А за городом зима: индивидуальное путешествие в Мурманской области с проживанием в экоотеле

Покататься на снегоходах и порыбачить, увидеть северное сияние и узнать тайны Сейдозера
Приглашаем пожить в уютном и стильном экоотеле и попробовать самые разные виды активностей. Вы прокатитесь на снегоходах по льду замёрзшего озера у подножия горного массива Ловозерские тундры.

Прогуляетесь на лыжах по
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сказочному зимнему лесу и наловите рыбы, которую затем повар приготовит вам на ужин. Мы побываем у загадочного Сейдозера, чью тайну происхождения до сих пор пытаются разгадать учёные. А ещё вас ждёт наблюдение за северным сиянием, пикник на свежем воздухе и горячая банька. Также мы можем скорректировать программу в соответствии с вашими пожеланиями.

А за городом зима: индивидуальное путешествие в Мурманской области с проживанием в экоотеле
А за городом зима: индивидуальное путешествие в Мурманской области с проживанием в экоотеле
А за городом зима: индивидуальное путешествие в Мурманской области с проживанием в экоотеле
Ближайшие даты:
17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Программа гибкая, мы всегда можем скорректировать тур в соответствии с вашими пожеланиями, всегда рады уточнить и обсудить все организационные моменты.
Северное сияние — природное явление, которое никто не может гарантировать со 100%.

Проживание. В экоотеле. Всего 11 комнат, из них одна одноместная, одна двухместная с одной кроватью, 5 трёхместных (по 3 кровати в комнате), 4 двухместных. Также есть дом на 6-8 человек. Уютные тёплые комнаты, есть постельное бельё и горячая вода круглосуточно, Wi-Fi на территории отеля.

Питание. В стоимость тура включено 3-разовое питание. Завтраки с 8:00 до 10:00, обеды с 14:00 до 16:00, ужины с 20:00 до 22:00.

Программа тура по дням

1 день

Поездка на снегоходах, прогулка на лыжах, наблюдение за северным сиянием

Встречаемся в селе Ловозеро и после подготовки отправляемся в путешествие на снегоходах с удобными санями до экоотеля. Вы прокатитесь по льду замёрзшего озера вдоль живописных берегов у подножия горного массива Ловозерские тундры. Протяжённость пути — около 20 км.

По приезде вас ждёт размещение в уютных и тёплых комнатах. Пообедав, на беговых лыжах прогуляемся по зимнему лесу, похожему на иллюстрации к сказкам. А после ужина будем наблюдать за северным сиянием — благоприятные погодные условия позволят вам увидеть это явление природы прямо с территории отеля.

Поездка на снегоходах, прогулка на лыжах, наблюдение за северным сияниемПоездка на снегоходах, прогулка на лыжах, наблюдение за северным сияниемПоездка на снегоходах, прогулка на лыжах, наблюдение за северным сияниемПоездка на снегоходах, прогулка на лыжах, наблюдение за северным сияниемПоездка на снегоходах, прогулка на лыжах, наблюдение за северным сияниемПоездка на снегоходах, прогулка на лыжах, наблюдение за северным сияниемПоездка на снегоходах, прогулка на лыжах, наблюдение за северным сияниемПоездка на снегоходах, прогулка на лыжах, наблюдение за северным сиянием
2 день

Рыбалка, поездка на Сейдозеро, баня и пикник в лесу

После завтрака идём на рыбалку. Для вас подготовят лунки и предоставят необходимое снаряжение. Даже если вы ни разу не рыбачили, вас научат и всё покажут, а вечером из улова повар приготовит ужин.

Во второй половине дня совершим путешествие к мистическому Сейдозеру. Его название переводится с саамского как «Святое озеро», а в окрестностях происходят загадочные явления, которые связывают с версией, что под горой Нинчурт на берегу водоёма находится древний город шаманов. Другое объяснение — концентрация в Ловозерских тундрах магнитных и сейсмических аномалий. Вы увидите каменного великана — «Куйву». Его огромный силуэт, застывший на одной из скал, очертаниями напоминает человека, а о происхождении тоже сложены легенды. Согреемся ароматным чаем на свежем воздухе, покатаемся на ледянках. По возвращении в отель поужинаем, и вы попаритесь в бане. Желающие смогут окунуться в чистейший снег.

Дополнительно предлагаем на вечер лесное приключение. Сотрудник отеля привезёт вас на снегоходе с санями к живописной стоянке на берегу тундровой реки Афанасия. Разведёт костёр, организует пикник, и вместе вы приготовите уху.

Рыбалка, поездка на Сейдозеро, баня и пикник в лесуРыбалка, поездка на Сейдозеро, баня и пикник в лесуРыбалка, поездка на Сейдозеро, баня и пикник в лесуРыбалка, поездка на Сейдозеро, баня и пикник в лесуРыбалка, поездка на Сейдозеро, баня и пикник в лесуРыбалка, поездка на Сейдозеро, баня и пикник в лесуРыбалка, поездка на Сейдозеро, баня и пикник в лесу
3 день

Обратный путь

После завтрака снова садимся на снегоходы с санями и тем же маршрутом, что и в первый день, едем до села Ловозеро.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы на снегоходах по программе тура
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Экскурсия на Сейдозеро
  • Русская баня, включая простыни, веник и чай с мёдом - 2 часа
  • Аренда лыж, ботинок, тёплой одежды, рыболовных снастей
  • Сопровождение на рыбалке и лыжной прогулке
Что не входит в цену
  • Проезд до Мурманска и обратно. Вы также можете доехать до Оленегорска, а уже оттуда до села Ловозеро
  • Трансфер до села Ловозеро и обратно
  • Пикник на реке - 3000 руб. с человека
  • Барбекю из мяса оленя/рыбы - 1500 руб. /1000 руб. с человека
  • Катание на снегоходах - 2000 руб. с человека за 20 минут
  • Визит к северным оленям - 3500 руб. с человека
  • Посещение краеведческого музея - 350 руб. с человека
  • Проведение тура возможно и для групп от 4 до 10 человек. В этом случае стоимость тура за человека составит 33 825 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Село Ловозеро, время - по договорённости
Завершение: Село Ловозеро, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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