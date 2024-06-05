Туры и экскурсии в Хибины из Мурманска

Найдено 23 экскурсии в категории «Хибины» в Мурманске, цены от 1 300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
«Наш путь к Белому морю будет пролегать вдоль живописных сопок, горного массива Хибины и самого большого озера за Полярным кругом — Имандра»
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 65005 850 за человека
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
68 отзывов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
«В летний период поездка начинается в 9 утра, в зимний — в 7, так как прекрасный северный рассвет стоит встречать именно в Хибинах»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850 за человека
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
«Вы проведете целый день в окружении сказочных Хибин: посетите Снежную деревню с ледяными скульптурами, перенесетесь в тропики в Ботаническом саду, откроете тайны Кольского полуострова в Музее камня»
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500 за человека
Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
57 отзывов
Групповая экскурсия «Ваш идеальный день в Хибинах» с трансфером
Отправьтесь в увлекательное путешествие по северным рельефам, насладитесь красотой Хибин и узнайте их историю
Начало: От места вашего проживания
«Вы познакомитесь с историей географического и промышленного освоения крупнейшего горного массива Кольского полуострова — Хибин»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300010 400 за человека
Мончегорск - «красивый город в тундре»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Мончегорск - «красивый город в тундре»
Познакомиться с заполярным центром металлургов и открыть сказочную природу «Русской Скандинавии»
Начало: В черте Мурманска
«Высота сопки составляет 235 метров, она входит в цепочку Хибин»
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
от 19 490 за всё до 3 чел.
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
Снежная деревня, Таинственный лес, Полярный ботанический сад и панорамы Хибин за 1 день
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 30 000 за всё до 7 чел.
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Провести день среди чарующих пейзажей в самом сердце Кольского полуострова
«В столице Хибин вы сможете прокататься на ватрушках, снегоходах и собачьих упряжках»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000 за всё до 4 чел.
Зимняя сказка Хибин
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Зимняя сказка Хибин: эксклюзивное путешествие в Мурманске
Погрузитесь в атмосферу северной природы, открыв для себя величие Хибин в комфортной индивидуальной поездке
«Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 19 чел.
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Поездка в Кировск: Зимняя сказка среди Хибин, Таинственный лес и Снежная деревня
Окунитесь в зимнюю сказку Кировска: откройте тайны Таинственного леса, искусство Снежной деревни и величие Хибин
«А если подъемник не будет перегружен, то поднимемся на смотровую площадку и с вершины полюбуемся величественными Хибинами и городом, раскинувшимся у подножия гор»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000 за всё до 3 чел.
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Ловозерские тундры: путешествие из Мурманска
Исследовать второй по величине горный массив на Кольском полуострове со скалами, озёрами и ледниками
Начало: У вашего отеля
«Дойдём до места, где можно постоять на краю отвесной скалы, наслаждаясь фантастической панорамой Умбозера и Хибин»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
от 20 000 за всё до 5 чел.
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
24 отзыва
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
«В мини-группе вы отправитесь в сердце Хибин»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000 за человека
Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено»
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
24 отзыва
Популярное предложение
Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено» из Мурманска
Проведите незабываемый день в Хибинах: от горнолыжного курорта до Таинственного леса и исторических открытий в Кировске
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Незабываемое путешествие Мы увезем вас в центр горного массива Хибины — город Кировск»
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за человека
Кировск - сердце Хибин
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
43 отзыва
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Приглашаем Вас в увлекательное однодневное путешествие из Мурманска в самое сердце горного массива Хибин — сказочный город Кировск»
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500 за человека
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Ловозерские тундры. Легенда Сейдозера
Начало: Заберём вас из отеля
«Вы узнаете о здешней дикой природе, увидите Хибины и Сейдозеро с высоты, а также увезете с собой сотни фото»
Расписание: Ежедневно в 8.00, 9:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за человека
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Ловозерские тундры и гора Аллуайв
Начало: Мурманск
«Вы узнаете о здешней дикой природе, увидите Хибины Умбозеро и Сейдозеро с высоты, а также увезете с собой сотни фото, так как я буду сопровождать вас с профессиональной фототехникой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90008 100 за человека
Кировск и Хибины - сказка севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
20 отзывов
Кировск и Хибины - сказка севера
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 20:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за человека
Кировск и невероятные Хибинские горы
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Кировск и невероятные Хибинские горы
Начало: Место вашего проживания в г. Мурманске
«Хибины завораживают, особенно если следовать по правильному маршруту»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500 за человека
Хибины: 390 миллионов лет истории
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
43 отзыва
Хибины: 390 миллионов лет истории
Начало: Место вашего проживания Мурманске
«Также мы поднимемся на смотровую площадку и с вершины полюбуемся величественными Хибинами и городом, раскинувшимся у подножия гор»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000 за человека
Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
Начало: Мурманск, пр. - т. Ленина, 80
Расписание: Ежедневно по запросу
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
от 12 000 за человека
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Индивидуальная
1.5 часа
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: в Апатитах
«Вы познакомитесь с образцами эвдиалита («лопарская кровь»), тингуаита («таежный камень»), хибинита, которым облицован Ладожский вокзал, виллиомита, корунда рубинового и множеством других безымянных камней»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1 300 за всё до 25 чел.
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
11 часов
Зимние Хибины: в страну ветров и снега - на крытых санях
Прокатиться на упряжке «железных северных оленей» по долине древнейших гор на земле
Начало: От вашего отеля в Мурманске
«Мы проедем по долине Кукисвум через самые красивые локации Хибин»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
28 500 за всё до 4 чел.
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Побывать в «Снежной деревне», покорить гору Айкуайвенчорр и познакомиться с традициями саамов
Начало: У вашего отеля
«Как только в Хибинах выпадает первый снег, у подножия горы Вудъяврчорр начинается снежное строительство»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за человека
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Начало: На ул. Ленинградская
«После вы посетите музейно-выставочный центр «Апатит» в столице Хибин — Кировске, где осмотрите чудесную коллекцию местных камней и минералов, познакомитесь с легендами края и сможете приобрести оригинальные сувениры»
17 июня в 08:30
21 июня в 08:30
3000027 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иванова
    5 июня 2024
    Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
    Гид Никита-супер! Если вы хотите душевной, грамотной, запоминающейся поездки, то это будет сто процентное попадание Отдельное уважение за музыку в машине и за внеплановые остановки
  • В
    Вера
    20 мая 2024
    Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
    У нас был гид Александр, очень эрудированный и внимательный, было интересно его слушать! Очень понравилось, что нас на экскурсии было всего 5 человек, включая гида, такие экскурсии оставляют больше впечатлений! И конечно северная природа, любовь на веки!
    У нас был гид Александр, очень эрудированный и внимательный, было интересно его слушать! Очень понравилось, что
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
    Ян любезно встретил меня в аэропорту и мы сразу отправились в тайгу, очень было контрастно после мегаполиса. Перекусили в небольшом кафе, все было вкусно. Внимательный и заботливый гид. Благодарю за экскурсию.
    Ян любезно встретил меня в аэропорту и мы сразу отправились в тайгу, очень было контрастно после
  • П
    Павел
    16 мая 2024
    Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
    Глеб - внимательный гид и хороший собеседник. При планировании поездки учел все наши пожелания. От путешествия остались только положительные впечатления
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Мончегорск - «красивый город в тундре»
    Посетили Красивый город в тундре. Впечатления от поездки только замечательные. Очень повезло с гидом Романом. Было интересно и познавательно узнать
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    как зарождался город, чем сейчас живёт. Походили по окрестностям города. Появилось желание приехать ещё раз и полюбоваться шикарными видами. Отдельная благодарность Елене за интересный и душевный рассказ о её любимом городе!

