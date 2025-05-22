Уик-энд на Кольском: дегустация морепродуктов, Териберка, киты и экскурсия по Мурманску
Отведать свежих гребешков, отправиться на морские прогулки и увидеть атомный ледокол «Ленин»
Приглашаем отправиться на Кольский полуостров за эффектными кадрами, яркими впечатлениями и гастрономическими открытиями.
Вас ждут морские прогулки в поисках китов и косаток — их появление нельзя гарантировать, поэтому мы увеличим наши шансы и устроим сразу 2 выхода в Баренцево море.
шансы и устроим сразу 2 выхода в Баренцево море.
Жить будем в Териберке — удивительном рыбацком посёлке, где можно увидеть кладбище кораблей, каменный пляж с яйцами дракона и даже огромный скелет кита.
А ещё устроим дегустацию свежайших деликатесов прямиком со дна океана: вас научат правильно разделывать и употреблять гребешков и морских ежей.
Последний день проведём в Мурманске: осмотрим первый в мире атомный ледокол и другие достопримечательности столицы Арктики.
Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
1 день
Путешествие в Териберку: морская прогулка и дегустация
Трансфер из аэропорта или с вокзала — самостоятельно. В 12:00 отправимся в Териберку, а по пути заедем в гипермаркет — в посёлке магазины и аптеки могут быть закрыты. Проехать предстоит около 2,5 часов. По пути будем любоваться тундрой и останавливаться для фотографий.
По прибытии заселимся в отель и поедим. В стоимость включён комплексный обед: куриный суп или уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод. Обращаем внимание: по независящим от организаторов причинам обед может быть отменён.
Дальше взойдём на борт корабля и начнём морскую прогулку. Понаблюдаем за птичьими базарами, полюбуемся суровыми отвесными скалами, а если повезёт, увидим китов, косаток и других обитателей Баренцева моря. Их появление зависит от множества факторов, но мы будем надеяться на удачу.
Сегодня или завтра вас будет ждать дегустация свежих морепродуктов: гребешков и морских ежей. Вы научитесь правильно разделывать и употреблять в сыром виде. Из-за погодных условий и наличия морепродуктов дегустация может быть отменена. Стоимость тура будет пересчитана.
В свободное время вы можете самостоятельно прогуляться. Увидеть места съёмок фильма «Левиафан» и огромный скелет кита, пройтись по песчаному пляжу, покататься на качелях, посидеть на троне Посейдона и сделать эффектные кадры на фоне корабля, выброшенного на берег.
2 день
Кладбище кораблей и природный парк «Териберка»
После завтрака продолжим исследовать Териберку. Побываем на кладбище кораблей и увидим остовы судов, торчащих из-под тёмных вод. Посетим природный парк «Териберка»: полюбуемся Батарейским водопадом и погуляем по каменному пляжу «Яйца драконов». После обеда (оплачивается дополнительно) вновь отправимся на морскую прогулку.
Вечером у вас будет свободное время, чтобы погулять самостоятельно и поужинать.
3 день
Возвращение в Мурманск и отъезд
Позавтракаем и поедем обратно в Мурманск. Вы узнаете, откуда появилось название города, увидите главные достопримечательности.
Посетим Морской вокзал и осмотрим атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной установкой.
После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы пройтись по Мурманску, купить сувениры и поужинать.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
60 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, 1 обед и дегустация морепродуктов
Трансферы по маршруту
Экскурсии по программе
Морские прогулки (2 выхода по 3 часа)
Входные билеты на объекты экскурсий
Услуги гида
Что не входит в цену
Билеты до Мурманска и обратно
Обеды и ужины
Трансферы из/в аэропорт
1-местное размещение
Стоимость тура в праздничные дни составит 64 100 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, холл отеля «Мередиан», 12:00
Завершение: Мурманск, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Мурманске
Провёл экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Иван Михайлович. Гид с опытом работы более 10 лет, организатор снегоходных, водных туристических программ по Кольскому полуострову от 1 до 7 дней.
Наша команда — коренные жители Заполярья, которые отлично знают особенности своего края. Мы не просто организуем туры, мы отвечаем за вас и за вашу безопасность! Мы стараемся сделать ваш отдых комфортным и сотрудничаем с лучшими местами размещения.
Отзывы и рейтинг
А
Алёна
22 мая 2025
Китов видели в обе морские прогулки. Судна были очень разные, готовьтесь к тому, что будет прохладно, может даже холодно. В целом с погодой повезло.
Морепродукты свежайшие, гид Руслан возил нас в читать дальше
исключительно в хорошие места в Териберке, везде было вкусно и очень сытно. Отель весьма приличный, превзошёл ожидания. Автомобиль комфортный, гид Руслан - отличный рассказчик и профессиональный водитель.
В Мурманске понравилась часть с посещением атомного ледокола. По совету гида перед отлётом самостоятельно посетили краеведческий музей, он оказался современным диджитализированным пространством. Жаль, что пришли поздно и не хватило времени осмотреть все этажи.
Сбалансированная программа насладиться новыми для себя пейзажами, неспешно погулять, надышаться свежим воздухом, вкусно наесться.