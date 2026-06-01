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Экспедиция на ледоколе к Земле Франца-Иосифа и Новой Земле

Удивительное приключение для тех, кто жаждет новых открытий и побед! Начнётся путешествие в Мурманске, где вы подниметесь на борт атомного ледокола «50 лет Победы» и отправитесь бороздить Баренцево море, слушать
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лекции полярных экспертов, на лодках «Зодиак» выходить к скалистым берегам, знакомиться с Землёй Франца-Иосифа и изучать просторы Новой Земли, а также наблюдать за моржами и белыми медведями.

Именно здесь вы получите возможность отправить открытку из самого северного почтового отделения в мире, ощутить непередаваемые ощущения от вертолётного полёта, побывать на атмосферном острове Чамп, увидеть настоящую станцию на краю земли, почувствовать ритм жизни в высоких широтах и взглянуть на Арктику глазами тех, кто исследует Север каждый день.

Экспедиция на ледоколе к Земле Франца-Иосифа и Новой ЗемлеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Экспедиция на ледоколе к Земле Франца-Иосифа и Новой ЗемлеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Экспедиция на ледоколе к Земле Франца-Иосифа и Новой ЗемлеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Мурманск. Ночь в отеле

Наше путешествие начинается в Мурманске — это самый большой город за Северным полярным кругом, а также главные ворота Русской Арктики.

По прибытии в Мурманск трансфер доставит вас в отель в центре города (ночь в отеле входит в стоимость программы).

Отсюда начинается наш путь на Север, к самым труднодоступным архипелагам России. Впереди — маршрут, над созданием которого мы работали десятилетие.

Мурманск. Ночь в отелеМурманск. Ночь в отелеМурманск. Ночь в отелеМурманск. Ночь в отеле
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Мурманск. Встреча с командой

Утром в отеле вас ждет первый брифинг, где мы поделимся с вами важной информацией о предстоящем путешествии.

Вскоре после нашей встречи мы отправимся на базу Атомфлота, а во второй половине дня мы поднимемся на борт настоящего рабочего атомного ледокола «50 лет Победы».

Большая земля останется за кормой. Впереди — Баренцево море и путь по следам тех, для кого Север был не просто направлением, а делом всей жизни.

Мурманск. Встреча с командойМурманск. Встреча с командойМурманск. Встреча с командойМурманск. Встреча с командой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Курс на север. Баренцево море

Здесь, среди криков чаек, солёного ветра и холодной воды, особенно ясно чувствуешь: мы уже за Полярным кругом.

Баренцево море встречало и провожало великие полярные экспедиции. Сегодня мы услышим истории о самых героических из них.

На лекциях наших полярных экспертов обычные маршруты на карте превратятся в линии жизни тех, кто шёл туда, где заканчивался известный им мир.

Курс на север. Баренцево мореКурс на север. Баренцево мореКурс на север. Баренцево мореКурс на север. Баренцево море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Земля Франца-Иосифа. На пути к архипелагу

Ближайшие дни — сердце нашей экспедиции.

Несколько раз в день на лодках «Зодиак» мы будем выходить к скалистым берегам, исследовать острова во время пеших маршрутов и подниматься в небо на вертолётах, чтобы высадиться в лучших панорамных точках архипелага.

Земля Франца-Иосифа необитаема, но мы здесь не одни: в ближайшие дни мы увидим огромные лежбища моржей, знаменитые птичьи базары и, конечно, белых медведей — полноправных хозяев этих мест.

Мы пройдём по следам реальных экспедиций и услышим архивные записи там, где они когда-то и были написаны.

Земля Франца-Иосифа. На пути к архипелагуЗемля Франца-Иосифа. На пути к архипелагуЗемля Франца-Иосифа. На пути к архипелагуЗемля Франца-Иосифа. На пути к архипелагуЗемля Франца-Иосифа. На пути к архипелагу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелага

В ближайшие дни (5-9 дни экспедиции) мы исследуем главные жемчужины архипелага и настоящие чудеса арктической природы.

В одни из дней мы высадимся в легендарной бухте Тихая. Это по-настоящему знаковое место.

В 1912–1914 годах здесь зимовала экспедиция Георгия Седова, события которой легли в основу знаменитой повести «Два капитана». Позднее именно здесь открылась первая арктическая научная станция под руководством Ивана Папанина.

Мы буквально прикоснемся к исторической эпохе великих арктических исследований! А еще отсюда можно отправить открытку — из самого северного почтового отделения в мире.

Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелага
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелага

Одно из самых необычных мест на Земле Франца-Иосифа — это остров Чамп, знаменитый своими шаровыми конкрециями — камнями почти идеально круглой формы до нескольких метров в диаметре, происхождение которых до сих пор вызывает споры ученых.

Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелага
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелага

Остров Хейса — одна из ключевых точек архипелага, где находится действующая полярная метеостанция. Здесь и сегодня работают полярники, наблюдая за погодой, льдом и жизнью Арктики.

Это редкая возможность увидеть настоящую станцию на краю земли, почувствовать ритм жизни в высоких широтах и взглянуть на Арктику глазами тех, кто исследует Север каждый день.

Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелага
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелага

Продолжаем исследовать Землю Франца-Иосифа.

Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелага
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелага

Продолжаем исследовать Землю Франца-Иосифа.

Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелагаЗемля Франца-Иосифа. Исследование архипелага
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
10 день

Курс к Новой Земле. Архипелаг Новая Земля

Мы покидаем архипелаг и берём курс к Новой Земле.

Одна глава экспедиции завершается, но впереди нас ожидает новая — не менее яркая, сильная и по-своему прекрасная.

Этот морской переход — время осмыслить увиденное, услышать новые истории на борту и подготовиться к встрече с архипелагом, который открывает Север с другой стороны: еще более дикой и впечатляющей.

10-11 дни экспедиции посвящены архипелагу Новая Земля (мыс Желания, Оранские острова).

Новая Земля — кульминация нашего маршрута и совсем другая Арктика.

Полярные шапки и ледяные купола покрывают значительную часть архипелага, спускаются к морю и образуют мощные ледники.

На лодках «Зодиак» мы подойдем ближе к ледяным лабиринтам и увидим, как на наших глазах рождаются айсберги.

Одна из ключевых точек маршрута — мыс Желания, где Баренцево море встречается с Карским. Здесь мы увидим исторический маяк и законсервированную полярную станцию 1930-х годов — следы жизни людей на этом арктическом рубеже.

Курс к Новой Земле. Архипелаг Новая ЗемляКурс к Новой Земле. Архипелаг Новая ЗемляКурс к Новой Земле. Архипелаг Новая ЗемляКурс к Новой Земле. Архипелаг Новая Земля
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
11 день

Архипелаг Новая Земля

10-11 дни экспедиции посвящены архипелагу Новая Земля (мыс Желания, Оранские острова).

Следующая точка нашего маршрута — Большие Оранские острова. Это одно из главных природных чудес Новой Земли: на «Зодиаках» мы пройдём вдоль суровых берегов и увидим одно из крупнейших лежбищ моржей в западном регионе Арктики.

При благоприятных погодных условиях нас также ждут высадки и пешие маршруты по островам.

Архипелаг Новая ЗемляАрхипелаг Новая ЗемляАрхипелаг Новая Земля
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
12 день

Баренцево море

В эти дни мы подводим итоги нашего путешествия. Эти мгновения умиротворения, спокойствия и удовлетворения от достижения цели запоминаются навсегда.

Мы посмотрим фильм о нашем путешествии и снова переживем самые яркие и трогательные моменты.

Приятным завершением станет ужин с капитаном и живая музыка.

Баренцево мореБаренцево море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
13 день

Мурманск. Высадка с судна

Мы возвращаемся на Большую землю. За кормой остаются дни среди льдов, два великих архипелага и маршрут легендарных арктических экспедиций.

За время путешествия ледокол стал для нас целым миром, а люди на борту — не просто попутчиками, а близкими по духу участниками одной большой арктической истории.

Экспедиция завершается, но Север остаётся с нами навсегда — в кадрах, разговорах, воспоминаниях и чувстве, что все мы стали причастны к чему-то большему.

Проживание

Тур предусматривает размещение на борту атомного ледокола «50 лет Победы», а также ночевку в отеле в г. Мурманска накануне экспедиции.

Стоимость на 1 человека (при двухместном размещении в каюте) в зависимости от категории каюты, руб:

Каюта «Экспедиция»Полулюкс «Полярный»Люкс «Белый Медведь»Люкс «Айсберг»Люкс «Арктика»Люкс «Судовладельца»
Стоимость4 145 0005 445 0006 445 0006 645 0007 445 0008 145 000

Размещение с подселением возможно в каюте «Экспедиция».

Атомный ледокол «50 лет Победы»

На сегодняшний день — единственный атомный ледокол, который может достичь географической точки Северного полюса.

К услугам пассажиров удобные каюты и общественные зоны, на борту есть вертолет.

Вместимость — 124 пассажира.

Двухместные каюты размещены на палубе бака, палубах первого, второго и третьего моста.

На борту политика «открытого капитанского мостика» — пассажиры могут общаться с офицерами и капитаном.

Входит в стоимость круиза:

  • 4-разовое питание;
  • 24-часовая кофе-стейшн;
  • бассейн с подогретой морской водой;
  • высадки на побережье;
  • экскурсии на зодиаках;
  • полет на вертолете.
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Каюта «Экспедиция»

11 ночей

Площадь 14 м².

