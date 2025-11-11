Экспресс-путешествие в Арктику: Мурманск, Териберка и Кировск, северное сияние и милые олени
Увидеть кладбище кораблей, побывать в этнодеревне «Огни Имандры» и осмотреть атомный ледокол
Всего за 3 дня мы познакомим вас с Заполярьем, покажем завораживающие пейзажи и погрузим в историю этого удивительного региона.
Побываем в атмосферной рыбацкой деревушке Териберке, где увидим каменный пляж с «яйцами
дракона» — округлыми валунами, полюбуемся впечатляющим Батарейским водопадом и сможем покататься на качелях с видом на море.
В этнодеревне «Огни Имандры» вы узнаете о традициях саамов, пообщаетесь с хаски и, если сезон позволит, прокатитесь в оленьей упряжке.
В Кировске вас ждёт подъём на фуникулёре на гору Айкуайвенчорр, экскурсия по Ботаническому саду или посещение сказочной «Снежной деревни». Вы осмотрите главные достопримечательности Мурманска: монумент «Алёша» и атомный ледокол «Ленин».
А ещё мы будем охотиться на северное сияние — если погода не позволит в 1-й день, обязательно попытаем удачу во 2-й. Вы получите не только впечатления, но и снимки на профессиональный фотоаппарат.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем прибыть накануне старта тура, чтобы отдохнуть с дороги.
Программа тура по дням
1 день
Удивительная Териберка: кладбище кораблей, каменный пляж, Батарейский водопад и охота за северным сиянием
Встретимся в Мурманске и отправимся в Териберку. По пути остановимся у самой большой ветряной электростанции за Полярным кругом для фотографий.
По приезде посетим песчаный пляж с качелями, кладбище кораблей, каменный пляж с «яйцами дракона» и Батарейский водопад. В зимний период дорогу к пляжу и водопаду рекомендуем преодолевать на санях (за доплату), летом — пешком.
По желанию можно попробовать местные деликатесы — гребешков и морских ежей (оплачивается отдельно).
Пообедаем в кафе или перекусим, а после у вас будет свободное время для прогулок по побережью, сопкам и скалам.
Вечером вернёмся в Мурманск. При хорошей погоде в 21:00 выедем на охоту за северным сиянием с чаем и печеньем. Если погода не позволит, выезд перенесём на следующий день.
2 день
Этнодеревня «Огни Имандры», подъём на гору Айкуайвенчорр, Ботанический сад и музей камня
Сегодня посетим этнодеревню «Огни Имандры». На экскурсии вы услышите легенды о коренных народах Севера. Мы побываем в самом большом чуме в России, покормим оленей, пообщаемся с хаски, кроликами и гусями. Нас ждут игры саамов, а зимой — катание на оленьей упряжке.
Далее поедем в Кировск. Поднимемся на фуникулёре на гору Айкуайвенчорр, где будет время для прогулки и фотографий. По желанию можно заглянуть в ресторан «Плато» на чай или кофе.
В санатории «Тирвас» нас ждёт комплексный обед. После отправимся в Ботанический сад — самый северный в России. Там пройдёт экскурсия по парку и тропической оранжерее с редкими растениями. С конца декабря вместо сада мы посетим «Снежную деревню».
Завершим день в музее камня с мультимедийными экспозициями и макетами горных работ. По пути в Мурманск остановимся для наблюдения северного сияния, если не выезжали за ним в 1-й день.
3 день
Обзорная экскурсия по Мурманску: "Алёша", памятник "Ждущая", маяк и атомный ледокол "Ленин"
Сегодня мы познакомимся с основными достопримечательностями столицы Арктики и узнаем об истории основания и развития Мурманска. Посетим центральную площадь и место, где был заложен город-герой. Далее отправимся к мемориалу Защитникам Советского Заполярья — «Алёше», увидим памятник «Ждущая», мемориальный комплекс «Курск», маяк и атомный ледокол «Ленин» (внешний осмотр).
В завершение предусмотрен обед на морском вокзале или в одном из ресторанов города (оплачивается отдельно). Доставим вас к месту вашего проживания в Мурманске, на этом наш тур подошёл к концу, до новых встреч!
Стоимость тура
33 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
2 обеда
Трансферы по маршруту
Экскурсии по программе
Услуги гида
Охота на северное сияние со съёмкой на профессиональный фотоаппарат
Что не входит в цену
Билеты до Мурманска и обратно
Проживание
Питание вне программы
Дополнительные активности (по желанию)
Можем провести тур в индивидуальном формате только для вашей компании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, у ресторана «Тундра», ул. Полярные зори, д. 49 к. 2, 8:00
Завершение: Мурманск, доставим к месту вашего проживания, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 24 туристов
Я аттестованный гид по Мурманской области и коренной мурманчанин. Вместе с командой покажу вам самые красивые места нашего края.
Мы поможем осуществить вашу мечту побывать на Крайнем севере и увидеть аврору, китов, нашумевшую Териберку и Баренцево море (начало Северного Ледовитого океана), саамскую деревню.
Индивидуальный подход к каждому гостю Севера. Будем рады показать Кольский край во всей красе ✨
Рудой
11 ноя 2025
Хочется поблагодарить всю команду, которая помогла мне увидеть этот удивительный край. Большое спасибо Дмитрию за отличную экскурсию по Мурманску. Всегда подкупает любовь к родным местам и искренний интерес к его истории.
Огромная благодарность Юлии за организационные моменты тура. Всегда на связи, программа тура выполнена полностью, несмотря на возникшие объективные трудности. Спасибо, Юлия. Отдельная благодарность Александру за пойманное северное сияние. Териберка - это было не забываемо. Спасибо, Дмитрий. Если у вас только 3 дня - оптимальный вариант познакомиться с этим краем.