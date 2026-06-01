Программа тура по дням
Мурманск. Ночь в отеле
Наше путешествие начинается в Мурманске — это самый большой город за Северным полярным кругом, а также главные ворота Русской Арктики.
По прибытии в Мурманск трансфер доставит вас в отель в центре города (ночь в отеле входит в стоимость программы).
Отсюда начинается наш путь на Север, к самым труднодоступным архипелагам России. Впереди — маршрут, над созданием которого мы работали десятилетие.
Мурманск. Встреча с командой
Утром в отеле вас ждет первый брифинг, где мы поделимся с вами важной информацией о предстоящем путешествии.
Вскоре после нашей встречи мы отправимся на базу Атомфлота, а во второй половине дня мы поднимемся на борт настоящего рабочего атомного ледокола «50 лет Победы».
Большая земля останется за кормой. Впереди — Баренцево море и путь по следам тех, для кого Север был не просто направлением, а делом всей жизни.
Курс на север. Баренцево море
Здесь, среди криков чаек, солёного ветра и холодной воды, особенно ясно чувствуешь: мы уже за Полярным кругом.
Баренцево море встречало и провожало великие полярные экспедиции. Сегодня мы услышим истории о самых героических из них.
На лекциях наших полярных экспертов обычные маршруты на карте превратятся в линии жизни тех, кто шёл туда, где заканчивался известный им мир.
Земля Франца-Иосифа. На пути к архипелагу
Ближайшие дни — сердце нашей экспедиции.
Несколько раз в день на лодках «Зодиак» мы будем выходить к скалистым берегам, исследовать острова во время пеших маршрутов и подниматься в небо на вертолётах, чтобы высадиться в лучших панорамных точках архипелага.
Земля Франца-Иосифа необитаема, но мы здесь не одни: в ближайшие дни мы увидим огромные лежбища моржей, знаменитые птичьи базары и, конечно, белых медведей — полноправных хозяев этих мест.
Мы пройдём по следам реальных экспедиций и услышим архивные записи там, где они когда-то и были написаны.
Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелага
В ближайшие дни (5-9 дни экспедиции) мы исследуем главные жемчужины архипелага и настоящие чудеса арктической природы.
В одни из дней мы высадимся в легендарной бухте Тихая. Это по-настоящему знаковое место.
В 1912–1914 годах здесь зимовала экспедиция Георгия Седова, события которой легли в основу знаменитой повести «Два капитана». Позднее именно здесь открылась первая арктическая научная станция под руководством Ивана Папанина.
Мы буквально прикоснемся к исторической эпохе великих арктических исследований! А еще отсюда можно отправить открытку — из самого северного почтового отделения в мире.
Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелага
Одно из самых необычных мест на Земле Франца-Иосифа — это остров Чамп, знаменитый своими шаровыми конкрециями — камнями почти идеально круглой формы до нескольких метров в диаметре, происхождение которых до сих пор вызывает споры ученых.
Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелага
Остров Хейса — одна из ключевых точек архипелага, где находится действующая полярная метеостанция. Здесь и сегодня работают полярники, наблюдая за погодой, льдом и жизнью Арктики.
Это редкая возможность увидеть настоящую станцию на краю земли, почувствовать ритм жизни в высоких широтах и взглянуть на Арктику глазами тех, кто исследует Север каждый день.
Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелага
Продолжаем исследовать Землю Франца-Иосифа.
Земля Франца-Иосифа. Исследование архипелага
Продолжаем исследовать Землю Франца-Иосифа.
Курс к Новой Земле. Архипелаг Новая Земля
Мы покидаем архипелаг и берём курс к Новой Земле.
Одна глава экспедиции завершается, но впереди нас ожидает новая — не менее яркая, сильная и по-своему прекрасная.
Этот морской переход — время осмыслить увиденное, услышать новые истории на борту и подготовиться к встрече с архипелагом, который открывает Север с другой стороны: еще более дикой и впечатляющей.
10-11 дни экспедиции посвящены архипелагу Новая Земля (мыс Желания, Оранские острова).
Новая Земля — кульминация нашего маршрута и совсем другая Арктика.
Полярные шапки и ледяные купола покрывают значительную часть архипелага, спускаются к морю и образуют мощные ледники.
На лодках «Зодиак» мы подойдем ближе к ледяным лабиринтам и увидим, как на наших глазах рождаются айсберги.
Одна из ключевых точек маршрута — мыс Желания, где Баренцево море встречается с Карским. Здесь мы увидим исторический маяк и законсервированную полярную станцию 1930-х годов — следы жизни людей на этом арктическом рубеже.
Архипелаг Новая Земля
10-11 дни экспедиции посвящены архипелагу Новая Земля (мыс Желания, Оранские острова).
Следующая точка нашего маршрута — Большие Оранские острова. Это одно из главных природных чудес Новой Земли: на «Зодиаках» мы пройдём вдоль суровых берегов и увидим одно из крупнейших лежбищ моржей в западном регионе Арктики.
При благоприятных погодных условиях нас также ждут высадки и пешие маршруты по островам.
Баренцево море
В эти дни мы подводим итоги нашего путешествия. Эти мгновения умиротворения, спокойствия и удовлетворения от достижения цели запоминаются навсегда.
Мы посмотрим фильм о нашем путешествии и снова переживем самые яркие и трогательные моменты.
Приятным завершением станет ужин с капитаном и живая музыка.
Мурманск. Высадка с судна
Мы возвращаемся на Большую землю. За кормой остаются дни среди льдов, два великих архипелага и маршрут легендарных арктических экспедиций.
За время путешествия ледокол стал для нас целым миром, а люди на борту — не просто попутчиками, а близкими по духу участниками одной большой арктической истории.
Экспедиция завершается, но Север остаётся с нами навсегда — в кадрах, разговорах, воспоминаниях и чувстве, что все мы стали причастны к чему-то большему.
Проживание
Тур предусматривает размещение на борту атомного ледокола «50 лет Победы», а также ночевку в отеле в г. Мурманска накануне экспедиции.
Стоимость на 1 человека (при двухместном размещении в каюте) в зависимости от категории каюты, руб:
|Каюта «Экспедиция»
|Полулюкс «Полярный»
|Люкс «Белый Медведь»
|Люкс «Айсберг»
|Люкс «Арктика»
|Люкс «Судовладельца»
|Стоимость
|4 145 000
|5 445 000
|6 445 000
|6 645 000
|7 445 000
|8 145 000
Размещение с подселением возможно в каюте «Экспедиция».
Атомный ледокол «50 лет Победы»
На сегодняшний день — единственный атомный ледокол, который может достичь географической точки Северного полюса.
К услугам пассажиров удобные каюты и общественные зоны, на борту есть вертолет.
Вместимость — 124 пассажира.
Двухместные каюты размещены на палубе бака, палубах первого, второго и третьего моста.
На борту политика «открытого капитанского мостика» — пассажиры могут общаться с офицерами и капитаном.
Входит в стоимость круиза:
- 4-разовое питание;
- 24-часовая кофе-стейшн;
- бассейн с подогретой морской водой;
- высадки на побережье;
- экскурсии на зодиаках;
- полет на вертолете.
Варианты проживания
Каюта «Экспедиция»
Площадь 14 м².
В каюте:
- кровать, диван-кровать;
- душевая;
- телевизор;
- 2 окна.
Полулюкс «Полярный»
Площадь 21 м².
В каюте:
- кровать, диван-кровать;
- телевизор;
- душевая;
- 2 окна.
Люкс «Белый Медведь»
Площадь 24 м².
В каюте:
- 2 комнаты;
- кровать, диван-кровать;
- душевая;
- телевизор;
- 2 окна.
Люкс «Айсберг»
Площадь 27 м².
В каюте:
- 2 комнаты;
- кровать, диван-кровать;
- ванная комната;
- телевизор;
- 2 окна.
Люкс «Арктика»
Площадь 31 м².
В каюте:
- 2 комнаты;
- кровать, диван-кровать;
- ванная комната;
- телевизор;
- 4 окна.
Люкс «Судовладельца»
Площадь 35 м².
В каюте:
- 2 комнаты;
- кровать, диван-кровать;
- ванная комната;
- телевизор;
- 4 окна.
Конгресс-отель «Меридиан»
Гостиница «Меридиан» 4* находится в Мурманске по адресу ул. Воровского, д. 5/23. Её расположение в центральной части города позволяет гостям легко добраться до главных достопримечательностей, таких как площадь Пяти углов.
Отель предлагает разнообразные варианты размещения, включая стандартные номера, апартаменты для новобрачных и президентские люксы, а также семейные и групповые номера. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного проживания: Wi-Fi, телефон, телевизор, а также средства личной гигиены и косметика для душа.
Для сна предусмотрены удобные кровати с высококачественной мебелью и матрасы с пружинным блоком Miracoil, который обеспечивает высокий уровень комфорта.
На территории гостиницы работает ресторан премиум-класса «М-Клуб». Здесь можно насладиться изысканными блюдами европейской и национальной кухни, а также обширной винной картой, составленной шеф-поваром.
В окрестностях отеля расположено множество развлечений, торговых центров и ресторанов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отеле «Меридиан» в Мурманске накануне круиза
- Групповые трансферы в Мурманске: отель, аэропорт, судно
- Вертолетные маршруты
- Береговые экскурсии и другие мероприятия на лодках «Зодиак» в ходе путешествия
- Информационное сопровождение полярными экспертами и экспедиционной командой
- Четырехразовое питание, стойка с кофе и легкими закусками
- Экспедиционная обувь для высадок на лед и острова
- Фирменная экспедиционная куртка
- Все информационные материалы, предоставляемые до начала путешествия
- Электронный дневник путешествия с фотографиями и полнометражный фильм «Как это было»
- Персональная медицинская страховка от несчастного случая на борту (100 000 евро покрытия включает, кроме прочих рисков, риски по экстренной эвакуации и репатриации)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Алкогольные напитки
- Страхование багажа, страхование от отмены путешествия
- Связь на борту судна
- Чаевые для экспедиционной команды и персонала
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Это путешествие в отдаленный, малоисследованный и труднодоступный регион. Все мероприятия в ходе круиза зависят от ледовых и погодных условий и определяются экспедиционным лидером и капитаном. Фактический ход экспедиции может отличаться от заявленного. Встречи с заявленными представителями животного мира не гарантированы.
Что ещё нужно знать?
Вертолетные маршруты. Каждый гость сможет увидеть Арктику с высоты птичьего полета: вертолетные маршруты во время высадок уже включены в стоимость круиза. Вас ждут самые живописные и труднодоступные уголки архипелага и, конечно, лучшие панорамные виды Арктики.
Встречи с медведями. Наши круизы предоставляют уникальную возможность увидеть белых медведей в их естественной среде обитания.
Развлечения на борту. Лекции от полярных экспертов, творческие вечера, экскурсии в машинное отделение и даже общение с экипажем на мосту!
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость включена персональная медицинская страховка от несчастного случая на борту (100 000 евро покрытия включает, кроме прочих рисков, риски по экстренной эвакуации и репатриации).
В стоимость не включено страхование багажа, страхование от отмены путешествия.
Можно ли в экспедицию с детьми?
Возраст детей в этой экспедиции — с 12 лет. Это активное путешествие с множеством высадок и вертолетных операций. Ребенок должен понимать и соблюдать правила по технике безопасности.