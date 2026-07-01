1 день

Титовский водопад

11.00 из центра города отправляемся на западный берег Кольского залива, откуда открывается вид на порт и корабли, стоящие на рейде.

Затем продолжим путь к границе с Норвегией, по дороге увидим несколько озёр и северных рек. Остановимся в одном из главных мест воинской славы Мурманской области Долина славы.

Поднимемся к озеру Дикое одной из самых высоких точек Долины, откуда открываются виды на фьорд.

И затем отправимся к самому мощному на Кольском полуострове Титовскому водопаду.

Перекусим в кафе п. Титовка.

После обеда возвращаемся в Мурманск к 18.00.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086