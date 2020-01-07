12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним

Первым делом вы встретитесь с северными оленями — главными животными нашего края. Вы узнаете, как они помогают выживать народам в суровых условиях и, конечно, увидите их детёнышей. После оленей мы пойдём к хаски и маламутам. Ещё у нас в питомнике живет лис Фоксик и лошади, которых вы погладите и покормите.

Ты узнаешь, что напрасно называют Север крайним

Вы увидите — он бескрайний! После общения с животными посетите музей Русского Севера, где я расскажу об истории нашего края, о жизни и быте людей, а также угощу травяным чаем, пирогами и конфетами. Вы сможете задать вопросы о моём крае, а я с удовольствием на них отвечу.

Ничего, что здесь метели, не беда, что холода

После знакомства с животными и историей Севера вас ждёт парк выживания. Здесь вы узнаете о способах самозащиты в дикой природе и о том, как не потеряться в лесу. Рассмотрите виды укрытий и костров, после чего я покажу, как разводить огонь без спичек, зажигалок и других подручных средств.