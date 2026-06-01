Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения - с июня по сентябрь. В это время можно комфортно перемещаться между районами города и наслаждаться яркими красками муралов под открытым небом.

На этой индивидуальной экскурсии участники смогут увидеть уникальные муралы Мурманска, которые украшают стены домов в разных районах города. Профессиональные гиды расскажут об истории создания каждого рисунка, раскроют символику и техники нанесения. Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле с пешими прогулками между зданиями. Это отличный способ узнать город с новой стороны и насладиться современным искусством

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вы окажетесь в Мурманске, полном красочных рисунков. Узнаете историю каждого увиденного мурала, откроете для себя его значение и символику. А ещё мы поговорим о художественных техниках, которые использовались при создании настенных произведений.

Наша экскурсия охватывает три района города, и перемещаться между ними мы будем на комфортабельном автомобиле. А между зданиями, где находятся муралы, будем ходить пешком.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.