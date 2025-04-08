/чел., кроме заездов 04.01.2026, 08.01.2026, 20.02.2026 и 06.03.2026.Подарите себе необыкновенно увлекательное приключение на снегоходах по живописным местам! В этом туре, где большая
Программа тура по дням
Ст. Титовка - Пьяный ручей - губа Кутовая - Мотовский залив
09:00 встреча на втором этаже отеля «Азимут» (г. Мурманск, пр. Ленина, 82). Столик с табличкой.
Трансфер в Старую Титовку.
Подбор экипировки, знакомство с техникой, инструктаж.
Старт со ст. Титовки.
Маршрут: Ст. Титовка — Пьяный ручей — губа Кутовая — Мотовский залив.
Прибытие на базу, размещение.
Ужин.
Баня.
Интересное в этот день:
- общественная историко-краеведческая экспозиция «Титовский рубеж» памяти защитникам Заполярья;
- красивый водопад, начинающийся от немецкого моста, построенного в 1942 г.;
- устье р. Титовка и рассказ о китовом промысле;
- немецкая дорога и здание конюшни времен ВОВ;
- горный перевал Муста-Тунтури;
- высота «Яйцо» — место жестоких боев ВОВ;
- первое знакомство с Баренцевым морем;
- памятный знак «Лира» на месте землянки, где в годы войны была написана песня «Прощайте, скалистые горы».
Продолжительность: 55 км.
База - мыс Немецкий - мыс Кекурский - База
09:00 Завтрак.
10:00 Маршрут: база — мыс Немецкий — мыс Кекурский — база.
Ужин.
Баня по желанию.
Интересное в этот день:
- морские пляжи, водопад;
- доты;
- уникальный каменистый берег «Армагеддон»;
- старый маяк;
- действующий Вайдагубский маяк;
- севшее на мель судно;
- красивейшие утёсы;
- заброшенный военный гарнизон «Скорбеевка».
Продолжительность: 85 км.
База - Два брата - Сад камней - береговая артиллерия - Старая Титовка - Мурманск / аэропорт
09:00 Завтрак.
10:00 Сборы.
11:00 Маршрут: база — Два брата — Сад камней — береговая артиллерия — Старая Титовка — Мурманск / аэропорт.
Интересное в этот день:
- преодоление брода;
- древнее саамское капище Два брата;
- фантастический сад каменных фигур;
- комплекс береговой артиллерии;
- кладбище артиллеристов ВОВ;
- часовня;
- каскад водопадов на р. Титовка.
Продолжительность: 75 км.
Проживание
В туре предусматривается размещение двух-, трёх- и четырёхместное размещение в тёплых юртах на собственной базе компании, расположенной на берегу залива.
Стоимость тура при четырёхместном размещении в зависимости от посадки на снегоходе, руб:
|За 1 снегоход
|На 1 человека
|По одному на снегоходе BRP Lynx Ranger 49 (за рулем)
|140 000
|140 000
|По одному на снегоходе Stels Viking 2.0 (за рулем)
|110 000
|110 000
|Вдвоем на снегоходе BRP Lynx Ranger 49 (взрослый + взрослый)
|235 000
|117 500
|Вдвоем на снегоходе Stels Viking 2.0 (взрослый + взрослый)
|205 000
|102 500
|Вдвоем на снегоходе BRP Lynx Ranger 49 (взрослый + ребенок 10-14 лет)
|178 000
|89 000
|Вдвоем на снегоходе Stels Viking 2.0 (взрослый + ребенок 10-14 лет)
|153 000
|76 500
Возможно размещение за доп. плату:
- двухместное размещение — 20 000 руб. /тур;
- одноместное размещение — 40 000 руб. /тур.
Возможно продление тура на 1 день по индивидуальному запросу (добавить понедельник до/после тура).
Варианты проживания
База на берегу залива, мыс Литке
Собственная база на берегу залива, мыс Литке.
Жилые юрты:
- 5 четырёхместных юрт с односпальными кроватями;
- 3 двухместные юрты с двухспальной кроватью;
- кровати, подушки, одеяла отельного качества;
- постельное белье, плед;
- 2 полотенца;
- в юрте есть несколько размеров тапок;
- печка (топится к вашему приезду работниками базы, около 4 утра необходимо подбросить немного дров);
- стол + стулья, прикроватные столики;
- стеллаж для вещей;
- умывальник;
- освещение, индивидуальные розетки (электричество есть с 07:00 до выезда, с приезда на базу до 00:00).
