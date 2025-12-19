Погрузитесь в море отдыха и почувствуйте мощь воды с нашим айс-флоатингом в г. Кола. После переодевания в гидрокостюмы мы отправимся плавать по живописным водам Кольского залива, возможно, добираясь до места на лодке. Создайте незабываемые воспоминания о вашем отдыхе!
Описание экскурсии
Откройте для себя безмятежность Кольского заливаС нами вы окунетесь в море безмятежного отдыха и почувствуете мощь воды. Мы приглашаем вас на незабываемое приключение в г. Кола, где вы сможете насладиться уникальным опытом айс-флоатинга. После того как мы доставим вас на базу, вы сможете переодеться в удобные гидрокостюмы, которые обеспечат вам тепло и комфорт. Затем мы отправимся плавать по живописным водам Кольского залива, наслаждаясь красотой окружающей природы. Возможно, к месту проведения айс-флоатинга мы будем добираться на лодке, что добавит еще больше эмоций и впечатлений в ваше путешествие. Вы сможете наблюдать за величественными пейзажами и почувствовать свежесть морского воздуха. Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания о вашем отдыхе на Кольском полуострове!
Айс-флоатинг(флоатинг) проводим ежедневно, если позволяют погодные условия. Точное время начала ежедневно уточняется, т. к. зависит от отлива в месте проведения плавания.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Мурманск
- Кольский мост
Что включено
- Трансфер из Мурманска к месту проведения плавания и обратно
- Если позволят погодные и технические возможности, делаем фото и видео с коптера. Это необязательная часть программы, а приятный бонус. Цена не меняется от того, удастся сделать фото и видео или нет
Что не входит в цену
- Дополнительных расходов на экскурсии не предусмотрено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас с места вашего проживания в Мурманске
Завершение: Отвозим вас к месту вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
