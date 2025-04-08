Снегоходы не застрахованы, и в случае повреждения или поломки имущества вы будете обязаны возместить стоимость поврежденного/утраченного имущества либо оплатить туроператору расходы по его ремонту (в соответствии с актом сервисного центра).

Это связано с тем, что страховые компании не принимают на страхование внедорожные транспортные средства в связи с повышенным риском владения и эксплуатации.

При получении техники и снаряжения вы обязаны сделать его осмотр и подписать соглашение о катании.

Все спорные вопросы решаются на месте до выхода на маршрут.

Гид-проводник имеет право:

прекращать движение;

изменять маршрут на запасной;

возвращаться в основные и запасные базы или в ближайшие населенные пункты при резком ухудшении погоды;

во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и при других обстоятельствах, делающих дальнейшее продвижение по маршруту опасным.

При этом действия гида-проводника не обсуждаются и претензии по ним не удовлетворяются.

Информация о погодных условиях, технике безопасности на маршруте и т. д. описаны в памятке участнику тура и являются обязательными к ознакомлению.

В случае недобора группы даты путешествия переносятся по согласованию или осуществляется полный возврат денежных средств.

Свой алкоголь не приветствуется (на базе есть бар).

В туре акцент на посещение интересных мест. Для любителей быстрой езды и пухляка тур может не подойти.

Откажитесь от чемоданов. В данном туре обязательны гермомешки.