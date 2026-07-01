Описание тура
Эта программа будет интересна тем, кто любит максимум максимум впечатлений, эмоций, видов. За 3 дня вы увидите горы, реки, озёра Кольского полуострова, а также Ледовитый океан.
Вы побываете в разных природных ландшафтах, каждый уникален и представляет одну из граней неповторимой красоты русского севера.
- Териберский водопад, падающий в Баренцево море среди рыжих скал Териберки, укрывающих логово древнего дракона, некогда обитавшего там по легендам.
- Места боевой славы Русского народа в красивейших уголках Кольского полуострова, крае тысяч озёр и рек с водопадами.
- А поездка в Ловозерские тундры впечатлит вас неземными, марсианскими, как говорят мои гости, видами.
- Главным впечатлением от тура станет конечно природа разнообразная и абсолютно уникальная. Как говорят мои гости никогда не думали, что такая природа есть в России. Кольский полуостров как другой мир.
Программа тура по дням
Титовский водопад
11.00 из центра города отправляемся на западный берег Кольского залива, откуда открывается вид на порт и корабли, стоящие на рейде.
Затем продолжим путь к границе с Норвегией, по дороге увидим несколько озёр и северных рек. Остановимся в одном из главных мест воинской славы Мурманской области Долина славы.
Поднимемся к озеру Дикое одной из самых высоких точек Долины, откуда открываются виды на фьорд.
И затем отправимся к самому мощному на Кольском полуострове Титовскому водопаду.
Перекусим в кафе п. Титовка.
После обеда возвращаемся в Мурманск к 18.00.
Легенды Териберки
В 8.00 от центра города отправимся в легендарную Териберку.
По пути сделаем пару фотостопов в бескрайней тундре и в Саду камней.
Главные локации этого дня знаменитый пляж Драконьи яйца, Логово дракона, Батарейское озеро и водопад. Также заедем на кладбище древних кораблей. Пообедаем в ресторане на побережье бухты.
Посетим песчаный пляж Баренцева моря с гигантскими качелями, выброшенным на берег кораблём, скелетом Левиафана и другими артобъектами.
Выйдем на морскую прогулку и увидим скалы Териберки со стороны моря, будем наблюдать за морскими обитателями китами, дельфинами, морскими котиками и другими.
к 21.00 вернёмся в отель в Мурманск
Ловозерские тундры
В этот день отправимся в невероятное место Силы!
Выезжаем в 9.00 из центра Мурманска.
Вы увидите ландшафты, от которых произойдёт перезагрузка сознания:
Слоёный рельеф каменистой тундры, головокружительные отвесные скалы и Цирки Раслака, удивительная северная природа с высоты птичьего полёта и вид на одни из древнейших гор России Хибины!
Перекусим на вершине скалистого плато с чаем и пирогами.
К 17.00 возвращение в Мурманск.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Сопровождение гида
- Экскурсионное обслуживание
- Ланч в Ловозерских тундрах
- Проживание (2 ночи) с завтраком или без в зависимости от даты тура
- Фото и видео материалы, снятые гидом во время тура
Что не входит в цену
- Перелёт в /из Мурманска
- Обеды и ужины
- Встреча в аэропорту
Пожелания к путешественнику
Гостю важно иметь при себе паспорт/свидетельство о рождении во время поездок по программе.
необходимо иметь соответствующую сезону, климатическим условиям Кольского полуострова и характеру поездки одежду и обувь. (С удовольствием проконсультирую по этому поводу на конкретную дату поездки).
Прошу учесть, что категорически запрещён алкоголь во время поездок по программе.
Очень важно предупредить об особенностях здоровья ограниченных возможностях здоровья, наличии заболеваний до начала поездки, если таковые имеются. Это позволит мне предусмотреть детали и сделать поездки наиболее комфортными для группы.