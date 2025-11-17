Вы проедете по знаковым местам Кировска — столицы Хибин в самом сердце Кольского. Вдохновитесь атмосферой и пейзажами края. Узнаете о горе, известной как «Спящая красавица». Посетите место, где, возможно, обитает снежный человек. Посмотрите, как делают ледяные скульптуры. Погуляете по сказочным тропам арт-парка. И обнаружите за полярным кругом… тропики!
Описание экскурсии
- Озеро Малый Вудъявр — место для ценителей норвежских пейзажей. Вы прогуляетесь по берегу и сделаете атмосферные фотографии
- Снежная деревня с ледяными скульптурами, где вы словно окажетесь в зимней сказке (включена в программу только в зимний период)
- Таинственный лес — арт-парк под открытым небом у подножия горы Айкуайвенчорр. Благодаря подсветке и музыке авторы создали здесь удивительное пространство. Вы пройдёте неведомыми дорожками, рассмотрите скульптуры, выполненные художниками и скульпторами со всей России, и насладитесь спокойствием природы (доступен только в зимний период)
- Самый северный ботанический сад страны. На полярных широтах вы встретите пальмы, папоротники, кактусы, экзотические цветы и погрузитесь в атмосферу тропиков (по понедельникам закрыт)
- Музей камня. Здесь вы прикоснётесь к геологическим тайнам Кольского полуострова, увидите минералы и узнаете много интересного о природе края
- Подъём на гору Айкуайвенчорр. По канатной дороге вы подниметесь на смотровую площадку ресторана «Плато», где полюбуетесь панорамами Хибин и Кировска
Тайминг путешествия
9:00 — 12:00 — дорога из Мурманска до Кировска
12:00 — 13:00 — экскурсия по Ботаническому саду с местным гидом. Если приедем пораньше, можно посетить видовую площадку на реке Вудъяврйок
13:20 — 14:00 — экскурсия в Музее камня
14:00 — 14:30 — обед в санатории «Тирвас»
14:30 — 15:30 — подъём на гору Айкуайвенчорр
15:30 — 16:00 — переезд к Снежной деревне
16:00 — 17:00 — посещение Снежной деревни (в зимний период)
17:00 — 17:30 — переезд к арт-парку «Таинственный лес»
17:30 — 19:00 — посещение арт-парка
19:00 — 22:00 — возвращение в Мурманск
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входит трансфер на автомобиле Renault Duster, Toyota Fortuner, Volvo XC90, Hyundai Grand Starex или на микроавтобусе
- Дополнительные расходы:
— Снежная деревня (только в зимний период): 800 ₽ за взрослого, дети до 6 лет — бесплатно, с 7–13 лет — 400 ₽
— Таинственный лес: 600 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка
— Канатная дорога (подъемник): 650 ₽ за чел.
— Ботанический сад: 500 ₽ за взрослого; школьники, студенты и пенсионеры — 250 ₽; дошкольники — 100 ₽
— Обед (шведский стол): 800 ₽ за чел.
Обратите внимание
- Музей камня закрыт на санитарный день в последнюю пятницу месяца
- Подъёмник на гору Айкуайвенчорр летом не работает с понедельника по среду, осенью — до 1 ноября
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ксения — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 444 туристов
Привет, дорогие путешественники! Мы лицензированные гиды в Мурманске и настоящие профессионалы своего дела. Наш многолетний опыт и знания помогут вам открыть Кольский полуостров с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Р
Роман
17 ноя 2025
Приехал экскурсовод Александр очень интересно провёл экскурсию много знает по данной теме Хибины интересно расказывает. Свозил на очень красивые места всё очень понравилось всем советую на данную экскурсию.
В
Виталий
13 ноя 2025
Хибины-обязательно к посещению! Прекрасные виды,что может быть лучше
гор🤔?Верно! Только горы,на которых еще не бывал! Музейно-выставочный центр "Апатит" никого не оставит равнодушным,поверьте! Ездил с Александром-отличный гид на этом направлении,всё расскажет и всё покажет! Ещё у него в запасе есть пара фишек,но это он уже сам вам покажет🤫Так что ДЕРЗАЙТЕ!
К
Кристина
9 ноя 2025
Была супер экскурсия в Хибины! Много красивенных локаций + допы от гида 😍 мы в восторге! Рекомендую 👍🏻
В
Виктория
8 ноя 2025
Погодные условия внесли свои коррективы, поэтому подъем на гору мы не совершили. Тем не менее, гид нашел другие точки интереса и очень старался чтобы поездка принесла впечатления. За это ему огромное спасибо 🙏 С этим же гидом договорились смотреть сияние и сразу же после Кировска рванули на охоту. И охота была удачной! Отлично провели день
М
Максим
7 ноя 2025
У нас был гид Александр, замечательный профессионал и отличный человек! Поездка была комфортная, с юмором и интересными рассказами. Программа составлена очень грамотно, многое успели посмотреть и много где побывать. Желаю Александру и его команде развития и успехов!)
Н
Наталия
7 ноя 2025
Поездка началась утром и была супер насыщенной! Гид Александр забрал нас от места проживания в Мурманске на комфортабельном автомобиле, по ходу движения было несколько остановок, в том числе на смотровой
Е
Елена
28 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию. Получили очень большое удовольствие, плюс погода была шикарная!! Гид показал дополнительно интересные места!!! Рекомендую!!
Е
Екатерина
24 окт 2025
Большое спасибо за классную поездку! Александр отличный гид. Не смотря на суровую погоду в день поездки, впечатления самые приятные. Вернемся летом)
А
Анастасия
24 окт 2025
Всë отлично, Александр очень интересно рассказывал, отвëз на множество классных локаций, нам очень-очень понравилось) большое спасибо!
М
Мария
23 окт 2025
Отличная прогулка по Кировску! Спасибо, Александр, интересные локации, информативная экскурсия!
Екатерина
18 окт 2025
Недавно мы совершили путешествие в Хибины и города Кировск и Апатиты. Наша экскурсия началась с захватывающих видов на горные вершины, которые буквально завораживают своей красотой.
Я хочу выразить огромную благодарность нашему
Анна
18 сен 2025
Экскурсия была очень объёмной, множество новых впечатлений и эмоций! Места восхитительно красивые. К сожалению, мы не смогли попасть наверх Хибин, т. к. подъёмники закрыли для подготовки к лыжному сезону, но
О
Ольга
18 сен 2025
Увлекательное и захватывающее приключение на Хибинах! Спасибо Егору за исчерпывающий рассказ о местах, на все заданные вопросы мы получили ответы, без спешки с грамотным таймингом. Шикарные, крышесносные виды гор! Музей минералов, таинственный лес, озера обязательны к посещению!
Нина
13 сен 2025
Могу порекомендовать гида Никиту, очень все четко, даже если были какие-то форс мажор из за погоды, то наверное Никита переживал больше чем мы! Я не видела китов, НО не расстроилась вообще! Было весело, интересно, однозначно рекомендую!
Анна
8 сен 2025
Спасибо Александру за путешествие! Очень красивые локации, интересная информация о Кольском полуострове, много впечатлений и положительных эмоций🔥 Отдых замечательный✨ Однозначно рекомендую экскурсию 👍
