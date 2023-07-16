Разнообразные природные условия Кольского полуострова – обширные лесные низменности и горные тундры, бесчисленные озера и порожистые реки, редкие минералы и полезные ископаемые, богатый и своеобразный растительный и животный мир, памятники старины и отголоски Великой Отечественной войны – все это можно увидеть, отправившись в автотур по Кольскому полуострову.
июн
июл
июл
авг
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Выезд из Мурманска. Посещение полуострова Средний
В первый день мы начнем наше большое путешествие с посещения полуострова Средний.
8:00 Мы выезжаем из Мурманска, нам предстоит трансфер до перешейка между материком и полуостровом Средний.
Время в пути 5-6 часов.
Здесь мы остановимся на горячий обед.
В этом месте можно наслаждаться впечатляющим видом на полуострова Средний и Рыбачий, а также на Мотовский залив, где порой можно увидеть подводную лодку и военные корабли.
Далее мы проедем вдоль губы Малой Волоковой к Батарее береговой артиллерии, а к скалам «Два брата» и виду на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней».
Далее мы проедем по бывшему военному аэродрому Пуманки и переедем на турбазу, где и заночуем.
По приезде мы поужинаем.
Мыс Кекурский, поселение Скорбеевка
8:00 Подъем.
Завтрак на базе отдыха, а далее мы отправимся в увлекательное путешествие по полуострову Рыбачий.
Доедем до мыса Немецкий и мыса Кекурский – по мнению многих побывавших здесь, это самое красивое место на полуостровах.
Далее, мы проедем через бывшее военное поселение Скорбеевка к одноименной бухте, сейчас ее еще называют «Голубая лагуна» – настолько это место впечатляет своими видами, здесь же находится небольшой водопад.
В этом прекрасном месте мы пообедаем в полевых условиях и начнем наше возвращение в город Мурманск.
Время в пути 6-7 часов.
23:00 Ориентировочное время возвращения.
Заселение в гостиницу в городе Мурманске.
Териберка. Батарейский водопад
Сегодня нам предстоит поездка в поселок Териберка.
Планируемое время выезда 9:00, после завтрака в отеле.
Время в пути 2 часа.
Мы проедем к Батарейскому водопаду – прогуляемся на вершину сопки, откуда открывается впечатляющий вид на окрестности и океан, затем проедем к пляжу Яйца Дракона, после посетим кладбище кораблей.
Далее мы посетим ресторан на берегу моря, где сможем попробовать местные блюда (не включено в стоимость).
После обеда мы продолжим нашу экскурсию по песчаному пляжу Териберки – здесь установлено несколько арт-объектов, где можно сделать фото.
В районе 16:00 мы выдвигаемся из Териберки в Мурманск.
Возвращение в гостиницу в городе Мурманске.
Ловозеро и Сейдозеро
После завтрака в отеле, в 9:00 мы выезжаем из Мурманска в поселок Ловозеро.
Добравшись до Ловозера, мы пересаживаемся на катер и отправляемся к священному озеру саамов – Сейдозеру.
Нам предстоит прогулка в окрестностях озера и до смотровой площадки откуда видна скала с изображением Куйвы – великана из мифологии саамов.
Там же будет перекус с чаем.
К вечеру возвращаемся на турбазу, ужинаем и спим в уютных номерах.
Ловозеро, Хибины
Позавтракав на турбазе мы на катере возвращаемся в поселок Ловозеро, откуда отправляемся в Хибины.
В Хибинах по бездорожью отправляемся к водопаду «Красивый» и прогуляемся по долине Рисчорр либо поднимемся на один из перевалов откуда открывается панорамный вид на Хибины, Ловозерские тундры и Умбозеро.
Пообедаем прямо на природе.
Затем возвращаемся в Тирвас в районе 19:00.
Ужинаем («шведский стол»).
Умба и Терский берег
Позавтракав в гостинице «Тирвас», мы переезжаем в Умбу и на Терский берег.
Осмотрим поселок, посетим музей Канозерских петроглифов, прогуляемся по Умбе с экскурсией или посетим мастер-класс по изготовлению поморской козули, пообедаем у местной хозяйки.
В этот день мы посетим Колвицкий водопад.
Далее переедем в тоню Тетрина, где нас ожидает совершенно незабываемая экскурсия по нескольким экспозициям и ужин.
Здесь же мы останемся ночевать в аутентичных домах.
