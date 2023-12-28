Вы увидите уникальный Мурманск. Такой, о котором наверняка не слышали — а он существует. И процветает! Во всех районах города есть дома, стены которых украшены настоящими шедеврами уличного искусства. Мы покажем вам самые грандиозные муралы. Поделимся историей создания, техниками нанесения и расшифровками символов, заложенных в каждом рисунке.

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Описание

Что вас ожидает

Вы окажетесь в Мурманске, полном красочных рисунков. Узнаете историю каждого увиденного мурала, откроете для себя его значение и символику. А ещё мы поговорим о художественных техниках, которые использовались при создании настенных произведений.

Наша экскурсия охватывает три района города, и перемещаться между ними мы будем на комфортабельном автомобиле. А между зданиями, где находятся муралы, будем ходить пешком.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.