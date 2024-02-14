4 день

Порог Карежка-1 и Карежка-2, порог Карельский, Канозеро

После Жемчужного плёса проходим два порога (1 к. с.) Карежка-1 и Карежка-2, после которых начинается длинный порог Карельский (2 к. с.) около 1 километра длиной.

Ещё через пару километров мы пройдём красивый и интересный порог Канозерский (3 к. с.).

Дальше река впадает в Канозеро – огромное красивое озеро.

По берегам и на островах Канозера обнаружены древние петроглифы.

По Канозеру идем под мотором около 22 км.

По пути посетим остров Скалистый.

Около выхода из Канозера встанем на одном песчаных пляжей.

Ночевка.