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  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Я была скептически настроена на экскурсию. Выбрала ее взамен отмененной. Ни чего особенного не ждала. Однако, хочу отметить очень теплую
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    атмосферу, вовлеченность гида Ильи во все активности. Он нас не оставил и на горе, довел до подъемника. В целом от экскурсии сложилось очень приятное впечатление, как будто это не специальный человек, а твой друг проводит тебе экскурсию по своему городу, который он любит и гордиться! Не думала, что меня заинтересует музей камня. В итоге узнала много нового! Нам повезло. Не смотря на 10 мая еще работала снежная деревня, которая, безусловно, добавила впечатлений. Спасибо организаторам и в частности Илье, который готов выручить в любой ситуации! Спасибо Мурманску за «теплых» людей!!!

    Я была скептически настроена на экскурсию. Выбрала ее взамен отмененной. Ни чего особенного не ждала. ОднакоЯ была скептически настроена на экскурсию. Выбрала ее взамен отмененной. Ни чего особенного не ждала. Однако
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Зимняя сказка Хибин
    Отличная экскурсия. У нас был гид Николай. Мы были с ребенком и для нас была очень важна безопасность, Николай отлично
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    и аккуратно ведет автомобиль. Сама поездка очень насыщенная и увлекательная. Потрясающие виды и места! Пожалели, что не остались на ночь в Кировске, т. к. в это время там еще сезон катания на лыжах

  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Знакомство с Кировском в мини-группе
    Ездили в Кировск с Валерией. Утром вовремя нас забрали от дома, потом подхватили ещё четверых попутчиков. Никто не задерживался, все было
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    быстро и оперативно. По пути были технические остановки выпить кофе, перекусить. Таинственный лес и Ботанический сад, к сожалению, были закрыты. Но всё остальное удалось посмотреть. В Кировске мы пообедали в столовой комплекса «Тирвас» (яркое впечатление, очень понравилось, кормят вкусно!), потом были экскурсии/прогулки. Можно было посмотреть Снежную деревню, прокатиться на сноубасе; был подъем на фуникулёре и небольшая прогулка наверху с вкусным глинтвейном после; посетили музей «Апатит» (там удалось попасть на экскурсию, музей сам по себе интересный, а с экскурсией - ещё интереснее: теперь мы знаем про иризацию спектролита!), заезжали на заброшенный ж/д вокзал. В дороге Валерия рассказывала интересные факты из истории края, про фильмы, которые там снимались, про природу, советовала что ещё можно посмотреть. А посмотреть можно много чего, мы уже составили список и планируем следующее путешествие на Север! Спасибо за отлично проведённое время! Хочется ещё!

    Ездили в Кировск с ВалериейЕздили в Кировск с ВалериейЕздили в Кировск с Валерией
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
    Приятное общение, чудесная поездка
  • А
    Анастасия
    2 мая 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Нашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старался никого не потерять, говорил,
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    что это наш день, можем остановиться где хотим, любая просьба - пожалуйста. Даже снял нам классное видео. Приятно. И сама организатор максимально быстро отвечала, как говорится, клиентоориентированный сервис - за это большая благодарность. Места здоровские, маршрут хороший, посмотрели, пофотографировались, не устали в целом. Была возможность дополнить маршрут, если что-то изменится - не везде есть такая гибкость. Спасибо!

    Нашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старалсяНашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старалсяНашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старалсяНашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старался

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Хибины»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
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  1. Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
  2. Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
  3. Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
  4. Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
  5. Мончегорск - «красивый город в тундре»
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Хибины" можно забронировать 23 экскурсии от 1 300 до 30 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 374 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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