Увидеть весь Кольский за 8 дней

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Кольский полуостров или «Русская Лапландия» – место полуночного солнца, царство полярной ночи, родина отечественного северного мореплавания и рыболовства.

Разнообразные природные условия Кольского полуострова – обширные лесные низменности и горные тундры, бесчисленные озера и порожистые реки, редкие минералы и полезные ископаемые, богатый и своеобразный растительный и животный мир, памятники старины и отголоски Великой Отечественной войны – все это можно увидеть, отправившись в автотур по Кольскому полуострову.
Увидеть весь Кольский за 8 дней
Увидеть весь Кольский за 8 дней
Увидеть весь Кольский за 8 дней
Ближайшие даты:
24
июн
8
июл
22
июл
5
авг
19
авг

Что вас ожидает:

Голубая лагуна
Голубая лагуна
Увидим место, которое впечатляет своими видами
Кладбище кораблей
Кладбище кораблей
Посетим таинственное место – кладбище кораблей
На катере к Сейдозеру
На катере к Сейдозеру
Отправимся к священному озеру саамов
Териберка
Териберка
Проедем к Батарейскому водопаду, откуда открывается впечатляющий вид на окрестности и океан
Местная кухня
Местная кухня
Попробуем национальные блюда и экзотические деликатесы
Полярный круг
Полярный круг
Посетим удивительные места, которые притягивают истинных любителей приключений

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Мурманска. Посещение полуострова Средний

В первый день мы начнем наше большое путешествие с посещения полуострова Средний.

8:00 Мы выезжаем из Мурманска, нам предстоит трансфер до перешейка между материком и полуостровом Средний.

Время в пути 5-6 часов.

Здесь мы остановимся на горячий обед.

В этом месте можно наслаждаться впечатляющим видом на полуострова Средний и Рыбачий, а также на Мотовский залив, где порой можно увидеть подводную лодку и военные корабли.

Далее мы проедем вдоль губы Малой Волоковой к Батарее береговой артиллерии, а к скалам «Два брата» и виду на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней».

Далее мы проедем по бывшему военному аэродрому Пуманки и переедем на турбазу, где и заночуем.

По приезде мы поужинаем.

Выезд из Мурманска. Посещение полуострова СреднийВыезд из Мурманска. Посещение полуострова СреднийВыезд из Мурманска. Посещение полуострова Средний
2 день

Мыс Кекурский, поселение Скорбеевка

8:00 Подъем.

Завтрак на базе отдыха, а далее мы отправимся в увлекательное путешествие по полуострову Рыбачий.

Доедем до мыса Немецкий и мыса Кекурский – по мнению многих побывавших здесь, это самое красивое место на полуостровах.

Далее, мы проедем через бывшее военное поселение Скорбеевка к одноименной бухте, сейчас ее еще называют «Голубая лагуна» – настолько это место впечатляет своими видами, здесь же находится небольшой водопад.

В этом прекрасном месте мы пообедаем в полевых условиях и начнем наше возвращение в город Мурманск.

Время в пути 6-7 часов.

23:00 Ориентировочное время возвращения.

Заселение в гостиницу в городе Мурманске.

Мыс Кекурский, поселение СкорбеевкаМыс Кекурский, поселение СкорбеевкаМыс Кекурский, поселение Скорбеевка
3 день

Териберка. Батарейский водопад

Сегодня нам предстоит поездка в поселок Териберка.

Планируемое время выезда 9:00, после завтрака в отеле.

Время в пути 2 часа.

Мы проедем к Батарейскому водопаду – прогуляемся на вершину сопки, откуда открывается впечатляющий вид на окрестности и океан, затем проедем к пляжу Яйца Дракона, после посетим кладбище кораблей.

Далее мы посетим ресторан на берегу моря, где сможем попробовать местные блюда (не включено в стоимость).

После обеда мы продолжим нашу экскурсию по песчаному пляжу Териберки – здесь установлено несколько арт-объектов, где можно сделать фото.

В районе 16:00 мы выдвигаемся из Териберки в Мурманск.

Возвращение в гостиницу в городе Мурманске.

