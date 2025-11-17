Р Роман Приехал экскурсовод Александр очень интересно провёл экскурсию много знает по данной теме Хибины интересно расказывает. Свозил на очень красивые места всё очень понравилось всем советую на данную экскурсию.

В Виталий Хибины-обязательно к посещению! Прекрасные виды,что может быть лучше

гор🤔?Верно! Только горы,на которых еще не бывал! Музейно-выставочный центр "Апатит" никого не оставит равнодушным,поверьте! Ездил с Александром-отличный гид на этом направлении,всё расскажет и всё покажет! Ещё у него в запасе есть пара фишек,но это он уже сам вам покажет🤫Так что ДЕРЗАЙТЕ!

К Кристина Была супер экскурсия в Хибины! Много красивенных локаций + допы от гида 😍 мы в восторге! Рекомендую 👍🏻

В Виктория Погодные условия внесли свои коррективы, поэтому подъем на гору мы не совершили. Тем не менее, гид нашел другие точки интереса и очень старался чтобы поездка принесла впечатления. За это ему огромное спасибо 🙏 С этим же гидом договорились смотреть сияние и сразу же после Кировска рванули на охоту. И охота была удачной! Отлично провели день

М Максим У нас был гид Александр, замечательный профессионал и отличный человек! Поездка была комфортная, с юмором и интересными рассказами. Программа составлена очень грамотно, многое успели посмотреть и много где побывать. Желаю Александру и его команде развития и успехов!)

Наталия Поездка началась утром и была супер насыщенной! Гид Александр забрал нас от места проживания в Мурманске на комфортабельном автомобиле, по ходу движения было несколько остановок, в том числе на смотровой площадке с отличным видом. Также по дороге мы узнали много интересных фактов об Апатитах, Кировске и Кольском полуострове. В городе Кировске подъемник, к сожалению, не работал, но на этот случай есть альтернативы, и со всех мест открывается замечательный вид на горы и озера! Обед прошел в ресторане санаторного комплекса Тирвас по системе шведский стол. Все было вкусно, на обед было выделено достаточно времени, чтобы не спеша поесть и даже прогуляться после) Все запланированные (в соответствии с сезоном, разумеется) музеи, Ботанический сад также были посещены, времени хватило на все) Поездка отднозначно стоит потраченного времени и средств, рекомендую!

Е Елена Спасибо большое за экскурсию. Получили очень большое удовольствие, плюс погода была шикарная!! Гид показал дополнительно интересные места!!! Рекомендую!!

Е Екатерина Большое спасибо за классную поездку! Александр отличный гид. Не смотря на суровую погоду в день поездки, впечатления самые приятные. Вернемся летом)

А Анастасия Всë отлично, Александр очень интересно рассказывал, отвëз на множество классных локаций, нам очень-очень понравилось) большое спасибо!

М Мария Отличная прогулка по Кировску! Спасибо, Александр, интересные локации, информативная экскурсия!

Екатерина

Я хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Александру, который сделал наше путешествие не только приятным, но и невероятно познавательным. Он делился с нами интересными фактами о природе региона, его флоре и фауне, а также о культуре и истории Кировска и Мурманска.



Мы посетили несколько живописных мест, где можно было сделать потрясающие фотографии. Прогулка по горным тропам позволила нам насладиться свежим воздухом и тишиной вдали от городской суеты.



Недавно мы совершили путешествие в Хибины и города Кировск и Апатиты. Наша экскурсия началась с захватывающих видов на горные вершины, которые буквально завораживают своей красотой. Мы посетили несколько живописных мест, где можно было сделать потрясающие фотографии. Прогулка по горным тропам позволила нам насладиться свежим воздухом и тишиной вдали от городской суеты. Кировск удивил нас своим уникальным сочетанием городской инфраструктуры и природной красоты. Особенно нам понравился ботанический сад! Я рекомендую это место всем, кто ищет яркие впечатления и приключения на природе!

Анна Экскурсия была очень объёмной, множество новых впечатлений и эмоций! Места восхитительно красивые. К сожалению, мы не смогли попасть наверх Хибин, т. к. подъёмники закрыли для подготовки к лыжному сезону, но и без этого можно было прекрасно полюбоваться природой. Живописные виды, современный музей минералов и очень уютный Ботанический сад, где работают люди искренне влюблённые в свое дело, запомнились больше всего. Отдельное спасибо гиду Егору за комфортную поездку и приятное времяпрепровождение. Всем рекомендую и с удовольствием поеду еще раз! ❤️

О Ольга Увлекательное и захватывающее приключение на Хибинах! Спасибо Егору за исчерпывающий рассказ о местах, на все заданные вопросы мы получили ответы, без спешки с грамотным таймингом. Шикарные, крышесносные виды гор! Музей минералов, таинственный лес, озера обязательны к посещению!

Нина Могу порекомендовать гида Никиту, очень все четко, даже если были какие-то форс мажор из за погоды, то наверное Никита переживал больше чем мы! Я не видела китов, НО не расстроилась вообще! Было весело, интересно, однозначно рекомендую!