Встретимся в Мурманске и отправимся в Териберку. По пути остановимся у самой большой ветряной электростанции за Полярным кругом для фотографий.

По приезде посетим песчаный пляж с качелями, кладбище кораблей, каменный пляж с «яйцами дракона» и Батарейский водопад. В зимний период дорогу к пляжу и водопаду рекомендуем преодолевать на санях (за доплату), летом — пешком.

По желанию можно попробовать местные деликатесы — гребешков и морских ежей (оплачивается отдельно).

Пообедаем в кафе или перекусим, а после у вас будет свободное время для прогулок по побережью, сопкам и скалам.

Вечером вернёмся в Мурманск. При хорошей погоде в 21:00 выедем на охоту за северным сиянием с чаем и печеньем. Если погода не позволит, выезд перенесём на следующий день.