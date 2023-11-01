Арктик-флоатинг — новое северное развлечение. Вам предстоит окунуться в непромокаемых герметичных костюмах в Кольский залив. Даже если вы не умеете плавать, это не помеха: костюм всегда будет держать вас на поверхности воды, температура которой 6–8 градусов и зимой и летом. После «заплыва» мы напоим вас морошковым чаем и прокатим на скоростном катере.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы выдадим вам костюмы, которые надеваются прямо на одежду, проведём инструктаж и привезём к месту купания. Вы проведёте 30–40 мин. на поверхности воды, оцените новые ощущения, почувствуете себя морскими звёздами и сделаете забавные фотографии.

После плавания мы угостим вас морошковым чаем и прокатим по акватории Кольского залива — сделаем несколько кругов на скоростном катере.

На чём мы будем передвигаться?

Прогулка выполняется на морском катере Fortis Katana 740 класса РИБ. Он безопасный и непотопляемый, дополнительно оснащён надувными бортами. По всему миру в спасательных службах на воде используется этот класс катеров. Наш катер построен в 2023 году, оснащён японским мотором YAMAHA. На борту есть 3 спасательных круга и сигнальные ракеты, а каждому пассажиру выдается спасательный жилет.

Организационные детали