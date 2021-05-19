Полезная информация о Мурманске
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Мурманск
Популярные экскурсии в Мурманске
4500
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Северное сияние – удивительное явление природы. Кольский полуостров считается самым благоприятным местом для наблюдения за полярным сиянием на террито...
5000
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1 отзыв
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Познакомьтесь с самым большим городом за Полярным кругом, Мурманск не оставит вас равнодушным, Вы увидите город таким уютным и тёплым, что обязательно...
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20 отзывов
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Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом