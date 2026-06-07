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Зов Севера: Мурманск, Териберка, саамская деревня и прогулка по Баренцеву морю

Познакомиться с хаски и оленями, погрузиться в традиции саамов и заглянуть в Кировск
Север покажет свой суровый и завораживающий характер: впереди Мурманск с площадью «Пять углов», легендарным ледоколом «Ленин» и панорамой Кольского залива. Путешествие продолжится в Териберке, где откроются виды Баренцева моря и
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пляжа «Яйца драконов». Морская прогулка даст шанс увидеть маяк, китов и птичьи колонии у берегов.

В саамской деревне «Огни Имандры» узнаете о быте местных народов, побываете среди чумов и увидите северных животных. Завершением станет поездка к водопадам.

4.8
5 отзывов
Зов Севера: Мурманск, Териберка, саамская деревня и прогулка по Баренцеву морю
Зов Севера: Мурманск, Териберка, саамская деревня и прогулка по Баренцеву морю
Зов Севера: Мурманск, Териберка, саамская деревня и прогулка по Баренцеву морю

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные рейсы и поезда:
— из Санкт-Петербурга: рейс 5N 507 (вылет 10:00, прибытие 11:50) или SU 6341 (вылет 08:25, прибытие 10:20); поезд № 016А «Арктика» (отправление в 10:10, прибытие 12:10 в день тура);
— из Москвы: рейс 5N-521 (вылет 08:25, прибытие 10:50); поезд № 016А «Арктика» (отправление в 00:46, прибытие 12:10 в день тура, время в пути — полтора суток);
— из Новосибирска: рейс 5N-572 (вылет 08:05, прибытие 11:50).

Рекомендуется заранее ознакомиться с прогнозом погоды и подобрать соответствующую экипировку.
Необходимо иметь при себе паспорт РФ и медицинский полис.

Рекомендуемые вещи:
— удобная спортивная обувь (местность каменистая);
— тёплая куртка или ветровка;
— головной убор (шапка или панама);
— средство от насекомых.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Мурманском

В 12:15 запланирована встреча группы в аэропорту. В 13:00 встретим прибывающих поездом или ранними рейсами у отеля «Меридиан». Отель расположен в центре города, на площади Пять углов, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного, автобусного и морского вокзалов. Из аэропорта сюда удобно добраться на маршрутном такси № 106 до остановки «Площадь Пять углов».

После сборов начнётся большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску. Предстоит знакомство с крупнейшим городом, расположенным за Северным полярным кругом, на живописном побережье Кольского залива Баренцева моря. Мурманск не имеет старинного центра, однако вся городская жизнь сосредоточена вокруг площади Пять углов — ансамбля зданий второй половины 20 века и административного сердца города.

Маршрут пройдёт по главной магистрали — проспекту Ленина. В программе — осмотр атомного ледокола «Ленин», посещение озера Семёновского с храмом Спаса на Водах, памятником воинам-зенитчикам и монументом Защитникам Советского Заполярья «Алёша».

После экскурсии предусмотрен комплексный обед в кафе города. По желанию можно посетить ледокол «Ленин» (за дополнительную плату) или заменить посещение на экскурсию в Музей Северного морского флота. Для участников с тарифом с проживанием предусмотрено размещение в отеле.

Знакомство с МурманскомЗнакомство с МурманскомЗнакомство с МурманскомЗнакомство с МурманскомЗнакомство с Мурманском
2 день

Териберка - легенда Кольского полуострова

После завтрака состоится встреча у отеля «Меридиан». Выезжаем в посёлок Териберка — одно из самых известных мест Кольского полуострова.

Дорога пройдёт через безлюдные и живописные пространства, сравнимые по красоте с суровой природой Норвегии. По пути запланированы остановки для осмотра тундровых пейзажей, каменных россыпей и многочисленных рек и озёр в окружении сопок.

Программа включает экскурсию к водопаду и каменному пляжу драконьих яиц (в зимнее время подвозка на снегоходах, в тёплое время года — пешая прогулка). Эти места поражают величием и загадочностью: старые корабли напоминают о прошлом, а каменные глыбы, словно древние идолы, хранят свои тайны.

Свободное время выделено на обед в посёлке Териберка. После обеда состоится морская прогулка — путешествие на судне в открытое Баренцево море с посещением маяка и птичьего базара. При ясной погоде возможны встречи с китами, поэтому фотоаппараты лучше держать наготове.

Вечером запланировано возвращение в Мурманск и трансфер в отель.

