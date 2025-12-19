Когда: Айс-флоатинг(флоатинг) проводим ежедневно, если позволяют погодные условия. Точное время начала ежедневно уточняется, т. к. зависит от отлива в месте проведения плавания.

Экскурсия длится около 4 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала