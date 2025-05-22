Мои заказы

Уик-энд на Кольском: дегустация морепродуктов, Териберка, киты и экскурсия по Мурманску

Отведать свежих гребешков, отправиться на морские прогулки и увидеть атомный ледокол «Ленин»
Приглашаем отправиться на Кольский полуостров за эффектными кадрами, яркими впечатлениями и гастрономическими открытиями.

Вас ждут морские прогулки в поисках китов и косаток — их появление нельзя гарантировать, поэтому мы увеличим наши
читать дальше

шансы и устроим сразу 2 выхода в Баренцево море.

Жить будем в Териберке — удивительном рыбацком посёлке, где можно увидеть кладбище кораблей, каменный пляж с яйцами дракона и даже огромный скелет кита.

А ещё устроим дегустацию свежайших деликатесов прямиком со дна океана: вас научат правильно разделывать и употреблять гребешков и морских ежей.

Последний день проведём в Мурманске: осмотрим первый в мире атомный ледокол и другие достопримечательности столицы Арктики.

5
1 отзыв
Уик-энд на Кольском: дегустация морепродуктов, Териберка, киты и экскурсия по Мурманску
Уик-энд на Кольском: дегустация морепродуктов, Териберка, киты и экскурсия по Мурманску
Уик-энд на Кольском: дегустация морепродуктов, Териберка, киты и экскурсия по Мурманску

Описание тура

Организационные детали

.

Программа тура по дням

1 день

Путешествие в Териберку: морская прогулка и дегустация

Трансфер из аэропорта или с вокзала — самостоятельно. В 12:00 отправимся в Териберку, а по пути заедем в гипермаркет — в посёлке магазины и аптеки могут быть закрыты. Проехать предстоит около 2,5 часов. По пути будем любоваться тундрой и останавливаться для фотографий.

По прибытии заселимся в отель и поедим. В стоимость включён комплексный обед: куриный суп или уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод. Обращаем внимание: по независящим от организаторов причинам обед может быть отменён.

Дальше взойдём на борт корабля и начнём морскую прогулку. Понаблюдаем за птичьими базарами, полюбуемся суровыми отвесными скалами, а если повезёт, увидим китов, косаток и других обитателей Баренцева моря. Их появление зависит от множества факторов, но мы будем надеяться на удачу.

Сегодня или завтра вас будет ждать дегустация свежих морепродуктов: гребешков и морских ежей. Вы научитесь правильно разделывать и употреблять в сыром виде. Из-за погодных условий и наличия морепродуктов дегустация может быть отменена. Стоимость тура будет пересчитана.

В свободное время вы можете самостоятельно прогуляться. Увидеть места съёмок фильма «Левиафан» и огромный скелет кита, пройтись по песчаному пляжу, покататься на качелях, посидеть на троне Посейдона и сделать эффектные кадры на фоне корабля, выброшенного на берег.

Путешествие в Териберку: морская прогулка и дегустацияПутешествие в Териберку: морская прогулка и дегустацияПутешествие в Териберку: морская прогулка и дегустацияПутешествие в Териберку: морская прогулка и дегустацияПутешествие в Териберку: морская прогулка и дегустацияПутешествие в Териберку: морская прогулка и дегустация
2 день

Кладбище кораблей и природный парк «Териберка»

После завтрака продолжим исследовать Териберку. Побываем на кладбище кораблей и увидим остовы судов, торчащих из-под тёмных вод. Посетим природный парк «Териберка»: полюбуемся Батарейским водопадом и погуляем по каменному пляжу «Яйца драконов». После обеда (оплачивается дополнительно) вновь отправимся на морскую прогулку.

Вечером у вас будет свободное время, чтобы погулять самостоятельно и поужинать.

Кладбище кораблей и природный парк «Териберка»Кладбище кораблей и природный парк «Териберка»Кладбище кораблей и природный парк «Териберка»Кладбище кораблей и природный парк «Териберка»Кладбище кораблей и природный парк «Териберка»
3 день

Возвращение в Мурманск и отъезд

Позавтракаем и поедем обратно в Мурманск. Вы узнаете, откуда появилось название города, увидите главные достопримечательности.
Посетим Морской вокзал и осмотрим атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной установкой.

После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы пройтись по Мурманску, купить сувениры и поужинать.

Возвращение в Мурманск и отъездВозвращение в Мурманск и отъездВозвращение в Мурманск и отъездВозвращение в Мурманск и отъездВозвращение в Мурманск и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет60 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед и дегустация морепродуктов
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Морские прогулки (2 выхода по 3 часа)
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансферы из/в аэропорт
  • 1-местное размещение
  • Стоимость тура в праздничные дни составит 64 100 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, холл отеля «Мередиан», 12:00
Завершение: Мурманск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Мурманске
Провёл экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Иван Михайлович. Гид с опытом работы более 10 лет, организатор снегоходных, водных туристических программ по Кольскому полуострову от 1 до 7 дней. Наша команда — коренные жители Заполярья, которые отлично знают особенности своего края. Мы не просто организуем туры, мы отвечаем за вас и за вашу безопасность! Мы стараемся сделать ваш отдых комфортным и сотрудничаем с лучшими местами размещения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алёна
22 мая 2025
Китов видели в обе морские прогулки. Судна были очень разные, готовьтесь к тому, что будет прохладно, может даже холодно. В целом с погодой повезло.

Морепродукты свежайшие, гид Руслан возил нас в
читать дальше

исключительно в хорошие места в Териберке, везде было вкусно и очень сытно. Отель весьма приличный, превзошёл ожидания. Автомобиль комфортный, гид Руслан - отличный рассказчик и профессиональный водитель.

В Мурманске понравилась часть с посещением атомного ледокола. По совету гида перед отлётом самостоятельно посетили краеведческий музей, он оказался современным диджитализированным пространством. Жаль, что пришли поздно и не хватило времени осмотреть все этажи.

Сбалансированная программа насладиться новыми для себя пейзажами, неспешно погулять, надышаться свежим воздухом, вкусно наесться.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Киты, квадроциклы, сапы и деликатесы - Кольский на максималках (всё включено)
На машине
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
3 дня
3 отзыва
Киты, квадроциклы, сапы и деликатесы - Кольский на максималках (всё включено)
Поплавать в Кольском заливе, прокатиться по берегу океана и выйти в море, чтобы встретить китов
Начало: Мурманск, аэропорт, 10:00. Также можем забрать вас...
29 мая в 08:00
5 июн в 08:00
75 000 ₽ за человека
За атмосферой Арктики: тур из Мурманска в Териберку с дегустацией и прогулками по главным местам
На машине
3 дня
2 отзыва
За атмосферой Арктики: тур из Мурманска в Териберку с дегустацией и прогулками по главным местам
Отправиться к океану, увидеть затопленные корабли и пейзажи из «Левиафана» и отведать морепродуктов
Начало: Мурманск, центр города (около ТК «Северное нагорно...
9 мая в 10:00
15 мая в 10:00
42 000 ₽ за человека
Киты, Териберка, водопады. 4 дня на Кольском полуострове
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Киты, Териберка, водопады. 4 дня на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
11 июн в 10:00
18 июн в 10:00
от 66 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска