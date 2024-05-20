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Авторский тур
2 дня
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Начало: г. Мурманск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
38 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
27 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
32 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Начало: Мурманск
30 дек в 10:00
от 200 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Заполярье
Начало: Мурманск
4 янв в 10:00
от 200 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ЕЕкатерина19 апреля 2024Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались
- ППалишева16 апреля 2024Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал
- ККатоликов16 апреля 2024Всё прошло без сучка и задоринки.
- ММихаил25 июля 2023Несмотря на мрачную погоду, все прошло просто замечательно. Поехали все запланированные места. Я увидел суровое северное лето.
- ТТатьяна27 июня 2023Здравствуйте, это путешествие то что нужно каждому, феерично! Знакомые с севером почерпнут впечатлений от Рыбачего. Я до сих пор там, это любовь 🥰
- ЛЛидия12 ноября 2022Автотур на Терский берегПрекрасный тур по Терскому берегу. Тур очень хорошо организован, на комфортной а/м с гидом Натальей, которая прекрасно справлялась с нашими запросами. Очень много увидели красивых мест, это у меня была третья поездка на Кольский полуостров.
- ЛЛидия7 ноября 2022Автотур на Терский берегСпасибо за прекрасное путешествие на Терский берег! Всё было отлично организованно.
- ТТатьяна14 июля 2022Автотур на Терский берегСплав по реке Колвица. Это были три незабываемых дня, полные эмоции! Спасибо организаторам за всё, за наше маленькое приключение. Мурманск теперь навсегда в моем сердце.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Джип-туры»
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