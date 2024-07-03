Мои заказы

Джип-тур «Земля предков» на полуострове Рыбачий

Ты бы хотел почувствовать себя настоящим походником, путешественником, исследователем и покорителем тундры?
Описание тура

Ты бы хотел почувствовать себя настоящим походником, путешественником, исследователем и покорителем тундры? Стоять и смотреть вдаль с крутых обрывов, вглядываясь в северный могучий океан, пожить в комфортных палатках на берегу моря в разных локациях, при этом, не таская огромный вес за плечами. Ощутить всю прелесть кочевой жизни, переезжая с места на место, но посещая все более и более красивые места с такими же авантюристами, как и ты. Обдать брызгами придорожные кусты, проезжая броды из красивых прозрачных ручейков. Встречать закаты и рассветы, весело и громко смеяться, а вечером делиться впечатлениями и эмоциями от прошедшего дня. Жми скорее на кнопку и путешествуй с нами!

Программа тура по дням

1 день

Приключения начинаются

  • Наше путешествие начнется в г. Мурманске.

  • Старт в 11.00 от гостиницы 69 параллель

  • Далее нам предстоит проехать около 100 км в сторону поселка Титовка. По пути любуемся видами северной дикой тундры. Нас ждет остановка в Долине Славы. Это мемориальный комплекс на правом берегу реки Западная Лица. В годы Великой Отечественной войны здесь проходили одни из самых ожесточенных боев за Заполярье.

  • По приезду в Титовку мы посетим небольшой музей, посвященный полуостровам и военному времени. Здесь гид познакомит Вас с историей полуостровов и событиями, произошедшими там в годы войны.

  • Далее наш путь пойдет по бездорожью. Мы обязательно остановимся на красивых каскадных водопадах реки Титовки и речки Юринги, где Вы сможете насладиться видами бушующих и падающих вниз с ревом потоков воды.

  • Следующая остановка Пьяный ручей, традиционная перед перевалом. Здесь гид расскажет Вам историю этого места и поведает о причине веселого названия ручья.

  • При подъёме на перевал нас ждет небольшая смотровая площадка с отличным видом на бескрайнюю тундру хребта Мустатунтури.

  • Далее мы спустимся с хребта к Мотовскому заливу и вскоре остановимся на смотровой площадке с живописным видом на Мотовский залив, губу Кутовую, полуостров Средний и полуостров Рыбачий.

  • Еще 10 км пути приведут нас в долину, которую в годы войны называли Долина Смерти.

  • Здесь нас ждет инструктаж по передвижению в горах и 1,5часовая прогулка на хребет Мустатунтури, где пролегала линия фронта. Вы только представьте, линия соприкосновения с врагом составляла всего 30 метров.

  • Мы прогуляемся по советским и немецким позициям и послушаем рассказы гида о тех событиях; посетим немецкую катакомбу и разгадаем тайну секретного немецкого оружия. Это настоящий музей под открытым небом.

  • В завершение выйдем на площадку с видом на Мотовский залив и губу Малую Волоковую (Кольские фьорды).

  • Далее нас ждет переезд nbsp;в наш кемпинг на берегу моря где вас ждет горячая банька и ужин.

  • Ночуем в комфортных больших кемпинговых палатках на два отсека оснащенных туристическими кроватями, пенками и надувными подушками.

2 день

Три удивительных мыса полуострова Рыбачий

  • Завтрак и выезд на маршрут

  • Мы выдвинемся, в сторону nbsp;полуострова Рыбачьего.

  • Первая остановка на длинной песчаной полосе, которая красиво называется Кийская литораль. Здесь во время отлива море отступает более чем на 200 метров. Увидим одноименный остров Кий, а при хорошей и теплой погоде можно искупаться или просто побродить по нагреваемому солнцем мелководью.

  • Переезжаем до мыса Немецкого. Это крайняя северная точка европейской континентальной части России. Дальше только океан и северный полюс.

  • По пути к мысу Немецкий нас ждет еще осмотр Кекуров (вздыбленных, остроконечных как бритва, скал), прогулка к Вайдогубскому маяку и колодцу поморов.

  • Перекус и едем дальше.

  • Далее, мы направимся в Вайдагубу осматривать местный артефакт выброшенный океанским штормом рыболовный корабль.

