Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени

Побывать на кладбище кораблей, отведать морепродуктов, попариться в баньке и погулять по Мурманску
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в Арктику, где бушуют волны Баренцева моря, хранит загадочное молчание яркая тундра, а из тёмных вод показываются величественные киты.

Мы проведём в Териберке всего 3 дня,
но успеем получить максимум впечатлений: увидим знаменитый Батарейский водопад, сделаем милые фото с хаски и оленями, поохотимся за северным сиянием, осмотрим валуны, напоминающие яйца дракона, заглянем в старинную школу и насладимся северными деликатесами: крабом, гребешками, морскими ежами. Летом в стоимость тура входит морская прогулка, а зимой — баня.

А ещё вас ждёт увлекательная экскурсия по Мурманску, во время которой вы увидите главные достопримечательности города, включая атомный ледокол «Ленин».

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?

Одежда
- Мембранная куртка (весна-осень) или пуховик (зима)
- Ветронепродуваемые штаны
- Плащ, дождевик
- Свитер, флисовая кофта, худи
- Термобельё, 2 пары (осень-зима)
- Шапка (осень-зима)
- Баф утеплённый, шарф (осень-зима)
- Флисовые перчатки (весна -осень)
- Утеплённые перчатки, рукавицы (зима).
- Носки треккинговые, гольфы (осень-зима)
- Плавательные принадлежности
- Личные вещи

Обувь
- Треккинговая Удобная обувь (весна-осень)
- Утеплённые ботинки, сапоги Эва (осень-зима)
- Тапочки резиновые, кроксы.

Вещи которые облегчат ваш быт в поездке
- Термос, 1 литр
- Пауэрбанк, зарядка для телефона
- Грелки химические (зима)
- Сидушка
- Маленький рюкзак для прогулок
- Фонарик туристический, запасные батарейки
- Мини-аптечка
- Очки горнолыжные (зима)
- Солнцезащитные (весна-лето)
- Солнцезащитный крем (зима – весна)
- Предметы личной гигиены (мыло, зубн. пасту, щётку, крем, влажные салфетки, гигиеническая помада, и. т. п.)

И помните, не бывает плохой погоды, есть неправильно подобрано снаряжение!

В феврале и марте в районе Териберки часто бывают метели, которые могут затруднять передвижение даже в ясную погоду, в связи с этим природным явлением закрывают дорогу на несколько часов или даже несколько суток.

В таких случаях:
1. Мы не несем ответственности за ваши пропавшие билеты, поэтому рекомендуем приобретать возвратные билеты на вылет из Мурманска, которые можно обменять в случае непогоды и закрытия дороги на Териберку.

2. Для вашего спокойствия рекомендуем планировать вылет и выезд либо в ночь, либо на следующий день после завершения тура.

3. Предупреждаем, что во время закрытия дороги программа может поменяться. Это может быть как полностью альтернативный вариант, так и замена нескольких дней.

4. Альтернативные способы попасть в Териберку или из Териберки оплачиваются вами самостоятельно (вездеходы, вертолёты).

5. Обо всех ситуациях с дорогой мы предупреждаем заранее!

6. Путешественников не бросаем, и даже если дорога закрыта на 3 дня, то проводим альтернативный тур.

Программа тура по дням

1 день

Легендарная Териберка: Баренцево море, каменный пляж, водопад и рыбные деликатесы на ужин

Встретим вас в аэропорту или на вокзале Мурманска до 11:00, далее — трансфер в Териберку (2–3 часа в пути, 130 км). По дороге увидим, как тайга сменяется тундрой и сопками.

По прибытии заселимся в гостиницу и пообедаем. После отдыха отправимся на прогулку вдоль побережья Баренцева моря. Пройдём маршрут длиной 10–15 км, увидим старую метеостанцию, пляж «Яйца драконов», Териберский водопад и смотровые площадки с видами на море и озёра. При хорошей погоде сможем посетить артиллерийскую батарею.

