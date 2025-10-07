1 день

Прибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия. Переезд в Териберку

Прибытие в Мурманск самостоятельно.

Рекомендуем прилетать в Мурманск до 12:00 первого дня или накануне, чтобы вы успели на старт программы. Начиная с 09:40 будет организована серия трансферов под ваши рейсы.

Предварительно старт программы будет в 14:00 в центре Мурманска (точное время и место встречи вам сообщат накануне).

По прибытии в Мурманск вас ждёт арктический обед в одном из лучших ресторанов Мурманска (включен в стоимость).

Отправляемся на мини-экскурсию по городу Мурманску.

Мы посетим знаменитый памятник защитникам Заполярья, известный как «Алеша».

Далее отправляемся в знаменитую Териберку (130 км в пути) с остановками для фото в живописных локациях.

По прибытии отправимся на наземную прогулку по Старой Териберке.

Мы проложили маршрут по самым впечатляющим уголкам природного парка, где вас ждут «небесные» качели и песчаный пляж.

Также посетим корабельное кладбище, где вы в полной мере прочувствуете быстротечность времени и сделаете атмосферные запоминающиеся кадры.

Для желающих мы будем рады организовать дополнительную интересную активность – арктическое купание в специальных гидрокостюмах в Териберке (стоимость по запросу).

Далее нас ждёт приветственный ужин в одном из самых популярных местных ресторанов, где вы отведаете свежайшие морские деликатесы и попробуете настойки из северных ягод.

В завершение дня для наших гостей мы подготовили посещение бани при отеле – тёплый свет парной, ароматный пар и чашка травяного чая станут идеальным завершением этого насыщенного дня!

Набираемся сил перед дальнейшими приключениями, завтра нас ждёт не менее интересный день.

Обратите внимание! Для заезда в сентябре в туре включено 2 выезда на «охоту» за северным сиянием с гидом-фотографом (выезды состоятся в наиболее благоприятные дни по прогнозу).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160