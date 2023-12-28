Погрузиться в мир креативного уличного искусства в трёх районах города
Вы увидите уникальный Мурманск. Такой, о котором наверняка не слышали — а он существует.
И процветает! Во всех районах города есть дома, стены которых украшены настоящими шедеврами уличного искусства. Мы покажем вам самые грандиозные муралы.
Поделимся историей создания, техниками нанесения и расшифровками символов, заложенных в каждом рисунке.
И процветает! Во всех районах города есть дома, стены которых украшены настоящими шедеврами уличного искусства. Мы покажем вам самые грандиозные муралы.
Поделимся историей создания, техниками нанесения и расшифровками символов, заложенных в каждом рисунке.
Ближайшие даты:
28
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
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Описание
Что вас ожидает
Вы окажетесь в Мурманске, полном красочных рисунков. Узнаете историю каждого увиденного мурала, откроете для себя его значение и символику. А ещё мы поговорим о художественных техниках, которые использовались при создании настенных произведений.
Наша экскурсия охватывает три района города, и перемещаться между ними мы будем на комфортабельном автомобиле. А между зданиями, где находятся муралы, будем ходить пешком.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от удобного вам адреса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1708 туристов
Здравствуйте! Мы команда гидов: Евгений, Анастасия и Василий. Вот уже несколько лет мы исследуем самые интересные места и явления нашего края. Вместе мы отвезем вас в лучшие уголки Мурманской области и влюбим в Русский Север. А в фотопутешествиях — еще и научим делать отличные снимки. Присоединяйтесь, будет интересно!
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