авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд к месту начала сплава, начало сплава
В 09:00 выезжаем из Мурманска через г. Апатиты до поселка Октябрьский.
Доезжаем до автомобильного моста.
На берегу собираем катамараны и завтракаем.
Идем до первого порога Падун (3-4 к. с.).
Порог около 1 километра длиной, состоит из нескольких ступеней.
После Падуна, пройдя несколько перекатов, выходим в Верхнее Капустное озеро.
По озеру идем до левой протоки в Среднее Капустное озеро.
В протоке расположился мощный порог Верхний Капустный (2 к. с.).
Там же встаём на ночлег.
Пройденное расстояние: 20 км.
Нижнее Капустное озеро, порог Разбойник
Через пролив идем в Нижнее Капустное озеро.
По Нижнему озеру проходим до начала реки.
После небольшого разлива начинается порог Разбойник 2-3 к. с.
После Разбойника есть несколько хороших стоянок в сосновом лесу.
Ночевка на левом берегу.
Пройденное расстояние: 10 км.
Семивёрстный порог, Жемчужный плес
Пройдя два небольших разлива, называемых Дедковыми Ламбинами, выходим в большую Дедкову Ламбину.
Через несколько километров проходим остатки старого моста.
Ещё через несколько километров начинается Семивёрстный порог (1-2 к. с.).
После Семивёрстного начинается красивейший Жемчужный плес, его длина 3-4 км.
Место действительно красивое с хорошими стоянками по берегам.
Ночевка.
Пройденное расстояние: 14 км.
Порог Карежка-1 и Карежка-2, порог Карельский, Канозеро
После Жемчужного плёса проходим два порога (1 к. с.) Карежка-1 и Карежка-2, после которых начинается длинный порог Карельский (2 к. с.) около 1 километра длиной.
Ещё через пару километров мы пройдём красивый и интересный порог Канозерский (3 к. с.).
Дальше река впадает в Канозеро – огромное красивое озеро.
По берегам и на островах Канозера обнаружены древние петроглифы.
По Канозеру идем под мотором около 22 км.
По пути посетим остров Скалистый.
Около выхода из Канозера встанем на одном песчаных пляжей.
Ночевка.
Дневка
Днёвка.
Делаем туристическую баню на Канозере.
Протока Родвинга, пороги Большой и Малый Кривец
Из Канозера Умба вытекает двумя протоками – реками Кица и Родвинга, мы пойдём по Родвинге.
До Пончозера встречаются небольшие перекаты, но в основном Родвинга спокойна.
После выхода из Пончозера начинается мощный и очень длинный (около 3-х километров) порог Большой Кривец (2-3 к. с.).
Бесконечная череда валов, бочек и прижимов.
После небольшого плеса проходим Малый Кривец, который является прямым быстротоком.
Пройденное расстояние: 15 км.
Медвежий плёс, порог Паялка, порог Морской, отъезд
Дальше проходим стационарные рыбацкие сети, которые перегораживают всю реку.
Они установлены для контроля численности сёмги, потому что Умба – нерестовая река.
После сетей Умба достаточно узкая и быстрая до самой деревни Погост, от которой начинается большой Медвежий плёс, который идём под мотором.
Плёс тянется до бетонного моста автодороги Умба – Кандалакша.
Через 3-4 км ниже моста начинается порог Паялка 3-4 к. с.
Один из самых мощных и красивых порогов на реке, порог состоит из двух ступеней, разделённых небольшим разливом.
Буквально через 200 метров после Паялки проходим несложный порог с огромной высоты валом.
И ещё метров через 500, после автомобильного моста в дер.
Старая Умба, проходим порог Морской.
Буквально через 200 метров после Паялки проходим несложный порог с огромной высоты валом.
И ещё метров через 500, после автомобильного моста в дер. Старая Умба, проходим порог Морской.
Трансфер 130 км до города Кандалакша, ориентировочно к 19:00, либо в Мурманск к 22:00.
Пройденное расстояние: 23 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Ночевка в палатках
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- 3-разовое питание на маршруте
- Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
- Прокат катамаранов, спасжилетов, гермомешков
- Трансфер из г. Мурманска и Апатит в п. Октябрьский к месту старта
- Трансфер из п. Умба в Кандалакшу и г. Мурманск
- Инструктор
- Автотранспортные переезды
- Групповая аптечка
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска / Аппатит и обратно из Мурманск / Кандалакшу
- Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
- шорты;
- термобельё;
- водоотталкивающие штаны и куртка;
- дождевик;
- головной убор (кепка, бандана, панама);
- солнцезащитные очки;
- перчатки.
Сменный комплект одежды после сплава:
- кроссовки/ботинки;
- резиновые сапоги (по желанию);
- носки;
- нижнее бельё;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- свитер;
- штаны плотные (джинсы);
- куртка тёплая.
Комплект одежды для сна:
- термобелье;
- носки из натуральных материалов;
- шерстяные носки;
- штаны спортивные;
- свитер;
- шапка спортивная (по желанию);
- нижнее белье.
Дополнительно взять на сплав:
- туалетные и банные принадлежности;
- купальник, плавки;
- рыболовные снасти;
- мазь или спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
- предметы личной гигиены;
- иголку, нитку;
- спички и зажигалку в пакете;
- запасные контактные линзы/очки;
- фонарик (в августе);
- фотоаппарат и батарейки к нему;
- личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат. Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Комаров и мошек на реке достаточно много - больше, чем в Карелии. Желательно иметь одежду, не прокусываемую комарами, и взять с собой репелленты. На скалистых продуваемых стоянках их почти нет.
Погода на Кольском достаточно суровая: Умба находится за полярным кругом и вытекает из горного озера, вода летом не прогревается выше 15 градусов, бывает, опускается до 10-12 градусов, хотя в мелководных озёрах, через которые проходит наш маршрут, вода бывает теплее. Нужно ответственно подойти к выбору личного снаряжения, чтобы чувствовать себя комфортно. Наиболее тёплое время — с середины июля до середины августа. Днём температура может быть от 10 до 20 градусов, ночью от 5 до 12.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где начинается и заканчивается тур?
В 9:00 мы выдвигаемся с участниками сплава из Мурманска, а также встречаем в городе Апатиты, на железнодорожном вокзале в 10:00 утра.
Обратный трансфер 130 км до города Кандалакша, ориентировочно к 19:00, либо в Мурманск к 22.00.
Условия сплава
Условия походные.
Питание 3-разовое, готовим на костре, живём в палатках (предоставляются клубом, но можно брать свои, кому удобно).
Встаём в самых красивых местах на реке. Гребём по 3-5 часов в день, проходим пороги, в середине маршрута и в конце делаем днёвку.
Леса Кольского полуострова богаты грибами и ягодами. В зависимости от месяца можно полакомиться морошкой, черникой, голубикой, брусникой, костяникой, белыми грибами, подосиновиками, подберёзовиками, моховиками, лисичками и сыроежками.
Удастся ли порыбачить?
Рыбы в реке много, водятся форель, хариус, семга, горбуша (заходит в реку на нерест раз в два года), щука, окунь и другие виды рыб. Ловля рыбы в р. Умбе запрещена. Но обычно ее всё же ловят.
Будет ли связь?
Сотовые телефоны ловят в начале и конце маршрута. Основная часть маршрута проходит по глухим местам. Лучше всего берёт Мегафон.