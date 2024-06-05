1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
«Наш путь к Белому морю будет пролегать вдоль живописных сопок, горного массива Хибины и самого большого озера за Полярным кругом — Имандра»
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 65005 850₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
«В летний период поездка начинается в 9 утра, в зимний — в 7, так как прекрасный северный рассвет стоит встречать именно в Хибинах»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850₽ за человека
Групповая
10 часов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
«Вы проведете целый день в окружении сказочных Хибин: посетите Снежную деревню с ледяными скульптурами, перенесетесь в тропики в Ботаническом саду, откроете тайны Кольского полуострова в Музее камня»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Ваш идеальный день в Хибинах» с трансфером
Отправьтесь в увлекательное путешествие по северным рельефам, насладитесь красотой Хибин и узнайте их историю
Начало: От места вашего проживания
«Вы познакомитесь с историей географического и промышленного освоения крупнейшего горного массива Кольского полуострова — Хибин»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300010 400₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»
Начало: В черте Мурманска
«Высота сопки составляет 235 метров, она входит в цепочку Хибин»
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
от 19 490₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
Снежная деревня, Таинственный лес, Полярный ботанический сад и панорамы Хибин за 1 день
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 30 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Провести день среди чарующих пейзажей в самом сердце Кольского полуострова
«В столице Хибин вы сможете прокататься на ватрушках, снегоходах и собачьих упряжках»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Зимняя сказка Хибин: эксклюзивное путешествие в Мурманске
Погрузитесь в атмосферу северной природы, открыв для себя величие Хибин в комфортной индивидуальной поездке
«Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поездка в Кировск: Зимняя сказка среди Хибин, Таинственный лес и Снежная деревня
Окунитесь в зимнюю сказку Кировска: откройте тайны Таинственного леса, искусство Снежной деревни и величие Хибин
«А если подъемник не будет перегружен, то поднимемся на смотровую площадку и с вершины полюбуемся величественными Хибинами и городом, раскинувшимся у подножия гор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
Исследовать второй по величине горный массив на Кольском полуострове со скалами, озёрами и ледниками
Начало: У вашего отеля
«Дойдём до места, где можно постоять на краю отвесной скалы, наслаждаясь фантастической панорамой Умбозера и Хибин»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
от 20 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
11 часов
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
«В мини-группе вы отправитесь в сердце Хибин»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено» из Мурманска
Проведите незабываемый день в Хибинах: от горнолыжного курорта до Таинственного леса и исторических открытий в Кировске
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Незабываемое путешествие Мы увезем вас в центр горного массива Хибины — город Кировск»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Приглашаем Вас в увлекательное однодневное путешествие из Мурманска в самое сердце горного массива Хибин — сказочный город Кировск»
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
«Вы узнаете о здешней дикой природе, увидите Хибины и Сейдозеро с высоты, а также увезете с собой сотни фото»
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
«Вы узнаете о здешней дикой природе, увидите Хибины Умбозеро и Сейдозеро с высоты, а также увезете с собой сотни фото, так как я буду сопровождать вас с профессиональной фототехникой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90008 100₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Кировск и Хибины - сказка севера
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 20:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Кировск и невероятные Хибинские горы
Начало: Место вашего проживания в г. Мурманске
«Хибины завораживают, особенно если следовать по правильному маршруту»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Хибины: 390 миллионов лет истории
Начало: Место вашего проживания Мурманске
«Также мы поднимемся на смотровую площадку и с вершины полюбуемся величественными Хибинами и городом, раскинувшимся у подножия гор»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
Начало: Мурманск, пр. - т. Ленина, 80
Расписание: Ежедневно по запросу
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
от 12 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: в Апатитах
«Вы познакомитесь с образцами эвдиалита («лопарская кровь»), тингуаита («таежный камень»), хибинита, которым облицован Ладожский вокзал, виллиомита, корунда рубинового и множеством других безымянных камней»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1 300₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
11 часов
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Начало: От вашего отеля в Мурманске
«Мы проедем по долине Кукисвум через самые красивые локации Хибин»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
28 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Побывать в «Снежной деревне», покорить гору Айкуайвенчорр и познакомиться с традициями саамов
Начало: У вашего отеля
«Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Начало: На ул. Ленинградская
«После вы посетите музейно-выставочный центр «Апатит» в столице Хибин — Кировске, где осмотрите чудесную коллекцию местных камней и минералов, познакомитесь с легендами края и сможете приобрести оригинальные сувениры»
17 июня в 08:30
21 июня в 08:30
3000027 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИванова5 июня 2024Гид Никита-супер! Если вы хотите душевной, грамотной, запоминающейся поездки, то это будет сто процентное попадание Отдельное уважение за музыку в машине и за внеплановые остановки
- ВВера20 мая 2024У нас был гид Александр, очень эрудированный и внимательный, было интересно его слушать! Очень понравилось, что нас на экскурсии было всего 5 человек, включая гида, такие экскурсии оставляют больше впечатлений! И конечно северная природа, любовь на веки!
- ЕЕкатерина20 мая 2024Ян любезно встретил меня в аэропорту и мы сразу отправились в тайгу, очень было контрастно после мегаполиса. Перекусили в небольшом кафе, все было вкусно. Внимательный и заботливый гид. Благодарю за экскурсию.
- ППавел16 мая 2024Глеб - внимательный гид и хороший собеседник. При планировании поездки учел все наши пожелания. От путешествия остались только положительные впечатления
- ННаталья14 мая 2024Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было интересно и познавательно узнать
- ААнна11 мая 2024Я была скептически настроена на экскурсию. Выбрала ее взамен отмененной. Ни чего особенного не ждала. Однако, хочу отметить очень теплую
- ЮЮлия11 мая 2024Отличная экскурсия. У нас был гид Николай. Мы были с ребенком и для нас была очень важна безопасность, Николай отлично
- ММария8 мая 2024Знакомство с Кировском в мини-группеЕздили в Кировск с Валерией. Утром вовремя нас забрали от дома, потом подхватили ещё четверых попутчиков. Никто не задерживался, все было
- ННаталья3 мая 2024Приятное общение, чудесная поездка
- ААнастасия2 мая 2024Нашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старался никого не потерять, говорил,
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Хибины»
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