку ожидать Северное сияние, и на морскую прогулку на Баренцево море на поиски китов!
Важно: Северное сияние можно увидеть только если небо будет ясное, к сожалению, заранее предсказать погоду на Севере не возможно, она быстро меняется.
Геомагнитный прогноз также не очень стабилен, но осень и начало весны — традиционное время увеличения солнечной, а как следствие и геомагнитной активности.
Программа может быть изменена, активности могут быть поменяны местами (в худшем случае — отменены) из-за погодных условий, которые на Севере очень суровые и плохо прогнозируемые. Гиды клуба приложат максимальные усилия для реализации пунктов по программе, но они пока что не умеют управлять погодой.
- Какие будут погодные условия?
Стоит учитывать, что мы отправляемся на Север, к тому же на море. Погода весьма непредсказуема. Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мерзнуть. Ветер, а порой и дождь (в ноябре может быть и снег) могут понизить температуру «ощущается как», и нужно быть готовым к отрицательным температурам (-5).
Температура в сентября -5+5, в октябре -5, в ноябре до -10 Также необходимо учитывать погодные условия на море, в случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день.
- Какие условия проживания?
Проживание в 45 причале, можно выбрать проживание базовое (2-3 местные номера, души и туалет на этаже) или улучшенное (2-местные комфортабельные коттеджи с видом на озеро/тундру/море) в любые даты. Будьте внимательны при бронировании!
В отеле 45 причал есть хорошо оборудованная кухня и ресторан рядом.
- Когда и в какое время встречаемся в первый день?
Встречаемся в Мурманске у гостиницы Меридиан в центре города и в аэропорту.
Время встречи назначается индивидуально для каждой группы, основываясь на приобретенных билетах участниками тура (в первой половине дня). Добраться из аэропорта до центра Мурманска можно общественным транспортом или на такси.
Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
- Какие билеты лучше брать?
Билеты рекомендуем брать с прилетом утром или же накануне, тогда у вас появится возможность посмотреть Мурманск (мы расскажем, что интереснее посетить).
Утренние рейсы с прибытием из Москвы с 9:35, из Санкт-Петербурга в 10:25. Если прилетаете накануне — встречаемся в центре города. В любом случае, прибыть в Мурманск нужно до 12:00. Обратные билеты можно брать на рейсы с вылетом между 16:30 и 19:00.
Важно: билеты можно приобретать только по согласованию с организатором тура!
- Есть ли возрастные ограничения?
Путешествие подойдет для взрослых и подростков старше 10 лет (в сопровождении взрослых родственников). Верхняя граница возраста обсуждается индивидуально.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Ну просто самый душевный человек!
Внимательная, гостеприимная, всё по таймингу, чётко.
Очень понравилось, теперь выбираем тур посмотреть северное сияние 😍