  • После переедем на мыс Кекурский одно из красивейших, по нашему мнению, мест на побережье Рыбачьего. Прогуляемся и осмотрим скалы, нависающие над морем. Уникальное место, где миллионы лет назад произошел тектонический сдвиг, оставив вывернутые наизнанку пласты земной коры.

  • Насладившись видами Кекурского, мы направимся на восток вдоль побережья полуострова.

  • Проедем сквозь заброшенный гарнизон Скорбеевский, где во времена холодной войны процветала военная жизнь. Теперь только масштабные постройки напоминают про былую мощь ссср.

  • Далее мы переедем в губу Скорбеевскую.

  • Где подымимся, на мыс большой волоковой наслаждаясь видами с огромного утеса, а так же прогуляемся по удивительной красивой лагуне. Посетим древний лабиринт и водопад на реке Скорбеевка.

  • Далее, возвращаемся в наш лагерь, где вы сможете попариться в бане и отдохнуть с дороги.

3 день

Два брата и берег рыжих камней

  • Завтрак и выезд на маршрут.

  • Сегодня нам предстоит объехать по кругу полуостров Средний.

  • Дорога все время идет вдоль моря. Мы будем всматриваться в океан в надежде увидеть представителей морской фауны (китов, касаток, тюленей).

  • Совершим остановку на Английском утесе. Будем лежать на краю пропасти и смотреть вниз. Насладимся видами наступающего бескрайнего океана.

  • Далее мы прибудем к скалам Два брата древнее капище, два каменных мегалита, священные у саамов сейды Акка и Укка, окутанные местными легендами. Этот уникальный природный памятник представляет собой два 30метровых каменных останца. Это место силы никого не оставит равнодушным.

  • После каменных исполинов мы переедем на берег рыжих камней, к уникальному, фантастическому месту. Этот пляж протянулся на пару километров вдоль побережья на мысе Земляном. Миллионы лет природа с помощью двух стихий воды и ветра создавала инопланетный пейзаж и причудливые фигуры, похожие на животных и сказочных персонажей.

  • По пути будем проезжать береговую батарею из четырех пушек ранее которые охраняли вход в губу.

  • Далее, мы посетим каскад водопадов на ручье Корабельном и отправимся на выезд в Мурманск.

  • Время прибытия в Мурманск 19.00 - 20.00

    прибытие

  • Окончание тура у гостиницы 69 парралель..

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда внедорожника или внедорожного автобуса, гсм
  • Весь трансфер, проводы в аэропорту в дни тура, весь внедорожный маршрут
  • Услуги гида водителя на все время поездки
  • 3х разовое питание. Горячее и бутерброды, нарезка, термосы с чаем
  • Двухместные палатки с кроватями с размещением по гендерному признаку в кемпинге на берегу моря
  • Общее оборудование в кемпинге, туалет, столовая стулья, столы, посуда и т. д
  • Коврики (пенка)
  • Посещение бани биотуалет в кемпинге
  • Хорошее настроение
Что не входит в цену
  • Авиа и жд билеты
  • Алкогольные напитки
  • Перекус с утра в первый день на Титовке (кафе)
  • Перекус на выезде на трассу в третий день на Титовке (кафе)
  • Госпошлина оплата природного парка полуострова Рыбачий 370 рублей в день с человека данные за 2025г
  • Спальник со сменным вкладышем. можно взять в аренду 1500 с человека
О чём нужно знать до поездки

1

Пожелания к путешественнику

Быть веселыми и классными

Визы

Поездка в данный тур возможна только гражданам России

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Максим
Максим — Тревел-эксперт
Всем привет. Я и наша команда активно занимаемся туризмом по Кольскому полуострову уже 5 лет. Основная специализация - это туры на полуостров Рыбачий. Наши желтые внедорожные автобусы знают все в
читать дальше

том районе. У нас лучшие гиды, так как мы местные - северяне, живем здесь всю жизнь и знаем каждый уголок нашего края. Наша цель - открыть для вас Суровый край таким, каким видим его мы. Завораживающим, сказочно красивым, необыкновенным. Таким, каким Вы его никогда не видели. Хотите погрузиться в Северный Ледовитый океан? А половить в тишине озерную рыбу? Мечтаете пожить в диких местах или забраться в горы? Это про Вас? Тогда присоединяйтесь к нам!

Тур входит в следующие категории Мурманска

