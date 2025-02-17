После завтрака идём на рыбалку. Для вас подготовят лунки и предоставят необходимое снаряжение. Даже если вы ни разу не рыбачили, вас научат и всё покажут, а вечером из улова повар приготовит ужин.

Во второй половине дня совершим путешествие к мистическому Сейдозеру. Его название переводится с саамского как «Святое озеро», а в окрестностях происходят загадочные явления, которые связывают с версией, что под горой Нинчурт на берегу водоёма находится древний город шаманов. Другое объяснение — концентрация в Ловозерских тундрах магнитных и сейсмических аномалий. Вы увидите каменного великана — «Куйву». Его огромный силуэт, застывший на одной из скал, очертаниями напоминает человека, а о происхождении тоже сложены легенды. Согреемся ароматным чаем на свежем воздухе, покатаемся на ледянках. По возвращении в отель поужинаем, и вы попаритесь в бане. Желающие смогут окунуться в чистейший снег.

Дополнительно предлагаем на вечер лесное приключение. Сотрудник отеля привезёт вас на снегоходе с санями к живописной стоянке на берегу тундровой реки Афанасия. Разведёт костёр, организует пикник, и вместе вы приготовите уху.