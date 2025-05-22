Трансфер из аэропорта или с вокзала — самостоятельно. В 12:00 отправимся в Териберку, а по пути заедем в гипермаркет — в посёлке магазины и аптеки могут быть закрыты. Проехать предстоит около 2,5 часов. По пути будем любоваться тундрой и останавливаться для фотографий.

По прибытии заселимся в отель и поедим. В стоимость включён комплексный обед: куриный суп или уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод. Обращаем внимание: по независящим от организаторов причинам обед может быть отменён.

Дальше взойдём на борт корабля и начнём морскую прогулку. Понаблюдаем за птичьими базарами, полюбуемся суровыми отвесными скалами, а если повезёт, увидим китов, косаток и других обитателей Баренцева моря. Их появление зависит от множества факторов, но мы будем надеяться на удачу.

Сегодня или завтра вас будет ждать дегустация свежих морепродуктов: гребешков и морских ежей. Вы научитесь правильно разделывать и употреблять в сыром виде. Из-за погодных условий и наличия морепродуктов дегустация может быть отменена. Стоимость тура будет пересчитана.

В свободное время вы можете самостоятельно прогуляться. Увидеть места съёмок фильма «Левиафан» и огромный скелет кита, пройтись по песчаному пляжу, покататься на качелях, посидеть на троне Посейдона и сделать эффектные кадры на фоне корабля, выброшенного на берег.