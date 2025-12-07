Мои заказы

Северный уик-энд в мини-группе: Мурманск, Териберка и дополнительные активности на выбор

Погулять по атмосферному посёлку и осмотреть главные места столицы Арктики
Едем на самый край земли, где тундра встречается с суровым Баренцевым морем.

Уже в Мурманске вы сможете ощутить дыхание Арктики и познакомитесь с основными достопримечательностями города: памятниками «Алёша» и «Ждущая», ледоколом
«Ленин» и прочими. А в Териберке вам откроются пейзажи, которые невозможно забыть.

Мы посетим кладбище кораблей, где время словно остановилось, Батарейский водопад, каменный пляж «Яйца дракона», отполированный штормами. За доплату будет возможность выйти в море на поиск китов и отправиться за северным сиянием в сезон.

А в заключительный день тем, у кого останется достаточно времени до вылета, мы предложим айсфлоатинг, поездку в этнодеревню или катание на квадроциклах и снегоходах.

Описание тура

Организационные детали

Маршрут и очередность локаций могут меняться в зависимости от погоды.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с достопримечательностями Мурманска

Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Мурманска и отвезём в город. Будет время отдохнуть, оставить багаж в отеле и подготовиться к экскурсии. В 14:00 начнём обзорную прогулку по столице Арктики.

Поднимемся к мемориалу «Алёша» — памятнику Защитникам Советского Заполярья, увидим трогательную скульптуру «Ждущая», посетим мемориальный комплекс «Курск», церковь Спас-на-водах, старинный маяк и мемориал «Абрам-Мыс». Осмотрим легендарный атомный ледокол «Ленин» снаружи, а если по расписанию будут пускать внутрь — при желании вы успеете посетить экспозицию.

После разместимся в отеле. Вечером для желающих можем забронировать столик в лучших ресторанах города. В сезон северного сияния возможна выездная «охота» за ним (допуслуга, зависит от погоды). Сияние непредсказуемо, поэтому успех всегда зависит от удачи.

2 день

Териберка и мощь Баренцева моря

После завтрака отправимся в Териберку — одно из самых атмосферных мест Кольского полуострова и знаменитую локацию фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Дорога подарит потрясающие пейзажи тундры, сопок и побережья, а гид расскажет о жизни в Заполярье. Сделаем короткие остановки на самых фотогеничных участках.

В Териберке увидим песчаный пляж у Баренцева моря, легендарное кладбище кораблей, каменный пляж «Яйца дракона» и живописный Батарейский водопад. Зимой до «Яиц» и водопада будем добираться на санях (за доплату), в другое время — пешком.

Желающим организуем морскую прогулку на корабле (2–3 часа) — иногда в море показываются киты или дельфины, хотя встреча с ними всегда остаётся подарком природы.

Обед пройдёт в одном из местных ресторанов: «Териберский берег», GREBESHKI, «Финвал», «Моле» и др. После — свободное время для прогулок и съёмки побережья. К вечеру вернёмся в Мурманск.

*Если трассу в Териберку перекроют из-за погоды, заменим маршрут на поездку в Кировск.

3 день

Завершение путешествия и дополнительные активности

Позавтракав и освободив номер (багаж при необходимости можно оставить в отеле), вы отправитесь в аэропорт или на вокзал в удобный промежуток времени с 9:00 до 22:00.

Если ваш вылет поздний, можно выбрать дополнительные активности:
• айсфлоатинг — безопасное «купание» в ледяной воде в спасательном костюме с фотосъёмкой;
• поездку в этнодеревню «Олений двор»: знакомство с саамскими традициями, северными оленями и дегустацией национальной ухи;
• квадро- или снегоходные туры (в зависимости от сезона).

Эти программы дают возможность провести последний день ярко и незабываемо в окружении природы Русского Севера.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от аэропорта / ж/д вокзала Мурманска и обратно
  • Транспорт по маршруту
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом (возможен формат гид-водитель) в 1-2 дни
  • Работа координатора тура
  • Обзорная экскурсия по Мурманску
  • Экскурсия по Териберке
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт или ж/д переезд до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Билет на ледокол «Ленин»: 100-600 ₽ + 400 ₽ за бронирование
  • Вход в природный парк Териберка: 440 ₽/чел
  • Сани в Териберке: 1500-2500 ₽/чел
  • Морская прогулка по Баренцеву морю: 5500-6000 ₽/чел
  • Погоня за северным сиянием: 5500 ₽/чел
  • Айсфлоатинг: 8000 ₽/чел
  • Этнодеревня «Олений двор»: 5000 ₽/чел
  • Квадро - и снегоходные туры - стоимость по запросу
  • 1-местное размещение (от 6000 ₽)
  • Повышение категории номеров / отелей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, аэропорт или ж/д вокзал, до 13:00
Завершение: Мурманск, аэропорт или ж/д вокзал, трансфер под рейсы и поезда с 9:00 до 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 1131 туриста
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Мурманска

