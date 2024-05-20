Туры на Сейдозеро из Мурманска

Найдено 4 тура в категории «Сейдозеро» в Мурманске, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое приключение на Кольском полуострове
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
«На Сейдозере полюбуемся сочетанием воды и тундры и вдохновимся окутавшими его тайнами»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900 за человека
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00
«Мы остановимся у священного для них Сейдозера и увидим с вершины горы не менее важное для саамов Ловозеро»
25 июня в 08:00
3 июля в 08:00
21 000 за человека
Поход на Сейдозеро
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Поход на Сейдозеро
Начало: Россия, Мурманск
«Преодолев подъем и спуск, мы попадем в долину ручья Эльморайок, который впадает в Сейдозеро»
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
16 000 за человека
К Сейдозеру на морских каяках
🚣 Прогулки на каяках
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
К Сейдозеру на морских каяках
Начало: Мурманск
«Наша цель — Мотка: здесь река Сейдъяврок из Сейдозера впадает в Ловозеро, а от самого Сейдозера нам отделяет несколько километров суши»
30 июля в 10:00
33 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Поход на Сейдозеро
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    К Сейдозеру на морских каяках
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • А
    Айнур
    6 сентября 2023
    К Сейдозеру на морских каяках
    Все объяснили, согласовали.
  • А
    Алла
    1 сентября 2023
    К Сейдозеру на морских каяках
    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
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    момента бронирования тура и заканчивая невероятными ощущениями от поездки все было на высшем уровне. Рада, что тур был трехдневным, успели посмотреть все без спешки.

    Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можноВыражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно
  • Я
    Ярослава
    21 августа 2023
    Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
    Мечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себя и свои мечты, иногда
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    время просто ещё не пришло, не встретились нужные люди и не произошли все те события, которые должны привести тебя к твоей цели, все возможно! На невозможное просто нужно больше времени) Или просто нужны обалденные гиды, которые станут друзьями и надежными проводниками к твоей мечте - Дима и Кристина) все в поход 🏕️!

    Мечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себяМечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себя
  • Н
    Наталья
    18 августа 2023
    Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
    Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!
    Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!
  • В
    Вадим
    10 августа 2023
    Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
    Магия Сейда. Теперь могу сказать, что был там. В этом магическом месте, необычное состояние усталости)), загадочные хотелки острого, солёного))), завораживающие звуки тишины
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    и блокированная духами связь с внешним миром для полного качественного лечения, нервной системы, от внешних факторов))). Красота-а-а. Обязательно! Всем проверить на себе. Золотой ключик гида Дмитрия - спокойствие, размеренность, уважение как к туристам, так и к природе. Кристина-молния помощи, +ое весёлое настроение, прикольные видео-фото с её аппаратуры, останутся у Вас на долгую память.

    Магия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия СейдаМагия Сейда
  • О
    Ольга
    26 июля 2023
    Поход на Сейдозеро
    Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер! Чудесные гиды Катя и Дима с первой
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    же минуты, еще в микроавтобусе, смогли создать дружественную и непринужденную атмосферу в группе. В походе с ними было надежно, весело, интересно и очень комфортно! Участники сразу же прониклись общим духом приключений и романтики, интересно проводили время, поддерживали друг друга в затруднительных ситуациях. Природные ландшафты не оставили никого равнодушными: мы увидели величественные и суровые просторы, дремучий лес, бесконечные камни и "марсианские" пейзажи. Услышали разные истории и легенды об этих местах и о великане Куйве, увидели его "портрет" на скале, поднялись на смотровую площадку и увидели с высоты священное озеро Сейдъявр. Я думаю, каждый испытал себя и проверил на прочность в этом путешествии, и оно надолго останется в наших сердцах.

    Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    Поход на Сейдозеро
    Спасибо большое за три дня интереснейшего путешествия. Получила огромное удовольствие от похода и общения. Екатерина и Дмитрий прекрасные гиды и очень хорошие люди. Обязательно вернёмся к вам снова!
    Спасибо большое за три дня интереснейшего путешествия. Получила огромное удовольствие от похода и общения. Екатерина иСпасибо большое за три дня интереснейшего путешествия. Получила огромное удовольствие от похода и общения. Екатерина иСпасибо большое за три дня интереснейшего путешествия. Получила огромное удовольствие от похода и общения. Екатерина и
  • Н
    Наталья
    22 августа 2022
    Большое приключение на Кольском полуострове
    Ездили компанией четверо взрослых. Программа составлена очень интересно. Все организовано было очень хорошо, четко и вовремя. За 5 дней удалось
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    увидеть очень много красивых и интересных мест Кольского полуострова. Гид Михаил молодой позитивный человек учитывал все наши пожелания. Достаточно длинные переезды были не сложными. В пути Михаил рассказывал нам много интересных фактов из истории края, отвечал на все наши вопросы о современной жизни на полуострове. Он действительно заинтересованный и любящий свой край человек. Мы увидели много совершенно разных по природе и красоте мест Кольского полуострова, почувствовали дух и атмосферу Севера и влюбились в этот суровый край. От поездки только море положительных эмоций. Обязательно приедем еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сейдозеро»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Большое приключение на Кольском полуострове
  2. Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
  3. Поход на Сейдозеро
  4. К Сейдозеру на морских каяках
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Сейдозеро" можно забронировать 4 тура от 16 000 до 69 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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