Кашкаранцы, «Аметистовый берег» на мысе Корабль, село Кузомень, Варзуга на Белом море
Мы позавтракаем и отправимся в путь по Терскому берегу: посетим Кашкаранцы, «Аметистовый берег» на мысе Корабль, село Кузомень и песчаную пустыню, здесь же увидим диких лошадей.
Далее двинемся к устью реки Варзуга на Белом море.
После всех этих впечатляющих видов, мы переедем в с. Варзуга и заночуем в гостевом доме.
В Варзуге же нас накормят ужином из местных блюд.
Экскурсия по с. Варзуга. Золотой крест Варзуги
Утром мы позавтракаем и отправимся на экскурсию по с. Варзуга.
На Пречистинской стороне села осмотрим деревянные церкви и переправимся на Никольскую сторону через реку на лодках-поездницах.
Там кореной житель села Варзуга, собиратель сельского музея, Петр Прокопьевич Заборщиков, проведет небольшую экскурсию.
При хорошей погоде и желанию группы – отправимся в небольшую пешую прогулку к Золотому кресту Варзуги, установленному на месте древнего Городища – ведь Варзуга является первым русским поселением на Кольском Севере.
В районе полудня мы отправимся в обратный путь, пообедать заедем в гостевой дом в Умбе.
Возвращение в г. Мурманск ориентировочно в 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домах и гостиницах.
Варианты проживания
База «Большое озерко»
В первую ночь туристы будут проживать на базе «Большое озерко» на Рыбачьем. Туристическая база представляет собой шесть коттеджей, с возможностью разместить в каждом от 2 до 5-ти человек.
В домике расположены: печь (топится дровами), одноярусные и двухъярусные кровати, стол и лавки.
Умывальники, душ, туалет расположены в отдельно стоящем помещении.
Отель «Меридиан»
Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.
Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.
Для проведения семинаров и конференций Вам предложены конференц-зал на 50 человек или комната для переговоров на 12 человек.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра езды.
Юлинская Салма
Условия проживания: В доме расположены 11 уютных гостевых комнат с прекрасным видом из окон на тундру, озеро и горы; 6 санузлов с душевыми кабинами и общий зал для приёма пищи и общения.
Питание: Гостям предлагают натуральное и качественное питание, еда всегда свежая и вкусная по-домашнему. Для блюд используются дары местной природы: грибы, ягоды, рыба, мясо северного оленя и лося.
Спа-отель «Tirvas»
Спа-отель «Tirvas» расположен в 2 км от горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр» и в 10 минутах езды от горнолыжного комплекса «Большой Вудьявр». К услугам гостей комплекса: ресторан; сад; бассейн с гидромассажной зоной, финской сауной и хамамом; бильярд; массажный кабинет; прачечная; комнаты для хранения и сушки горнолыжного инвентаря; фитнес центр, оснащенный современными тренажерами.
В каждом номере установлен телевизор с кабельными каналами, чайник и холодильник, также в вашем распоряжении собственная ванная комната с феном.
Аутентичные дома в тоне Тетрина
Тоня Тетрина – частный музей включающий в себя 7 экспозиций, средства размещения, кемпинг.
Экскурсия занимает 1,5-2 часа, и представляет посещение одной, или двух из трех экспозиций на выбор, либо всех трех, но по сокращенной программе. Там вам расскажут об истории тони, быте поморов, проведут исторические эксперименты и мастер-классы, чтобы каждый гость мог не только услышать историю, но и попробовать ее на вкус, вдохнуть носом, потрогать руками
Питание: В основном морепродукты.
Условия проживания: домики двух и трехместные.
Дом Приезжих
Условия проживания: Небольшая уютная гостиница, расположенная на центральной площади села Варзуга, предлагает к услугам гостей 12 трехместных номеров с удобствами, двухместное проживание.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевых домах, гостиницах на маршруте
- Питание на маршруте (за исключением ужина во второй день, обеда и ужина в третий день)
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание по программе (полноприводные внедорожники, катер)
- Групповая аптечка
- Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание, которое оплачивается самостоятельно (ужин во второй день, обед и ужин в третий день)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- непродуваемая, влагозащитная одежда с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- сменный комплект одежды и обуви;
- головной убор (панама, кепка с козырьком);
- средства от комаров;
- средства личной гигиены;
- паспорт и мед. полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли трансфер из аэропорта и вокзала и обратно?
Мы можем забрать туристов исключительно по дороге и завезти в аэропорт на ж/д вокзал только по дороге. Отдельно трансферы не организуем.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо за это путешествие!