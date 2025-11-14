Приглашаем вас в увлекательное путешествие в Арктику, где бушуют волны Баренцева моря, хранит загадочное молчание яркая тундра, а из тёмных вод показываются величественные киты.Мы проведём в Териберке всего 3 дня,

но успеем получить максимум впечатлений: увидим знаменитый Батарейский водопад, сделаем милые фото с хаски и оленями, поохотимся за северным сиянием, осмотрим валуны, напоминающие яйца дракона, заглянем в старинную школу и насладимся северными деликатесами: крабом, гребешками, морскими ежами. Летом в стоимость тура входит морская прогулка, а зимой — баня. А ещё вас ждёт увлекательная экскурсия по Мурманску, во время которой вы увидите главные достопримечательности города, включая атомный ледокол «Ленин».

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?

Одежда

- Мембранная куртка (весна-осень) или пуховик (зима)

- Ветронепродуваемые штаны

- Плащ, дождевик

- Свитер, флисовая кофта, худи

- Термобельё, 2 пары (осень-зима)

- Шапка (осень-зима)

- Баф утеплённый, шарф (осень-зима)

- Флисовые перчатки (весна -осень)

- Утеплённые перчатки, рукавицы (зима).

- Носки треккинговые, гольфы (осень-зима)

- Плавательные принадлежности

- Личные вещи

Обувь

- Треккинговая Удобная обувь (весна-осень)

- Утеплённые ботинки, сапоги Эва (осень-зима)

- Тапочки резиновые, кроксы.

Вещи которые облегчат ваш быт в поездке

- Термос, 1 литр

- Пауэрбанк, зарядка для телефона

- Грелки химические (зима)

- Сидушка

- Маленький рюкзак для прогулок

- Фонарик туристический, запасные батарейки

- Мини-аптечка

- Очки горнолыжные (зима)

- Солнцезащитные (весна-лето)

- Солнцезащитный крем (зима – весна)

- Предметы личной гигиены (мыло, зубн. пасту, щётку, крем, влажные салфетки, гигиеническая помада, и. т. п.)

И помните, не бывает плохой погоды, есть неправильно подобрано снаряжение!

В феврале и марте в районе Териберки часто бывают метели, которые могут затруднять передвижение даже в ясную погоду, в связи с этим природным явлением закрывают дорогу на несколько часов или даже несколько суток.

В таких случаях:

1. Мы не несем ответственности за ваши пропавшие билеты, поэтому рекомендуем приобретать возвратные билеты на вылет из Мурманска, которые можно обменять в случае непогоды и закрытия дороги на Териберку.

2. Для вашего спокойствия рекомендуем планировать вылет и выезд либо в ночь, либо на следующий день после завершения тура.

3. Предупреждаем, что во время закрытия дороги программа может поменяться. Это может быть как полностью альтернативный вариант, так и замена нескольких дней.

4. Альтернативные способы попасть в Териберку или из Териберки оплачиваются вами самостоятельно (вездеходы, вертолёты).

5. Обо всех ситуациях с дорогой мы предупреждаем заранее!

6. Путешественников не бросаем, и даже если дорога закрыта на 3 дня, то проводим альтернативный тур.