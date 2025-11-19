Важно! Эта программа включает в себя дополнительные расходы (входные билеты и обед). Их стоимость обозначена в описании программы экскурсии.

Две локации — Снежная деревня и Таинственный лес — подразумевают нахождение на открытом воздухе.

Чтобы получить максимальное удовольствие от поездки, пожалуйста, одевайтесь теплее: пуховик (желательно с капюшоном), шапка, шарф, перчатки, теплые носки и высокие ботинки (сапоги) с нескользящей подошвой.

На холоде аккумуляторы разряжаются очень быстро, возьмите дополнительные пауэр-банки.