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Авторский тур
5 дней
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
«У нас своя хорошо подготовленная внедорожная техника»
Расписание: по понедельникам в 10.00
24 июня в 10:00
1 июля в 11:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
4 дня по Кольскому полуострову
«Джип-тур по горному массиву Хибин (К сердцу Хибин)»
27 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
«На джипах преодолеем километры бездорожья и увидим впечатляющие пейзажи, закаты и рассветы на полуостровах Средний и Рыбачий»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
32 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Начало: Мурманск
«Встречаемся в аэропорту и на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser по трассе «Кола» доезжаем до поворота к полуостровам Средний и Рыбачий на Титовке»
30 дек в 10:00
от 200 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Заполярье
Начало: Мурманск
«Встречаемся в аэропорту и на комфортабельных внедорожниках Toyota Land Cruiser по трассе «Кола» доезжаем до поворота к полуостровам Средний и Рыбачий на Титовке»
4 янв в 10:00
от 200 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина19 апреля 2024Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались
- ППалишева16 апреля 2024Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал
- ККатоликов16 апреля 2024Всё прошло без сучка и задоринки.
- ММария27 июля 2023Великолепная экскурсия на полуострова Рыбачий и Средний. И очень хорошая организация и экскурсии, и проживания в базовом лагере. Базовый лагерь
- ЕЕвгений1 июля 2023Не буду описывать что мы там увидели, думаю это понятно будет из описания тура. Хочу сказать про организацию. Это был
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Джиппинг»
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