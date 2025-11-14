Мы проведём в Териберке всего 3 дня,
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
Одежда
- Мембранная куртка (весна-осень) или пуховик (зима)
- Ветронепродуваемые штаны
- Плащ, дождевик
- Свитер, флисовая кофта, худи
- Термобельё, 2 пары (осень-зима)
- Шапка (осень-зима)
- Баф утеплённый, шарф (осень-зима)
- Флисовые перчатки (весна -осень)
- Утеплённые перчатки, рукавицы (зима).
- Носки треккинговые, гольфы (осень-зима)
- Плавательные принадлежности
- Личные вещи
Обувь
- Треккинговая Удобная обувь (весна-осень)
- Утеплённые ботинки, сапоги Эва (осень-зима)
- Тапочки резиновые, кроксы.
Вещи которые облегчат ваш быт в поездке
- Термос, 1 литр
- Пауэрбанк, зарядка для телефона
- Грелки химические (зима)
- Сидушка
- Маленький рюкзак для прогулок
- Фонарик туристический, запасные батарейки
- Мини-аптечка
- Очки горнолыжные (зима)
- Солнцезащитные (весна-лето)
- Солнцезащитный крем (зима – весна)
- Предметы личной гигиены (мыло, зубн. пасту, щётку, крем, влажные салфетки, гигиеническая помада, и. т. п.)
И помните, не бывает плохой погоды, есть неправильно подобрано снаряжение!
В феврале и марте в районе Териберки часто бывают метели, которые могут затруднять передвижение даже в ясную погоду, в связи с этим природным явлением закрывают дорогу на несколько часов или даже несколько суток.
В таких случаях:
1. Мы не несем ответственности за ваши пропавшие билеты, поэтому рекомендуем приобретать возвратные билеты на вылет из Мурманска, которые можно обменять в случае непогоды и закрытия дороги на Териберку.
2. Для вашего спокойствия рекомендуем планировать вылет и выезд либо в ночь, либо на следующий день после завершения тура.
3. Предупреждаем, что во время закрытия дороги программа может поменяться. Это может быть как полностью альтернативный вариант, так и замена нескольких дней.
4. Альтернативные способы попасть в Териберку или из Териберки оплачиваются вами самостоятельно (вездеходы, вертолёты).
5. Обо всех ситуациях с дорогой мы предупреждаем заранее!
6. Путешественников не бросаем, и даже если дорога закрыта на 3 дня, то проводим альтернативный тур.
Программа тура по дням
Легендарная Териберка: Баренцево море, каменный пляж, водопад и рыбные деликатесы на ужин
Встретим вас в аэропорту или на вокзале Мурманска до 11:00, далее — трансфер в Териберку (2–3 часа в пути, 130 км). По дороге увидим, как тайга сменяется тундрой и сопками.
По прибытии заселимся в гостиницу и пообедаем. После отдыха отправимся на прогулку вдоль побережья Баренцева моря. Пройдём маршрут длиной 10–15 км, увидим старую метеостанцию, пляж «Яйца драконов», Териберский водопад и смотровые площадки с видами на море и озёра. При хорошей погоде сможем посетить артиллерийскую батарею.
Вечером — рыбный ужин в гостинице. После — охота за северным сиянием (зима) или прогулка по побережью (лето).
Морская прогулка (летом), кладбище кораблей, хаски и олени, старинная школа, гастроужин и северное сияние (зимой)
После завтрака отправимся на причал и совершим морскую прогулку по Баренцеву морю — поищем китов, посмотрим на Батарейский водопад и сделаем эффектные фото. Выход в море проводится по погоде, летом входит в стоимость, с сентября — за доплату.
Вернувшись, пообедаем и отправимся в старый посёлок Териберка. Посетим кладбище кораблей, северные качели, песчаный пляж, ферму с хаски и оленями, старую школу.
Вечером нас ждёт гастрономический ужин с крабом, гребешками и морскими ежами, затем — баня у моря (2 часа). Желающие смогут окунуться в Баренцево море. Зимой баня включена в стоимость, летом оплачивается отдельно. Если посетить баню не получится, мы заменим её на морскую прогулку без доплаты.
В тёмное время года снова выйдем на охоту за северным сиянием, летом — прогулка по побережью.
Экскурсия по Мурманску, атомный ледокол «Ленин», арктическая кухня на обед и отъезд
После завтрака поедем в Мурманск (около 3 часов в пути). По прибытии заглянем в сувенирные и рыбные лавки. Посетим Морской вокзал, осмотрим ледокол «Ленин», памятник «Защитникам Заполярья», мемориалы Рыбакам и морякам, а также подводникам атомохода «Курск». По желанию можно оформить «Паспорт полярника».
После экскурсии поедим в одном из ресторанов Мурманска («Тундра», «Терраса» или «Сампо»). Обед не входит в стоимость, поэтому вы сможете выбрать блюда на свой вкус. Рекомендуется планировать вылет после 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 910 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 2 обеда и 2 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Входные билеты в хаски-парк
- Баня (с сентября по май)
- Морская прогулка (с мая по сентябрь)
- Разрешение на посещение Териберского парка
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное проживание - 8000 ₽
- Дополнительный трансфер (если вы приезжаете или уезжаете не в общее время группы)
- Трансфер во время форс-мажорной ситуации (закрытие дороги в Териберку)
- Дополнительные развлечения (по желанию)
- Баня (с мая по сентябрь) - 5000 ₽
- Морская прогулка (с сентября по май) - 5000 ₽
- Ретрит в тундре - 4000 ₽
- Катание на квадроциклах - 16 000 ₽ (за квадроцикл, можно кататься вдвоём)
- Айс-флоатинг - 5000 ₽
- Сапы (с мая по сентябрь) - 5000 ₽
- Снегоходы (туда-обратно) в Териберском парке - 2000 ₽
- Катание на собачьей упряжке - 2500 ₽ за 1 круг