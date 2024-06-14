Погода непредсказуема. Рекомендуем брать одежду и на солнечную погоду, и на дождливую, и на внезапное похолодание. Для сна в палатке необходимо термобельё и шерстяные носки. Не забудьте шапку, перчатки, удобную обувь, непромокаемую и непродуваемую куртку, личную аптечку, средство от комаров, налобный фонарик.

О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить организатору.

Проживание. В 2-местных современных палатках. Размещение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Выдаются пенки-коврики для сна. Дополнительно возможно арендовать спальники со сменными вкладышами (фирма Tramp, от 0 до −15, рассчитаны на позднюю осень).

Питание. Включено 3-разовое горячее питание. О пищевых особенностях необходимо заранее сообщить организатору. Дополнительно оплачиваются 2 перекуса в кафе в Титовке.

Дети. Возраст по согласованию. Есть скидки.

Уровень сложности. Передвигаемся преимущественно на машине. Долгих прогулок не предусмотрено. Однако живём в полевых условиях, спим в палатках. Технику возможно зарядить только во время переездов, рекомендуем взять power bank.

Связь и интернет. Только «Мегафон». Связь есть не всегда.