Кафе:
- несколько столов с лавками;
- стол для блюд (шведский стол);
- бар;
- печь;
- умывальник.
Баня:
- предбанник со столом и лавками на 4 чел.;
- отделение с душем, горячей водой;
- финская сауна (посещение по очерёдности).
Туалет:
- 2 кабинки с отдельным входом;
- обогреватель типа «ветерок», включается датчиком движения при открывании двери;
- термосиденья «Биолан» (теплое даже в мороз);
- гигиена: одноразовые бумажные накладки на сиденье и влажные салфетки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхдневная насыщенная экскурсионная программа
- Аренда снегохода BRP Lyx 49 Ranger ACE или Stels Viking 2.0
- Теплое снегоходное снаряжение: комбинезонсапогиперчаткишлемподшлемник
- Комбинезон
- Сапоги
- Перчатки
- Шлем
- Подшлемник
- Сопровождение гидами-проводниками с многолетним опытом работы
- Проживание на туристической базе
- Питание, указанное в программе тура (трёхразовое питание, кроме завтрака в день заезда и ужина в день отъезда - 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
- Посещение бани на турбазе
- Плата за посещение ООПТ
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер до г. Мурманска и проживание в отеле города, если вы прибываете заранее
- Свежие деликатесы, алкоголь, капсульный кофе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что взять с собой:
- паспорт, полис ОМС;
- пара толстого термобелья;
- теплые спортивные штаны и толстовку/флиску;
- пару толстых термоносков + пару шерстяных;
- легкий пуховик или горнолыжную куртку на случай морозов под комбинезон;
- солнцезащитные очки;
- теплые флисовые перчатки и шапку;
- можно взять горнолыжную маску;
- если вы носите очки, то в туре нужно использовать контактные линзы — очки обмерзнут;
- если есть теплая балаклава — берите!;
- повседневную одежду для нахождения на базе (легкие ботинки, спортивный костюм, футболки и т. д.);
- резиновые тапочки и большое полотенце для посещения бани;
- предметы личной гигиены, жирный/детский крем — обязательно;
- вашу персональную аптечку (аптечка со средствами первой необходимости находится у гида);
- фонарик;
- power bank (телефоны быстро садятся на морозе);
- вещи должны быть упакованы в непромокаемые рюкзак/сумку (не чемодан! гермомешок — идеальный вариант) объемом не более 80 л. Сумка будет крепиться на багажную площадку снегохода ремнями. Хрупкие/часто используемые вещи лучше перевозить в небольшом рюкзаке за спиной (что к тому же поможет сохранить тепло);
- лишние вещи (чемоданы в том числе) можно оставить на хранение в точке старта.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что важно знать перед отправлением в тур?
Снегоходы не застрахованы, и в случае повреждения или поломки имущества вы будете обязаны возместить стоимость поврежденного/утраченного имущества либо оплатить туроператору расходы по его ремонту (в соответствии с актом сервисного центра).
Это связано с тем, что страховые компании не принимают на страхование внедорожные транспортные средства в связи с повышенным риском владения и эксплуатации.
При получении техники и снаряжения вы обязаны сделать его осмотр и подписать соглашение о катании.
Все спорные вопросы решаются на месте до выхода на маршрут.
Гид-проводник имеет право:
- прекращать движение;
- изменять маршрут на запасной;
- возвращаться в основные и запасные базы или в ближайшие населенные пункты при резком ухудшении погоды;
- во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и при других обстоятельствах, делающих дальнейшее продвижение по маршруту опасным.
При этом действия гида-проводника не обсуждаются и претензии по ним не удовлетворяются.
Информация о погодных условиях, технике безопасности на маршруте и т. д. описаны в памятке участнику тура и являются обязательными к ознакомлению.
В случае недобора группы даты путешествия переносятся по согласованию или осуществляется полный возврат денежных средств.
Свой алкоголь не приветствуется (на базе есть бар).
Какие есть рекомендации по билетам?
Вы можете прилететь любым вечерним рейсом накануне и переночевать в Мурманске. Утренние рейсы не подходят — вы будете уставшими, самолет могут задержать и т. д. В 09:00 первого дня тура отправление от центрального входа отеля «Азимут» (Мурманск, пр. Ленина, 82).
