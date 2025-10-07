Мои заказы

Большое Кольское путешествие

Приглашаем вас в уникальный тур на Кольский полуостров! Это будет незабываемое путешествие, наполненное удивительными открытиями и событиями.

Вы посетите легендарную Териберку, насладитесь арктической кухней и отведаете свежевыловленные морепродукты, сможете окунуться в
читать дальше

тайны мистических Ловозера и Сейдозера, с их загадочными пейзажами и удивительными ландшафтами.

В Хибинах насладитесь красотой гор и совершите увлекательное багги-приключение к горному озеру, где сможете прокатиться на сап-бордах, а также отправитесь в захватывающий тур к вершине горы Аллуайв. Позвольте себе насладиться по-настоящему ярким и насыщенным приключением!

5
1 отзыв
Большое Кольское путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Большое Кольское путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Большое Кольское путешествиеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
15
июл29
июл9
сен

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия. Переезд в Териберку

Прибытие в Мурманск самостоятельно.

Рекомендуем прилетать в Мурманск до 12:00 первого дня или накануне, чтобы вы успели на старт программы. Начиная с 09:40 будет организована серия трансферов под ваши рейсы.

Предварительно старт программы будет в 14:00 в центре Мурманска (точное время и место встречи вам сообщат накануне).

По прибытии в Мурманск вас ждёт арктический обед в одном из лучших ресторанов Мурманска (включен в стоимость).

Отправляемся на мини-экскурсию по городу Мурманску.

Мы посетим знаменитый памятник защитникам Заполярья, известный как «Алеша».

Далее отправляемся в знаменитую Териберку (130 км в пути) с остановками для фото в живописных локациях.

По прибытии отправимся на наземную прогулку по Старой Териберке.

Мы проложили маршрут по самым впечатляющим уголкам природного парка, где вас ждут «небесные» качели и песчаный пляж.

Также посетим корабельное кладбище, где вы в полной мере прочувствуете быстротечность времени и сделаете атмосферные запоминающиеся кадры.

Для желающих мы будем рады организовать дополнительную интересную активность – арктическое купание в специальных гидрокостюмах в Териберке (стоимость по запросу).

Далее нас ждёт приветственный ужин в одном из самых популярных местных ресторанов, где вы отведаете свежайшие морские деликатесы и попробуете настойки из северных ягод.

В завершение дня для наших гостей мы подготовили посещение бани при отеле – тёплый свет парной, ароматный пар и чашка травяного чая станут идеальным завершением этого насыщенного дня!

Набираемся сил перед дальнейшими приключениями, завтра нас ждёт не менее интересный день.

Обратите внимание! Для заезда в сентябре в туре включено 2 выезда на «охоту» за северным сиянием с гидом-фотографом (выезды состоятся в наиболее благоприятные дни по прогнозу).

Прибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия. Переезд в Териберку
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Морская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаном

Утро начинаем с сытного завтрака в отеле, далее по плану у нас морское приключение в поисках китов!

Готовимся к морской прогулке: подробный инструктаж по технике безопасности.

Выход на морскую прогулку — это не обычная прогулка вдоль побережья, это встреча с Северным Ледовитым океаном лицом к лицу, где каждый момент наполнен увлекательным открытием.

Выйдя в море, вы окунетесь в атмосферу, где природа обладает неповторимой привлекательностью.

Вас ждут таинственные туманные пейзажи и чистота северного воздуха.

Воды Баренцева моря скрывают немало своих обитателей: горбатых китов, касаток, дельфинов. Если Фортуна будет благоволить, вы увидите их своими глазами.

Обратите внимание! В Териберке очень крутой спуск с причала! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.

Во время морской прогулки вас ждёт поистине уникальное зрелище: наш дайвер нырнёт в холодные воды Баренцева моря, чтобы добыть для вас самые свежие дары северных глубин.

Вы станете свидетелями этого удивительного действа, а после — ценителями изысканного вкуса: прямо на борту мы устроим дегустацию только что выловленных морских деликатесов.

После моря мы отправимся на обед в местном ресторане, где попробуем блюда арктической кухни – вкуснейшие специалитеты Кольского полуострова.

