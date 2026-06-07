Север покажет свой суровый и завораживающий характер: впереди Мурманск с площадью «Пять углов», легендарным ледоколом «Ленин» и панорамой Кольского залива. Путешествие продолжится в Териберке, где откроются виды Баренцева моря и

пляжа «Яйца драконов». Морская прогулка даст шанс увидеть маяк, китов и птичьи колонии у берегов. В саамской деревне «Огни Имандры» узнаете о быте местных народов, побываете среди чумов и увидите северных животных. Завершением станет поездка к водопадам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные рейсы и поезда:

— из Санкт-Петербурга: рейс 5N 507 (вылет 10:00, прибытие 11:50) или SU 6341 (вылет 08:25, прибытие 10:20); поезд № 016А «Арктика» (отправление в 10:10, прибытие 12:10 в день тура);

— из Москвы: рейс 5N-521 (вылет 08:25, прибытие 10:50); поезд № 016А «Арктика» (отправление в 00:46, прибытие 12:10 в день тура, время в пути — полтора суток);

— из Новосибирска: рейс 5N-572 (вылет 08:05, прибытие 11:50).

Рекомендуется заранее ознакомиться с прогнозом погоды и подобрать соответствующую экипировку.

Необходимо иметь при себе паспорт РФ и медицинский полис.

Рекомендуемые вещи:

— удобная спортивная обувь (местность каменистая);

— тёплая куртка или ветровка;

— головной убор (шапка или панама);

— средство от насекомых.