Вечером — рыбный ужин в гостинице. После — охота за северным сиянием (зима) или прогулка по побережью (лето).

2 день

Морская прогулка (летом), кладбище кораблей, хаски и олени, старинная школа, гастроужин и северное сияние (зимой)

После завтрака отправимся на причал и совершим морскую прогулку по Баренцеву морю — поищем китов, посмотрим на Батарейский водопад и сделаем эффектные фото. Выход в море проводится по погоде, летом входит в стоимость, с сентября — за доплату.

Вернувшись, пообедаем и отправимся в старый посёлок Териберка. Посетим кладбище кораблей, северные качели, песчаный пляж, ферму с хаски и оленями, старую школу.

Вечером нас ждёт гастрономический ужин с крабом, гребешками и морскими ежами, затем — баня у моря (2 часа). Желающие смогут окунуться в Баренцево море. Зимой баня включена в стоимость, летом оплачивается отдельно. Если посетить баню не получится, мы заменим её на морскую прогулку без доплаты.

В тёмное время года снова выйдем на охоту за северным сиянием, летом — прогулка по побережью.

3 день

Экскурсия по Мурманску, атомный ледокол «Ленин», арктическая кухня на обед и отъезд

После завтрака поедем в Мурманск (около 3 часов в пути). По прибытии заглянем в сувенирные и рыбные лавки. Посетим Морской вокзал, осмотрим ледокол «Ленин», памятник «Защитникам Заполярья», мемориалы Рыбакам и морякам, а также подводникам атомохода «Курск». По желанию можно оформить «Паспорт полярника».

После экскурсии поедим в одном из ресторанов Мурманска («Тундра», «Терраса» или «Сампо»). Обед не входит в стоимость, поэтому вы сможете выбрать блюда на свой вкус. Рекомендуется планировать вылет после 18:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 910 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 обеда и 2 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Входные билеты в хаски-парк
  • Баня (с сентября по май)
  • Морская прогулка (с мая по сентябрь)
  • Разрешение на посещение Териберского парка
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное проживание - 8000 ₽
  • Дополнительный трансфер (если вы приезжаете или уезжаете не в общее время группы)
  • Трансфер во время форс-мажорной ситуации (закрытие дороги в Териберку)
  • Дополнительные развлечения (по желанию)
  • Баня (с мая по сентябрь) - 5000 ₽
  • Морская прогулка (с сентября по май) - 5000 ₽
  • Ретрит в тундре - 4000 ₽
  • Катание на квадроциклах - 16 000 ₽ (за квадроцикл, можно кататься вдвоём)
  • Айс-флоатинг - 5000 ₽
  • Сапы (с мая по сентябрь) - 5000 ₽
  • Снегоходы (туда-обратно) в Териберском парке - 2000 ₽
  • Катание на собачьей упряжке - 2500 ₽ за 1 круг
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего отеля, 11:00
Завершение: Мурманск, аэропорт, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Мурманске
Наша команда — это профессиональные гиды, которые исполняют мечты: - увидеть китов - насладиться северным сиянием - искупаться в Тихом океане - посмотреть на всю страну с самой высокой точки - найти те самые заветные цветы — эдельвейсы - попробовать поцелуй Байкала - проскакать на лошади по степи И многие другие. Ваши желания — наша работа! Делаем максимально комфортные и бюджетные туры по всей России, показываем красоту нашей страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
У
Ульяна
14 ноя 2025
Огромное спасибо Андрею и Анастасии за тур! Нам ещё и с погодой повезло – было просто супер, но даже если не учитывать это, поездка всё равно получилась волшебная. Ездили на
комфортной, тёплой машине, кормили очень вкусно. Отдельно хочется отметить гастроужин — просто шик! Много гуляли по Териберке и заповеднику, места там просто невероятные. Мы обожаем ходить пешком, а тут каждый вид как открытка. Север это какая-то магия!

Тур входит в следующие категории Мурманска

