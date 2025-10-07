Вы посетите легендарную Териберку, насладитесь арктической кухней и отведаете свежевыловленные морепродукты, сможете окунуться в
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Обзорная экскурсия. Переезд в Териберку
Прибытие в Мурманск самостоятельно.
Рекомендуем прилетать в Мурманск до 12:00 первого дня или накануне, чтобы вы успели на старт программы. Начиная с 09:40 будет организована серия трансферов под ваши рейсы.
Предварительно старт программы будет в 14:00 в центре Мурманска (точное время и место встречи вам сообщат накануне).
По прибытии в Мурманск вас ждёт арктический обед в одном из лучших ресторанов Мурманска (включен в стоимость).
Отправляемся на мини-экскурсию по городу Мурманску.
Мы посетим знаменитый памятник защитникам Заполярья, известный как «Алеша».
Далее отправляемся в знаменитую Териберку (130 км в пути) с остановками для фото в живописных локациях.
По прибытии отправимся на наземную прогулку по Старой Териберке.
Мы проложили маршрут по самым впечатляющим уголкам природного парка, где вас ждут «небесные» качели и песчаный пляж.
Также посетим корабельное кладбище, где вы в полной мере прочувствуете быстротечность времени и сделаете атмосферные запоминающиеся кадры.
Для желающих мы будем рады организовать дополнительную интересную активность – арктическое купание в специальных гидрокостюмах в Териберке (стоимость по запросу).
Далее нас ждёт приветственный ужин в одном из самых популярных местных ресторанов, где вы отведаете свежайшие морские деликатесы и попробуете настойки из северных ягод.
В завершение дня для наших гостей мы подготовили посещение бани при отеле – тёплый свет парной, ароматный пар и чашка травяного чая станут идеальным завершением этого насыщенного дня!
Набираемся сил перед дальнейшими приключениями, завтра нас ждёт не менее интересный день.
Обратите внимание! Для заезда в сентябре в туре включено 2 выезда на «охоту» за северным сиянием с гидом-фотографом (выезды состоятся в наиболее благоприятные дни по прогнозу).
Морская прогулка в поисках китов. Знакомство с Северным Ледовитым океаном
Утро начинаем с сытного завтрака в отеле, далее по плану у нас морское приключение в поисках китов!
Готовимся к морской прогулке: подробный инструктаж по технике безопасности.
Выход на морскую прогулку — это не обычная прогулка вдоль побережья, это встреча с Северным Ледовитым океаном лицом к лицу, где каждый момент наполнен увлекательным открытием.
Выйдя в море, вы окунетесь в атмосферу, где природа обладает неповторимой привлекательностью.
Вас ждут таинственные туманные пейзажи и чистота северного воздуха.
Воды Баренцева моря скрывают немало своих обитателей: горбатых китов, касаток, дельфинов. Если Фортуна будет благоволить, вы увидите их своими глазами.
Обратите внимание! В Териберке очень крутой спуск с причала! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.
Во время морской прогулки вас ждёт поистине уникальное зрелище: наш дайвер нырнёт в холодные воды Баренцева моря, чтобы добыть для вас самые свежие дары северных глубин.
Вы станете свидетелями этого удивительного действа, а после — ценителями изысканного вкуса: прямо на борту мы устроим дегустацию только что выловленных морских деликатесов.
После моря мы отправимся на обед в местном ресторане, где попробуем блюда арктической кухни – вкуснейшие специалитеты Кольского полуострова.
После сытного обеда пойдем гулять по Териберке: посетим побережье сурового Северного Ледовитого океана, увидим своими глазами самую популярную достопримечательность Териберки – пляж «Яйца дракона», при наличии достаточного времени и желании группы отправимся к Батарейскому водопаду.
После прогулки мы вновь отправляемся в путь — нас ждёт дорога обратно в Мурманск.
Следующую ночь вы проведёте в уютном загородном глэмпинге.
Завершаем вечер вкусным арктическим ужином.
Отдыхаем, расслабляемся и набираемся сил для следующего, не менее активного и интересного дня нашего путешествия.
