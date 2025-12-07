Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Мурманска и отвезём в город. Будет время отдохнуть, оставить багаж в отеле и подготовиться к экскурсии. В 14:00 начнём обзорную прогулку по столице Арктики.

Поднимемся к мемориалу «Алёша» — памятнику Защитникам Советского Заполярья, увидим трогательную скульптуру «Ждущая», посетим мемориальный комплекс «Курск», церковь Спас-на-водах, старинный маяк и мемориал «Абрам-Мыс». Осмотрим легендарный атомный ледокол «Ленин» снаружи, а если по расписанию будут пускать внутрь — при желании вы успеете посетить экспозицию.

После разместимся в отеле. Вечером для желающих можем забронировать столик в лучших ресторанах города. В сезон северного сияния возможна выездная «охота» за ним (допуслуга, зависит от погоды). Сияние непредсказуемо, поэтому успех всегда зависит от удачи.