за экскурсии: прокатиться на фуникулере (650руб/чел) и пройтись по вершинам это обязательно, виды завораживают; Ледяная деревня - наверное больше для родителей с детьми, красиво, но если честно было жалко денег). Очень дорого для этого объекта - 1200 руб/чел.; Таинственный лес (600руб/чел) - это что-то, красиво, непонятно, но понравилось! С подсветкой очень красиво. По питанию, наверное, я бы предпочла, чтобы мне дали время на ресторанчик на горке, но и в комплексе норм для разнообразия. В целом нам понравилось, рекомендуем.