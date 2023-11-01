Арктическое купание в мини-группе

Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере

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Ответы на вопросы
Арктик-флоатинг — новое северное развлечение. Вам предстоит окунуться в непромокаемых герметичных костюмах в Кольский залив.

Даже если вы не умеете плавать, это не помеха: костюм всегда будет держать вас на поверхности воды, температура которой 6–8 градусов и зимой и летом. После «заплыва» мы напоим вас морошковым чаем и прокатим на скоростном катере.
Арктическое купание в мини-группе
Арктическое купание в мини-группе
Арктическое купание в мини-группе
Арктическое купание в мини-группе
Арктическое купание в мини-группе
Арктическое купание в мини-группе
Арктическое купание в мини-группе
Арктическое купание в мини-группе
Арктическое купание в мини-группе
Арктическое купание в мини-группе
Арктическое купание в мини-группе
Арктическое купание в мини-группе
Ближайшие даты:
1
ноя
4
ноя
11
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы выдадим вам костюмы, которые надеваются прямо на одежду, проведём инструктаж и привезём к месту купания. Вы проведёте 30–40 мин. на поверхности воды, оцените новые ощущения, почувствуете себя морскими звёздами и сделаете забавные фотографии.

После плавания мы угостим вас морошковым чаем и прокатим по акватории Кольского залива — сделаем несколько кругов на скоростном катере.

На чём мы будем передвигаться?

Прогулка выполняется на морском катере Fortis Katana 740 класса РИБ. Он безопасный и непотопляемый, дополнительно оснащён надувными бортами. По всему миру в спасательных службах на воде используется этот класс катеров. Наш катер построен в 2023 году, оснащён японским мотором YAMAHA. На борту есть 3 спасательных круга и сигнальные ракеты, а каждому пассажиру выдается спасательный жилет.

Организационные детали

  • Вас буду сопровождать я или другой гид-капитан из нашей команды
  • Купание может быть отменено из-за неблагоприятных погодных условий
  • Участвовать можно с 15 лет (дети в сопровождении родителей)
  • Противопоказано беременным женщинам

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Первомайском районе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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