В каюте:

  • кровать, диван-кровать;
  • душевая;
  • телевизор;
  • 2 окна.
Каюта «Экспедиция»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Полулюкс «Полярный»

11 ночей

Площадь 21 м².

В каюте:

  • кровать, диван-кровать;
  • телевизор;
  • душевая;
  • 2 окна.
Полулюкс «Полярный»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Люкс «Белый Медведь»

11 ночей

Площадь 24 м².

В каюте:

  • 2 комнаты;
  • кровать, диван-кровать;
  • душевая;
  • телевизор;
  • 2 окна.
Люкс «Белый Медведь»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Люкс «Айсберг»

11 ночей

Площадь 27 м².

В каюте:

  • 2 комнаты;
  • кровать, диван-кровать;
  • ванная комната;
  • телевизор;
  • 2 окна.
Люкс «Айсберг»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Люкс «Арктика»

11 ночей

Площадь 31 м².

В каюте:

  • 2 комнаты;
  • кровать, диван-кровать;
  • ванная комната;
  • телевизор;
  • 4 окна.
Люкс «Арктика»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Люкс «Судовладельца»

11 ночей

Площадь 35 м².

В каюте:

  • 2 комнаты;
  • кровать, диван-кровать;
  • ванная комната;
  • телевизор;
  • 4 окна.
Люкс «Судовладельца»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Конгресс-отель «Меридиан»

1 ночь

Гостиница «Меридиан» 4* находится в Мурманске по адресу ул. Воровского, д. 5/23. Её расположение в центральной части города позволяет гостям легко добраться до главных достопримечательностей, таких как площадь Пяти углов.

Отель предлагает разнообразные варианты размещения, включая стандартные номера, апартаменты для новобрачных и президентские люксы, а также семейные и групповые номера. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного проживания: Wi-Fi, телефон, телевизор, а также средства личной гигиены и косметика для душа.

Для сна предусмотрены удобные кровати с высококачественной мебелью и матрасы с пружинным блоком Miracoil, который обеспечивает высокий уровень комфорта.

На территории гостиницы работает ресторан премиум-класса «М-Клуб». Здесь можно насладиться изысканными блюдами европейской и национальной кухни, а также обширной винной картой, составленной шеф-поваром.

В окрестностях отеля расположено множество развлечений, торговых центров и ресторанов.

Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в отеле «Меридиан» в Мурманске накануне круиза
  • Групповые трансферы в Мурманске: отель, аэропорт, судно
  • Вертолетные маршруты
  • Береговые экскурсии и другие мероприятия на лодках «Зодиак» в ходе путешествия
  • Информационное сопровождение полярными экспертами и экспедиционной командой
  • Четырехразовое питание, стойка с кофе и легкими закусками
  • Экспедиционная обувь для высадок на лед и острова
  • Фирменная экспедиционная куртка
  • Все информационные материалы, предоставляемые до начала путешествия
  • Электронный дневник путешествия с фотографиями и полнометражный фильм «Как это было»
  • Персональная медицинская страховка от несчастного случая на борту (100 000 евро покрытия включает, кроме прочих рисков, риски по экстренной эвакуации и репатриации)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Алкогольные напитки
  • Страхование багажа, страхование от отмены путешествия
  • Связь на борту судна
  • Чаевые для экспедиционной команды и персонала
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Это путешествие в отдаленный, малоисследованный и труднодоступный регион. Все мероприятия в ходе круиза зависят от ледовых и погодных условий и определяются экспедиционным лидером и капитаном. Фактический ход экспедиции может отличаться от заявленного. Встречи с заявленными представителями животного мира не гарантированы.

Что ещё нужно знать?

Вертолетные маршруты. Каждый гость сможет увидеть Арктику с высоты птичьего полета: вертолетные маршруты во время высадок уже включены в стоимость круиза. Вас ждут самые живописные и труднодоступные уголки архипелага и, конечно, лучшие панорамные виды Арктики.

Встречи с медведями. Наши круизы предоставляют уникальную возможность увидеть белых медведей в их естественной среде обитания.

Развлечения на борту. Лекции от полярных экспертов, творческие вечера, экскурсии в машинное отделение и даже общение с экипажем на мосту!

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена персональная медицинская страховка от несчастного случая на борту (100 000 евро покрытия включает, кроме прочих рисков, риски по экстренной эвакуации и репатриации).

В стоимость не включено страхование багажа, страхование от отмены путешествия.

Можно ли в экспедицию с детьми?

Возраст детей в этой экспедиции — с 12 лет. Это активное путешествие с множеством высадок и вертолетных операций. Ребенок должен понимать и соблюдать правила по технике безопасности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 124 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Мурманска

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