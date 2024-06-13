Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир

Отдохнуть среди дикой нетронутой природы и полюбоваться Северным Ледовитым океаном
Попадая сюда, теряешься во времени и пространстве.

Где ты? В Норвегии? Исландии? Нет, это в России! Острые как бритва скалы, поросшие нежно зеленым мхом, длинные песчаные пляжи, лазурные водопады и заливные
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луга….. все это они — сказочные полуострова. А еще это место жарких боёв и героических подвигов.

Вы окажетесь вдали от суеты городов и шумных дорог — только плеск океана, звуки природы и чистая нетронутая красота.

А ещё нам будут встречаться заброшенные военные объекты: подземные казематы, старые гарнизоны и маяки и даже остатки немецкой канатной дороги времен Великой Отечественной войны.

Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Будем жить на базе отдыха — конкретное место выбирается и обговаривается индивидуально. Мы рекомендуем базу «Бухта «Большое Озеро».

Питание. В программу входит питание на маршрутах. Остальное питание на базе — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Фантастические виды полуострова Рыбачий

Поездка на полуостров Средний будет достаточно длительной и захватывающей. Выезжаем из Мурманска. Наша первая остановка — КПП Титовка. До КПП доедем примерно за 2 часа. По пути осмотрим место памяти событиям ВОВ — Мемориальный комплекс Долина Славы
На КПП мы посетим музей Титовский рубеж, где вы сможете увидеть предметы войны, а также осмотрите остатки немецкой канатной дороги.

После КПП поедем по грунтовой дороге вдоль реки Титовки до хребта Мустатунтури. Там мы сможем осмотреть разливы реки Титовка, скалы и многочисленные озера. По пути также сделаем остановки в красивых местах: например, на Титовском водопаде. Далее проедем по перевалу Муста Тунтури, который отделяет Средний и Рыбачий от материка. Посетим места память боевой славы «Высота яйцо», осмотрим линию обороны времён ВОВ.

Следующей частью нашей программы будет переезд по западному берегу полуострова Средний, где мы посетим смотровую площадку и насладимся видами на материковую часть. После увидим 221-ю береговую батарею Поночевного времен ВОВ с подземными казематами.

Далее направимся к легендарным скалами «Два Брата». Настоящий памятник природы, осматривая который захватывает дух. Стоя у Двух Братьев и глядя на море, солнце, небо, осознаешь, что мир необъятен и безумно красив. Немного передохнув и набиравшись сил, отправимся на Мыс Немецкий. Это самая северная континентальная точка Европейской части России. Древнее название — мыс Кегор. Здесь в XVI веке существовал оживленный торг, через который шла торговля Русского государства с Западной Европой.

После наш путь будет на Мыс Кекурский, который имеет своеобразную структуру, и внешне напоминает гигантскую терку. Своё название он получил благодаря скалам, располагающимся на его окраинах: «кёкур» (от финского «кёко») означает «остроконечная прибрежная скала». На полуострове много рек, озёр и ручьёв, которые мы будем стойко преодолевать на машине. Здесь же и будет находиться наш лагерь, в котором мы поужинаем на берегу океана, а после попаримся в мобильной бане, после которой будет возможность окунуться в воды океана. А ещё здесь можно встретить китов, если повезёт.

Фантастические виды полуострова РыбачийФантастические виды полуострова РыбачийФантастические виды полуострова РыбачийФантастические виды полуострова Рыбачий
2 день

Заброшенный военный гарнизон и «Литературная землянка»

После плотного завтрака мы будем держать курс в сторону Мурманска. Дорога пройдет через поселок Мыс Скорбеевский — бывший военный гарнизон, где частично сохранились жилые и нежилые постройки. Здесь же посетим секретное место «Литературная землянка» — это знак памяти военным писателям, поэтам, корреспондентам.

Обратно будем возвращаться по восточному берегу полуострова Средний. По пути посетим гору Мотку, увидим губу Эйна, «орлиное гнездо», а также «трезвый ручей», также осмотрим красивейшие водопады, возле которых остановимся на перекус, чтобы восстановить силы. После КПП будет возможность посетить музей и насладиться историей. Дорога до Мурманска займёт 1,5 часа, там же закончится наша программа.

Заброшенный военный гарнизон и «Литературная землянка»Заброшенный военный гарнизон и «Литературная землянка»Заброшенный военный гарнизон и «Литературная землянка»Заброшенный военный гарнизон и «Литературная землянка»

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение гида
  • Питание на маршруте
Что не входит в цену
  • Проживание на базе
  • Питание на базе
  • Посещение бани (по желанию)
  • Дегустация морепродуктов на базе (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, любое удобное для вас место
Завершение: Мурманск, любое удобное для вас место, 21-22 часа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеПрирода и пейзажи2-дневные турыВсе турыПолуостров РыбачийПопулярные местаБаренцево мореПолуостров СреднийМурманская область

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