Териберка. Батарейский водопадТериберка. Батарейский водопадТериберка. Батарейский водопадТериберка. Батарейский водопадТериберка. Батарейский водопадТериберка. Батарейский водопадТериберка. Батарейский водопадТериберка. Батарейский водопадТериберка. Батарейский водопад
4 день

Ловозеро и Сейдозеро

После завтрака в отеле, в 9:00 мы выезжаем из Мурманска в поселок Ловозеро.

Добравшись до Ловозера, мы пересаживаемся на катер и отправляемся к священному озеру саамов – Сейдозеру.

Нам предстоит прогулка в окрестностях озера и до смотровой площадки откуда видна скала с изображением Куйвы – великана из мифологии саамов.

Там же будет перекус с чаем.

К вечеру возвращаемся на турбазу, ужинаем и спим в уютных номерах.

Ловозеро и СейдозероЛовозеро и СейдозероЛовозеро и Сейдозеро
5 день

Ловозеро, Хибины

Позавтракав на турбазе мы на катере возвращаемся в поселок Ловозеро, откуда отправляемся в Хибины.

В Хибинах по бездорожью отправляемся к водопаду «Красивый» и прогуляемся по долине Рисчорр либо поднимемся на один из перевалов откуда открывается панорамный вид на Хибины, Ловозерские тундры и Умбозеро.

Пообедаем прямо на природе.

Затем возвращаемся в Тирвас в районе 19:00.

Ужинаем («шведский стол»).

Ловозеро, ХибиныЛовозеро, ХибиныЛовозеро, ХибиныЛовозеро, ХибиныЛовозеро, Хибины
6 день

Умба и Терский берег

Позавтракав в гостинице «Тирвас», мы переезжаем в Умбу и на Терский берег.

Осмотрим поселок, посетим музей Канозерских петроглифов, прогуляемся по Умбе с экскурсией или посетим мастер-класс по изготовлению поморской козули, пообедаем у местной хозяйки.

В этот день мы посетим Колвицкий водопад.

Далее переедем в тоню Тетрина, где нас ожидает совершенно незабываемая экскурсия по нескольким экспозициям и ужин.

Здесь же мы останемся ночевать в аутентичных домах.

Умба и Терский берегУмба и Терский берег
7 день

Кашкаранцы, «Аметистовый берег» на мысе Корабль, село Кузомень, Варзуга на Белом море

Мы позавтракаем и отправимся в путь по Терскому берегу: посетим Кашкаранцы, «Аметистовый берег» на мысе Корабль, село Кузомень и песчаную пустыню, здесь же увидим диких лошадей.

Далее двинемся к устью реки Варзуга на Белом море.

После всех этих впечатляющих видов, мы переедем в с. Варзуга и заночуем в гостевом доме.

В Варзуге же нас накормят ужином из местных блюд.

Кашкаранцы, «Аметистовый берег» на мысе Корабль, село Кузомень, Варзуга на Белом мореКашкаранцы, «Аметистовый берег» на мысе Корабль, село Кузомень, Варзуга на Белом мореКашкаранцы, «Аметистовый берег» на мысе Корабль, село Кузомень, Варзуга на Белом море
8 день

Экскурсия по с. Варзуга. Золотой крест Варзуги

Утром мы позавтракаем и отправимся на экскурсию по с. Варзуга.

На Пречистинской стороне села осмотрим деревянные церкви и переправимся на Никольскую сторону через реку на лодках-поездницах.

Там кореной житель села Варзуга, собиратель сельского музея, Петр Прокопьевич Заборщиков, проведет небольшую экскурсию.

При хорошей погоде и желанию группы – отправимся в небольшую пешую прогулку к Золотому кресту Варзуги, установленному на месте древнего Городища – ведь Варзуга является первым русским поселением на Кольском Севере.

В районе полудня мы отправимся в обратный путь, пообедать заедем в гостевой дом в Умбе.

Возвращение в г. Мурманск ориентировочно в 20:00.

Экскурсия по с. Варзуга. Золотой крест ВарзугиЭкскурсия по с. Варзуга. Золотой крест ВарзугиЭкскурсия по с. Варзуга. Золотой крест Варзуги

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах и гостиницах.

Варианты проживания

База «Большое озерко»

1 ночь

В первую ночь туристы будут проживать на базе «Большое озерко» на Рыбачьем. Туристическая база представляет собой шесть коттеджей, с возможностью разместить в каждом от 2 до 5-ти человек.

