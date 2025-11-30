Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Вот уже две зимы подряд в Териберку приплывает семья горбатых китов, знаю, что для многих из вас увидеть китов голубая мечта, так что я решил заранее подсуетиться и снял домики для нашей команды. В прошлом январе/феврале мы дважды приезжали в этот поселок на Краю Земли и встречали морских исполинов. На этот раз я приготовил для вас три даты! Не упустите шанс увидеть не только зимнюю сказку на краю света, но и самых крупных млекопитающих планеты.

Когда-то я не любил зиму — до того как впервые оказался в тундре и на берегу океана. Пока не пронёсся на снегоходе среди сопок к ледяной глыбе огромного водопада у берега моря. Пока под яркими лучами скупого северного солнца не увидел, как киты поднимаются над студёной гладью Баренцева моря. Пока не вышел из бани под небо, пылающее огнями северного сияния в полярную ночь. С тех пор зима — это время новых активностей, а не бесконечное безвременье между тёплыми месяцами. Поехали с нами, чтобы ощутить все это самому!