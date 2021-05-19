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Полезная информация о Мурманске

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Местное время в Мурманске
00:1341
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаМурманск
По-английскиMurmansk
Столица регионаМурманск является столицей региона
Население города319 263 чел.
АэропортМурманск MMK
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота96 м. от уровня моря

Где находится Мурманск на карте

Мурманск фото города
Мурманск

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