Озёра Ловозеро и Сейдозеро. Отправление к Хибинским горам
Завтрак в отеле, сбор вещей, встреча с гидом (возможен ранний выезд).
Отправляемся в поселок Ловозеро (170 км в пути).
Прибытие в Ловозеро, начало программы.
Знакомимся с гидом, проходим инструктаж по технике безопасности перед водной прогулкой на катере по оз. Ловозеро.
Отправляемся исследовать оз. Ловозеро на катере (протяженность маршрута составит 30 км в одну сторону). По пути насладимся великолепными пейзажами Ловозерских тундр.
Гид поведает историю этих таинственных мест, мы узнаем, почему саамы почитали эти озера как священные.
Прибытие к южному берегу оз. Ловозеро.
Отправляемся в мини-поход на 2,5 км через перевал к оз. Сейдозеро.
Во время похода встретим скалу Куйва и услышим таинственную легенду о происхождении Сейдъявра — «озера горных духов».
После сытного обеда (включён в стоимость) нас ждёт путешествие к живописным склонам Хибинских гор — суровым и величественным, как сама северная природа.
Дорога приведёт нас в г. Кировск, где мы заселимся в уютную гостиницу.
Вечером поужинаем в местном видовом ресторане, попробуем блюда северной кухни в тёплой, душевной атмосфере.
А после — время для отдыха: можно насладиться покоем, неспешно прогуляться, вдыхая хрустально-чистый горный воздух.
По желанию вы можете посетить спа-центр при гостинице, там сможете отдохнуть как телом, так и душой: расслабьтесь в бассейне, насладитесь паром в сауне или попробуйте впечатляющий хамам.
Отдыхаем и настраиваемся на следующий день наших приключений!
Багги-тур до горного озера. Катание на сап-бордах
Завтрак в отеле, встреча с гидом, отправление в багги-тур.
После подбора снаряжения и инструктажа выезжаем в сторону озера Малый Вудьявр и Кукисвумчоррского перевала. По пути делаем остановки в самых фотогеничных локациях.
Осмотрим снежники, оставшиеся от зимних лавин, озеро Длинное перед перевалом, озеро Сердцевидное.
Конечная точка маршрута — берег озера Щучьего на самом севере Хибинского массива. На обратном пути заезжаем на Рисйокский водопад.
Дорога без покрытия, каменистая. Небольшие участки с грязью. По пути преодолеем несколько бродов, глубокие лужи.
На берегу озера организуем небольшой пикник — с колбасками на гриле, чаем, бутербродами.
Катаемся на сап-бордах (если позволит погода).
Катание либо на озере Щучье, либо на озере Полигональное (по согласованию с участниками).
Насладившись пикником на свежем воздухе и вдоволь накатавшись на сап-досках по зеркальной глади озера, мы неспешно возвращаемся в Кировск, увозя с собой яркие впечатления этого дня.
Вечер встретит нас уютным светом ресторана (ужин включён в стоимость), где можно поделиться эмоциями за блюдами северной кухни, согретыми теплом гостеприимства.
А после — отдых в комфортабельном отеле, где мягкие подушки шепчут о скорых новых приключениях завтрашнего дня.
Путешествие в Ловозерские тундры на вездеходах. Возвращение в Мурманск
Завтракаем и собираемся в гостинице, встречаемся с гидом, отправляемся исследовать древние Ловозерские тундры.
Выезжаем в поселок Ревда, откуда и начнем исследовать гору Аллуайв.
Наше восхождение к вершине Аллуайв станет поистине эпичным приключением!
Вместо пешего треккинга мы отправимся на мощных вездеходах, которые легко покорят даже самые сложные участки горного рельефа.
Это путешествие откроет вам Кольский полуостров с новой стороны – вы пронесетесь по земле, пронизанной легендами и магией северных народов, наблюдая, как за окном сменяются потрясающие ландшафты.
Наш путь пройдет через скалистые перевалы и древние котлованы, напоминающие природные амфитеатры. Когда вездеходы достигнут вершины, перед вами откроются панорамы, от которых захватывает дух – бескрайние просторы тундры, зеркала озер и зубчатые горные хребты.