Териберка - легенда Кольского полуостроваТериберка - легенда Кольского полуостроваТериберка - легенда Кольского полуостроваТериберка - легенда Кольского полуостроваТериберка - легенда Кольского полуостроваТериберка - легенда Кольского полуострова
3 день

Саамская деревня и Кировск

После завтрака группа собирается у отеля «Меридиан». Далее следует переезд в саамскую деревню «Огни Имандры».

Посещение деревни позволит познакомиться с культурой и бытом саамов — коренного народа Кольского полуострова, Норвегии, Швеции и Финляндии. По пути гид расскажет о традиционных промыслах, мифах и обрядах, особенностях жизни в арктическом климате и священных местах региона.

В деревне гостей встретят по древнему обычаю, с приветствием на саамском языке. Предусмотрена прогулка по территории, знакомство с традиционными жилищами — чумами и куваксами, утварью и ремёслами. Особое внимание уделим аллее заговорённых идолов. Во время экскурсии можно понаблюдать за животными: оленями, хаски, лисами, песцами и кроликами.

В программу входит арктический обед. В меню блюда из рыбы и оленины — уха из трески и котлета из оленины с томлёной гречкой.

Далее маршрут ведёт в город Кировск. Здесь предусмотрено посещение Альпийского ботанического сада и музейно-выставочного центра «Апатит».

Вечером — возвращение в Мурманск и трансфер в отель.

Саамская деревня и КировскСаамская деревня и КировскСаамская деревня и КировскСаамская деревня и КировскСаамская деревня и КировскСаамская деревня и КировскСаамская деревня и КировскСаамская деревня и Кировск
4 день

Водопады и прощание с Заполярьем

После завтрака участники освобождают номера. До 10:00 предоставлено свободное время. Затем группа собирается у отеля «Меридиан».

Программа дня включает экскурсию к водопадам. Во время остановки запланирована чайная пауза в природных декорациях северного края. После экскурсии — возвращение в Мурманск, далее трансфер на вокзал и в аэропорт.

Рекомендуемое время вылета — после 18:30.

Водопады и прощание с ЗаполярьемВодопады и прощание с ЗаполярьемВодопады и прощание с ЗаполярьемВодопады и прощание с ЗаполярьемВодопады и прощание с Заполярьем

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Без проживания29 600 ₽
2-местное размещение (за одного)49 400 ₽
1-местное58 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (при выбранном тарифе)
  • 2 обеда и 3 завтрака для тарифа с проживанием
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты на все объекты тура по программе
  • Морская прогулка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мурманска и обратно
  • Проживание (при выборе тарифа без проживания)
  • Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Экскурсия на ледокол «Ленин» (при наборе группы от 10 человек) - 1400 ₽ с чел
  • Обратите внимание: стоимость тура указана с учётом тарифа без проживания
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:15. Отель «Меридиан» (г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23), 13:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 166 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
И
Хочу выразить благодарность за организованное путешествие — три дня пролетели очень насыщенно, словно целая декада. Особая признательность нашему замечательному сопровождающему, который сделал экскурсии по-настоящему увлекательными.
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В
Недавно побывала в туре за Полярным кругом, который длился всего три дня, но оставил ощущение настоящего отдыха и восстановления — казалось, что провела там намного больше времени. Гид Василий искренне
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делился своими знаниями и любовью к северу. Также хочу отметить водителя, который всегда уверенно и спокойно управлял транспортом, создавая комфорт и безопасность для всей группы, а еще был очень отзывчив в любых вопросах. Единственное, что хотелось бы изменить — увеличить время для наблюдения северного сияния, потому что два часа на это дело — слишком мало. В целом, поездка оставила только положительные впечатления.

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Ю
Три дня, проведённые в путешествии, оставили только приятные впечатления. Хотя северное сияние нам не удалось застать, поездка всё равно порадовала. Побывать в Териберке я мечтала давно, и наконец-то это случилось.
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Местная природа впечатляет — Баренцево море и просторный песчаный берег. Очень благодарна нашему гиду Светлане за заботу и внимание, а также водителю и всей компании за наш отдых. Теперь задумалась о том, чтобы вернуться туда летом.

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С
Хочется выразить признательность за отличную организацию поездки, особенно за продуманный выбор мест для проживания и питания. Благодаря внимательному подходу гида удалось увидеть множество достопримечательностей и успеть насладиться коротким светлым временем полярного дня. Было приятно иметь рядом человека, который действительно увлечен севером и умеет отлично планировать время. Программа оказалась очень плотной и интересной. Буду с нетерпением ждать новых путешествий и встреч!
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М
Поездка прошла отлично — маршрут был продуман до мельчайших деталей и программа действительно захватывающая! Гид Василий поразил большим багажом знаний и подачей, от которой не устаешь. Спасибо организаторам за такую возможность!
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Тур входит в следующие категории Мурманска

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