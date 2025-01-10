Одевайтесь теплее и приготовьтесь к путешествию по зимним Хибинам! Вы прогуляетесь по деревне, построенной из снега и льда. Посетите оранжерею и музей минералов. Подниметесь на фуникулёре на сопку. Окажетесь в причудливом мире, населённом фантазиями художников.
Вы увидите величавые горы Севера и удивитесь, как много красоты в этих суровых условиях создают люди.
Вы увидите величавые горы Севера и удивитесь, как много красоты в этих суровых условиях создают люди.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Кировск. Вы узнаете о возникновении и современной жизни города, а также об истории градообразующего завода «Апатит».
- Полярно-альпийский ботанический сад. Изучите арктические экосистемы и перенесётесь в тропики в оранжерее на склоне Хибинских гор.
- «Снежная деревня». Побываете в волшебном мире, где абсолютно всё сделано из снега — пройдёте по снежным залам, затейливым коридорам и полюбуетесь ледяными скульптурами. Каждую зиму «Снежная деревня» создаётся художниками заново, и каждый сезон она разная. Некоторые объекты — в Книге рекордов Гиннесса!
- Вершина Айкуайвенчорр. На подъёмнике мы поднимемся на вершину горы и пообедаем на высоте 1075 метров над уровнем моря.
- Музейно-выставочный центр «Апатит». Вы исследуете способы добычи и обогащения руды, узнаете о минеральных богатствах Хибин.
- Арт-парк «Таинственный лес». Здесь вы откроете мир, полный загадок древних цивилизаций и особой красоты, который создали местные скульпторы и художники.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельной машине из нашего автопарка (Toyota, BMW, Hyundai, Kia, Nissan, минивэн Kia или микроавтобус Mercedes).
- В стоимость включён обед в формате «шведский стол». Если погода не позволит подняться на фуникулёре на вершину Айкуайвенчорр, мы пообедаем в санатории «Тирвас».
Дополнительные расходы:
— «Таинственный лес»: взрослый билет — 600 ₽, детский (6–14 лет) и пенсионный — 300 ₽
— «Снежная деревня»: взрослый билет — 800 ₽, детский (7–13 лет) — 400 ₽, для людей старше 50 лет — 400 ₽
— фуникулёр: взрослый билет — 550 ₽, детский (6–12 лет) — 250 ₽, билет для людей от 60 до 75 лет — 250 ₽, для людей старше 75 лет — бесплатно.
— «Таинственный лес»: взрослый билет — 600 ₽, детский (6–14 лет) и пенсионный — 300 ₽
— «Снежная деревня»: взрослый билет — 800 ₽, детский (7–13 лет) — 400 ₽, для людей старше 50 лет — 400 ₽
— фуникулёр: взрослый билет — 550 ₽, детский (6–12 лет) — 250 ₽, билет для людей от 60 до 75 лет — 250 ₽, для людей старше 75 лет — бесплатно.
- Экскурсия проходит с 20 декабря по 20 марта.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 08:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|13 000 ₽
|Дети до 7 лет
|9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 373 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яна, я представляю дружную команду гидов в Мурманске. Мы любим свой край и наших гостей. Путешественники не хотят с нами расставаться и советуют друзьям. Ждём вас в гости.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
10 янв 2025
Отличная поездка с живописными видами. Гидом был Сергей, большое ему спасибо и за рассказ и за отношение. У нас получилась прям мини группа из 3х человек. Север прекрасен! по доплатам
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Мини-группа
до 8 чел.
Величественные Хибины и Кировск за один день
Снежная деревня, Таинственный лес, Ботанический сад, Музей камня и незабываемые виды на горы Севера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
8500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Путешествие в сердце Хибин, где вас ждут захватывающие виды, зимние развлечения и возможность увидеть северное сияние
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Треккинг в Хибинах и развлечения в Кировске
Бескрайние просторы северной природы, истории края, прогулки в горах и глинтвейн на вершине
Начало: У вашего отеля или на площади Пять углов
Расписание: ежедневно в 08:00
12 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
9500 ₽ за человека