В домике расположены: печь (топится дровами), одноярусные и двухъярусные кровати, стол и лавки.

Умывальники, душ, туалет расположены в отдельно стоящем помещении.

База «Большое озерко»База «Большое озерко»

Отель «Меридиан»

2 ночи

Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.

Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.

Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.

Для проведения семинаров и конференций Вам предложены конференц-зал на 50 человек или комната для переговоров на 12 человек.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра езды.

Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»

Юлинская Салма

1 ночь

Условия проживания: В доме расположены 11 уютных гостевых комнат с прекрасным видом из окон на тундру, озеро и горы; 6 санузлов с душевыми кабинами и общий зал для приёма пищи и общения.

Питание: Гостям предлагают натуральное и качественное питание, еда всегда свежая и вкусная по-домашнему. Для блюд используются дары местной природы: грибы, ягоды, рыба, мясо северного оленя и лося.

Юлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская Салма

Спа-отель «Tirvas»

1 ночь

Спа-отель «Tirvas» расположен в 2 км от горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр» и в 10 минутах езды от горнолыжного комплекса «Большой Вудьявр». К услугам гостей комплекса: ресторан; сад; бассейн с гидромассажной зоной, финской сауной и хамамом; бильярд; массажный кабинет; прачечная; комнаты для хранения и сушки горнолыжного инвентаря; фитнес центр, оснащенный современными тренажерами.
В каждом номере установлен телевизор с кабельными каналами, чайник и холодильник, также в вашем распоряжении собственная ванная комната с феном.

Спа-отель «Tirvas»Спа-отель «Tirvas»Спа-отель «Tirvas»Спа-отель «Tirvas»Спа-отель «Tirvas»

Аутентичные дома в тоне Тетрина

1 ночь

Тоня Тетрина – частный музей включающий в себя 7 экспозиций, средства размещения, кемпинг.

Экскурсия занимает 1,5-2 часа, и представляет посещение одной, или двух из трех экспозиций на выбор, либо всех трех, но по сокращенной программе. Там вам расскажут об истории тони, быте поморов, проведут исторические эксперименты и мастер-классы, чтобы каждый гость мог не только услышать историю, но и попробовать ее на вкус, вдохнуть носом, потрогать руками

Питание: В основном морепродукты.

Условия проживания: домики двух и трехместные.

Аутентичные дома в тоне ТетринаАутентичные дома в тоне ТетринаАутентичные дома в тоне ТетринаАутентичные дома в тоне ТетринаАутентичные дома в тоне Тетрина

Дом Приезжих

1 ночь

Условия проживания: Небольшая уютная гостиница, расположенная на центральной площади села Варзуга, предлагает к услугам гостей 12 трехместных номеров с удобствами, двухместное проживание.

Дом ПриезжихДом Приезжих

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевых домах, гостиницах на маршруте
  • Питание на маршруте (за исключением ужина во второй день, обеда и ужина в третий день)
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание по программе (полноприводные внедорожники, катер)
  • Групповая аптечка
  • Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание, которое оплачивается самостоятельно (ужин во второй день, обед и ужин в третий день)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • непродуваемая, влагозащитная одежда с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • сменный комплект одежды и обуви;
  • головной убор (панама, кепка с козырьком);
  • средства от комаров;
  • средства личной гигиены;
  • паспорт и мед. полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли трансфер из аэропорта и вокзала и обратно?

Мы можем забрать туристов исключительно по дороге и завезти в аэропорт на ж/д вокзал только по дороге. Отдельно трансферы не организуем.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 июля 2023
Были в туре: «Весь Кольский полуостров за 8 дней». Получили незабываемые впечатления, благодаря прекрасно организованной программе, ее насыщенностью и шикарной работе гидов (Натальи и Кости)! Условия проживания и питание все соответствует описаниям программы! (нужно понимать куда и для чего едешь)!особо хочу отметить сложности маршрута на Среднем и Рыбачем полуострове, но на мой взгляд, это и есть «вишенка на торте» в этой программе
Огромное спасибо за это путешествие!
И
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
А
6 сен 2023
Все объяснили, согласовали.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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