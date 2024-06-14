На джипах преодолеем километры
Описание тура
Организационные детали
Погода непредсказуема. Рекомендуем брать одежду и на солнечную погоду, и на дождливую, и на внезапное похолодание. Для сна в палатке необходимо термобельё и шерстяные носки. Не забудьте шапку, перчатки, удобную обувь, непромокаемую и непродуваемую куртку, личную аптечку, средство от комаров, налобный фонарик.
О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить организатору.
Проживание. В 2-местных современных палатках. Размещение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Выдаются пенки-коврики для сна. Дополнительно возможно арендовать спальники со сменными вкладышами (фирма Tramp, от 0 до −15, рассчитаны на позднюю осень).
Питание. Включено 3-разовое горячее питание. О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить организатору. Дополнительно оплачиваются 2 перекуса в кафе в Титовке.
Дети. Возраст по согласованию. Есть скидки.
Уровень сложности. Передвигаемся преимущественно на машине. Долгих прогулок не предусмотрено. Однако живём в полевых условиях, спим в палатках. Технику возможно зарядить только во время переездов, рекомендуем взять power bank.
Связь и интернет. Только «Мегафон». Связь есть не всегда.
Программа тура по дням
Земли с историей
Утром встречаемся в Мурманске. Рекомендуем прилететь днём ранее.
Проедем около 100 км в сторону посёлка Титовка. По дороге нас ждут виды северной тундры. Остановимся у мемориального комплекса «Долина Славы» и посетим музей, посвящённый военному времени и истории полуостровов. Гид расскажет про происходившие здесь события времён войны.
Далее нас ждут дикие места, бездорожье, бушующий рёв потоков каскадных водопадов, традиционная остановка у перевала и смотровая площадка. Насладимся панорамой бескрайней тундры и спустимся с хребта к Мотовскому заливу. Полюбуемся видом на полуострова Средний и Рыбачий и губу Кутовую.
Через 10 км окажемся в «Долине Смерти», где прогуляемся на хребет Муста-Тунтури. Здесь пролегала линия фронта. Увидим советские и немецкие позиции, катакомбу и узнаем тайну секретного оружия. Конечная точка треккинга — смотровая на Мотовской залив и губу Малую Волоковую.
Переезжаем на мыс Волоковой, где разобьём палаточный лагерь и приготовим горячий ужин.
Дикие и уникальные земли и бескрайний океан
После завтрака исследуем западную часть полуострова Средний. Всё время нас будет сопровождать море. Есть вероятность увидеть китов, тюленей и косаток.
Остановимся на мысу, чтобы полежать на краю пропасти и посмотреть вниз — испытаем будоражущие эмоции! Посетим древнее капище с двумя 30-метровыми каменными мегалитами. Узнаем легенды и рассмотрим уникальный природный памятник. Прогуляемся к берегу с рыжими камнями, где вода и ветер миллионы лет создавали инопланетный пейзаж на Земле. В таком невероятном месте пообедаем.
Во второй половине дня доедем до длинной песчаной полосы, увидим остров Кий. Желающие смогут искупаться. Достигнем крайней северной точки европейской континентальной части России — мыса Немецкий. Рассмотрим кекуры, Вайдогубский маяк, колодец поморов и выброшенный рыболовный корабль. Прогуляемся по уникальному месту полуострова Рыбачий, где когда-то произошёл тектонический сдвиг. Мыс Кекурский впечатлит нас своими скалами и открывающимся видом на океан.
Далее проедем сквозь заброшенный гарнизон в губу Скорбеевскую, где разобьём палаточный лагерь, вкусно поужинаем и пообщаемся.
Утро рядом с океаном и возвращение в Мурманск
Вновь встретим утро завтраком на природе и отправимся наслаждаться видами океана с мыса Большой Скорбеевский. Далее нас ждёт дорога в Мурманск. Обед по пути в кафе.
Ориентировочное прибытие в город — после 18:00. Проводим всех, кто улетает домой сегодня, до аэропорта.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|32 000 ₽
|Детский билет
|30 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды на внедорожнике или внедорожном автобусе (зависит от количества людей)
- Трансфер из/в аэропорт
- Работа гида-водителя
- Питание
- Аренда общегруппового снаряжения: палаток, шатра, кемпинговых стульев, столов, посуды
- Прокат личных пенок-ковриков для сна
- Входные билеты и оформление пропуска в природный парк
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно в ваш город
- Гостиница в Мурманске до и после тура
- 2 перекуса в кафе в 1-й и 3-й дни
- Прокат спальника фирмы Tramp (температурный режим от 0 до - 15) - 1000 рублей за весь тур