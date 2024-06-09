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Зачем вам купание в Кольском заливе? Во-первых, это весело. Вы будете заниматься флоатингом под присмотром инструктора в компании таких же активных людей. Во-вторых, необычно. С ноября по май наш флоатинг превратится в айс-флоатинг, то есть купание среди льдин. В-третьих, полезно — флоатинг качественно перезагружает организм. А ещё безопасно — это мы вам гарантируем!