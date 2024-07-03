Описание тура
Ты бы хотел почувствовать себя настоящим походником, путешественником, исследователем и покорителем тундры? Стоять и смотреть вдаль с крутых обрывов, вглядываясь в северный могучий океан, пожить в комфортных палатках на берегу моря в разных локациях, при этом, не таская огромный вес за плечами. Ощутить всю прелесть кочевой жизни, переезжая с места на место, но посещая все более и более красивые места с такими же авантюристами, как и ты. Обдать брызгами придорожные кусты, проезжая броды из красивых прозрачных ручейков. Встречать закаты и рассветы, весело и громко смеяться, а вечером делиться впечатлениями и эмоциями от прошедшего дня. Жми скорее на кнопку и путешествуй с нами!
Программа тура по дням
Приключения начинаются
Наше путешествие начнется в г. Мурманске.
Старт в 11.00 от гостиницы 69 параллель
Далее нам предстоит проехать около 100 км в сторону поселка Титовка. По пути любуемся видами северной дикой тундры. Нас ждет остановка в Долине Славы. Это мемориальный комплекс на правом берегу реки Западная Лица. В годы Великой Отечественной войны здесь проходили одни из самых ожесточенных боев за Заполярье.
По приезду в Титовку мы посетим небольшой музей, посвященный полуостровам и военному времени. Здесь гид познакомит Вас с историей полуостровов и событиями, произошедшими там в годы войны.
Далее наш путь пойдет по бездорожью. Мы обязательно остановимся на красивых каскадных водопадах реки Титовки и речки Юринги, где Вы сможете насладиться видами бушующих и падающих вниз с ревом потоков воды.
Следующая остановка Пьяный ручей, традиционная перед перевалом. Здесь гид расскажет Вам историю этого места и поведает о причине веселого названия ручья.
При подъёме на перевал нас ждет небольшая смотровая площадка с отличным видом на бескрайнюю тундру хребта Мустатунтури.
Далее мы спустимся с хребта к Мотовскому заливу и вскоре остановимся на смотровой площадке с живописным видом на Мотовский залив, губу Кутовую, полуостров Средний и полуостров Рыбачий.
Еще 10 км пути приведут нас в долину, которую в годы войны называли Долина Смерти.
Здесь нас ждет инструктаж по передвижению в горах и 1,5часовая прогулка на хребет Мустатунтури, где пролегала линия фронта. Вы только представьте, линия соприкосновения с врагом составляла всего 30 метров.
Мы прогуляемся по советским и немецким позициям и послушаем рассказы гида о тех событиях; посетим немецкую катакомбу и разгадаем тайну секретного немецкого оружия. Это настоящий музей под открытым небом.
В завершение выйдем на площадку с видом на Мотовский залив и губу Малую Волоковую (Кольские фьорды).
Далее нас ждет переезд nbsp;в наш кемпинг на берегу моря где вас ждет горячая банька и ужин.
Ночуем в комфортных больших кемпинговых палатках на два отсека оснащенных туристическими кроватями, пенками и надувными подушками.
Три удивительных мыса полуострова Рыбачий
Завтрак и выезд на маршрут
Мы выдвинемся, в сторону nbsp;полуострова Рыбачьего.
Первая остановка на длинной песчаной полосе, которая красиво называется Кийская литораль. Здесь во время отлива море отступает более чем на 200 метров. Увидим одноименный остров Кий, а при хорошей и теплой погоде можно искупаться или просто побродить по нагреваемому солнцем мелководью.
Переезжаем до мыса Немецкого. Это крайняя северная точка европейской континентальной части России. Дальше только океан и северный полюс.
По пути к мысу Немецкий нас ждет еще осмотр Кекуров (вздыбленных, остроконечных как бритва, скал), прогулка к Вайдогубскому маяку и колодцу поморов.
Перекус и едем дальше.
Далее, мы направимся в Вайдагубу осматривать местный артефакт выброшенный океанским штормом рыболовный корабль.
После переедем на мыс Кекурский одно из красивейших, по нашему мнению, мест на побережье Рыбачьего. Прогуляемся и осмотрим скалы, нависающие над морем. Уникальное место, где миллионы лет назад произошел тектонический сдвиг, оставив вывернутые наизнанку пласты земной коры.
Насладившись видами Кекурского, мы направимся на восток вдоль побережья полуострова.
Проедем сквозь заброшенный гарнизон Скорбеевский, где во времена холодной войны процветала военная жизнь. Теперь только масштабные постройки напоминают про былую мощь ссср.
Далее мы переедем в губу Скорбеевскую.
Где подымимся, на мыс большой волоковой наслаждаясь видами с огромного утеса, а так же прогуляемся по удивительной красивой лагуне. Посетим древний лабиринт и водопад на реке Скорбеевка.
Далее, возвращаемся в наш лагерь, где вы сможете попариться в бане и отдохнуть с дороги.
Два брата и берег рыжих камней
Завтрак и выезд на маршрут.
Сегодня нам предстоит объехать по кругу полуостров Средний.
Дорога все время идет вдоль моря. Мы будем всматриваться в океан в надежде увидеть представителей морской фауны (китов, касаток, тюленей).
Совершим остановку на Английском утесе. Будем лежать на краю пропасти и смотреть вниз. Насладимся видами наступающего бескрайнего океана.
Далее мы прибудем к скалам Два брата древнее капище, два каменных мегалита, священные у саамов сейды Акка и Укка, окутанные местными легендами. Этот уникальный природный памятник представляет собой два 30метровых каменных останца. Это место силы никого не оставит равнодушным.
После каменных исполинов мы переедем на берег рыжих камней, к уникальному, фантастическому месту. Этот пляж протянулся на пару километров вдоль побережья на мысе Земляном. Миллионы лет природа с помощью двух стихий воды и ветра создавала инопланетный пейзаж и причудливые фигуры, похожие на животных и сказочных персонажей.
По пути будем проезжать береговую батарею из четырех пушек ранее которые охраняли вход в губу.
Далее, мы посетим каскад водопадов на ручье Корабельном и отправимся на выезд в Мурманск.
Время прибытия в Мурманск 19.00 - 20.00
прибытие
Окончание тура у гостиницы 69 парралель..
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда внедорожника или внедорожного автобуса, гсм
- Весь трансфер, проводы в аэропорту в дни тура, весь внедорожный маршрут
- Услуги гида водителя на все время поездки
- 3х разовое питание. Горячее и бутерброды, нарезка, термосы с чаем
- Двухместные палатки с кроватями с размещением по гендерному признаку в кемпинге на берегу моря
- Общее оборудование в кемпинге, туалет, столовая стулья, столы, посуда и т. д
- Коврики (пенка)
- Посещение бани биотуалет в кемпинге
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Авиа и жд билеты
- Алкогольные напитки
- Перекус с утра в первый день на Титовке (кафе)
- Перекус на выезде на трассу в третий день на Титовке (кафе)
- Госпошлина оплата природного парка полуострова Рыбачий 370 рублей в день с человека данные за 2025г
- Спальник со сменным вкладышем. можно взять в аренду 1500 с человека
О чём нужно знать до поездки
1
Пожелания к путешественнику
Быть веселыми и классными
Визы
Поездка в данный тур возможна только гражданам России