Каждое мгновение этого необычного восхождения будет наполнено мощью природы и адреналином настоящего приключения!
Среди всей этой красоты мы устроим для вас обед.
Вкусная еда посреди тундры в сочетании с видом на горы и яркими разнообразными красками вокруг – ммм, вы никогда не забудете этот невероятный опыт.
На этом наше приключение подходит к концу. Для улетающих из Мурманска, будет бесплатно организован групповой трансфер в город и аэропорт.
Да пребудет с вами Север!
Вылет из Мурманска рекомендуется планировать после 21:00. Отправление на поезде можно планировать после 20:00.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в комфортабельных отелях по программе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Формат тура
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Тур с проживанием 4 ночи для заездов 16.07-20.07.25 и 30.07-03.08.25
|198 800
|228 800
|Тур с проживанием 4 ночи для заезда 10.09-14.09.25
|208 800
|238 800
- для детей от 6 до 11 лет включительно – 4 500 руб. /чел. на все даты заезда;
- для компаний от 4 человек – 3 500 руб. на каждого участника (если с детьми от 6 до 11 лет, то взрослому – 3 500 руб., ребенку – 4 500 руб., скидки не суммируются).
Варианты проживания
База отдыха «45-ый Причал» (коттедж)
База отдыха «45-ый Причал» находится в поселке Лодейное села Териберка, в живописной местности, где можно отдохнуть от городской суеты и шума.
Номера оснащены удобными кроватями с ортопедическими матрасами. На стойке регистрации предоставляют Wi-Fi.
Отдыхающие могут самостоятельно приготовить на оборудованной общей кухне. Рядом есть ресторан.
Расстояние до аэропорта составляет 104,7 км, а до железнодорожного вокзала — 85,3 км. Все желающие могут заняться рыбной ловлей, которая широко распространена в окрестностях. Неподалёку располагается Каменный пляж.
Загородный глэмпинг
Утеплённые эко-шатры с террасой, доступные для проживания в любое время года.
Площадь шатра 28 м².
Базовая вместимость 2 гостя.
Оснащение шатров:
- одна двуспальная кровать (разделяется на две односпальные);
- столик и два стула;
- вешалка для одежды;
- электрический чайник и набор чайной посуды;
- светильники;
- электрические розетки;
- санузел (душевая кабина, туалет, раковина, фен, комплект полотенец на 2 человека)
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» находится в самом центре Кировска Мурманской области.
На территории есть салон красоты и тренажерный зал.
Развитая инфраструктура и остановки поблизости позволяют быстро и легко добраться в нужное место.
Для проживания предоставляются классические номера в спокойной цветовой гамме. Здесь есть вся необходимая мебель и техника для отдыха или работы.
По утрам сервируется завтрак по типу «шведский стол». В ресторане представлен широкий ассортимент блюд и напитков из меню.
Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал, оборудованный всем необходимым.
Рядом расположены остановка общественного транспорта, скверы, кафе и магазины. До горнолыжных склонов горы Айкуайвенчорр 7 минут езды на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 4 ночи в комфортабельных отелях по программе: 1 ночь - Териберка (коттедж), 1 ночь - загородный глэмпинг, 2 ночи - гостиница «Северная» (г. Кировск)
- Питание, указанное в программе: полный пансион, начиная с обеда в первый день тура, заканчивая обедом в последний день тура, накрытие
- Обзорная экскурсия по Мурманску (групповая)
- Тур в Териберку на побережье океана (групповой)
- Морская прогулка и поиски китов (групповая, 3-4 часа, индивидуальный фрахт)
- Дайвер и дегустация свежевыловленных продуктов на борту
- Экскурсия на оз. Ловозеро и Сейдозеро (групповая)
- Водная прогулка по оз. Ловозеро на катере (групповая)
- Багги-тур: Хибины (двухместное размещение на багги)
- Инструктор и аренда снаряжения
- Катание на сап-бордах
- Посещение бани по программе (1 сеанс)
- Посещение СПА-комплекса в г. Кировск (гостиница «Северная»)
- Входные билеты по программе
- Тур в Ловозерские тундры (групповой)
- 2 выезда на «охоту» за северным сиянием (для заезда 10 - 14 сентября)
- Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание на русском языке по программе
- Наземное транспортное обслуживание по программе (современный минивен или микроавтобус)
- Информационное сопровождение в течение тура
- Оформление пропусков в Териберку + сервисный сбор
- Групповой трансфер аэропорт - отель в первый день тура
- Групповой трансфер в аэропорт Мурманска после окончания экскурсии в последний день тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Сувениры, личные расходы
- Алкоголь вне программы
- Арктическое купание в Териберке в специальных костюмах (по желанию, под запрос)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- теплая куртка и штаны;
- теплая обувь;
- шапка;
- шарф;
- перчатки (берите с собой запасные вещи);
- солнечные очки;
- защитный крем для кожи;
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружка (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей;
- пенка для сидения на природе;
- репеллент.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На каком транспорте будем передвигаться?
