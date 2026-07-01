Мои заказы

Дыхание Севера

Эта программа будет интересна тем, кто любит максимум впечатлений
Дыхание СевераФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дыхание СевераФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дыхание СевераФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Эта программа будет интересна тем, кто любит максимум максимум впечатлений, эмоций, видов. За 3 дня вы увидите горы, реки, озёра Кольского полуострова, а также Ледовитый океан.
Вы побываете в разных природных ландшафтах, каждый уникален и представляет одну из граней неповторимой красоты русского севера.

  • Териберский водопад, падающий в Баренцево море среди рыжих скал Териберки, укрывающих логово древнего дракона, некогда обитавшего там по легендам.
  • Места боевой славы Русского народа в красивейших уголках Кольского полуострова, крае тысяч озёр и рек с водопадами.
  • А поездка в Ловозерские тундры впечатлит вас неземными, марсианскими, как говорят мои гости, видами.
  • Главным впечатлением от тура станет конечно природа разнообразная и абсолютно уникальная. Как говорят мои гости никогда не думали, что такая природа есть в России. Кольский полуостров как другой мир.

Программа тура по дням

1 день

Титовский водопад

11.00 из центра города отправляемся на западный берег Кольского залива, откуда открывается вид на порт и корабли, стоящие на рейде.

Затем продолжим путь к границе с Норвегией, по дороге увидим несколько озёр и северных рек. Остановимся в одном из главных мест воинской славы Мурманской области Долина славы.

Поднимемся к озеру Дикое одной из самых высоких точек Долины, откуда открываются виды на фьорд.

И затем отправимся к самому мощному на Кольском полуострове Титовскому водопаду.

Перекусим в кафе п. Титовка.

После обеда возвращаемся в Мурманск к 18.00.

Титовский водопадТитовский водопадТитовский водопад
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Легенды Териберки

В 8.00 от центра города отправимся в легендарную Териберку.

По пути сделаем пару фотостопов в бескрайней тундре и в Саду камней.

Главные локации этого дня знаменитый пляж Драконьи яйца, Логово дракона, Батарейское озеро и водопад. Также заедем на кладбище древних кораблей. Пообедаем в ресторане на побережье бухты.

Посетим песчаный пляж Баренцева моря с гигантскими качелями, выброшенным на берег кораблём, скелетом Левиафана и другими артобъектами.

Выйдем на морскую прогулку и увидим скалы Териберки со стороны моря, будем наблюдать за морскими обитателями китами, дельфинами, морскими котиками и другими.

к 21.00 вернёмся в отель в Мурманск

Легенды ТериберкиЛегенды ТериберкиЛегенды Териберки
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ловозерские тундры

В этот день отправимся в невероятное место Силы!

Выезжаем в 9.00 из центра Мурманска.

Вы увидите ландшафты, от которых произойдёт перезагрузка сознания:

Слоёный рельеф каменистой тундры, головокружительные отвесные скалы и Цирки Раслака, удивительная северная природа с высоты птичьего полёта и вид на одни из древнейших гор России Хибины!

Перекусим на вершине скалистого плато с чаем и пирогами.

К 17.00 возвращение в Мурманск.

Ловозерские тундрыЛовозерские тундрыЛовозерские тундры
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение гида
  • Экскурсионное обслуживание
  • Ланч в Ловозерских тундрах
  • Проживание (2 ночи) с завтраком или без в зависимости от даты тура
  • Фото и видео материалы, снятые гидом во время тура
Что не входит в цену
  • Перелёт в /из Мурманска
  • Обеды и ужины
  • Встреча в аэропорту
Пожелания к путешественнику

Гостю важно иметь при себе паспорт/свидетельство о рождении во время поездок по программе.

необходимо иметь соответствующую сезону, климатическим условиям Кольского полуострова и характеру поездки одежду и обувь. (С удовольствием проконсультирую по этому поводу на конкретную дату поездки).

Прошу учесть, что категорически запрещён алкоголь во время поездок по программе.

Очень важно предупредить об особенностях здоровья ограниченных возможностях здоровья, наличии заболеваний до начала поездки, если таковые имеются. Это позволит мне предусмотреть детали и сделать поездки наиболее комфортными для группы.

Визы
Информацию следует уточнить в мид рф. Организатор тура оформит необходимые разрешительные документы для посещения всех локаций по программе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Роман
Роман — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Роман. Мой профиль - приключения, насыщенные дни в самых ярких локациях и создание по настоящему дружеской атмосферы. И есть у меня один дар - путешествуя со мной люди по новому узнают себя.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры на «Дыхание Севера»

Зов Севера: Мурманск, Териберка, саамская деревня и прогулка по Баренцеву морю к китам
На машине
4 дня
5 отзывов
Лучший выбор
Зов Севера: Мурманск, Териберка, саамская деревня и прогулка по Баренцеву морю к китам
Познакомиться с хаски и оленями, погрузиться в традиции саамов и заглянуть в Кировск
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:15. Отель «Меридиан» (г. Му...
23 июл в 12:15
10 сен в 12:15
29 600 ₽ за человека
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову для вашей компании
На машине
3 дня
2 отзыва
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову для вашей компании
Отведать суп териберского рыбака, арктические морепродукты и рыбу и десерты из северных ягод
Начало: Аэропорт Мурманска, время зависит от вашего рейса
Завтра в 08:00
10 июл в 08:00
85 000 ₽ за человека
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики в мини-группе
На машине
4 дня
1 отзыв
Очарование Севера: этнодеревня, Териберка и столица Арктики в мини-группе
Побывать в самом крупном городе за полярным кругом и в гостях у саамов
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, в течение дня. ...
11 июл в 08:00
12 июл в 08:00
64 900 ₽ за человека
Горы и водопады Севера: тур на Кольский полуостров в мини-группе
На машине
Джиппинг
5 дней
Горы и водопады Севера: тур на Кольский полуостров в мини-группе
Увидеть Хибины, посетить Териберку и добраться на джипах к реке Рисйок
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, время - по дого...
12 июл в 08:00
15 июл в 08:00
64 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска
от 47 035 ₽ за человека