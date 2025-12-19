Встречаемся в 13:00 на ж/д вокзале Мурманска. От аэропорта до него удобно добраться на автобусе или такси. Отправляемся на берег Баренцева моря, в рыбацкую деревню Териберку.

Поедим в одном из лучших ресторанов посёлка — Male, где подают свежие морепродукты и блюда северной кухни. Мы будем обедать здесь каждый день, и это станет одним из приятных ритуалов нашего тура.

Вечером погуляем по деревне и поедем на охоту за северным сиянием, которое часто появляется над заснеженным побережьем в ясную погоду.