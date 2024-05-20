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Авторский тур
5 дней
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
«На Сейдозере полюбуемся сочетанием воды и тундры и вдохновимся окутавшими его тайнами»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тайны саамов: поход с рюкзаками и палатками к священному Сейдозеру в мини-группе
Узнать легенды и историю северного народа и перезагрузиться в безлюдных местах
Начало: г. Мурманск, любая точка, 09:00-10:00
«Мы остановимся у священного для них Сейдозера и увидим с вершины горы не менее важное для саамов Ловозеро»
25 июня в 08:00
3 июля в 08:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход на Сейдозеро
Начало: Россия, Мурманск
«Преодолев подъем и спуск, мы попадем в долину ручья Эльморайок, который впадает в Сейдозеро»
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
К Сейдозеру на морских каяках
Начало: Мурманск
«Наша цель — Мотка: здесь река Сейдъяврок из Сейдозера впадает в Ловозеро, а от самого Сейдозера нам отделяет несколько километров суши»
30 июля в 10:00
33 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ААйнур6 сентября 2023Все объяснили, согласовали.
- ААлла1 сентября 2023Выражаю огромную благодарность за организацию тура по Терскому берегу. Нет ни одного пункта к которому можно придраться. Начиная от первого
- ЯЯрослава21 августа 2023Мечты сбываются! Восемь лет я мечтала пойти в поход на Сейдозеро, не переставайте верить в себя и свои мечты, иногда
- ННаталья18 августа 2023Незабываемые впечатления, интересные, красивые места, заботливые организаторы! Спасибо большое за эмоции!!!
- ВВадим10 августа 2023Магия Сейда. Теперь могу сказать, что был там. В этом магическом месте, необычное состояние усталости)), загадочные хотелки острого, солёного))), завораживающие звуки тишины
- ООльга26 июля 2023Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер! Чудесные гиды Катя и Дима с первой
- ООльга25 июля 2023Спасибо большое за три дня интереснейшего путешествия. Получила огромное удовольствие от похода и общения. Екатерина и Дмитрий прекрасные гиды и очень хорошие люди. Обязательно вернёмся к вам снова!
- ННаталья22 августа 2022Ездили компанией четверо взрослых. Программа составлена очень интересно. Все организовано было очень хорошо, четко и вовремя. За 5 дней удалось
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Сейдозеро»
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