После сытного обеда пойдем гулять по Териберке: посетим побережье сурового Северного Ледовитого океана, увидим своими глазами самую популярную достопримечательность Териберки – пляж «Яйца дракона», при наличии достаточного времени и желании группы отправимся к Батарейскому водопаду.

После прогулки мы вновь отправляемся в путь — нас ждёт дорога обратно в Мурманск.

Следующую ночь вы проведёте в уютном загородном глэмпинге.

Завершаем вечер вкусным арктическим ужином.

Отдыхаем, расслабляемся и набираемся сил для следующего, не менее активного и интересного дня нашего путешествия.

Морская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаномМорская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаном
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Озёра Ловозеро и Сейдозеро. Отправление к Хибинским горам

Завтрак в отеле, сбор вещей, встреча с гидом (возможен ранний выезд).

Отправляемся в поселок Ловозеро (170 км в пути).

Прибытие в Ловозеро, начало программы.

Знакомимся с гидом, проходим инструктаж по технике безопасности перед водной прогулкой на катере по оз. Ловозеро.

Отправляемся исследовать оз. Ловозеро на катере (протяженность маршрута составит 30 км в одну сторону). По пути насладимся великолепными пейзажами Ловозерских тундр.

Гид поведает историю этих таинственных мест, мы узнаем, почему саамы почитали эти озера как священные.

Прибытие к южному берегу оз. Ловозеро.

Отправляемся в мини-поход на 2,5 км через перевал к оз. Сейдозеро.

Во время похода встретим скалу Куйва и услышим таинственную легенду о происхождении Сейдъявра — «озера горных духов».

После сытного обеда (включён в стоимость) нас ждёт путешествие к живописным склонам Хибинских гор — суровым и величественным, как сама северная природа.

Дорога приведёт нас в г. Кировск, где мы заселимся в уютную гостиницу.

Вечером поужинаем в местном видовом ресторане, попробуем блюда северной кухни в тёплой, душевной атмосфере.

А после — время для отдыха: можно насладиться покоем, неспешно прогуляться, вдыхая хрустально-чистый горный воздух.

По желанию вы можете посетить спа-центр при гостинице, там сможете отдохнуть как телом, так и душой: расслабьтесь в бассейне, насладитесь паром в сауне или попробуйте впечатляющий хамам.

Отдыхаем и настраиваемся на следующий день наших приключений!

Озёра Ловозеро и Сейдозеро. Отправление к Хибинским горамОзёра Ловозеро и Сейдозеро. Отправление к Хибинским горамОзёра Ловозеро и Сейдозеро. Отправление к Хибинским горамОзёра Ловозеро и Сейдозеро. Отправление к Хибинским горамОзёра Ловозеро и Сейдозеро. Отправление к Хибинским горамОзёра Ловозеро и Сейдозеро. Отправление к Хибинским горам
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Багги-тур до горного озера. Катание на сап-бордах

Завтрак в отеле, встреча с гидом, отправление в багги-тур.

После подбора снаряжения и инструктажа выезжаем в сторону озера Малый Вудьявр и Кукисвумчоррского перевала. По пути делаем остановки в самых фотогеничных локациях.

Осмотрим снежники, оставшиеся от зимних лавин, озеро Длинное перед перевалом, озеро Сердцевидное.

Конечная точка маршрута — берег озера Щучьего на самом севере Хибинского массива. На обратном пути заезжаем на Рисйокский водопад.

Дорога без покрытия, каменистая. Небольшие участки с грязью. По пути преодолеем несколько бродов, глубокие лужи.

На берегу озера организуем небольшой пикник — с колбасками на гриле, чаем, бутербродами.

Катаемся на сап-бордах (если позволит погода).

Катание либо на озере Щучье, либо на озере Полигональное (по согласованию с участниками).

Насладившись пикником на свежем воздухе и вдоволь накатавшись на сап-досках по зеркальной глади озера, мы неспешно возвращаемся в Кировск, увозя с собой яркие впечатления этого дня.

Вечер встретит нас уютным светом ресторана (ужин включён в стоимость), где можно поделиться эмоциями за блюдами северной кухни, согретыми теплом гостеприимства.

А после — отдых в комфортабельном отеле, где мягкие подушки шепчут о скорых новых приключениях завтрашнего дня.

