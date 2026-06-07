Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные рейсы и поезда:
— из Санкт-Петербурга: рейс 5N 507 (вылет 10:00, прибытие 11:50) или SU 6341 (вылет 08:25, прибытие 10:20); поезд № 016А «Арктика» (отправление в 10:10, прибытие 12:10 в день тура);
— из Москвы: рейс 5N-521 (вылет 08:25, прибытие 10:50); поезд № 016А «Арктика» (отправление в 00:46, прибытие 12:10 в день тура, время в пути — полтора суток);
— из Новосибирска: рейс 5N-572 (вылет 08:05, прибытие 11:50).
Рекомендуется заранее ознакомиться с прогнозом погоды и подобрать соответствующую экипировку.
Необходимо иметь при себе паспорт РФ и медицинский полис.
Рекомендуемые вещи:
— удобная спортивная обувь (местность каменистая);
— тёплая куртка или ветровка;
— головной убор (шапка или панама);
— средство от насекомых.
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском
В 12:15 запланирована встреча группы в аэропорту. В 13:00 встретим прибывающих поездом или ранними рейсами у отеля «Меридиан». Отель расположен в центре города, на площади Пять углов, в 10 минутах ходьбы от железнодорожного, автобусного и морского вокзалов. Из аэропорта сюда удобно добраться на маршрутном такси № 106 до остановки «Площадь Пять углов».
После сборов начнётся большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску. Предстоит знакомство с крупнейшим городом, расположенным за Северным полярным кругом, на живописном побережье Кольского залива Баренцева моря. Мурманск не имеет старинного центра, однако вся городская жизнь сосредоточена вокруг площади Пять углов — ансамбля зданий второй половины 20 века и административного сердца города.
Маршрут пройдёт по главной магистрали — проспекту Ленина. В программе — осмотр атомного ледокола «Ленин», посещение озера Семёновского с храмом Спаса на Водах, памятником воинам-зенитчикам и монументом Защитникам Советского Заполярья «Алёша».
После экскурсии предусмотрен комплексный обед в кафе города. По желанию можно посетить ледокол «Ленин» (за дополнительную плату) или заменить посещение на экскурсию в Музей Северного морского флота. Для участников с тарифом с проживанием предусмотрено размещение в отеле.
Териберка - легенда Кольского полуострова
После завтрака состоится встреча у отеля «Меридиан». Выезжаем в посёлок Териберка — одно из самых известных мест Кольского полуострова.
Дорога пройдёт через безлюдные и живописные пространства, сравнимые по красоте с суровой природой Норвегии. По пути запланированы остановки для осмотра тундровых пейзажей, каменных россыпей и многочисленных рек и озёр в окружении сопок.
Программа включает экскурсию к водопаду и каменному пляжу драконьих яиц (в зимнее время подвозка на снегоходах, в тёплое время года — пешая прогулка). Эти места поражают величием и загадочностью: старые корабли напоминают о прошлом, а каменные глыбы, словно древние идолы, хранят свои тайны.
Свободное время выделено на обед в посёлке Териберка. После обеда состоится морская прогулка — путешествие на судне в открытое Баренцево море с посещением маяка и птичьего базара. При ясной погоде возможны встречи с китами, поэтому фотоаппараты лучше держать наготове.
Вечером запланировано возвращение в Мурманск и трансфер в отель.
Саамская деревня и Кировск
После завтрака группа собирается у отеля «Меридиан». Далее следует переезд в саамскую деревню «Огни Имандры».
Посещение деревни позволит познакомиться с культурой и бытом саамов — коренного народа Кольского полуострова, Норвегии, Швеции и Финляндии. По пути гид расскажет о традиционных промыслах, мифах и обрядах, особенностях жизни в арктическом климате и священных местах региона.
В деревне гостей встретят по древнему обычаю, с приветствием на саамском языке. Предусмотрена прогулка по территории, знакомство с традиционными жилищами — чумами и куваксами, утварью и ремёслами. Особое внимание уделим аллее заговорённых идолов. Во время экскурсии можно понаблюдать за животными: оленями, хаски, лисами, песцами и кроликами.
В программу входит арктический обед. В меню блюда из рыбы и оленины — уха из трески и котлета из оленины с томлёной гречкой.
Далее маршрут ведёт в город Кировск. Здесь предусмотрено посещение Альпийского ботанического сада и музейно-выставочного центра «Апатит».
Вечером — возвращение в Мурманск и трансфер в отель.
Водопады и прощание с Заполярьем
После завтрака участники освобождают номера. До 10:00 предоставлено свободное время. Затем группа собирается у отеля «Меридиан».
Программа дня включает экскурсию к водопадам. Во время остановки запланирована чайная пауза в природных декорациях северного края. После экскурсии — возвращение в Мурманск, далее трансфер на вокзал и в аэропорт.
Рекомендуемое время вылета — после 18:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Без проживания
|29 600 ₽
|2-местное размещение (за одного)
|49 400 ₽
|1-местное
|58 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (при выбранном тарифе)
- 2 обеда и 3 завтрака для тарифа с проживанием
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты на все объекты тура по программе
- Морская прогулка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мурманска и обратно
- Проживание (при выборе тарифа без проживания)
- Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Экскурсия на ледокол «Ленин» (при наборе группы от 10 человек) - 1400 ₽ с чел
- Обратите внимание: стоимость тура указана с учётом тарифа без проживания