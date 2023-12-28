Муральная одиссея Мурманска
Индивидуальная экскурсия в Мурманске

Погрузиться в мир креативного уличного искусства в трёх районах города

Вы увидите уникальный Мурманск. Такой, о котором наверняка не слышали — а он существует.

И процветает! Во всех районах города есть дома, стены которых украшены настоящими шедеврами уличного искусства. Мы покажем вам самые грандиозные муралы.

Поделимся историей создания, техниками нанесения и расшифровками символов, заложенных в каждом рисунке.
Муральная одиссея Мурманска
Муральная одиссея Мурманска
Муральная одиссея Мурманска
Муральная одиссея Мурманска
Муральная одиссея Мурманска
Муральная одиссея Мурманска
Муральная одиссея Мурманска
Муральная одиссея Мурманска
Муральная одиссея Мурманска
Муральная одиссея Мурманска
Муральная одиссея Мурманска
Ближайшие даты:
28
дек
29
дек
30
дек
31
дек
1
янв
4
янв
6
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы окажетесь в Мурманске, полном красочных рисунков. Узнаете историю каждого увиденного мурала, откроете для себя его значение и символику. А ещё мы поговорим о художественных техниках, которые использовались при создании настенных произведений.

Наша экскурсия охватывает три района города, и перемещаться между ними мы будем на комфортабельном автомобиле. А между зданиями, где находятся муралы, будем ходить пешком.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от удобного вам адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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