Багги-тур до горного озера. Катание на сап-бордахБагги-тур до горного озера. Катание на сап-бордахБагги-тур до горного озера. Катание на сап-бордахБагги-тур до горного озера. Катание на сап-бордахБагги-тур до горного озера. Катание на сап-бордахБагги-тур до горного озера. Катание на сап-бордахБагги-тур до горного озера. Катание на сап-бордах
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Путешествие в Ловозерские тундры на вездеходах. Возвращение в Мурманск

Завтракаем и собираемся в гостинице, встречаемся с гидом, отправляемся исследовать древние Ловозерские тундры.

Выезжаем в поселок Ревда, откуда и начнем исследовать гору Аллуайв.

Наше восхождение к вершине Аллуайв станет поистине эпичным приключением!

Вместо пешего треккинга мы отправимся на мощных вездеходах, которые легко покорят даже самые сложные участки горного рельефа.

Это путешествие откроет вам Кольский полуостров с новой стороны – вы пронесетесь по земле, пронизанной легендами и магией северных народов, наблюдая, как за окном сменяются потрясающие ландшафты.

Наш путь пройдет через скалистые перевалы и древние котлованы, напоминающие природные амфитеатры. Когда вездеходы достигнут вершины, перед вами откроются панорамы, от которых захватывает дух – бескрайние просторы тундры, зеркала озер и зубчатые горные хребты.

Каждое мгновение этого необычного восхождения будет наполнено мощью природы и адреналином настоящего приключения!

Среди всей этой красоты мы устроим для вас обед.

Вкусная еда посреди тундры в сочетании с видом на горы и яркими разнообразными красками вокруг – ммм, вы никогда не забудете этот невероятный опыт.

На этом наше приключение подходит к концу. Для улетающих из Мурманска, будет бесплатно организован групповой трансфер в город и аэропорт.

Да пребудет с вами Север!

Вылет из Мурманска рекомендуется планировать после 21:00. Отправление на поезде можно планировать после 20:00.

Путешествие в Ловозерские тундры на вездеходах. Возвращение в МурманскПутешествие в Ловозерские тундры на вездеходах. Возвращение в МурманскПутешествие в Ловозерские тундры на вездеходах. Возвращение в МурманскПутешествие в Ловозерские тундры на вездеходах. Возвращение в МурманскПутешествие в Ловозерские тундры на вездеходах. Возвращение в МурманскПутешествие в Ловозерские тундры на вездеходах. Возвращение в МурманскПутешествие в Ловозерские тундры на вездеходах. Возвращение в МурманскПутешествие в Ловозерские тундры на вездеходах. Возвращение в Мурманск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено проживание в комфортабельных отелях по программе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

Формат тураДвухместное размещениеОдноместное размещение
Тур с проживанием 4 ночи для заездов 16.07-20.07.25 и 30.07-03.08.25198 800228 800
Тур с проживанием 4 ночи для заезда 10.09-14.09.25208 800238 800
Скидки:
  • для детей от 6 до 11 лет включительно – 4 500 руб. /чел. на все даты заезда;
  • для компаний от 4 человек – 3 500 руб. на каждого участника (если с детьми от 6 до 11 лет, то взрослому – 3 500 руб., ребенку – 4 500 руб., скидки не суммируются).

Варианты проживания

База отдыха «45-ый Причал» (коттедж)

1 ночь

База отдыха «45-ый Причал» находится в поселке Лодейное села Териберка, в живописной местности, где можно отдохнуть от городской суеты и шума.

Номера оснащены удобными кроватями с ортопедическими матрасами. На стойке регистрации предоставляют Wi-Fi.

Отдыхающие могут самостоятельно приготовить на оборудованной общей кухне. Рядом есть ресторан.

Расстояние до аэропорта составляет 104,7 км, а до железнодорожного вокзала — 85,3 км. Все желающие могут заняться рыбной ловлей, которая широко распространена в окрестностях. Неподалёку располагается Каменный пляж.

База отдыха «45-ый Причал» (коттедж)База отдыха «45-ый Причал» (коттедж)База отдыха «45-ый Причал» (коттедж)База отдыха «45-ый Причал» (коттедж)
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Загородный глэмпинг

1 ночь

Утеплённые эко-шатры с террасой, доступные для проживания в любое время года.

