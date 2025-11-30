Описание тура
Вот уже две зимы подряд в Териберку приплывает семья горбатых китов, знаю, что для многих из вас увидеть китов голубая мечта, так что я решил заранее подсуетиться и снял домики для нашей команды. В прошлом январе/феврале мы дважды приезжали в этот поселок на Краю Земли и встречали морских исполинов. На этот раз я приготовил для вас три даты! Не упустите шанс увидеть не только зимнюю сказку на краю света, но и самых крупных млекопитающих планеты.
Когда-то я не любил зиму — до того как впервые оказался в тундре и на берегу океана. Пока не пронёсся на снегоходе среди сопок к ледяной глыбе огромного водопада у берега моря. Пока под яркими лучами скупого северного солнца не увидел, как киты поднимаются над студёной гладью Баренцева моря. Пока не вышел из бани под небо, пылающее огнями северного сияния в полярную ночь. С тех пор зима — это время новых активностей, а не бесконечное безвременье между тёплыми месяцами. Поехали с нами, чтобы ощутить все это самому!
Программа тура по дням
Через Тундру к берегу океана
Наше путешествие начнётся в 9 утра в г. Мурманск, мы встретимся в районе ж/д вокзала, сядем в минивэн, и отправимся в Териберку. Нас ждёт поездка длиною в 130км через тундру, эти ландшафты не оставят вас равнодушным, скорее всего, такого вы никогда не видели. Мы совершим пару остановок: около ветряной электростанции и на вершине перевала откуда открывается круговой обзор. Около полудня мы окажемся на берегу океана в Териберке, оставим вещи в одном из домиков, в которых будем жить, и отправимся в заповедник. Следующие два/три часа мы проведем перемещаясь между разнообразными пляжами, озёрами, сопками и водопадами на снегоходе и пешком. Перекусим бутербродами и горячим чаем, и с наступлением сумерек вернемся в наши домики. На ужин вас ждёт вареный краб, а самые искушенные могут купить пива в самой северной пивоварне России, которая находится в 50-ти метрах от наших домиков. В ожидании северного сияния мы разожжем камин и будем играть в настольные игры. Когда стемнеет достаточно сильно прогуляемся в самые темные места поселка, откуда сияние видно лучше всего!
Запах океана
Завтракаем и отправляемся в порт, где нас ждёт судно и наш капитан. Сегодня мы выйдем в открытое море! И помимо красот, которые не поддаются никакому описанию, у нас есть большой шанс встретиться с морскими обитателями: киты, касатки, дельфины, тюлени, нерпы – здесь далеко не гости, а встречаются круглогодично. К тому же в январе/феврале в Териберку уже не один год приходит семья горбатых китов, за ними то мы и будем охотиться. Наше судно оснащено эхолотом и рацией, так что шансы их встретить велики. Также капитан может выдать вам рыболовные снасти, чтобы вы могли попытать удачу на этом поприще. Мы не раз варили уху из свежей трески после удачной рыбалки! После того, как мы сойдем на берег, мы заедем на кладбище кораблей прошлого века и устроим там фотосессию. Затем вернемся на обед в домики. Всех желающих вечером ждёт баня. Что может быть лучше, чем выйти из парилки и нырнуть в сугроб!?
Финальный Аккорд
Завтракаем и нас ждёт вторая экскурсия на снегоходе, на этот раз мы отправимся с вами к концу всех дорог, в далекую бухту, через тундру и сопки. Заедем по дороге к гигантским сосулькам и побываем в пещере Дракона, в этих местах туристы бывают нечасто, так что все будет как мы любим, все редкое — для редких!
А теперь идем прощаться с Териберкой. Прогуляемся по заброшенной части села и зайдем в заброшенную школу. Совершим променад по огромному двухкилометровому пляжу в гости к северным оленям и собакам хаски. Здесь вы сможете покормить оленей и взять собаку на прогулку, а так же купить вкусных северных сувениров. Сидя с кружкой чая за панорамным окном в ресторане, скажем: прощай, Териберка! В 14 часов отправимся обратно в Мурманск, где я заране забронирую столик в ресторане под нашу группу.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки, обеды и ужины
- Трансфер по всему маршруту
- Работа гида
- Проживание в домиках
- Две поездки на санях и снегоходах
- Прогулка в океан на катере на поиск китов
- Камчатский краб
- Баня
- Охота за Северным сиянием
- Посещение оленьей фермы
- Сбор за посещение парка Териберка
- Сувениры от нашей команды
Что не входит в цену
- Билеты в Мурманск и обратно
О чём нужно знать до поездки
Друзья вы едете на Край Света и это не метафора, здесь действительно несколько аскетично нежели мы все привыкли. Например, единственный магазин в посёлке может быть закрыт, а дорога к село оставляет желать лучшего, к этому нужно быть готовым
Пожелания к путешественнику
Никаких ограничений для участников нет. Есть список одежды, которую мы рекомендуем взять и чем ближе по списку вы соберетесь тем комфортнее вам будет.
Список одежды вышлю по запросу!