🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Мини-группа 7 часов 80 отзывов Популярное предложение Водопады, тундра и голубые озёра Крайнего Севера: путешествие в мини-группе Провести полдня в окружении дикой природы Арктики и зарядиться её энергией без спешки и суеты Начало: На ул. Ленинградской 4850 4 365 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4.5 часа 22 отзыва Лабиринты и сейды Мурманска: индивидуальная экскурсия Загадочные каменные лабиринты и сейды ждут вас в окрестностях Мурманска. Погрузитесь в атмосферу древности и насладитесь красотой тундры Начало: У отеля Азимут 6 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 135 отзывов Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю Начало: У кинотеатра Мурманск Расписание: ежедневно в 16:00 910 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности Начало: В Кандалакше 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 5 отзывов По берегам Кольского фьорда Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска Начало: У вашего места проживания от 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Ловозерские тундры: треккинг в горы Прочувствовать красоту и характер Севера в путешествии по таинственным землям Кольского полуострова от 19 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 10 часов 6 отзывов С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера от 42 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине 🚣 Прогулки на каяках Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Каякинг по рекам и озёрам Кольского Пройти по водным маршрутам, оценить красоты северной природы и посидеть у костра в тёплой компании Начало: В центре Мурманска от 14 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 7 отзывов Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе Насладиться нетронутой природой Севера и узнать больше о местной флоре и фауне Начало: В Мурманске Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00 8 500 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Бенто-тортик по-мурмански - своими руками Мастер-класс по изготовлению десерта с северными ягодами и дегустация Начало: На ул. Марата 5 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 6 отзывов Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство Начало: От места вашего проживания в Мурманске 23 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром Начало: На ул. Марата, 5/1 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Мурманск: когда главное уже посмотрели Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив Начало: Заедем за Вами по указанному адресу 4 000 ₽ за человека

🚤 На катере Мини-группа 7 часов 6 отзывов Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря Начало: В Первомайском районе Мурманска 10 000 ₽ за человека

🚤 На катере Мини-группа 2 часа 2 отзыва По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды Начало: В Первомайском районе Мурманска 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 37 отзывов Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков» Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое Начало: на Рябиновой аллее от 6 300 ₽ за всё до 27 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 8 отзывов «Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска Погрузиться в морские хроники города и познакомиться с главными «обитателями» мурманского порта от 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме Начало: В поселке Умбе 15 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина Посетить старейшую кольскую обитель, военный мемориал и узнать о службе первого космонавта на Севере 23 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 1 отзыв Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе Тур-перезагрузка по живописным местам Кольского полуострова с ночёвкой в палатке Начало: В Мурманске Расписание: в понедельник и пятницу в 07:00 26 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 13 часов 3 отзыва Мистическое Сейдозеро: однодневный поход в мини-группе Пройтись вдоль реки до сакрального места саамов, задобрить шамана и увидеть в скале великана Начало: из любой точки города Мурманска или Колы 11 000 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 7 часов 11 отзывов Деревня Самь-Сыйт - северный колорит Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму Начало: От места вашего проживания Расписание: ежедневно в 08:00 9 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Полярное сияние: почувствуй дыхание Севера Отправиться на край земли, чтобы своими глазами увидеть чудо природы от 14 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая ❄️ На снегоступах Мини-группа 11 часов 2 отзыва Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено» Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы Начало: На Привокзальной площади Расписание: в будние дни в 09:00 6 700 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Мини-группа 4 часа 2 отзыва Вечерняя прогулка в полярный день на сопку Мишукова (мини-группа) Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах Начало: От места вашего проживания в черте г. Мурманск Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00 5200 3 640 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Мини-группа 2 часа 1 отзыв Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера Начало: В районе остановки «Ледовое озеро» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00 3000 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Активная прогулка к лабиринту «Вавилон» Открыть место силы в окрестностях Мурманска, прикоснуться к загадкам Севера и насладиться природой Начало: По договорённости в черте г. Мурманск 5500 3 850 ₽ за человека

🚗 На машине ❄️ На снегоходах Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Из Мурманска - в Саамскую деревню Посетить поселение коренного народа Севера, покататься в оленьей упряжке и попробовать уху из сига Начало: На площади «Пять углов» 8 500 ₽ за человека

🚤 На катере Мини-группа 2 часа 2 отзыва Арктическое купание в мини-группе Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме и прокатиться на катере Начало: В Первомайском районе 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине 🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 10 часов 867 отзывов Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно Начало: Трансфер из любой точки Мурманска Расписание: Согласно расписанию в календаре от 5000 4 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 37 отзывов Мурманск глазами полярника 21 века Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов Начало: На проспекте Ленина, 90 1 622 ₽ за человека

Фотопрогулка 11 часов 249 отзывов Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00. 9 000 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 24 отзыва Популярное предложение Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено» из Мурманска Проведите незабываемый день в Хибинах: от горнолыжного курорта до Таинственного леса и исторических открытий в Кировске Начало: Место Вашего проживания в Мурманске Расписание: Ежедневно по запросу 10 000 ₽ за человека

Мини-группа 2 часа 24 отзыва Увлекательная морская прогулка из Териберки: наблюдение за морскими животными Откройте для себя волшебство Баренцева моря во время морской прогулки из Териберки. Вас ждут встречи с китами, дельфинами и захватывающие виды Начало: Причалы Териберки Расписание: В 08:00 от 5 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Мини-группа 10 часов 21 отзыв Ловозерские тундры - красота и мистика севера Начало: Мурманск, место проживания гостей 8 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 25 отзывов Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера Начало: Мурманск пр. ленина 80 Расписание: Каждый день с 9-00 утра от 4 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине 🛻 На квадроциклах Мини-группа 6 часов 41 отзыв Север изнутри: уникальное путешествие в деревню саамов в Мурманске Погрузитесь в мир древних традиций саамов, насладитесь общением с оленями и узнайте много нового о культуре Севера Начало: Мурманск, место проживания гостей Расписание: Ежедневно с 9.00 до 20.00 7 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 15 отзывов Мурманские муралы: погружение в мир урбан-арта с профессиональным гидом Исследуйте яркие муралы Мурманска, созданные мастерами со всего мира, и их влияние на городскую среду Начало: Улица Полярные Зори, 51/33, Мурманск 910 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 10 часов 2 отзыва Ловозерские тундры и гора Аллуайв Начало: Мурманск 9000 8 100 ₽ за человека

Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Саамская деревня. Этно-тур в Самь-Сыйт Начало: Место Вашего проживания в Мурманске Расписание: Ежедневно, в 09:00 от 35 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 19 отзывов Териберка. Все краски Крайнего Севера Начало: Место Вашего проживания в Мурманске Расписание: Ежедневно, в 09:00 от 25 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 5 часов 5 отзывов В гостях у коренного народа Севера, в саамской деревне - Самь-Сыйт Начало: Встреча в месте вашего проживания в г. Мурманске Расписание: Каждый день 8:30, 12:00 8 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине 🚌 На автобусе Мини-группа 12 часов 43 отзыва Хибины: 390 миллионов лет истории Начало: Место вашего проживания Мурманске Расписание: Ежедневно в 8:30 10 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 7 отзывов Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин Начало: Мурманск, пр. - т. Ленина, 80 Расписание: Ежедневно по запросу от 12 000 ₽ за человека