Площадь шатра 28 м².

Базовая вместимость 2 гостя.

Оснащение шатров:

  • одна двуспальная кровать (разделяется на две односпальные);
  • столик и два стула;
  • вешалка для одежды;
  • электрический чайник и набор чайной посуды;
  • светильники;
  • электрические розетки;
  • санузел (душевая кабина, туалет, раковина, фен, комплект полотенец на 2 человека)
Загородный глэмпингЗагородный глэмпингЗагородный глэмпингЗагородный глэмпинг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Северная»

2 ночи

Гостиница «Северная» находится в самом центре Кировска Мурманской области.

На территории есть салон красоты и тренажерный зал.

Развитая инфраструктура и остановки поблизости позволяют быстро и легко добраться в нужное место.

Для проживания предоставляются классические номера в спокойной цветовой гамме. Здесь есть вся необходимая мебель и техника для отдыха или работы.

По утрам сервируется завтрак по типу «шведский стол». В ресторане представлен широкий ассортимент блюд и напитков из меню.

Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал, оборудованный всем необходимым.

Рядом расположены остановка общественного транспорта, скверы, кафе и магазины. До горнолыжных склонов горы Айкуайвенчорр 7 минут езды на автомобиле.

Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»Гостиница «Северная»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 4 ночи в комфортабельных отелях по программе: 1 ночь - Териберка (коттедж), 1 ночь - загородный глэмпинг, 2 ночи - гостиница «Северная» (г. Кировск)
  • Питание, указанное в программе: полный пансион, начиная с обеда в первый день тура, заканчивая обедом в последний день тура, накрытие
  • Обзорная экскурсия по Мурманску (групповая)
  • Тур в Териберку на побережье океана (групповой)
  • Морская прогулка и поиски китов (групповая, 3-4 часа, индивидуальный фрахт)
  • Дайвер и дегустация свежевыловленных продуктов на борту
  • Экскурсия на оз. Ловозеро и Сейдозеро (групповая)
  • Водная прогулка по оз. Ловозеро на катере (групповая)
  • Багги-тур: Хибины (двухместное размещение на багги)
  • Инструктор и аренда снаряжения
  • Катание на сап-бордах
  • Посещение бани по программе (1 сеанс)
  • Посещение СПА-комплекса в г. Кировск (гостиница «Северная»)
  • Входные билеты по программе
  • Тур в Ловозерские тундры (групповой)
  • 2 выезда на «охоту» за северным сиянием (для заезда 10 - 14 сентября)
  • Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание на русском языке по программе
  • Наземное транспортное обслуживание по программе (современный минивен или микроавтобус)
  • Информационное сопровождение в течение тура
  • Оформление пропусков в Териберку + сервисный сбор
  • Групповой трансфер аэропорт - отель в первый день тура
  • Групповой трансфер в аэропорт Мурманска после окончания экскурсии в последний день тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Сувениры, личные расходы
  • Алкоголь вне программы
  • Арктическое купание в Териберке в специальных костюмах (по желанию, под запрос)
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • теплая куртка и штаны;
  • теплая обувь;
  • шапка;
  • шарф;
  • перчатки (берите с собой запасные вещи);
  • солнечные очки;
  • защитный крем для кожи;
  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружка (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • пенка для сидения на природе;
  • репеллент.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте будем передвигаться?

Современный минивэн Mercedes Sprinter от 2017 года или подобный.

Увидим ли мы китов в Териберке?

Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, так как это природа. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено, и прогнозировать их появление практически невозможно.

Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море сурово, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.

Какое питание включено в стоимость?

В стоимость тура включен полный курс питания (завтрак, обед, ужин), начиная с обеда в первый день тура, заканчивая обедом в последний день тура.

Возможны ли изменения в программе?

Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.

Если ли скидки на тур?
Скидки:
  • для детей от 6 до 11 лет включительно – 4 500 руб. /чел. на все даты заезда;
  • для компаний от 4 человек – 3 500 руб. на каждого участника (если с детьми от 6 до 11 лет, то взрослому – 3 500 руб., ребенку – 4 500 руб., скидки не суммируются).
Какие нюансы по прибытию и отправлению из тура необходимо учесть?

