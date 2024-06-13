Поездка на полуостров Средний будет достаточно длительной и захватывающей. Выезжаем из Мурманска. Наша первая остановка — КПП Титовка. До КПП доедем примерно за 2 часа. По пути осмотрим место памяти событиям ВОВ — Мемориальный комплекс Долина Славы

На КПП мы посетим музей Титовский рубеж, где вы сможете увидеть предметы войны, а также осмотрите остатки немецкой канатной дороги.

После КПП поедем по грунтовой дороге вдоль реки Титовки до хребта Мустатунтури. Там мы сможем осмотреть разливы реки Титовка, скалы и многочисленные озера. По пути также сделаем остановки в красивых местах: например, на Титовском водопаде. Далее проедем по перевалу Муста Тунтури, который отделяет Средний и Рыбачий от материка. Посетим места память боевой славы «Высота яйцо», осмотрим линию обороны времён ВОВ.

Следующей частью нашей программы будет переезд по западному берегу полуострова Средний, где мы посетим смотровую площадку и насладимся видами на материковую часть. После увидим 221-ю береговую батарею Поночевного времен ВОВ с подземными казематами.

Далее направимся к легендарным скалами «Два Брата». Настоящий памятник природы, осматривая который захватывает дух. Стоя у Двух Братьев и глядя на море, солнце, небо, осознаешь, что мир необъятен и безумно красив. Немного передохнув и набиравшись сил, отправимся на Мыс Немецкий. Это самая северная континентальная точка Европейской части России. Древнее название — мыс Кегор. Здесь в XVI веке существовал оживленный торг, через который шла торговля Русского государства с Западной Европой.

После наш путь будет на Мыс Кекурский, который имеет своеобразную структуру, и внешне напоминает гигантскую терку. Своё название он получил благодаря скалам, располагающимся на его окраинах: «кёкур» (от финского «кёко») означает «остроконечная прибрежная скала». На полуострове много рек, озёр и ручьёв, которые мы будем стойко преодолевать на машине. Здесь же и будет находиться наш лагерь, в котором мы поужинаем на берегу океана, а после попаримся в мобильной бане, после которой будет возможность окунуться в воды океана. А ещё здесь можно встретить китов, если повезёт.