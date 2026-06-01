На этой индивидуальной экскурсии участники смогут увидеть уникальные муралы Мурманска, которые украшают стены домов в разных районах города.
Профессиональные гиды расскажут об истории создания каждого рисунка, раскроют символику и техники нанесения. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле с пешими прогулками между зданиями. Это отличный способ узнать город с новой стороны и насладиться современным искусством
Профессиональные гиды расскажут об истории создания каждого рисунка, раскроют символику и техники нанесения. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле с пешими прогулками между зданиями. Это отличный способ узнать город с новой стороны и насладиться современным искусством
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные муралы
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🗣 Профессиональные гиды
- 🏙 Охват трех районов
- 🔍 Интересные факты
- 👣 Пешие прогулки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с июня по сентябрь. В это время можно комфортно перемещаться между районами города и наслаждаться яркими красками муралов под открытым небом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Муралы
Описание экскурсии
Вы окажетесь в Мурманске, полном красочных рисунков. Узнаете историю каждого увиденного мурала, откроете для себя его значение и символику. А ещё мы поговорим о художественных техниках, которые использовались при создании настенных произведений.
Наша экскурсия охватывает три района города, и перемещаться между ними мы будем на комфортабельном автомобиле. А между зданиями, где находятся муралы, будем ходить пешком.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От удобного вам адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 3216 туристов
Здравствуйте! Мы команда гидов: Евгений, Анастасия и Василий. Вот уже несколько лет мы исследуем самые интересные места и явления нашего края. Вместе мы отвезем вас в лучшие уголки Мурманской области и влюбим в Русский Север. А в фотопутешествиях — еще и научим делать отличные снимки. Присоединяйтесь, будет интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличная экскурсия! муралы добавляют красок городу, а гид Анастасия доводит смыслы и ведет коммуникацию так, чтобы мы были активными участниками, думали, и рассказывали, что видим мы в этих произведениях уличного искусства! в целом было интересно посмотреть город и представление арктики с точки зрения художников, услышать историю создания муралов и арктического региона связанную с ними👏🏻👏🏻
+1
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О
Анастасия прекрасный экскурсовод, время пролетело незаметно, это не скучная экскурсия где гид что-то бубнит, вы полностью вовлечены в любование и расшифровку муралов. Очень советую.
+2
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Т
Анастасия, еще раз хочу поблагодарить за веселую и познавательную историю и красоту Вашего края в красках, переданную вот таким крутым способом. Вам процветания! Советую всем, небоналоное знакомство🔥Вы очень крута 🩵🩵🩵
+2
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Е
Экскурсия необычная и яркая. Было очень интересно и познавательно как для нас взрослых так и для подростка 14 лет. Однозначно рекомендуем. 👍 Спасибо большое Анастасии.
P.S. Поездку всё же лучше планировать на светлое время суток, мы начали днем, а закончили тёмным вечером, и всё таки при естественном свете лучше рассматривать муралы.
P.S. Поездку всё же лучше планировать на светлое время суток, мы начали днем, а закончили тёмным вечером, и всё таки при естественном свете лучше рассматривать муралы.
+2
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С
Экскурсия очень понравилась! Муралы впечатлили, а наш гид Анастасия интересно про них рассказывала и давала возможность обсудить наши впечатления.
От экскурсии остались самые положительные воспоминания:)
От экскурсии остались самые положительные воспоминания:)
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Ю
Экскурсия интересная и необычная, заставила по-новому взглянуть на город и на муралы.
Нам в начале экскурсии было немного странно, что довольно большие расстояния между отдельными объектами мы проходили в молчании, казалось логичным, чтобы нам что-то рассказывали - если не про муралы, то про город в целом. Но в целом всё хорошо, экскурсию рекомендуем).
Нам в начале экскурсии было немного странно, что довольно большие расстояния между отдельными объектами мы проходили в молчании, казалось логичным, чтобы нам что-то рассказывали - если не про муралы, то про город в целом. Но в целом всё хорошо, экскурсию рекомендуем).
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