Предварительно старт программы будет в 14:00 в центре Мурманска (точное время и место встречи сообщат накануне).

Железнодорожный вокзал г. Мурманска находится практически в центре города, трансфер оттуда не предусмотрен.

С учётом близкого расстояния от железнодорожного вокзала до центра города вы можете планировать своё прибытие и убытие (убытие можно планировать на время после 20:00 в последний день тура).

Групповой трансфер из аэропорта в первый день тура предварительно планируется в 12:30 — 13:00.
Групповой трансфер в аэропорт будет организован сразу после окончания экскурсии в 5 день тура. Рекомендуем брать билеты с вылетом не ранее 21:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой минимальный возраст участников?

Если вы планируете путешествие с детьми, минимальный возраст детей от 6 лет при условии, что ребенок не будет кататься на сап-борде.

Катание на сап-борде доступно для участников от 18 лет.

На что стоит обратить внимание?

Для заезда в сентябре в туре включено 2 выезда на «охоту» за северным сиянием с гидом-фотографом (выезды состоятся в наиболее благоприятные дни по прогнозу).

В Териберке очень крутой спуск с причала! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.

Какая гарантия, что мы увидим северное сияние? (для заездов в сентябре)

Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Если вы не увидите северное сияние своими глазами, скидки и возвраты не предусмотрены.

В тур включено 2 гарантированных выезда на «охоту» за северным сиянием, что повышает шансы его увидеть до 98%!

Как одеваться для поездки в Мурманск?

Даже летом в Мурманске температура может опускаться до +5 градусов, поэтому рекомендуем взять с собой термобелье, теплую куртку и штаны, теплую обувь, шапку, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи), солнечные очки, защитный крем для кожи.

Можно ли мне в тур, если раньше никогда не управлял багги/сап-бордом?

Конечно! Маршрут продуман до мелочей и отлично подходит для новичков. Мы отправляемся в тур по 2 человека на багги.

Можно в тур с собакой?

Если вы готовы оставить питомца на весь день в отеле, то можете взять его с собой, но на сами экскурсии, к сожалению, нет, в связи с существующими инфраструктурными ограничениями.

Также отели Мурманска не заселяют гостей с животными без предварительного согласования.

Рекомендуем планировать свое путешествие с четвероногим любимцем заблаговременно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Сергей
7 окт 2025
Фантастическое путешествие! Понравилось всё: чудесный гид, продуманная программа, хороший транспорт, комфортное проживание. И потрясающая гастрономическая составляющая. Ещё и солнечная погода каждый день. А о том, какую красоту видели разве напишешь? Море, сотни озёр, горы, разноцветные осенние леса, грибы и ягоды, живность всякая…
Фантастическое путешествие! Понравилось всё: чудесный гид, продуманная программа, хороший транспорт, комфортное проживание. И потрясающая гастрономическая составляющая.Фантастическое путешествие! Понравилось всё: чудесный гид, продуманная программа, хороший транспорт, комфортное проживание. И потрясающая гастрономическая составляющая.Фантастическое путешествие! Понравилось всё: чудесный гид, продуманная программа, хороший транспорт, комфортное проживание. И потрясающая гастрономическая составляющая.Фантастическое путешествие! Понравилось всё: чудесный гид, продуманная программа, хороший транспорт, комфортное проживание. И потрясающая гастрономическая составляющая.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
На машине
На квадроциклах
SUP-прогулки
3 дня
3 отзыва
Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
Поплавать на сапах в Кольском заливе, порулить квадроциклом и выйти в море, чтобы встретить китов
Начало: Мурманск, аэропорт, 10:00. Также можем забрать вас...
29 мая в 08:00
5 июн в 08:00
75 000 ₽ за человека
Зимний Кольский: Сияние Севера
3 дня
Зимний Кольский: Сияние Севера
Тур на Кольский полуостров: замедлим течение времени и насладимся суровой северной природой
12 дек в 10:00
21 фев в 10:00
от 31 900 ₽ за человека
Заполярные приключения на Кольском полуострове
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Заполярные приключения на Кольском полуострове
Начало: Г. Мурманск
20 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
от 47 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска