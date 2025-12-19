Мои заказы

Тур «всё включено» в Териберку на зимние праздники: Аврора, морская прогулка, банька и дегустации

Окунуться в океан после парной, отправиться на поиски китов и нерп, увидеть Батарейский водопад
Предлагаем не сидеть дома в Новый год и первые дни зимних каникул, а отправиться в Арктику — вас ждут приключения, невероятные виды, гастрономические открытия и целый океан впечатлений. Будем жить
читать дальше

в Териберке и каждый день выезжать на охоту за северным сиянием.

Прогуляемся до знаменитого пляжа «Яйца драконов», заглянем в старинную школу и на экоферму, чтобы покормить ягелем оленей.

А ещё выйдем в море в поисках обитателей северных вод: если повезёт, можно увидеть котиков, нерп и даже горбатых китов.

Нас будет сопровождать дайвер, который нырнёт прямо с корабля и достанет со дна свежих гребешков и морских ежей, которых мы продегустируем. Еда — отдельная строчка удовольствия в нашем туре.

Мы включили трёхразовое питание, в которое входят блюда с гребешками, крабами и другими деликатесами.

31 декабря будем запускать салют, играть, пить шампанское, весело провожать Старый и встречать Новый год.

Тур «всё включено» в Териберку на зимние праздники: Аврора, морская прогулка, банька и дегустации
Тур «всё включено» в Териберку на зимние праздники: Аврора, морская прогулка, банька и дегустации
Тур «всё включено» в Териберку на зимние праздники: Аврора, морская прогулка, банька и дегустации

Описание тура

Организационные детали

Внимание! На Севере случается закрытие дороги на Териберку из-за сильного ветра.
Такое случается редко, но случается. Мы делаем всё возможное с трансферами, переносим их по времени, подстраиваемся под колонну, если будет спецколонна движения. Но в случае тотального закрытия дороги мы не оплачиваем дополнительные ночи проживания и экстренную эвакуацию на вертолете. Можем все эти моменты организовать, но это не входит в стоимость маршрута и оплачивается отдельно в случае возникновения непредвиденной ситуации. В наших группах пока таких ситуаций не возникало, но предупреждаем, что такое возможно.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Мурманске, прибытие в Териберку и блюда северной кухни на обед

Встречаемся в 13:00 на ж/д вокзале Мурманска. От аэропорта до него удобно добраться на автобусе или такси. Отправляемся на берег Баренцева моря, в рыбацкую деревню Териберку.

Поедим в одном из лучших ресторанов посёлка — Male, где подают свежие морепродукты и блюда северной кухни. Мы будем обедать здесь каждый день, и это станет одним из приятных ритуалов нашего тура.

Вечером погуляем по деревне и поедем на охоту за северным сиянием, которое часто появляется над заснеженным побережьем в ясную погоду.

Встреча в Мурманске, прибытие в Териберку и блюда северной кухни на обедВстреча в Мурманске, прибытие в Териберку и блюда северной кухни на обедВстреча в Мурманске, прибытие в Териберку и блюда северной кухни на обед
2 день

Прогулка к пляжу «Яйца дракона», ужин с блюдами из гребешков и крабов, охота за северным сиянием

После завтрака отправимся в большую пешую прогулку к знаменитому пляжу «Яйца дракона», а затем продолжим путь до линии старинных боевых орудий. Весь маршрут займёт около 5-6 часов, поэтому важно одеться тепло и по погоде.

Если в дороге станет холодно или прогулка покажется слишком продолжительной, часть обратного пути можно будет преодолеть на санях.

По возвращении нас ждёт отдых и ужин с блюдами из гребешков и крабов. Вечером, как и каждый день, выйдем на охоту за северным сиянием — волшебным природным спектаклем.

В новогоднем туре в этот день пройдёт программа из 3-го дня: морская прогулка, экскурсия по Териберке, экоферма с оленями. А вечером будем праздновать. Встретимся в гостевой комнате, проводим Старый и встретим Новый год, на столе будут крабы, гребешки, шаманское и пряный глинтвейн, а вот традиционных оливье и селёдки под шубой не будет. Посмотрим салют, сыграем в тайного Санту и отправимся на охоту за сиянием.

Прогулка к пляжу «Яйца дракона», ужин с блюдами из гребешков и крабов, охота за северным сияниемПрогулка к пляжу «Яйца дракона», ужин с блюдами из гребешков и крабов, охота за северным сияниемПрогулка к пляжу «Яйца дракона», ужин с блюдами из гребешков и крабов, охота за северным сиянием
3 день

Морская прогулка, дегустация гребешков и ежей, баня на берегу океана, прогулка по Старой Териберке

После завтрака нас ждёт морская прогулка в поисках обитателей северных вод: можно увидеть котиков, нерп и даже горбатых китов — в это время года они нередко появляются у побережья, хотя встреча, конечно, зависит от природы.

Во время прогулки нас будет сопровождать дайвер, который нырнёт прямо с корабля и достанет со дна свежих гребешков и морских ежей. На борту состоится настоящая дегустация — попробуем морепродукты только что из воды, максимально свежие и чистые по вкусу.

После обеда нас ждёт новое приключение — баня на берегу океана. Горячий пар и возможность окунуться в Северный Ледовитый океан с температурой воды всего 2–4 °C подарят мощные впечатления.

Поедем в Старую Териберку. Прогуляемся по окрестностям, заглянем на экоферму, где живут северные олени, — можно будет зайти в загон и покормить их ягелем прямо с рук. Посетим заброшенную школу и длинную песчаную косу, откуда открываются виды на суровое побережье.

Возвращаемся в отель. Вечером — ужин, отдых и традиционная охота за всполохами северного сияния.

В новогоднем туре в этот день будет программа из 2-го дня: прогулка до пляжа «Яйца дракона».

Морская прогулка, дегустация гребешков и ежей, баня на берегу океана, прогулка по Старой ТериберкеМорская прогулка, дегустация гребешков и ежей, баня на берегу океана, прогулка по Старой ТериберкеМорская прогулка, дегустация гребешков и ежей, баня на берегу океана, прогулка по Старой Териберке
4 день

Возвращение в Мурманск

Позавтракаем и поедем в обратный путь. Наш маршрут пройдёт через белоснежную тундру. Вскоре мы вернёмся в Мурманск — самый крупный город мира, расположенный за Полярным кругом. На этом наш тур подходит к концу.

Важно помнить: на Севере природа диктует свои правила. Погода может меняться стремительно, и дорога в Териберку иногда закрывается из-за снегопадов. Мы всегда действуем по обстоятельствам — со спокойствием и чувством приключения, ведь именно в этом и кроется особая магия путешествия.

Возвращение в МурманскВозвращение в МурманскВозвращение в Мурманск

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тур на дату 3.01.2026-6.01.202662 200 ₽
Тур на дату 30.12.2025-2.01.2026 (номер «Стандарт»)82 400 ₽
Тур на дату 30.12.2025-2.01.2026 (номер «Комфорт»)86 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • 2 часа бани на берегу моря + трансфер до бани и обратно
  • Морская прогулка (китовое сафари), дегустация морепродуктов (2 часа)
  • Ежедневная охота за северным сиянием
  • Посещение экофермы
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Медицинская страховка
  • Трансфер из/в аэропорт (можно добраться на автобусе, такси)
  • Стоимость новогоднего тура 30.12-2.01 - 82 400 ₽ (номер "Стандарт"), 86 400 ₽ (номер "Комфорт")
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Мурманска, 13:00
Завершение: Мурманск, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Мурманске
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Горжусь
читать дальше

тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет! Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира. В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов. Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты. Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
На машине
3 дня
-
10%
5 отзывов
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
Побывать на кладбище кораблей, отведать морепродуктов, попариться в баньке и погулять по Мурманску
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
Сегодня в 11:00
22 дек в 11:00
44 910 ₽49 900 ₽ за человека
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
На машине
На снегоступах
3 дня
-
50%
2 отзыва
Комфорт-тур в Арктику в мини-группе: Териберка, морская экспедиция, квест на снегоступах и глэмпинг
Приготовить блюда северной кухни, отправиться на поиски китов, увидеть кладбище кораблей и океан
Начало: Аэропорт Мурманска, 11:00
Завтра в 11:00
30 дек в 08:00
99 900 ₽199 800 ₽ за человека
За китами под яркие огни Авроры. Зимний тур на Кольский полуостров
3 дня
3 отзыва
За китами под яркие огни Авроры. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 53 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска