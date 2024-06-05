Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Мурманску

Найдено 23 экскурсии в категории «Зимние» в Мурманске, цены от 910 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка - открыть неистовую красоту Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
177 отзывов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«с человека), питание в ресторане (два заведения на выбор), морские деликатесы (краб, морской ёж, гребешок), зимой поездка в санях на снегоходе (1000 руб»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 19 чел.
Классика Териберки: на край света в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
71 отзыв
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
«Зимой обязательно одевайтесь тепло (комбинезон, термобелье), летом — ветрозащитная ветровка, дождевик»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840 за человека
Киты, тюлени и невероятная Териберка
🚤 На катере
скидка
20%
Групповая
12 часов
88 отзывов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
«Зимой обязательно одевайтесь тепло (комбинезон, термобелье), летом — ветрозащитная ветровка, дождевик»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800 за человека
Мурманские муралы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
135 отзывов
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
«В Мурманске много панельной застройки, а еще здесь больше месяца нет солнца зимой»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910 за человека
Холодное сердце Териберки
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
32 отзыва
Холодное сердце Териберки
Провести сказочно красивый день на краю света, открывая предания северной деревушки
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Дорога из Мурманска до Териберки занимает от 2 до 2,5 часов, лежит через просторы тундры и лесотундры — белоснежные зимой, кирпично-изумрудные летом и осенью»
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
от 16 000 за всё до 7 чел.
Путешествие в Териберку в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
324 отзыва
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
«Зимой дополнительно оплачивается катание на снегоходах (детали уточняйте в переписке)»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Курс на Север: экскурсия в Териберку
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
27 отзывов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
«Зимой добраться до океана не получится без снегохода, поездка на нем оплачивается дополнительно на месте — 1000 руб»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за человека
Териберка - северный удел
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
«зимой полюбуетесь миром, где правят лед и снег»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
Водопады Мурманска круглый год
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
«Каждый окружают леса и каменные валуны, поросшие мхом и лишайником, дороги идут через бескрайние поля — они укрыты снегом зимой и благоухают летом»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 8 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
«Снежная деревня (зимой), состоящая из десятков волшебных залов, заполненных снежными экспозициями и ледяными скульптурами»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500 за человека
Мончегорск - «красивый город в тундре»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»
Начало: В черте Мурманска
«Зимой в программу можно также включить поездку в горнолыжный комплекс «Лопарьстан»»
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 19 490 за всё до 3 чел.
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Побывать на другой стороне Кольского полуострова и оценить северную природу
«Зимой для перемещения по снегу я выдам вам снегоступы и палки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Из Мурманска - на Сейдозеро
❄️ На снегоходах
Мини-группа
10 часов
3 отзыва
Из Мурманска - на Сейдозеро
Насладиться сказочными зимними пейзажами, покататься на снегоходах и увидеть мистическое озеро
Начало: У вашего отеля
«Вы пройдете инструктаж, переоденетесь в экспедиционные зимние комбинезоны и поедете покорять зимние просторы»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за человека
Териберка, или российский Йотунхейм
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«Послушаете о непростой истории и быте поморского села, а зимой сможете прокатиться на снегоходе»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Незабываемая Териберка
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: по договоренности
«Доступ к достопримечательностям зимой: к водопаду и пляжу «Драконьи яйца» можно добраться только пешком, это около 3 км в одну сторону»
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от 17 340 за всё до 4 чел.
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
37 отзывов
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: на Рябиновой аллее
«На прогулке вы будете использовать профессиональные беспроводные наушники и мобильный телефон (зимой — портативный видеопроектор)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 27 чел.
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Начало: От места вашего проживания
«Обратите внимание: бронировать экскурсию лучше заранее (летом — за 2 недели, зимой — за 3 недели минимум), чтобы мы успели выкупить билеты для посещения деревни»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за человека
Териберка - врата в Арктику
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
11 часов
39 отзывов
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
«Питание в ресторане, морские деликатесы (по желанию)Доставка на снегоходе к побережью, если заметёт дорогу (такое иногда случается зимой) — 1000-1500 руб»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за человека
Обыкновенное чудо Арктики: на поиски северного сияния в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
46 отзывов
Поиск северного сияния в Мурманске: экскурсия в мини-группе
Исследуйте волшебство Арктики и ощутите дух приключений, открывая тайны полярного сияния в компании единомышленников
Начало: у вашего места проживания
«Иногда небо начинает играть красками уже в августе, но всё же вероятность выше в зимние месяцы»
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
12 июня в 20:00
13 июня в 20:00
4 500 за человека
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
24 отзыва
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
«Почувствуете атмосферу тепла в Снежной деревне и сделаете множество снимков с зимними узорами и скульптурами, а после прокатитесь по Кировску и увидите местные достопримечательности»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000 за человека
Териберка - ворота Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
«Зимой Териберка по-своему красива»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540 за человека
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
21 отзыв
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«Зимой наша программа включает в себя прогулку на снегоступах к водопаду реки Ура»
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за человека
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Начало: От вашего отеля в Мурманске
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
28 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    С самого начала бронирования все было на высшем уровне. Изначально отвечают на все вопросы. Прислушиваются к пожеланиям. За день до экскурсии прописывают
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    все детали. Очень приятные сотрудники. Нашим гидом был Влад. Изначально предупреждает, что он выезжает, чтобы можно было комфортно начинать собираться. И звонит за несколько минут, что подъезжает. Встречает очень приветливо. Знакомит с другими участниками. По дороге рассказывает интересные факты о самом Мурманске. Очень веселый, может ответить на любой вопрос (и не только касающийся экскурсии). Знает очень много. Видно, что очень любит эти края. Это самое главное, когда гид относится к работе не просто как к работе. Всегда интересовался, согласны ли мы сделать сейчас это, поехать сюда, а потом туда. С китами повидаться нам не удалось. Но Влад потом скинул новость, что в этот день в районе Териберки запутался в остатках сетей кит. И он наверняка подавал сигналы сородичам. Мы их увидим в следующий раз)) Киты - это приятное дополнение к морской прогулке)) Влад отлично водит машину. Поэтому дорога туда и обратно пролетела незаметно. Однозначно, рекомендую к посещению эту экскурсию.

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    Экскурсия состоялась 28.05.2024. Гид Александр заехал за всеми участниками домой (это большой плюс, что не нужно так рано утром куда-
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    то идти/ехать). Экскурсия очень понравилась. Александр знающий и интересно рассказывающий гид. У нас было много вопросов - он на все ответил. Машина комфортная, чистая, быстрая. У Александра еще нашлись варежки почти для всех - отдельное спасибо)). Единственный минус - при предварительном заказе блюд очень долгое ожидание и уху принесли холодную.

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Мурманские муралы
    Доброго дня. Был на майские праздники. Очень рекомендую
  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Мурманские муралы
    Очень интересная экскурсия, город открывается с другой стороны. Мария очень подробно рассказывает про сами муралы и историю почему они нарисованы на определённых домах. Яркие и красочные картины. Время провели с удовольствием, несмотря на не очень хорошую погоду
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Мурманские муралы
    Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное решение. Мария рассказала и
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    о фестивале муралов, который происходит в Мурманске с 2021 года, и об истории Мурманска, о районах города, о художниках, о людях этого северного края, о традициях народов, проживающих в Заполярье. И, конечно, об интересных особенностях этого необычного современного искусства. Мария - прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Несомненно порекомендую эту экскурсию своим друзьям.

    Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное
  • М
    Максим
    28 мая 2024
    Киты, тюлени и невероятная Териберка
    Все понравилось, но китов не увидели за 2 часа плавания. Надеюсь как-то для будущих экскурсионных смогут научиться мониторить передвижение китов. А
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    теперь о самом гиде: Наш гид, Александр, на экскурсии в Териберку поразил нас своим исключительным мастерством ведения рассказа и обширными знаниями. Несомненно, именно благодаря ему наше путешествие стало не просто познавательным, но и поистине волшебным. С самого начала экскурсии Александр пленил наше внимание своим живым и эмоциональным повествованием. От его слов веяло мудростью и глубокой страстью к истории и культуре этого удивительного места. Казалось, что мы присутствуем на древней саге, повествующей о суровой, но прекрасной природе Крайнего Севера. Подобно таким великим рассказчикам, как Толстой и Хемингуэй, Александр погружал нас в атмосферу Териберки, делая каждую деталь осязаемой и запоминающейся. Истории о людях, живших в этих краях, о природных чудесах и исторических событиях были настолько красочными и яркими, что мы непременно ощущали себя участниками этих событий. Александр умело переплетал факты и легенды, создавая богатую мозаику впечатлений, которая останется с нами на долгие годы. Особенно стоит отметить его уникальную способность делать даже самые, казалось бы, обыденные вещи захватывающими. Обычно тихие и скромные уголки Териберки превратились в живопись, написанную словами: каждой камушек, каждого кустика было предано значение и смысл. Так же, как у великих писателей, у Александр есть дар строить повествование так, чтобы оно захватывало дух и вызывало эмоции. Его рассказы о рыбаках, преодолевающих суровые зимние ветра, и о белых медведях, бродящих по ледяным просторам, звучали как эпические стихи, рассказанные с мастерством и искренностью. Благодаря Александр, наша поездка в Териберку стала не просто туристической прогулкой, а настоящим путешествием в мир северных легенд и тайн. Мы чувствовали, что он ведет нас не только по тропам этого древнего поселения, но и через мир своих собственных переживаний и стремлений. Без сомнения, Александр — великий мастер рассказывания, достойный стоять в одном ряду с такими же выдающимися деятелями, как О. Генри, Чехов или Диккенс. Мы благодарны ему за эту удивительную экскурсию и уверены, что его талант будет вдохновлять и очаровывать еще множество людей. От всей души рекомендуем его экскурсии всем, кто хочет увидеть и почувствовать настоящую Териберку через призму живого, захватывающего повествования.

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Классика Териберки: на край света в мини-группе
    Прекрасное мини (не большое количество туристов в группе) путешествие в Териберку. Интересное времяпровождение с хорошим гидом Сергеем. Очень познавательно и интересно. Все было великолепно. С вниманием отнеслись к выбору нами ресторана, заранее нам его забронировав.
  • Л
    Людмила
    17 мая 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав, большое спасибо за прекрасную поездку на водопады! День был насыщенный и познавательный, любовались красивыми пейзажами, первый раз ходили на снегоступах. Буду рекомендовать!
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Мончегорск - «красивый город в тундре»
    Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было интересно и познавательно узнать
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    как зарождался город, чем сейчас живёт. Походили по окрестностям города. Появилось желание приехать ещё раз и полюбоваться шикарными видами. Отдельная благодарность Елене за интересный и душевный рассказ о её любимом городе!

    Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. БылоПосетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. БылоПосетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. БылоПосетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Териберка - открыть неистовую красоту Арктики
  2. Классика Териберки: на край света в мини-группе
  3. Киты, тюлени и невероятная Териберка
  4. Мурманские муралы
  5. Холодное сердце Териберки
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Зимние" можно забронировать 23 экскурсии от 910 до 28 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1183 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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