Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках

Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
В этом путешествии вы почувствуете себя исследователем и покорителем северных земель, пройдётесь по диким местам, где разворачивались важнейшие события, и полюбуетесь бескрайним океаном, стоя на краю пропасти.

На джипах преодолеем километры
читать дальше

бездорожья и увидим впечатляющие пейзажи, закаты и рассветы на полуостровах Средний и Рыбачий.

Восхитимся мощью волн, разбивающихся о скальные мысы, рассмотрим кекуры, древнее капище и линию фронта. Есть вероятность встретить китов, косаток и тюленей.

Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Погода непредсказуема. Рекомендуем брать одежду и на солнечную погоду, и на дождливую, и на внезапное похолодание. Для сна в палатке необходимо термобельё и шерстяные носки. Не забудьте шапку, перчатки, удобную обувь, непромокаемую и непродуваемую куртку, личную аптечку, средство от комаров, налобный фонарик.

О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить организатору.

Проживание. В 2-местных современных палатках. Размещение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Выдаются пенки-коврики для сна. Дополнительно возможно арендовать спальники со сменными вкладышами (фирма Tramp, от 0 до −15, рассчитаны на позднюю осень).

Питание. Включено 3-разовое горячее питание. О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить организатору. Дополнительно оплачиваются 2 перекуса в кафе в Титовке.

Дети. Возраст по согласованию. Есть скидки.

Уровень сложности. Передвигаемся преимущественно на машине. Долгих прогулок не предусмотрено. Однако живём в полевых условиях, спим в палатках. Технику возможно зарядить только во время переездов, рекомендуем взять power bank.

Связь и интернет. Только «Мегафон». Связь есть не всегда.

Программа тура по дням

1 день

Земли с историей

Утром встречаемся в Мурманске. Рекомендуем прилететь днём ранее.

Проедем около 100 км в сторону посёлка Титовка. По дороге нас ждут виды северной тундры. Остановимся у мемориального комплекса «Долина Славы» и посетим музей, посвящённый военному времени и истории полуостровов. Гид расскажет про происходившие здесь события времён войны.

Далее нас ждут дикие места, бездорожье, бушующий рёв потоков каскадных водопадов, традиционная остановка у перевала и смотровая площадка. Насладимся панорамой бескрайней тундры и спустимся с хребта к Мотовскому заливу. Полюбуемся видом на полуострова Средний и Рыбачий и губу Кутовую.

Через 10 км окажемся в «Долине Смерти», где прогуляемся на хребет Муста-Тунтури. Здесь пролегала линия фронта. Увидим советские и немецкие позиции, катакомбу и узнаем тайну секретного оружия. Конечная точка треккинга — смотровая на Мотовской залив и губу Малую Волоковую.

Переезжаем на мыс Волоковой, где разобьём палаточный лагерь и приготовим горячий ужин.

Земли с историейЗемли с историейЗемли с историейЗемли с историейЗемли с историейЗемли с историей
2 день

Дикие и уникальные земли и бескрайний океан

После завтрака исследуем западную часть полуострова Средний. Всё время нас будет сопровождать море. Есть вероятность увидеть китов, тюленей и косаток.

Остановимся на мысу, чтобы полежать на краю пропасти и посмотреть вниз — испытаем будоражущие эмоции! Посетим древнее капище с двумя 30-метровыми каменными мегалитами. Узнаем легенды и рассмотрим уникальный природный памятник. Прогуляемся к берегу с рыжими камнями, где вода и ветер миллионы лет создавали инопланетный пейзаж на Земле. В таком невероятном месте пообедаем.

Во второй половине дня доедем до длинной песчаной полосы, увидим остров Кий. Желающие смогут искупаться. Достигнем крайней северной точки европейской континентальной части России — мыса Немецкий. Рассмотрим кекуры, Вайдогубский маяк, колодец поморов и выброшенный рыболовный корабль. Прогуляемся по уникальному месту полуострова Рыбачий, где когда-то произошёл тектонический сдвиг. Мыс Кекурский впечатлит нас своими скалами и открывающимся видом на океан.

Далее проедем сквозь заброшенный гарнизон в губу Скорбеевскую, где разобьём палаточный лагерь, вкусно поужинаем и пообщаемся.

Дикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океанДикие и уникальные земли и бескрайний океан
3 день

Утро рядом с океаном и возвращение в Мурманск

Вновь встретим утро завтраком на природе и отправимся наслаждаться видами океана с мыса Большой Скорбеевский. Далее нас ждёт дорога в Мурманск. Обед по пути в кафе.

Ориентировочное прибытие в город — после 18:00. Проводим всех, кто улетает домой сегодня, до аэропорта.

Утро рядом с океаном и возвращение в МурманскУтро рядом с океаном и возвращение в МурманскУтро рядом с океаном и возвращение в МурманскУтро рядом с океаном и возвращение в МурманскУтро рядом с океаном и возвращение в Мурманск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет32 000 ₽
Детский билет30 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды на внедорожнике или внедорожном автобусе (зависит от количества людей)
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Работа гида-водителя
  • Питание
  • Аренда общегруппового снаряжения: палаток, шатра, кемпинговых стульев, столов, посуды
  • Прокат личных пенок-ковриков для сна
  • Входные билеты и оформление пропуска в природный парк
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно в ваш город
  • Гостиница в Мурманске до и после тура
  • 2 перекуса в кафе в 1-й и 3-й дни
  • Прокат спальника фирмы Tramp (температурный режим от 0 до - 15) - 1000 рублей за весь тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
Завершение: Г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

ИндивидуальныеГрупповыеДжиппингПрирода и пейзажиНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВодопадыДжип-турыВсе турыПолуостров РыбачийПопулярные местаКитыЖивотныеПолуостров Средний3-дневные турыПерезагрузка

Похожие туры из Мурманска

Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
21 500 за человека
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Начало: Мурманск, 9:00
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
110 100 за человека
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
64 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска
ХорошоТам