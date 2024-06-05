1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«с человека), питание в ресторане (два заведения на выбор), морские деликатесы (краб, морской ёж, гребешок), зимой поездка в санях на снегоходе (1000 руб»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 19 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
«Зимой обязательно одевайтесь тепло (комбинезон, термобелье), летом — ветрозащитная ветровка, дождевик»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840₽ за человека
скидка
20%
Групповая
12 часов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
«Зимой обязательно одевайтесь тепло (комбинезон, термобелье), летом — ветрозащитная ветровка, дождевик»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
«В Мурманске много панельной застройки, а еще здесь больше месяца нет солнца зимой»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Дорога из Мурманска до Териберки занимает от 2 до 2,5 часов, лежит через просторы тундры и лесотундры — белоснежные зимой, кирпично-изумрудные летом и осенью»
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
11 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
«Зимой дополнительно оплачивается катание на снегоходах (детали уточняйте в переписке)»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
«Зимой добраться до океана не получится без снегохода, поездка на нем оплачивается дополнительно на месте — 1000 руб»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
«зимой полюбуетесь миром, где правят лед и снег»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
«Каждый окружают леса и каменные валуны, поросшие мхом и лишайником, дороги идут через бескрайние поля — они укрыты снегом зимой и благоухают летом»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
10 часов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
«Снежная деревня (зимой), состоящая из десятков волшебных залов, заполненных снежными экспозициями и ледяными скульптурами»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»
Начало: В черте Мурманска
«Зимой в программу можно также включить поездку в горнолыжный комплекс «Лопарьстан»»
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 19 490₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Побывать на другой стороне Кольского полуострова и оценить северную природу
«Зимой для перемещения по снегу я выдам вам снегоступы и палки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
10 часов
Из Мурманска - на Сейдозеро
Насладиться сказочными зимними пейзажами, покататься на снегоходах и увидеть мистическое озеро
Начало: У вашего отеля
«Вы пройдете инструктаж, переоденетесь в экспедиционные зимние комбинезоны и поедете покорять зимние просторы»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«Послушаете о непростой истории и быте поморского села, а зимой сможете прокатиться на снегоходе»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: по договоренности
«Доступ к достопримечательностям зимой: к водопаду и пляжу «Драконьи яйца» можно добраться только пешком, это около 3 км в одну сторону»
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 17 340₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: на Рябиновой аллее
«На прогулке вы будете использовать профессиональные беспроводные наушники и мобильный телефон (зимой — портативный видеопроектор)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 27 чел.
Мини-группа
7 часов
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Начало: От места вашего проживания
«Обратите внимание: бронировать экскурсию лучше заранее (летом — за 2 недели, зимой — за 3 недели минимум), чтобы мы успели выкупить билеты для посещения деревни»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
11 часов
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
«Питание в ресторане, морские деликатесы (по желанию)Доставка на снегоходе к побережью, если заметёт дорогу (такое иногда случается зимой) — 1000-1500 руб»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Поиск северного сияния в Мурманске: экскурсия в мини-группе
Исследуйте волшебство Арктики и ощутите дух приключений, открывая тайны полярного сияния в компании единомышленников
Начало: у вашего места проживания
«Иногда небо начинает играть красками уже в августе, но всё же вероятность выше в зимние месяцы»
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
12 июня в 20:00
13 июня в 20:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
«Почувствуете атмосферу тепла в Снежной деревне и сделаете множество снимков с зимними узорами и скульптурами, а после прокатитесь по Кировску и увидите местные достопримечательности»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
«Зимой Териберка по-своему красива»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«Зимой наша программа включает в себя прогулку на снегоступах к водопаду реки Ура»
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Начало: От вашего отеля в Мурманске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
28 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024С самого начала бронирования все было на высшем уровне. Изначально отвечают на все вопросы. Прислушиваются к пожеланиям. За день до экскурсии прописывают
- ААлександра4 июня 2024Экскурсия состоялась 28.05.2024. Гид Александр заехал за всеми участниками домой (это большой плюс, что не нужно так рано утром куда-
- ЕЕлена1 июня 2024Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
- ААлексей31 мая 2024Доброго дня. Был на майские праздники. Очень рекомендую
- ННадежда30 мая 2024Очень интересная экскурсия, город открывается с другой стороны. Мария очень подробно рассказывает про сами муралы и историю почему они нарисованы на определённых домах. Яркие и красочные картины. Время провели с удовольствием, несмотря на не очень хорошую погоду
- ТТатьяна29 мая 2024Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное решение. Мария рассказала и
- ММаксим28 мая 2024Все понравилось, но китов не увидели за 2 часа плавания. Надеюсь как-то для будущих экскурсионных смогут научиться мониторить передвижение китов. А
- ЕЕлена23 мая 2024Прекрасное мини (не большое количество туристов в группе) путешествие в Териберку. Интересное времяпровождение с хорошим гидом Сергеем. Очень познавательно и интересно. Все было великолепно. С вниманием отнеслись к выбору нами ресторана, заранее нам его забронировав.
- ЛЛюдмила17 мая 2024Вячеслав, большое спасибо за прекрасную поездку на водопады! День был насыщенный и познавательный, любовались красивыми пейзажами, первый раз ходили на снегоступах. Буду рекомендовать!
- ННаталья14 мая 2024Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было интересно и познавательно узнать
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Зимние»
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