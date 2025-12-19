Описание тура
Организационные детали
Внимание! На Севере случается закрытие дороги на Териберку из-за сильного ветра.
Такое случается редко, но случается. Мы делаем всё возможное с трансферами, переносим их по времени, подстраиваемся под колонну, если будет спецколонна движения. Но в случае тотального закрытия дороги мы не оплачиваем дополнительные ночи проживания и экстренную эвакуацию на вертолете. Можем все эти моменты организовать, но это не входит в стоимость маршрута и оплачивается отдельно в случае возникновения непредвиденной ситуации. В наших группах пока таких ситуаций не возникало, но предупреждаем, что такое возможно.
Программа тура по дням
Встреча в Мурманске, прибытие в Териберку и блюда северной кухни на обед
Встречаемся в 13:00 на ж/д вокзале Мурманска. От аэропорта до него удобно добраться на автобусе или такси. Отправляемся на берег Баренцева моря, в рыбацкую деревню Териберку.
Поедим в одном из лучших ресторанов посёлка — Male, где подают свежие морепродукты и блюда северной кухни. Мы будем обедать здесь каждый день, и это станет одним из приятных ритуалов нашего тура.
Вечером погуляем по деревне и поедем на охоту за северным сиянием, которое часто появляется над заснеженным побережьем в ясную погоду.
Прогулка к пляжу «Яйца дракона», ужин с блюдами из гребешков и крабов, охота за северным сиянием
После завтрака отправимся в большую пешую прогулку к знаменитому пляжу «Яйца дракона», а затем продолжим путь до линии старинных боевых орудий. Весь маршрут займёт около 5-6 часов, поэтому важно одеться тепло и по погоде.
Если в дороге станет холодно или прогулка покажется слишком продолжительной, часть обратного пути можно будет преодолеть на санях.
По возвращении нас ждёт отдых и ужин с блюдами из гребешков и крабов. Вечером, как и каждый день, выйдем на охоту за северным сиянием — волшебным природным спектаклем.
В новогоднем туре в этот день пройдёт программа из 3-го дня: морская прогулка, экскурсия по Териберке, экоферма с оленями. А вечером будем праздновать. Встретимся в гостевой комнате, проводим Старый и встретим Новый год, на столе будут крабы, гребешки, шаманское и пряный глинтвейн, а вот традиционных оливье и селёдки под шубой не будет. Посмотрим салют, сыграем в тайного Санту и отправимся на охоту за сиянием.
Морская прогулка, дегустация гребешков и ежей, баня на берегу океана, прогулка по Старой Териберке
После завтрака нас ждёт морская прогулка в поисках обитателей северных вод: можно увидеть котиков, нерп и даже горбатых китов — в это время года они нередко появляются у побережья, хотя встреча, конечно, зависит от природы.
Во время прогулки нас будет сопровождать дайвер, который нырнёт прямо с корабля и достанет со дна свежих гребешков и морских ежей. На борту состоится настоящая дегустация — попробуем морепродукты только что из воды, максимально свежие и чистые по вкусу.
После обеда нас ждёт новое приключение — баня на берегу океана. Горячий пар и возможность окунуться в Северный Ледовитый океан с температурой воды всего 2–4 °C подарят мощные впечатления.
Поедем в Старую Териберку. Прогуляемся по окрестностям, заглянем на экоферму, где живут северные олени, — можно будет зайти в загон и покормить их ягелем прямо с рук. Посетим заброшенную школу и длинную песчаную косу, откуда открываются виды на суровое побережье.
Возвращаемся в отель. Вечером — ужин, отдых и традиционная охота за всполохами северного сияния.
В новогоднем туре в этот день будет программа из 2-го дня: прогулка до пляжа «Яйца дракона».
Возвращение в Мурманск
Позавтракаем и поедем в обратный путь. Наш маршрут пройдёт через белоснежную тундру. Вскоре мы вернёмся в Мурманск — самый крупный город мира, расположенный за Полярным кругом. На этом наш тур подходит к концу.
Важно помнить: на Севере природа диктует свои правила. Погода может меняться стремительно, и дорога в Териберку иногда закрывается из-за снегопадов. Мы всегда действуем по обстоятельствам — со спокойствием и чувством приключения, ведь именно в этом и кроется особая магия путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур на дату 3.01.2026-6.01.2026
|62 200 ₽
|Тур на дату 30.12.2025-2.01.2026 (номер «Стандарт»)
|82 400 ₽
|Тур на дату 30.12.2025-2.01.2026 (номер «Комфорт»)
|86 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту
- 2 часа бани на берегу моря + трансфер до бани и обратно
- Морская прогулка (китовое сафари), дегустация морепродуктов (2 часа)
- Ежедневная охота за северным сиянием
- Посещение экофермы
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Медицинская страховка
- Трансфер из/в аэропорт (можно добраться на автобусе, такси)
- Стоимость новогоднего тура 30.12-2.01 - 82 400 ₽ (номер "Стандарт"), 86 400 ₽ (номер "Комфорт")