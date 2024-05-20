Джип-туры в Мурманске

Найдено 5 туров в категории «Джип-туры» в Мурманске, цены от 32 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
Начало: г. Мурманск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
38 200 за человека
4 дня по Кольскому полуострову
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
4 дня по Кольскому полуострову
27 июня в 10:00
4 июля в 10:00
от 40 900 за человека
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
32 000 за человека
Шаманский новогодний тур в Заполярье
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Начало: Мурманск
30 дек в 10:00
от 200 000 за человека
Рождественский тур в Заполярье
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Заполярье
Начало: Мурманск
4 янв в 10:00
от 200 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • Е
    Екатерина
    19 апреля 2024
    4 дня по Кольскому полуострову
    Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был создан чат, где обсуждались
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    все вопросы и делались важные объявления, а так же группа познакомилась между собой и смогла общаться в дальнейшем. Огромная благодарность гиду Екатерине, что сопровождала нас во все дни тура, гиду Дмитрию, что организовывал для нас охоту за сиянием, не оставляя надежды, а так же водителю Ивану, без которого комфортное передвижение и днём и ночью было бы затруднительно. Ценно и радостно, когда люди знакомящие тебя с новым местом, влюблены в это место, в свою работу, и с воодушевлением, теплотой и заботой погружают тебя в новый мир. Это многого стоит, спасибо!

    Тур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи былТур был организован принимающей стороной. Организационная часть не вызывает вопросов. За два дня до встречи был
  • П
    Палишева
    16 апреля 2024
    4 дня по Кольскому полуострову
    Всё замечательно. Менеджеры были на связи. Чудесный гид Максим возил нас в Териберку и по другим локациям. А также катал
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    на лыжах. Спасибо ему за внимание, пунктуальность. Было приятно с ним общаться. Теперь пожелания. Хорошо бы иметь побольше разных вариантов на случай плохой погоды. Мы смогли выкрутиться, почти ничего не потеряли. Опять таки благодаря Максиму)) Но я читала, что не у всех получается. Успехов! Спасибо!

  • К
    Католиков
    16 апреля 2024
    4 дня по Кольскому полуострову
    Всё прошло без сучка и задоринки.
    Всё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринкиВсё прошло без сучка и задоринки
  • М
    Михаил
    25 июля 2023
    Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
    Несмотря на мрачную погоду, все прошло просто замечательно. Поехали все запланированные места. Я увидел суровое северное лето.
    Несмотря на мрачную погоду, все прошло просто замечательно. Поехали все запланированные места. Я увидел суровое северное летоНесмотря на мрачную погоду, все прошло просто замечательно. Поехали все запланированные места. Я увидел суровое северное летоНесмотря на мрачную погоду, все прошло просто замечательно. Поехали все запланированные места. Я увидел суровое северное летоНесмотря на мрачную погоду, все прошло просто замечательно. Поехали все запланированные места. Я увидел суровое северное лето
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2023
    Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
    Здравствуйте, это путешествие то что нужно каждому, феерично! Знакомые с севером почерпнут впечатлений от Рыбачего. Я до сих пор там, это любовь 🥰
  • Л
    Лидия
    12 ноября 2022
    Автотур на Терский берег
    Прекрасный тур по Терскому берегу. Тур очень хорошо организован, на комфортной а/м с гидом Натальей, которая прекрасно справлялась с нашими запросами. Очень много увидели красивых мест, это у меня была третья поездка на Кольский полуостров.
  • Л
    Лидия
    7 ноября 2022
    Автотур на Терский берег
    Спасибо за прекрасное путешествие на Терский берег! Всё было отлично организованно.
  • Т
    Татьяна
    14 июля 2022
    Автотур на Терский берег
    Сплав по реке Колвица. Это были три незабываемых дня, полные эмоции! Спасибо организаторам за всё, за наше маленькое приключение. Мурманск теперь навсегда в моем сердце.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Джип-туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Автотур по полуостровам Средний и Рыбачий
  2. 4 дня по Кольскому полуострову
  3. Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
  4. Шаманский новогодний тур в Заполярье
  5. Рождественский тур в Заполярье
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Джип-туры" можно забронировать 5 авторских туров от 32 000 до 200 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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