Аэропорт расположен в 20 км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу — 30–40 минут. Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля «Азимут».
Вылет — рейсы после полуночи последнего дня тура. Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем гарантировать прибытие к ним в виду непредсказуемости погодных условий.
Со скольки лет можно участвовать в туре?
В туре можно принять участие в качестве водителя с 18 лет, а в качестве пассажира — с 10 лет.
Нужны ли водительские права и опыт вождения снегохода?
Для водителя необходимо иметь водительские права любой категории. Для пассажира права не требуются.
Опыт вождения снегохода не обязателен.
Какое питание будет в туре?
Вкусные блюда по-домашнему на турбазах и сытный перекус на маршруте.
- Завтрак в кафе: яичница, каша, чай, кофе;
- Ланч на маршруте: горячий куриный бульон, мясная и сырная нарезки, сало, лук, чеснок, соленые огурчики, шоколад, чай;
- Ужин: суп, мясо/рыба с гарниром, чай, кофе.
На вечер также можно заказать свежие местные деликатесы (за доп. плату).
Что ещё необходимо знать участнику тура?
Подробная памятка участнику путешествия.
При бронировании путешествия необходимо ознакомиться с программой и общей информацией по условиям его проведения, которые должны соответствовать Вашим ожиданиям и возможностям, в том числе физическим и техническим. В описании каждого маршрута представлена подробная информация, позволяющая адекватно оценить понравившийся вариант и избежать разочарований непосредственно на маршруте.
Путешествия не рекомендованы больным хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, если наличие этих заболеваний может воспрепятствовать прохождению маршрута и/или ухудшить состояние здоровья. При наличии проблем со здоровьем обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом!
Встреча.
- Встреча осуществляется в первый день тура в 09:00 на втором этаже отеля «Азимут», расположенного по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 82. Стоимость такси от аэропорта г. Мурманск до отеля составляет примерно 700 руб.
- Если Ваш транспорт (самолет, поезд) опаздывает с прибытием в г. Мурманск и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите нам о сложившейся ситуации для принятия решения о координации дальнейших действий.
- С собой необходимо иметь: паспорт, страховой полис.
- На встрече нужно быть уже с чемоданами и сданными ключами от номеров. Сразу после подписания документов садимся в автобус.
Транспорт.
- Автотранспорт (микроавтобус) отправляется по расписанию, поэтому старайтесь не опаздывать к месту сбора. При опоздании компенсация расходов на самостоятельный проезд не производится.
- Отклонения от автотранспортного маршрута по запросам участников тура не выполняются.
- Возможности для курения предоставляются во время остановок, предусмотренных для питания и отдыха. Окурки и использованные спички не разбрасывать, а забирать с собой и при удобном случае утилизировать.
- При нарушении общественного порядка и общепринятых норм поведения сопровождающий (водитель) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости проезда и стоимости тура в этом случае не производится.
- По прибытии к месту назначения, указанному в маршруте, не забудьте забрать все взятые с собой вещи. За оставленные в транспорте вещи компания ответственности не несет. Разногласия по поводу поломки или утери личного имущества при транспортировке решаются на месте с водителями, а на активной части тура — с гидами-проводниками.
Размещение
За использование личных палаток туристов и другого снаряжения компенсация не производится.
Питание
- В день заезда завтрак, в день отъезда ужин не предоставляется.
- Во время путешествия завтрак и ужин представляют собой горячее питание, блюда северной кухни, ланчи на маршруте: бутерброды, чай, шоколад, выпечка.
- Внимание! Спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены. но есть в баре. В г. Мурманске спиртные напитки продаются с 11:00 до 21:00 (озаботьтесь этим вопросом заранее). Употребление спиртных напитков перед либо непосредственно на маршруте строго запрещено.
Погодные условия
Лето на Кольском умеренно холодное, средняя температура воздуха +10 — +15°. Бывают жаркие дни с температурой выше +20°С. В горных районах температура понижается с увеличением высоты места примерно на 0,5-0,6° на 100 м подъема. В любой из летних месяцев возможны заморозки на почве. Велика вероятность туманов и осадков в виде дождя (в июне — в виде мокрого снега). С 24 мая на широте Мурманска наступает полярный день, который длится около 60 дней. Солнце начинает заходить за горизонт 17-20 июля.
