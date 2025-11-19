Мои заказы

Зимние Хибины: море снега и позитива

Вас ожидает однодневная поездка на автомобиле в город Кировск (ранее - Хибиногорск)
Описание экскурсии

Вас ожидает однодневная поездка на автомобиле в город Кировск (ранее Хибиногорск), расположенный на отрогах Хибин и ставший в последнее время стремительно развивающимся как туристическим центром, так и горнолыжным курортом. Вас ждут красоты гор, ледяные инсталляции, море снега и позитива!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до места Вашего проживания в Мурманске
  • Услуги профессионального гида в течение всего дня
Что не входит в цену
  • Подъемник на Айкуайвенчорр (650 руб. /гость)
  • Снежная деревня (1200 руб. /гость, дети 600 руб.)
  • Ботанический сад, если закрыт подъемник (500 руб. /гость)
  • Стоимость обеда (650 руб. /гость)
  • Таинственный лес (600 руб. /гость)
  • Личные расходы
Пожелания к путешественнику

Важно! Эта программа включает в себя дополнительные расходы (входные билеты и обед). Их стоимость обозначена в описании программы экскурсии.

Две локации — Снежная деревня и Таинственный лес — подразумевают нахождение на открытом воздухе.

Чтобы получить максимальное удовольствие от поездки, пожалуйста, одевайтесь теплее: пуховик (желательно с капюшоном), шапка, шарф, перчатки, теплые носки и высокие ботинки (сапоги) с нескользящей подошвой.

На холоде аккумуляторы разряжаются очень быстро, возьмите дополнительные пауэр-банки.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Гид по Арктике с многолетним опытом организации автомобильно-пешеходных туров. Покажу суровую красоту Крайнего Севера, расскажу о прошлом, настоящем и будущем Кольского края. Моя команда гидов готова обеспечить любой необходимый уровень погружения в Арктику. Присоединяйтесь, это будет незабываемо!

