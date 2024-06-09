Зачем вам купание в Кольском заливе? Во-первых, это весело. Вы будете заниматься флоатингом под присмотром инструктора в компании таких же активных людей. Во-вторых, необычно. С ноября по май наш флоатинг превратится в айс-флоатинг, то есть купание среди льдин. В-третьих, полезно — флоатинг качественно перезагружает организм. А ещё безопасно — это мы вам гарантируем!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы заберём вас от места проживания на комфортабельном автомобиле и помчимся в город Кола, где находится наш Центр флоатинга. По пути вы увидите некоторые достопримечательности Мурманска и составите своё представление о городе, если никогда в нём не бывали.
- В центре переоденетесь в уютных раздевалках в специальные костюмы, которые позволят вам держаться на воде и не тонуть. Все костюмы американского производства: новые, тёплые, чистые и надёжные. А ещё они яркие и добавляют позитива к настроению!
- На кальдаме (специальной лодке) в компании инструктора вы отправитесь к месту купания и займётесь флоатингом. Или айс-флоатингом, если приедете на Крайний Север в суровое время, когда лёд ещё сковывает воды залива.
- За короткое время с помощью участия природы (моря, льда, шума ветра, света солнца и биоресурса Баренцева моря) вы сможете полностью абстрагироваться от суеты, перезагрузиться и наполниться позитивной энергией для будущих свершений.
Организационные детали
- Это приключение для лиц старше 18 лет.
- Мы заберём вас и доставим обратно на комфортабельном автомобиле Honda Stepwgn, BMW X5, Mitsubishi Delica или Toyota Land Cruiser (зависит от количества участников).
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
от места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Мурманске
Меня зовут Карина. Я родилась и выросла в Мурманске. Являюсь мастером спорта по горным лыжам. Именно занятия активным видом спорта привело меня в туризм, и он стал моей неотъемлемой частьюЗадать вопрос
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