Безопасность
- Вы добровольно участвуете в путешествии и знаете, что горы, реки, лес являются местами повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. Здесь бывают: дожди, возможен снег на перевалах, сильные ветры, затяжная непогода, низкие и высокие температуры воздуха, резкая смена погоды, пожары, паводки. На человека влияет перепад температур, высот, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
- Маршруты проходят по ненаселенным территориям, лишенным благ цивилизации, поэтому вы должны быть готовы к путешествию и не бояться походных условий и невзгод погоды.
- Медицинское обслуживание. Аптечка средств первой медицинской помощи находится у гида. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется. С собой необходимо иметь личную аптечку, наполненную необходимыми лекарственными средствами.
- Перед выходом на активную часть маршрута гидами-проводниками проводится инструктаж по технике безопасности. Вы обязаны соблюдать правила личной безопасности и правила, изложенные в инструкции, выполнять указания и команды гида-проводника.
- Гид-проводник является одновременно руководителем путешествия. Внимание! Гид имеет право прекратить путешествие и вернуть группу на базу, если какой-либо участник относится с открытым неуважением к другим участникам, гиду, не выполняет указания и команды гида, пренебрежительно относится к технике. Нарушитель транспортируется в г. Мурманск. Стоимость путешествия в данном случае не возвращается. Остальная часть группы по усмотрению гида (в зависимости от пройденного расстояния, времени, расхода топлива) продолжает движение по маршруту либо в этот, либо на следующий день. В случае отказа от услуг инструктора, отказа от маршрута или схода с маршрута по независящим от инструктора обстоятельствам, инструктор не несёт ответственности за жизнь и здоровье туристов. Вы должны будете стать одной командой, чтобы путешествие принесло удовольствие всем участникам группы.
- Маршрут и график движения могут быть скорректированы по соображениям безопасности (уровень воды в реке, паводки, сложный рельеф, неблагоприятные метеоусловия и другое), либо по иным, независящим от организатора причинам. В любом случае об этом Вам будет сообщено. Не настаивайте на прохождении препятствия по самому опасному пути, гид-проводник самостоятельно оценивает готовность группы и сложность участка.
- Вам необходимо учитывать факторы риска для здоровья и благополучного прохождения маршрута:
Травмоопасные: неосторожность при преодолении естественных и искусственных препятствий, несоблюдение техники безопасности, невыполнение указаний гида-проводника, недисциплинированность, самовольство, бравада и т. д.;
Пожароопасные: курение вне разрешенных зон, разведение костров не в отведенных местах (без согласования с гидом-проводником); непотушенные спички, сигареты, костры могут стать причиной природных катастроф.
Биологические: употребление продуктов питания, привезенных с собой или купленных в пути, не известных Вам грибов, ягод, растений и лекарственных препаратов.
Повышенные или пониженные температуры воздуха: несоответствующая погодным и природным условиям личная одежда и экипировка.
Охрана природы
Уважительное, бережное отношение к природе – важнейшее правило поведения. Никогда не забывайте, что, находясь в путешествии, Вы находитесь в гостях у друга – природы. Не делайте ничего такого, что Вы сочли бы неприличным сделать в гостях. Недопустима разрисовывание скал, камней, стволов деревьев. Фантики, окурки, бумагу, полиэтиленовые мешочки и прочие отходы Вашей деятельности нужно забирать с собой и утилизировать.
Выполнение указаний гида-проводника, Ваша личная дисциплинированность и осторожность – гарантия Вашей безопасности на маршруте!
Специальная информация
- По согласованию дополнительно к объявленной в действующем прайс-листе, стоимости, оплачиваемая часть программы может быть расширена и дополнена с изменением размера оплаты по договоренности;
- В случае намеренного повреждения, разрыва, поломки и утраты снаряжения участник тура компенсирует полную стоимость ремонта или замены снаряжения.
Будет ли связь и интернет во время тура?
В туре будет полный цифровой детокс.
В некоторых местах по маршруту может быть доступна связь «МегаФон» (других сетей нет после отъезда из Мурманска).
Только телефонные звонки, интернета не будет.
На базе нет Wi-Fi.
Если нужно позвонить, на берегу в 100 м от базы есть точка, где «МегаФон» ловит.
На самый крайний случай очень важного звонка можно попросить спутниковый телефон у гида.