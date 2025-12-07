Уже в Мурманске вы сможете ощутить дыхание Арктики и познакомитесь с основными достопримечательностями города: памятниками «Алёша» и «Ждущая», ледоколом
Описание тура
Организационные детали
Маршрут и очередность локаций могут меняться в зависимости от погоды.
Программа тура по дням
Знакомство с достопримечательностями Мурманска
Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Мурманска и отвезём в город. Будет время отдохнуть, оставить багаж в отеле и подготовиться к экскурсии. В 14:00 начнём обзорную прогулку по столице Арктики.
Поднимемся к мемориалу «Алёша» — памятнику Защитникам Советского Заполярья, увидим трогательную скульптуру «Ждущая», посетим мемориальный комплекс «Курск», церковь Спас-на-водах, старинный маяк и мемориал «Абрам-Мыс». Осмотрим легендарный атомный ледокол «Ленин» снаружи, а если по расписанию будут пускать внутрь — при желании вы успеете посетить экспозицию.
После разместимся в отеле. Вечером для желающих можем забронировать столик в лучших ресторанах города. В сезон северного сияния возможна выездная «охота» за ним (допуслуга, зависит от погоды). Сияние непредсказуемо, поэтому успех всегда зависит от удачи.
Териберка и мощь Баренцева моря
После завтрака отправимся в Териберку — одно из самых атмосферных мест Кольского полуострова и знаменитую локацию фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Дорога подарит потрясающие пейзажи тундры, сопок и побережья, а гид расскажет о жизни в Заполярье. Сделаем короткие остановки на самых фотогеничных участках.
В Териберке увидим песчаный пляж у Баренцева моря, легендарное кладбище кораблей, каменный пляж «Яйца дракона» и живописный Батарейский водопад. Зимой до «Яиц» и водопада будем добираться на санях (за доплату), в другое время — пешком.
Желающим организуем морскую прогулку на корабле (2–3 часа) — иногда в море показываются киты или дельфины, хотя встреча с ними всегда остаётся подарком природы.
Обед пройдёт в одном из местных ресторанов: «Териберский берег», GREBESHKI, «Финвал», «Моле» и др. После — свободное время для прогулок и съёмки побережья. К вечеру вернёмся в Мурманск.
*Если трассу в Териберку перекроют из-за погоды, заменим маршрут на поездку в Кировск.
Завершение путешествия и дополнительные активности
Позавтракав и освободив номер (багаж при необходимости можно оставить в отеле), вы отправитесь в аэропорт или на вокзал в удобный промежуток времени с 9:00 до 22:00.
Если ваш вылет поздний, можно выбрать дополнительные активности:
• айсфлоатинг — безопасное «купание» в ледяной воде в спасательном костюме с фотосъёмкой;
• поездку в этнодеревню «Олений двор»: знакомство с саамскими традициями, северными оленями и дегустацией национальной ухи;
• квадро- или снегоходные туры (в зависимости от сезона).
Эти программы дают возможность провести последний день ярко и незабываемо в окружении природы Русского Севера.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от аэропорта / ж/д вокзала Мурманска и обратно
- Транспорт по маршруту
- Сопровождение гидом-экскурсоводом (возможен формат гид-водитель) в 1-2 дни
- Работа координатора тура
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Экскурсия по Териберке
Что не входит в цену
- Авиаперелёт или ж/д переезд до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины
- Билет на ледокол «Ленин»: 100-600 ₽ + 400 ₽ за бронирование
- Вход в природный парк Териберка: 440 ₽/чел
- Сани в Териберке: 1500-2500 ₽/чел
- Морская прогулка по Баренцеву морю: 5500-6000 ₽/чел
- Погоня за северным сиянием: 5500 ₽/чел
- Айсфлоатинг: 8000 ₽/чел
- Этнодеревня «Олений двор»: 5000 ₽/чел
- Квадро - и снегоходные туры - стоимость по запросу
- 1-местное размещение (от 6000 ₽)
- Повышение категории номеров / отелей