Прогуляетесь на лыжах по
Описание тура
Организационные детали
Программа гибкая, мы всегда можем скорректировать тур в соответствии с вашими пожеланиями, всегда рады уточнить и обсудить все организационные моменты.
Северное сияние — природное явление, которое никто не может гарантировать со 100%.
Проживание. В экоотеле. Всего 11 комнат, из них одна одноместная, одна двухместная с одной кроватью, 5 трёхместных (по 3 кровати в комнате), 4 двухместных. Также есть дом на 6-8 человек. Уютные тёплые комнаты, есть постельное бельё и горячая вода круглосуточно, Wi-Fi на территории отеля.
Питание. В стоимость тура включено 3-разовое питание. Завтраки с 8:00 до 10:00, обеды с 14:00 до 16:00, ужины с 20:00 до 22:00.
Программа тура по дням
Поездка на снегоходах, прогулка на лыжах, наблюдение за северным сиянием
Встречаемся в селе Ловозеро и после подготовки отправляемся в путешествие на снегоходах с удобными санями до экоотеля. Вы прокатитесь по льду замёрзшего озера вдоль живописных берегов у подножия горного массива Ловозерские тундры. Протяжённость пути — около 20 км.
По приезде вас ждёт размещение в уютных и тёплых комнатах. Пообедав, на беговых лыжах прогуляемся по зимнему лесу, похожему на иллюстрации к сказкам. А после ужина будем наблюдать за северным сиянием — благоприятные погодные условия позволят вам увидеть это явление природы прямо с территории отеля.
Рыбалка, поездка на Сейдозеро, баня и пикник в лесу
После завтрака идём на рыбалку. Для вас подготовят лунки и предоставят необходимое снаряжение. Даже если вы ни разу не рыбачили, вас научат и всё покажут, а вечером из улова повар приготовит ужин.
Во второй половине дня совершим путешествие к мистическому Сейдозеру. Его название переводится с саамского как «Святое озеро», а в окрестностях происходят загадочные явления, которые связывают с версией, что под горой Нинчурт на берегу водоёма находится древний город шаманов. Другое объяснение — концентрация в Ловозерских тундрах магнитных и сейсмических аномалий. Вы увидите каменного великана — «Куйву». Его огромный силуэт, застывший на одной из скал, очертаниями напоминает человека, а о происхождении тоже сложены легенды. Согреемся ароматным чаем на свежем воздухе, покатаемся на ледянках. По возвращении в отель поужинаем, и вы попаритесь в бане. Желающие смогут окунуться в чистейший снег.
Дополнительно предлагаем на вечер лесное приключение. Сотрудник отеля привезёт вас на снегоходе с санями к живописной стоянке на берегу тундровой реки Афанасия. Разведёт костёр, организует пикник, и вместе вы приготовите уху.
Обратный путь
После завтрака снова садимся на снегоходы с санями и тем же маршрутом, что и в первый день, едем до села Ловозеро.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы на снегоходах по программе тура
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Экскурсия на Сейдозеро
- Русская баня, включая простыни, веник и чай с мёдом - 2 часа
- Аренда лыж, ботинок, тёплой одежды, рыболовных снастей
- Сопровождение на рыбалке и лыжной прогулке
Что не входит в цену
- Проезд до Мурманска и обратно. Вы также можете доехать до Оленегорска, а уже оттуда до села Ловозеро
- Трансфер до села Ловозеро и обратно
- Пикник на реке - 3000 руб. с человека
- Барбекю из мяса оленя/рыбы - 1500 руб. /1000 руб. с человека
- Катание на снегоходах - 2000 руб. с человека за 20 минут
- Визит к северным оленям - 3500 руб. с человека
- Посещение краеведческого музея - 350 руб. с человека
- Проведение тура возможно и для групп от 4 до 10 человек. В этом случае стоимость тура за человека составит 33 825 руб