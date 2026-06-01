1 день

Мурманск. Ночь в отеле

Наше путешествие начинается в Мурманске — это самый большой город за Северным полярным кругом, а также главные ворота Русской Арктики.

По прибытии в Мурманск трансфер доставит вас в отель в центре города (ночь в отеле входит в стоимость программы).

Отсюда начинается наш путь на Север, к самым труднодоступным архипелагам России. Впереди — маршрут, над созданием которого мы работали десятилетие.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160