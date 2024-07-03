Наше путешествие начнется в г. Мурманске.

Старт в 11.00 от гостиницы 69 параллель

Далее нам предстоит проехать около 100 км в сторону поселка Титовка. По пути любуемся видами северной дикой тундры. Нас ждет остановка в Долине Славы. Это мемориальный комплекс на правом берегу реки Западная Лица. В годы Великой Отечественной войны здесь проходили одни из самых ожесточенных боев за Заполярье.

По приезду в Титовку мы посетим небольшой музей, посвященный полуостровам и военному времени. Здесь гид познакомит Вас с историей полуостровов и событиями, произошедшими там в годы войны.

Далее наш путь пойдет по бездорожью. Мы обязательно остановимся на красивых каскадных водопадах реки Титовки и речки Юринги, где Вы сможете насладиться видами бушующих и падающих вниз с ревом потоков воды.

Следующая остановка Пьяный ручей, традиционная перед перевалом. Здесь гид расскажет Вам историю этого места и поведает о причине веселого названия ручья.

При подъёме на перевал нас ждет небольшая смотровая площадка с отличным видом на бескрайнюю тундру хребта Мустатунтури.

Далее мы спустимся с хребта к Мотовскому заливу и вскоре остановимся на смотровой площадке с живописным видом на Мотовский залив, губу Кутовую, полуостров Средний и полуостров Рыбачий.

Еще 10 км пути приведут нас в долину, которую в годы войны называли Долина Смерти.

Здесь нас ждет инструктаж по передвижению в горах и 1,5часовая прогулка на хребет Мустатунтури, где пролегала линия фронта. Вы только представьте, линия соприкосновения с врагом составляла всего 30 метров.

Мы прогуляемся по советским и немецким позициям и послушаем рассказы гида о тех событиях; посетим немецкую катакомбу и разгадаем тайну секретного немецкого оружия. Это настоящий музей под открытым небом.

В завершение выйдем на площадку с видом на Мотовский залив и губу Малую Волоковую (Кольские фьорды).

Далее нас ждет переезд nbsp;в наш кемпинг на берегу моря где вас ждет горячая банька и ужин.