Современный минивэн Mercedes Sprinter от 2017 года или подобный.
Увидим ли мы китов в Териберке?
Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, так как это природа. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено, и прогнозировать их появление практически невозможно.
Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море сурово, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.
Какое питание включено в стоимость?
В стоимость тура включен полный курс питания (завтрак, обед, ужин), начиная с обеда в первый день тура, заканчивая обедом в последний день тура.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
Если ли скидки на тур?
- для детей от 6 до 11 лет включительно – 4 500 руб. /чел. на все даты заезда;
- для компаний от 4 человек – 3 500 руб. на каждого участника (если с детьми от 6 до 11 лет, то взрослому – 3 500 руб., ребенку – 4 500 руб., скидки не суммируются).
Какие нюансы по прибытию и отправлению из тура необходимо учесть?
Предварительно старт программы будет в 14:00 в центре Мурманска (точное время и место встречи сообщат накануне).
Железнодорожный вокзал г. Мурманска находится практически в центре города, трансфер оттуда не предусмотрен.
С учётом близкого расстояния от железнодорожного вокзала до центра города вы можете планировать своё прибытие и убытие (убытие можно планировать на время после 20:00 в последний день тура).
Групповой трансфер из аэропорта в первый день тура предварительно планируется в 12:30 — 13:00.
Групповой трансфер в аэропорт будет организован сразу после окончания экскурсии в 5 день тура. Рекомендуем брать билеты с вылетом не ранее 21:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой минимальный возраст участников?
Если вы планируете путешествие с детьми, минимальный возраст детей от 6 лет при условии, что ребенок не будет кататься на сап-борде.
Катание на сап-борде доступно для участников от 18 лет.
На что стоит обратить внимание?
Для заезда в сентябре в туре включено 2 выезда на «охоту» за северным сиянием с гидом-фотографом (выезды состоятся в наиболее благоприятные дни по прогнозу).
В Териберке очень крутой спуск с причала! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.
Какая гарантия, что мы увидим северное сияние? (для заездов в сентябре)
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Если вы не увидите северное сияние своими глазами, скидки и возвраты не предусмотрены.
В тур включено 2 гарантированных выезда на «охоту» за северным сиянием, что повышает шансы его увидеть до 98%!
Как одеваться для поездки в Мурманск?
Даже летом в Мурманске температура может опускаться до +5 градусов, поэтому рекомендуем взять с собой термобелье, теплую куртку и штаны, теплую обувь, шапку, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи), солнечные очки, защитный крем для кожи.
Можно ли мне в тур, если раньше никогда не управлял багги/сап-бордом?
Конечно! Маршрут продуман до мелочей и отлично подходит для новичков. Мы отправляемся в тур по 2 человека на багги.
Можно в тур с собакой?
Если вы готовы оставить питомца на весь день в отеле, то можете взять его с собой, но на сами экскурсии, к сожалению, нет, в связи с существующими инфраструктурными ограничениями.
Также отели Мурманска не заселяют гостей с животными без предварительного согласования.
Рекомендуем планировать свое путешествие с четвероногим любимцем заблаговременно.