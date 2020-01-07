12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Тёплая встреча с животными холодного края

Подружиться с обитателями Севера, научиться выживать в лесу и узнать о быте полярных народов

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Никто вам не расскажет о животных лучше меня, ведь я — оленевод, хаскотренер и хозяйка эко-парка.

Приглашаю вас в свои владения, чтобы познакомить с самыми разными зверями: от оленей до лис.

Вы пообщаетесь с представителями местной фауны, посетите музей Русского Севера и отведаете ароматного чая с нашими сытными пирогами.
3000 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча в Мурманске
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У этой экскурсии12 отзывов
4.17
Тёплая встреча с животными холодного края
Тёплая встреча с животными холодного края

Что вас ожидает

Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним
Первым делом вы встретитесь с северными оленями — главными животными нашего края. Вы узнаете, как они помогают выживать народам в суровых условиях и, конечно, увидите их детёнышей. После оленей мы пойдём к хаски и маламутам. Ещё у нас в питомнике живет лис Фоксик и лошади, которых вы погладите и покормите.

Ты узнаешь, что напрасно называют Север крайним
Вы увидите — он бескрайний! После общения с животными посетите музей Русского Севера, где я расскажу об истории нашего края, о жизни и быте людей, а также угощу травяным чаем, пирогами и конфетами. Вы сможете задать вопросы о моём крае, а я с удовольствием на них отвечу.

Ничего, что здесь метели, не беда, что холода
После знакомства с животными и историей Севера вас ждёт парк выживания. Здесь вы узнаете о способах самозащиты в дикой природе и о том, как не потеряться в лесу. Рассмотрите виды укрытий и костров, после чего я покажу, как разводить огонь без спичек, зажигалок и других подручных средств.

Организационные детали

  • В стоимость включено катание на лошадях (10 минут)
  • До парка вы добираетесь самостоятельно (такси — от 150 рублей или трансфер — стоимость по договоренности в зависимости от количества человек)
Тёплая встреча с животными холодного края
Тёплая встреча с животными холодного края
Тёплая встреча с животными холодного края
Тёплая встреча с животными холодного края
Тёплая встреча с животными холодного края
Тёплая встреча с животными холодного края
Тёплая встреча с животными холодного края
Тёплая встреча с животными холодного края
Тёплая встреча с животными холодного края
Тёплая встреча с животными холодного края
Тёплая встреча с животными холодного края

Экскурсия проводится ежедневно в 10:30 и 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура в Мурманске.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, я оленевод и хаскотренер, владелец экопарка и гид-экскурсовод. В этом году меня признали «Лучшим гидом Мурманской области» и наградили за поддержку и продвижение безбарьерного туризма. Очень люблю свою работу, люблю людей и новые знакомства, люблю животных, книги и новые места! Мне нравится путешествовать. Про все места, куда еду, я стараюсь узнать как можно больше! И конечно, я много могу рассказать. Родилась на Севере, и родители с детства водили меня в разные походы, возили по всей области. Осталось мало мест, где я не была. Но Север — он завораживает. И я поняла это после экспедиции на Северный полюс. Мне долго снились белые медведи и океан! Присоединяйтесь к моим экскурсиям, скучно, точно не будет.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Жаль потраченного времени и выкинутых денег.
6 января 2020
Плохо, очень плохо
Не рекомендую
Если бы цена составляла 250 руб, то можно было и не жалеть, а так жалко и потраченного время и денег в размере 3000 руб на человека . На семью 9000, это слишком не справедливая цена.
6 января 2020
Экскурсоводу следует быть более внимательным к своему рассказу. Рассказывая о народностях Заполярья нельзя говорить о людях в уничижительном тоне. С гидом я поспорила. Со мной были друзья другой расы. Ваш "научный сотрудник", Светлана, допустила подобное. Оленей увидели, хасок увидели, на снегоходах покатались, чай вкусный с пирогом попробовали. Нет нареканий к хозяйке базы, успели побеседовать и с человеком, который ухаживал за оленями. Он рассказал о своих оленях, хорошо ориентируется в географическом плане. Узнав, что мы из Хакасии, назвал наших соседей: Алтай, Монголию. Это моё субъективное мнение. Но, на следующий день, пока нас в аэропорт вез таксист Сергей, от него мы узнали гораздо больше. Спасибо. С уважением, Юлия
23 декабря 2019
После сотрудничества с Татьяной остались исключительно положительные впечатления: очень честный и клиентоориентированный гид. Рекомендую. В следующую поездку обязательно еще раз воспользуюсь её услугами.
4 ноября 2019
На экскурсии были большой компанией, всем понравилось, много собачек, все очень ласковые и хотят пообщаться. Татьяна интересно рассказала о животных живущих в парке, их поведении и особенностях, а также поведала историю края в целом.
3 ноября 2019
Хаски просто очаровательны. Но если бы они еще и покатали нас и чуть больше информации о животных севера, было бы не хуже
27 октября 2019
Добрая и тёплая экскурсия! Прекрасные олени, веселые хаски, прекрасная Татьяна, которая не равнодушна к животным, своим питомцам и к истории родного края! Спасибо огромное!
9 октября 2019
Интересно и познавательно, понравилось, особенно сыну. Пожелание - раз есть "форелевое озеро", проработать вопрос с рыбалкой и рестораном, специализирующемся на рыбе.
Bячеслав
4 августа 2019
Bсе прошло замечательно. Кормление хаски и оленей (все очень дружелюбные животные), чаепитие и даже катание на трицикле. B завершение было небольшое восхождение на гору, на которой находится саамский лабиринт и с которой видна панорама окрестностей.
22 июля 2019
Отличная экскурсия! Интересная насыщенная поездка, удалось прикоснуться к быту древних Саамов. Незабываемое знакомство с животинами севера! Всем рекомендую!
Ещё 2 отзыва

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